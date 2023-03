Mensaje de Fidencio Aldama a la asamblea del Congreso Nacional Indígena

Buenos d铆as, mi nombre es Fidencio Aldama P茅rez. Una persona integrante de la etnia de la tribu Yaqui perteneciente al pueblo de Loma de B谩cum, municipio de B谩cum del estado de Sonora: uno de los 8 pueblos de la naci贸n de la tribu yaqui que se mantiene firme en la lucha y resistencia. Llevo en mi sangre, en mi carne, en mi piel toda esta gran historia de lucha como naci贸n que durante siglos sigue luchando ante el exterminio, la violencia y despojo de su territorio.

Hoy m谩s que siempre he abrazado las palabras del juramento de la tribu yaqui, de estas escrituras que han quedado plasmadas en mi pecho, en mi sangre. Esa lucha e historia es la esencia de mi resistencia y mi rebeld铆a, que es aut贸noma, con sus reivindicaciones ancestrales de educaci贸n, seguridad, justicia y espiritualidad.

De su autodefensa tiene su autogobierno porque soy de la tribu yaqui, porque el capitalismo naci贸 de la sangre de nuestros pueblos. Colectivamente construimos, defendemos y ejercemos los acuerdos de los pobres como la constituci贸n de nuestros pueblos sigue existiendo como pueblos que somos en nuestro derecho a la libre determinaci贸n y autonom铆a de decidir sobre nuestros territorios la forma de organizarnos y en la forma en la que queremos construir nuestro futuro que se rige en seguir, en servir y no servirse, que se basa para construir y no destruir, y como siempre lo he dicho: yo no ataco, sino m谩s bien defiendo lo que es nuestro, lo que nos han dejado nuestros antepasados ancestrales, as铆 como lo es la cultura, tradiciones, sus ra铆ces, sus usos y costumbres y que nos han ense帽ado a respetar pero la intervenci贸n del hombre blanco ha venido a hacer la divisi贸n. Esas personas aliadas del dinero, pero aun as铆 existimos personas leales a nuestra naci贸n como tribu yaqui que no se desvanece ante una cantidad millonaria porque llevamos en nuestro coraz贸n el juramento yaqui.

Sigo aqu铆 como defensor del territorio de la tribu yaqui a煤n a pesar de estar excluido de mis tradiciones, usos y costumbres dentro de un penal en ciudad Obreg贸n, Sonora no desisto de mi lucha, sino m谩s bien sigo resistiendo porque mi libertad no es a cambio de un valor sino m谩s bien de mi inocencia.

Les mando un cordial saludo a todo el Congreso Nacional Ind铆gena para que sigan colaborando tambi茅n junto a m铆 que me dan ese apoyo, esa fuerza para seguir adelante y de antemano quedo agradecido con todos ustedes con ese apoyo de solidaridad.

Muchas gracias.

4 de marzo de 2023