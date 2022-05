–



Reenviando este mensaje del Movimiento de Objetores de Conciencia en Rusia (Движение сознательных отказчиков), actualizándonos sobre las protestas contra la guerra dentro de Rusia.





Manifestantes contra la guerra

El 24 de febrero, a las 5 de la mañana, Rusia invadió Ucrania. Al despertar en las próximas horas, muchos ciudadanos rusos se sorprendieron al enterarse de lo que acababa de suceder. Entre aquellos que no darían la bienvenida a tal invasión, era una creencia común que Putin simplemente está fanfarroneando al amenazar a Occidente con una guerra a gran escala. Resulta que nos equivocamos.

Para 2022, el movimiento de oposición de masas en Rusia estaba prácticamente destruido, por lo que no hubo muchas fuerzas políticas influyentes que llamaron a los rusos a protestar contra la invasión, pero algunas figuras públicas lo hicieron. Esa misma mañana, la activista de derechos humanos Marina Litvinovich, que supuestamente debería haberse convertido en diputada de la Duma en 2021 pero se le negó el mandato debido a un fraude masivo, animó a los ciudadanos de Moscú a reunirse en la plaza Pushkin a una hora determinada de la noche. Litvinovich pronto fue detenida por la policía cuando salía de su casa. Muchos activistas regionales anunciaron protestas al mismo tiempo en ciudades de toda Rusia.

Las protestas del primer día de la guerra parecen haber sido las más concurridas . Algunos estiman que unas 2.000 personas salieron a protestar en Moscú y 1.000 en San Petersburgo; según nuestras estimaciones, estos números están subestimados. Más de 2.000 personas fueron detenidas por la policía en todo el país. Puede que no parezcan grandes números, pero lo son para Rusia, un país que ha experimentado la intimidación de los manifestantes y el endurecimiento gradual de las leyes de protesta durante más de una década. También es importante señalar que estas acciones fueron espontáneas: Litvinovich es una persona influyente solo en un círculo limitado de moscovitas, no tenía acceso a la televisión ni a los grandes medios de comunicación, y su atractivo se difundió a través de retuits y comunicación interpersonal.

Desde el 24 de febrero, las protestas continuaron todos los días, pero eventualmente se volvieron cada vez menos concurridas y en algún momento terminaron. El porcentaje de detenidos, sin embargo, aumentó. El 6 de marzo, las protestas anunciadas por el movimiento de oposición Alternativa Socialista y otros activistas reunieron a miles de personas en todo el país, con 5.000 personas detenidas, que es el mayor número de detenciones en un solo día desde el colapso de la Unión Soviética. En algunos departamentos de policía, ha habido informes de crueldad y violencia, por no hablar de violaciones legales de los derechos de los manifestantes. El caso más resonante ha ocurrido en el departamento de policía de la región de Brateyevo de Moscú, donde varias activistas feministas que participaban en las protestas fueron golpeadas por la policía. Una de las valientes jóvenes logró grabar la tortura en una grabadora de su teléfono. Este horrible audio es notable no solo como prueba de un crimen sino también por los comentarios que hacen los policías, diciendo, por ejemplo, que ’Putin nos dijo que les diéramos una paliza [a los manifestantes]’.

En marzo, se implementaron nuevas leyes de censura. Los rusos ahora pueden ir a la cárcel por hasta cinco años por condenar públicamente la ’operación especial’ o difundir información ’deliberadamente falsa’ al respecto. Este hecho ha contribuido en gran medida al final de las protestas masivas contra la guerra. Sin embargo, no impidió que muchos rusos protestaran contra la guerra por su cuenta, haciendo piquetes. Es una larga tradición en el movimiento de oposición en Rusia burlarse de lo absurdo de los cargos contra los manifestantes. Mientras que durante las protestas de Moscú de 2019, por ejemplo, varios ciudadanos fueron acusados de dañar a los policías al arrojarles vasos y botellas de plástico, en 2022 hay casos de otro tipo: muchas personas fueron detenidas por sostener papeles vacíos en lugar de carteles contra la guerra.

De hecho, parece que muchas personas están convirtiendo los piquetes en actos de provocación con el fin de probar si la policía consideraría ilegal tal acción. Los funcionarios de un país que dice haber vencido al nazismo prohiben las consignas más inofensivas: ’El fascismo no pasará’, ’No al fascismo’, ’ No al nazismo ’ y ’Yo soy pro-paz’. Lo mismo se aplica al eslogan más popular, ’No a la guerra’ (Нет войне), que fue coreado por los manifestantes, e incluso a los carteles en los que las dos palabras, que constituyen la frase rusa para ’No a la guerra’, se reemplazan por filas de asteriscos, un comentario burlón sobre el hecho de que el gobierno prohíbe el uso de la palabra ’guerra’ porque oficialmente se denomina ’operación militar especial’. Un video viral muestra a un policía borrando perezosamente con el pie “No a la guerra”, escrito en la nieve en el pedestal de una estatua. Una persona que lo escribió fue multada por ’inscripción de granito al quitar la capa de nieve’, pero la multa fue cancelada más tarde .

