De parte de Amigos De Mumia (Mexico) April 5, 2023 119 puntos de vista

con carta de Noelle Hanrahan y poema de Julia Wright

Traducci贸n al espa帽ol: Amig@s de Mumia en M茅xico

Mumia escribe

鈥淢is amigas y amigos. Qu茅 triste noticia. 隆Pero seguimos adelante, hay que hacerlo! 隆Les amo a todxs! Con amor , sin miedo! Mumia.鈥

Noelle escribe

Estimados amigos y amigas:

Vi a Mumia ayer y 茅l estaba profundamente afectado por el golpe, la gravedad, la desgarradora decepci贸n, y la noticia que la libertad se retrasar谩 otra vez.

Le llev茅 la 鈥渙pini贸n鈥 de 38 p谩ginas de la jueza Clemons. 脡l ley贸 las palabras cuidadosamente, primero sacando sus anteojos para leer del bolsillo de su camisa. Inclinado hacia adelante, ley贸 todas y cada una de las l铆neas. Palabras que fueron escritas para enterrarlo. Palabras destinadas a extinguir la esperanza. P谩ginas para atarlo. Una opini贸n que mantiene la revisi贸n desnuda de todas sus cavidades corporales antes y despu茅s de cada visita. Una orden que le niega la comida y el ejercicio que podr铆an curar su coraz贸n roto y su condici贸n card铆aca. P谩ginas que lo separan de sus bisnietos, sus hermanos, sus hijos, su hija. Palabras que le impiden recibir el abrazo sanador de su pueblo mientras llora y sufre por Wadiya, su esposa de 41 a帽os que falleci贸 en diciembre.

La prometida finalidad es en realidad un intento transparente de encubrir lo que todos saben es verdad: la polic铆a, los fiscales y s铆, ahora los jueces, han robado d茅cadas de la vida de los habitantes negros de Filadelfia. Es una promesa que el sistema de injusticia permanezca igual, sin oposici贸n, con Mumia encerrado en una jaula hasta su 煤ltimo aliento.

Sin embargo, ayer, domingo 2 de abril, me encontr茅 con un hombre lleno de vida.

Mumia, profundamente comprometido con su tesis doctoral, usa a Fanon para medir este nuevo mundo. Esboza el futuro鈥揺l d铆a en que ser谩n vindicados los condenados de la tierra. Convierte la narrativa en una contra narrativa que invoca e imagina la libertad. Me encontr茅 con un hombre comprometido con el mundo y s铆, lleno de esperanza, por todas y todos nosotros, y por s铆 mismo.

Es imposible no unirse a la carcajada alegre de Mumia. Es un hombre muy, muy divertido. Tengo que pedirle 芦vamos, por favor, deja de hacerme re铆r con esos disparates禄.

El amor de Mumia es valiente, es honesto, con los ojos bien abiertos y sin miedo, y transformador para todos nosotros.

Julia Wright escribe

La jueza

puede haber pisoteado

el suelo,

agit贸 su mazo

como una varita supremacista blanca

y dijo que no

pero esta ma帽ana

no puedo encontrar ning煤n Blues

para Mumia

la jueza

puede haber disfrutado

champ谩n y selfies

con los que tiran

sus hilos electorales

pero esta ma帽ana

No puedo encontrar ning煤n Blues

para Mumia

No puedo encontrar ning煤n Blues

Porque todo el mundo

esta llorando

no l谩grimas

no un rio

pero una libertad ensordecedora

para Mumia 鈥

y la jueza

es impotente

para detenerlo

Julia Wright (c) 2023*

Noelle sigue escribiendo

El 9 de diciembre de 1981, a las 3 am de la ma帽ana en la calle 13 y Locust en el centro de Filadelfia, Mumia Abu-Jamal acababa de detener su taxi y estaba dejando a un cliente. Salt贸 de su taxi, cruz贸 corriendo la calle despu茅s de ver el VW de su hermano detenido y Bill siendo golpeado con una porra por el polic铆a de Filadelfia Daniel Faulkner. No hay debate sobre lo que sucedi贸 despu茅s. Daniel Faulkner dispar贸 a Mumia en el pecho. Mumia cae con una bala en el pulm贸n. Luego, alguien m谩s dispara fatalmente a Faulkner y huye.

En ese momento nuestro mundo y el mundo de Mumia se desgarraron.

Cada vez que voy a la prisi贸n saco los libros con los que estoy trabajando de mi estante, hoy fue Mala Conducta Policial de Paul Messing y Un Largo Camino hacia la Libertad de Nelson Mandela. Los llevo, los pongo sobre la mesa, los comparto, las esquinas hacia abajo, los p谩rrafos subrayados, y voy a las m谩quinas expendedoras.

Vuelvo con un taz贸n de deliciosos tomates cereza, aceitunas y cebollas que adornan una hermosa ensalada griega fresca, una manzana verde en rodajas con Nutella y un taz贸n de hermoso mel贸n cantalupo, mel贸n verde, y pi帽a. Si pueden poner ensalada org谩nica en la m谩quina expendedora, pueden darle ensalada y fruta fresca, una dieta saludable para el coraz贸n, en sus comidas regulares. El mes pasado dijeron que debe esperar siete meses para un an谩lisis de sangre, 茅l resisti贸, y ahora est谩 recibiendo los ex谩menes que necesita. Todos los presos de PA necesitan una dieta saludable para el coraz贸n. Alimentos frescos y verduras.

El testimonio, la solidaridad, la comida y los libros son necesarios para permanecer centrados y vivos y en resistencia. Cuando sobrevivimos, ganamos. Cuando amamos, ganamos.

Cuando luchamos ganamos,

When We Fight, We Win

