El mi茅rcoles 9 de junio lleg贸 un alerta de una corresponsal del Congreso de los Pueblos desde Cali, Colombia. -Un tropel/balacera de horas. Nos hostigaron como prensa. Detuvieron a un compa comunicador-. Esa jornada represiva a manos del Esmad y las polic铆as colombianas tuvo al menos 35 heridos y 2 asesinatos, m谩s una desaparici贸n. La fuerza p煤blica amenaz贸 al equipo m茅dico con hacerlos aparecer en el R铆o Cauca. Le茅 la entrevista completa de ANRed a la corresponsal con identidad reservada. Imagen: Sergio Acero, ColPrensa. Por Manuela Wilhelm (ANRed)

El mensaje de una de las corresponsales del Congreso de los Pueblos en Cali llega el miercoles a las 23.45 (hora argentina) luego de recibir imagenes de las y los integrantes de la Misi贸n Medica con sus trajes blancos cuerpo a tierra en Chicala, cerca al Portal de la Resistencia, porque el Esmad les estaba disparando.

Andres Sanin esa una zona ubicada entre el Puente los Mil Dias y la avenida ciudad de cali. A lo largo del miercoles 9 de junio desde las 13 proximadamente comenz贸 el hostigamiento de la fuerza p煤blica a j贸venes y la comunidad presente que estaba haciendo actividades recreativas y culturales al lado de la via. El asedio fue muy fuerte y tiraban gases lacrimogenos y disparos. Entre la tarde y la noche se contaron 35 heridos y 2 personas asesinadas. Una de ellas es Esquina Andr茅s, un hombre asesinado por impactos de fusil. El otro asesinato fue visto por manifestantes y personal m茅dico; la polic铆a hiri贸 a un joven, le prendi贸 fuego y lo tir贸 al ca帽o. El cuerpo no aparece, los vecinos y dem谩s personas se preguntan d贸nde est谩 la persona a la que le prendieron fuego. Desde ese d铆a tambi茅n un manifestante de la primera linea de Andr茅s Sanin permanece desaparecido. El terrorismo de Estado es un 茅xito.

Como en otras oportunidades, el 9 de junio Congreso de los Pueblos ejerc铆a el leg铆timo derecho de comunicar pero fueron victimas del accionar represivo de las fuerzas p煤blicas, que intentaron a fuerza de golpes, robos y detenciones frenar la cobertura que estaba saliendo en vivo por las redes sociales. Tiempo antes la CIDH habia estado haciendo un registro.

El pedido en el mensaje de la colega colombiana fue claro, luego de una larga jornada en Andres Sanin habian registrado a la policia y ESMAD disparando directamente a la poblacion y estas fuerzas publicas no solo habian intentado impedir que registren los atropellos a los derechos humanos sino que habian detenido a un compa帽ero, fueron golpeadas, amenazadas, y tienen la certeza que una camioneta las estuvo siguiendo desde que consiguieron escapar de una balacera del esmad. El mensaje decia que la integridad y la vida de los y las trabajadoras de prensa corre peligro. La denuncia tuvo el apoyo de Accion Feministas por Colombia.

Luego de la intensa jornada represiva que sufrieron, ANRed y la corresponsal de Congreso de los Pueblos radicada en Cali conversaron. Ella decidi贸 dar su testimonio resguardando su identidad por cuestiones de seguridad, con la esperanza que la denuncia se multiplique en los distintos canales hasta lograr una denuncia masiva de la comunidad internacional ante la masacre en Colombia.

ANRed: 驴Por qu茅 ese d铆a cubr铆an en particular lo que suced铆a en la zona de Andres Sanin?

E: Fuimos a Andres Sanin en un recorrido por diferentes puntos de la ciudad porque mis compa帽eros habian llegado el dia anterior a Cali y se encontraban haciendo un documental sobre educaci贸n popular en el marco del Paro Nacional. Yo decido acompa帽arlos y nos dicen que por una parte hay un hostigamiento y por otra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iba a visitar el lugar tambi茅n en su recorrido. Quer铆amos estar all谩 para poder estar en ese escenario, sin embargo era solo uno de los puntos del recorrido, no pens谩bamos quedarnos en la mitad de una balacera.