Otros objetos que la gente trató de comprobar si eran ilegales fueron una copia de ’Guerra y paz’ de León Tolstoi, un paquete de carne de una marca rusa Мираторг, cuyo nombre tiene la palabra rusa para ’paz’ (мир), y una tarjeta bancaria de un sistema de pago organizado por el estado ruso Мир. Posteriormente se desestimaron varios casos administrativos; por ejemplo, una persona que tenía una cita de ’1984’ de Orwell fue liberada sin cargos. Sin embargo, una cita del discurso contra la guerra de Putin pronunciado en 2021 le costó a un ciudadano de San Petersburgo 30 mil rublos.

Entonces, algunos casos son tan absurdos que uno solo puede preguntarse qué pasa en la cabeza de los policías cuando los escriben. Un ciudadano de Ekaterimburgo fue arrestado por hacer señales en apoyo de los manifestantes mientras conducía por la ciudad. En otras ciudades, las personas fueron multadas por ’expresar apoyo silencioso ’ a las protestas, permanecer cerca o ’sostener carteles invisibles contra la guerra’; sí, estos son extractos reales de los protocolos policiales.

Algunas acciones, sin embargo, parecen menos actuaciones extravagantes y más gestos de desesperación. Un joven moscovita fue condenado a dos años de prisión por arrojar una botella de cóctel molotov que no causó ningún daño, un filósofo de Moscú se enfrenta a cadena perpetua tras incendiar una furgoneta OMON con molotov en el centro de la ciudad, y dos hombres son procesados por intentar prender fuego a una furgoneta de este tipo durante las protestas del 6 de marzo. En Krasnodar, un joven fue detenido por sacar un sofá en medio de una plaza de la ciudad, prenderle fuego y escribir ’MAL ’ sobre el asfalto. Explicó que lo había hecho por su novia, que es de Mariupol, una ciudad ucraniana sitiada; no ha podido comunicarse con ella desde el comienzo de la invasión.

Algunos van más allá y se autolesionan en un acto simbólico de indignación por una guerra sangrienta. En otra actuación aterradora de San Petersburgo, una joven activista se puso una cuerda alrededor del cuello y se esposó a una cerca en una calle llena de gente. Hace solo un par de días, una activista de Ekaterimburgo salió a un piquete con un cartel contra la guerra y, literalmente, se cosió la boca de antemano. Al parecer, la enviaron a la fuerza a un pabellón psiquiátrico.

Aunque las protestas masivas y los piquetes son ilegales en Rusia, muchas personas valientes luchan contra la opresión y la censura para expresar su disidencia en la guerra en curso con Ucrania. Entre los coordinadores y voluntarios de nuestro Movimiento, algunos han estado en manifestaciones, han sido detenidos y multados. Esta lista de casos es solo la punta del iceberg, cuya parte inferior no es completamente visible ni siquiera para ningún ruso. En los próximos boletines, contaremos más sobre cómo las celebridades de la televisión, profesores universitarios y maestros de escuela, personas mayores y jóvenes, activistas feministas, trabajadoras de la cultura y empresarios protestan contra la guerra con Ucrania. Y, por supuesto, el tema del activismo urbano de la gente común no se agota en absoluto.

Por favor, difunde este boletín entre las organizaciones contra la guerra y antimilitaristas en las que confías. Nos encantaría que nuestro boletín le ayudara a escribir sobre los movimientos contra la guerra en Rusia, sin embargo, no se refiera a nosotros como fuente de información públicamente, preferimos que use frases como ’activistas de derechos humanos’ o ’pacifistas’. Nos preocupa nuestra seguridad y no buscamos publicidad. Puedes seguir nuestras novedades en Facebook o Telegram .

PD Mientras escribimos este texto del 7 al 9 de mayo, activistas del movimiento democrático juvenil Vesna (Весна), periodistas de un medio independiente de Internet SOTA y muchas otras personas, incluidos ciudadanos comunes, están siendo detenidas en las principales ciudades rusas. Supuestamente, esta ola de detenciones y nuevos casos criminales está relacionada con los planes para nuevas actuaciones contra la guerra el 9 de mayo, Día de la Victoria Rusa, que las autoridades rusas utilizan en la propaganda a favor de la guerra. Estamos con los detenidos y procesados por expresar una posición contra la guerra. Sus historias se contarán con más detalle en la próxima carta.

Paz,

El Movimiento de los Objetores de Conciencia