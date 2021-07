–

El responsable de la Unidad COVID del Hospital de Sant Pau de Barcelona, Pere Domingo, ha advertido en una entrevista en Hoy por hoy sobre c贸mo el coronavirus afecta y es peligroso tambi茅n para los m谩s j贸venes. Actualmente, apunta que la mitad de la UCI del hospital esta compuesta por menores de 30 a帽os. “Las unidades de cr铆ticos est谩n muy llenas. Hemos tenido que aumentar los recursos”, a帽ad铆a Pere Domingo, aunque afirmaba que las hospitalizaciones “han tenido un ligero descenso en las 煤ltimas horas, pero la tendencia hay que verla a largo plazo”, a帽ade.

“Si los j贸venes piensan que esto no va con ellos, no es verdad”, ha destacado Domingo, que ha asegurado que, aunque su paso pueda parecer anecd贸tico, es m谩s grave de lo que parece. De hecho, ha comentado que en el hospital ha tenido a un joven de 14 a帽os entubado por COVID-19. “Todo el mundo debe protegerse al m谩ximo”, ha comentado.

“Dir铆a que el 80%” de los ingresados en el hospital no est谩n vacunados”

A pesar del alto porcentaje de ingresados en UCI menores de 30 a帽os, el responsable de la unidad COVID ha alertado de que los contagios y muchas de las personas que est谩n llegando desde estas 煤ltimas semanas, “ya no son tan j贸venes” y que “la media de edad nos acerca a los 50”. En este sentido, Pere Domingo se帽ala que “el 80%” de los ingresados en el hospital no est谩n vacunados “por la raz贸n que sea, porque no han tenido acceso o porque no han querido”.

Respecto a la variante Delta del coronavirus, Domingo ha destacado que es bastante parecida a las anteriores, pero s铆 que ha se帽alado que, seg煤n un estudio realizado en China, esta variante tiene m谩s carga viral y por lo tanto se transmite m谩s deprisa. Por otro lado, la anosmia, p茅rdida del gusto y el olfato, que era muy frecuente en las anteriores olas, parece estar desapareciendo.

