–

De parte de El Topo July 30, 2021 72 puntos de vista

驴Te imaginas despertarte cada ma帽ana con las luces de las farolas encendidas y con los sem谩foros parpadeando sus tonos anaranjados proyectando fijos los rojos los verdes y con el tr谩fico como banda sonora o qui茅n sabe en primer plano o como sonido ambiental que acompa帽a al ruido del tortazo que le pegas al despertador para que se calle pero el despertador no emite su bello tono predeterminado de alarma pipipipi ni hay movimiento de tu brazo que pare el desastre que es madrugar si no se quiere si no que de repente una musiquilla elegida por ti que suena en un aparato un tanto fr铆o un tanto r铆gido un tanto impersonal que alberga toda tu intimidad y la comparte con aplicaciones con jueguecitos y otras monadas como filtros de foto y mapas y contadores de pasos o de kilocalor铆as o de suspiros o yo qu茅 s茅 y ese aparato es el que tienes que conseguir silenciar con una suave caricia y ya habiendo despertado seguir haciendo como que no te escucha y llev谩rtelo al ba帽o y leer mensajes que fueron enviados a cualquier hora y leerlos mientras cagas y poner los audios mientras te duchas y contestarlos mientras desayunas con la boca llena de pan y caen las migas y las migas recogidas por alg煤n pajarillo si est谩s en la calle o abandonadas en el hule de la mesa de la cocina que tiene tacitas de caf茅 o flores da igual comprado en el chino de abajo y mientras pegas un sorbo al caf茅 y se hace tarde y lo dices en el audio que llegas tarde o lo contestas mientras haces otras cosas como leer o mientras vas en el coche y te sientes de alguna forma dependiente porque nunca te dejar铆as el aparato en casa nunca nunca y si te lo dejaras tendr铆as que volverte y buscarlo por todos los sitios en los que has estado porque ha estado contigo en todos los sitos de tu casa y de tu vida porque no lo sueltas y lo llevas en la mano y te gu铆a te habla te informa te ense帽a te sugiere te sirve para todo y claro c贸mo dejarlo si es que te sirve y te mueve los ojos por sus p铆xeles y te mantiene los pulgares accionados el cuello doblado como una alcayata y el coraz贸n algo coaccionado algo atento porque sabe que en cualquier momento piiii o chhhsss o crrrr depende de tu sonido favorito y entonces lo que haces con 茅l a cada momento importa porque est谩s accionando el mecanismo humano que genera la respuesta de quien te lee o mira la foto o est谩 de acuerdo o le importa una mierda o de quien se r铆e o de quien le da igual y t煤 ah铆 enviando y recibiendo desde cualquier sitio incluso amor incluso besos y comprensi贸n enredados que activan tu respiraci贸n y ah me quiere sin p茅talos mientras est谩s delante del ordenador, detr谩s de la barra o en la cola del inem y todo es m谩s bonito y es posible aguantar un poco m谩s pegada la vida a esa luz azul que se agota y solo sobrevive gracias a ti y es como un perro al que hay que alimentar para que te dure para que te quiera te busque y satisfaga tu soledad cuando t煤 quieras y es tan importante y tan poca cosa ese mensaje que te deja como si nada pero te ha llegado lo importante de todo esto es que te llegue que te llegue significa que vives que te llegue lo que sea aunque sea un mensaje del Carrefour significa que vives para alguien para una m谩quina como en el trabajo o como enfrente de la m谩quina tragaperras vives delante de los est铆mulos y la p茅rdida de monedas que ganas haciendo otras cosas mientras a cada rato tienes un rato para mirar esa pantalla que suena y suena y suena y suena y acumula y acumula palabras mensajes palabras y es imposible pararlas incluso de noche porque te esperan y ma帽ana llegar谩n y las recibir谩s cuando te despierte temprano el sonido de la alarma que has elegido? 驴Te lo imaginas?