Estando en el punto llega la CIDH tomando relatos, anteriormente a la llegada de la Corte en el barrio vecinos habian tenido un choque violento con la polic铆a quienes arremeten con armas de fuego hacia la primera linea en Andres Sanin. Nosotros nos encontrabamos en el Puente de las Mil Luchas en ese momento, que es a unos dos barrios de andres sani.

Despu茅s que sale la Corte Interamericana nos dicen que hay un hostigamiento muy fuerte, que les est谩n dando bala a la comunidad en Andres Sanin, son dos barrios de distancia, entonces llegamos y logro hacer unas tomas, la polic铆a se encontraba disparandole a la poblaci贸n con fusil. A partir de ahi se crea una confrontaci贸n con las primeras lineas. la policia comienza disparar de manera directa y luego llega cantidad absurda de matrimonios (policia del Esmad y policias normales). Unos 50, y empieza la arremetida conta la poblaci贸n, ah铆 nos encontr谩bamos nosotras en medio del fuego y se crea una balacera de al menos cinco horas.

Antes de la balacera es importante aclarar que la comunidad le ped铆a a la policia que dejara de disparar y que cesara la hostilidad con banderas blancas. Eso lo tenemos registrado en las tomas y en los lives que hicimos en redes sociales.

ANRed: 驴C贸mo fue que se produce la detenci贸n de su compa帽ero?

Luego de eso en medio de la confrontaci贸n nuestro compa帽ero se va a hacer el registro de un hecho violento que estaba ocurriendo en el cual los policias entraron a una de las casas de la comunidad a detenerlas porque ah铆 se refugiaban manifestantes. Mi compa帽ero se encontraba haciendo el registro a unos 10 metros con un teleobjetivo y capta cuando agarran a un menor de edad. Cuando los policias se percatan de la situaci贸n, uno se va detras de el y lo amenaza con un arma. Ah铆 llegan otros policias y lo comienzan a arrastrar hacia la esquina de esa cuadra y lo intentan meter a la estacion de transporte masivo de Cali de manera violenta, a煤n report谩ndose como prensa. Mi compa帽era sale detr谩s de el a intentar mediar con los policias, se identifica, le intentan robar el celular, le pegan a D., a mi compa帽ero de un bolillazo le parten la m谩scara, le roban el casco y lo ingresan arbitrariamente a la estaci贸n de transporte masivo de Cali. Posteriormente se dan cuenta que D. estaba haciendo un live y por eso la atacan e intentan quitarle el celular. Ah铆 en transporte lo tienen detenido y luego se lo llevan a la estaci贸n de policia de Fray Dami谩n pero antes de saber que estaba alli hacen una cantidad de cosas, con las cuales pensabamos que el compa帽ero estaba desaparecido.

V铆deo en vivo que realizan y en el cual registra la detenci贸n de su compa帽ero.

ANRed: Todo esto en medio de una balacera, 驴C贸mo llegan ustedes a salir de all铆 y c贸mo las vuelve a atacar la polic铆a?

E: Luego nosotras nos resguardamos en la casa de una persona de la comunidad ya que est谩bamos en el fuego cruzado. Esa persona nos da posada por un momento, estabamos haciendo nuestra labor y teniamos una reja adelante que imped铆a que los polic铆as tuvieran contacto con nosotras. Durante todo el tiempo en el lugar los policias estuvieron asedi谩ndonos y nos estaban diciendo cosas: que dejaramos de difamarlos, incluso lleg贸 un momento que el polic铆a que estaba saliendo en el live, dice que yo soy la persona que estaba haciendo montajes contra la policia, se帽alamiento que me parecio bastante peligroso, teniendo en cuenta que Cali es una ciudad donde hay demasiado hostilidad hacia prensa y poblaci贸n civil con el tema de violencia y desapariciones, que hay un sub registro enorme.

Pasan 4 horas o 5 y unos compa帽eros de derechos humanos logran ir por nosotras, sin embargo ten铆amos que hacer una cuadra por donde estaba la polic铆a, y empezaron a hacer comentarios absurdos sobre la prensa en un tono burlesco, nosotras agachamos la cabeza y finalmente logramos salir de la zona aun estando en el fuego cruzado y en la arremetida del ESMAD.

