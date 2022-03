Mensaje de preso político Yaqui Fidencio Aldama

10 mar 2022

Hola mi nombre es Fidencio Aldama P茅rez, preso pol铆tico que se encuentra en Ciudad Obreg贸n, Sonora por un acto delictivo el cual no comet铆. M谩s bien es una cuesti贸n de injusticia lo que est谩 pasando conmigo, porque hubo una falsificaci贸n de pruebas, prefabricaci贸n de delitos. Yo no particip茅 en ese homicidio, m谩s sin embargo hubo una prefabricaci贸n de delito en la que me achacaron el caso.

Yo le pido a toda esa comunidad que pues se solidaricen con mi caso y que estoy esperando la resoluci贸n del amparo, para que pues tambi茅n tengan ese apoyo de difundir este mensaje, este comunicado aquellas personas que desean apoyarme para que pues con este apoyo pueda recibir mi libertad, ya que pues es una injusticia por la que estoy pasando en estos momentos.

De antemano les agradezco a todos su participaci贸n, a todos ustedes, a toda la comunidad, organizaciones, colectivos, todas esas personas que, pues deseen apoyarme, de antemano pues gracias estar茅 muy agradecido por este gran apoyo.