ANRed: 驴C贸mo logran recuperar la libertad del compa帽ero detenido?

E: Nos damos cuenta que el compa帽ero esta en fray damian y estando all谩 despu茅s de la liberaci贸n, ellos esgrimen que fue un accidente y que hubo trato digno del compa帽ero lo cual no fue as铆. Nos recoge una camioneta de la seceretaria de seguridad de la alcaldia de cali en compa帽铆a de DDHH y llegando hacia mi casa nos encierra una camioneta gris, de la cual no vimos las placas y por el mismo camino nos persigue. Decidimos parar antes de llegar, y en ese momento la camioneta pasa muy lenta y cruza, por donde 铆bamos a cruzar nosotros. Nos ven铆an siguiendo y decidimos salir de ahi.

ANRed: Que un veh铆culo no est茅 identificado y les persiga supone un gran peligro o amenaza, cada vez m谩s denuncias de camionetas que realizan inteligencia a la comunidad que denuncia o se manifiesta en contra de las medidas del gobierno.

E: En Cali se ha dado un fenomeno de camionetas blancas, grises y negras que se detienen a disparar a las casas de las personas que estan haciendo las denuncias, el peligro es que puedan raptarnos, porque tenemos ya varios compa帽eros amenazados. Hay carros sin placa afuera eesperandolos y sigui茅ndoles.

ANRed: Luego de llegar a un lugar seguro pudieron hacer una publicaci贸n en su p谩gina de Facebook agradeciendo el apoyo. Pero 驴C贸mo se encuentran ustedes ahora? 驴Qu茅 mensaje quieren hacer llegar luego de todo lo vivi贸?

E: Despu茅s de todo esto y de conocer el modus operandi de la policia y de los civiles que se encuentran atacando a quienes nos encontramos resistiendo tememos por nuestra seguridad. Yo soy una de las personas que vivo en Cali y temo por mi seguridad, no s茅 si tienen identificada mi lugar de residencia. Y digamos que el mensaje es que vamos a seguir cumpliendo con nuestra labor de prensa aunque ellos traten de estropearla y entorpecerla y necesitamos el apoyo de la comunidad internacional pora poder hacer la denuncia masiva de estas situaciones que estamos viviendo porque realmente comprometen nuestro bienestar y nuestra integridad como personas y como mujeres que ejercemos la labor de la reporteria gr谩fica y de la prensa.

ANRed: 驴Hicieron algun tipo de denuncia hasta ahora?

En este momento estamos haciendo documentos ante la Fundacion para La Libertad de Prensa en Colombia (FLIP), ante congresos, Amalias, Acacias y otras organizaciones cale帽as.

Al otro d铆a seg煤n el registro de organizaciones de derechos humanos en la zona de Andr茅s Sanin la represi贸n policial dej贸 al menos 32 personas de la comunidad heridas y dos hombres asesinados. Uno por impactos de fusiles del Esmad y otra persona fue vista por manifestantes y personal m茅dico siendo prendida fuego y luego arrojada a un ca帽o. De ese hecho no hay registro audiovisual pero una integrante del Cuerpo M茅dico dio su testimonio con identidad reservada ante las camaras de Canal 2 Cali. 芦Lo tra铆an de la estacion, lo ven铆an hiriendo y no sabemos con qu茅 le prendieron candela porque est谩bamos a una distancia, pero fue como un empujon lo que hicieron, no nos acercamos por el miedo, llamamos a los bomberos y ellos nos dijeron que mientras la policia estuviera ahi no se podian acercar. Nos sentimos solos. Sentimos los gritos del joven pidiendo auxilio, no m谩s, y al no poder hacer nada nos retiramos con la amenaza que nos habian hecho que iban a matarnos y tirarnos al cauca, pensamos si al joven le hicieron eso estaria muerto禄.

La m茅dica tambi茅n relat贸 que hay un manifestante de la primera linea desaparecido, llamado Steven, y temen que haya sido 茅l la victima de eses trato mortal. Para ese entonces el grupo de periodistas de Congreso de los Pueblos estaba sufriendo el mismo terror policial que les imped铆a realizar su labor. Sino hubieran sido amedrentados y violentados por la fuerza publica de la manera que lo hicieron, estos hechos denunciados por personal medico seguramente estarian registrados.

Como queda demostrado en la denuncia de la corresponsal E. y las multiples denuncias que se realizan desde el inicio del Paro el 28 de abril, la violencia a la prensa alternativa, popular y comunitaria es un instrumento del gobierno de Ivan Duque para intentar acallar las denuncias de violaciones a los derechos humanos de las poblaciones. Y la resistencia sigue.

Canal 2 en la zona de Andres Sanin ubicada entre el puento los mil dias y la avenida ciudad de cali. A lo largo del 9 de junio desde las 13 proximadamente comenzo el hostigamiento de la fuerza publica jovenes y copmunidad presente que estaba haciendo activiades recreativas y culturales al lado de la via. El asedio es muy fuerte y tiraban gases lacrimogenos y disparos. Entre la tarde y la noche se contaron 35 heridos y 2 muertos. Una de ellas fue vista por persona le prendio fuego y lo tiro al ca;o. El cuerpo no aparece, los vecinos y demas personas se preguntan donde esta la persona a la que le prendieron fuego.

La enfermera de mision medica, estuve en los sucesos de sanin, cuando ya no quedabnan tantos manifestantes se realiazaron capturas totalmetne ilegales, la policia y el esmad comenzaron a allanar casas, entre uno de ellos habia una mujer pero no les import[o,los estaban pateando.

Ya habiamos atendido a un joven Elquin Andres, con un imapcto de balada en su tabique, otro en el ojo y optro en las costillas. Fallecio cuando ibamos de camino al hospital, le haciamos rcp pero cuando llegamos al hospital de lopez fallecio a las 9.

Como mision medica fuimos disparados, no les importo que estuvieramos ahi auxliando. Se presnetarion mas heridos con armas traumaticas y por asfixis de los gases que eestabna muy letales. ya cuando el esmad se habia retirado nosotros los tratamos de seguir pero siempre pausados con un paso mas lento, estabamos preguntando hacia donde los llevaban, nos decian a la estacion de andres sanin. Aproximademadente pasaron 30 minutos nosotros erguiamos viendo y muchos manifestantes como personal medico vieron como la policia prendia fuego a un joven y lo lanzaron al ca;o. Tenemos un manifestante de nombre Steven que no sabemos donde esta, es de primera linea y hoy todos los compa;eros se hacen la pregunta dopnde esta y si fue la victima a la que le prendieron fuego, asi que todos estamos muy aterrados. el esmad amenazo directamente a la mision medica diciendole que si no se retiraba nos iban a matar y que ibamos a aparecer en el cauca y que ibamos a ver a nuestras mamas desde el cielo como nos estaban llorando. entonces es una alerta roja para todo el personal medico que esta en riesgo, ya no importa si son paramedicos lo que sea nosotros nos hemos convertido en objetivo militar. entonces el llamdo es para que denuncien estos hechos. lamentablemente no puedo mostrar mi rostro en este momento por el nivel del riesgo porque me da miedo mi integridad y por eso estoy tapando mi identidad en este momento.

Lo traian de la estacion , lo venian hiriendo, y no sabemos con que le prendieron candela pero estabamos a una distancia, pero fue como un empujon lo que hicieron , no se acercaron por el miedo, llamamos a los bomberos y ellos nos dijeromn que mientras la policia estuviera ahi no se podian acercar. nos sentimos solos. sentimos los gritos del joven pidiendo auxilio, no mas, al no poder hacer nada nos retiramos con la amenaza que nos podian matar y tirarnos al cauca, pensamo si al joven le hicieron eso estaria muerto,

mi telefono estaba descargado,el de mi compa;ero tambien, los manifestantes muy pocos tienen celulares, pero sabemos que si aparece un chico muerto.

Estamos buscando a ayudar a la familia del elquin andres, una empresa funebre se ofrecio aa hacer el servicio a la mitad de precio. la mama de elquin es bastante mayor, con otro hijo fallecido.