El 19 de mayo de 1895 ca铆a en combate el eminente escritor y revolucionario cubano Jos茅 Mart铆, l铆der de la independencia de Cuba

Destacado precursor del Modernismo literario hispanoamericano. Lo recordamos con un art铆culo suyo, escrito en la revista ‘La Am茅rica’. Nueva York, noviembre de 1884.

Entre los muchos libros que han venido a favorecer en lo que va de mes LA AM脡RICA, 鈥搖no hay que regocija:鈥 y no es m谩s que el cat谩logo de un colegio.

No nos place el cat谩logo porque nos d茅 asunto para huecas y f谩ciles celebraciones a las conquistas nuevas, que con trabajos arduos se celebran mejor que con palabras sin meollo, que de puro repetidas van quitando ya prestigio y energ铆a a las ideas que envuelven; sino porque en las p谩ginas del peque帽o libro resalta gloriosa, en una prueba humilde y elocuente, la inteligencia latina.

No nos dio la naturaleza en vano las palmas para nuestros bosques, y Amazonas y Paran谩s y Orinocos para regar nuestras comarcas: de estos r铆os la abundancia, y de aquellos palmares la eminencia, tiene la mente hispano鈥揳mericana, por lo que conserva el indio, cuerda; por lo que le viene de la tierra, fastuosa y volc谩nica; por lo que de 谩rabe le trajo el espa帽ol, perezosa y art铆stica.

鈥揙h! El d铆a en que empiece a brillar, brillar谩 cerca del sol: el d铆a en que demos por finada nuestra actual existencia de aldea.

Academias de indios; expediciones de cultivadores a los pa铆ses agr铆colas:鈥搗iajes peri贸dicos y constantes con prop贸sitos serios a las tierras m谩s adelantadas; 铆mpetu y ciencia en las siembras; oportuna presentaci贸n de nuestros frutos a los pueblos extranjeros; copiosa red de v铆as de conducci贸n dentro de cada pa铆s, y de cada pa铆s a otros; absoluta e indispensable consagraci贸n del respeto al pensamiento ajeno:鈥揾e ah铆 lo que ya viene, aunque en algunas tierras s贸lo se ve de lejos; he ah铆 puesto ya en forma, el esp铆ritu nuevo.

Br铆os no nos faltan. V茅ase el cat谩logo del colegio. Es un colegio norteamericano, donde apenas una sexta parte de los educandos es de raza espa帽ola. Pero en premios no:鈥揳ll铆 la parte crece, y si por cada alumno hispano鈥損arlante hay seis que hablan ingl茅s, por cada seis americanos del Norte premiados,鈥揾ay otros seis americanos del Sud.

En esa mera lista de clases y nombres, por la que el ojo vulgar pasa con descuido, LA AM脡RICA dilata sus miradas.鈥揈n esta inmensa suma de analog铆as que componen el sistema universal, en cada hecho peque帽o est谩 en resumen, ya futuro o pasado, un hecho grande.

驴No ha de ponernos alegres ver que donde entra a lidiar un ni帽o de nuestras tierras, pobre de carnes y de sangre acuosa, contra carnudos y sangu铆neos rivales,鈥搗ence?

En este colegio de que hablamos, apenas van los alumnos de raza espa帽ola a m谩s clases que a las de las elementales y a las de comercio. Pues en el elenco de las clases de comercio, de cada tres alumnos favorecidos dos son de nuestras tierras. El mejor tenedor de libros es un Vicente de la Hoz. El que m谩s supo de leyes comerciales, es un Esteban Vi帽a. El que acapar贸 todos los premios de su clase, sin dejar migaja para los fornidos yanquizuelos, es un Luciano Malabet: 鈥撀 los tres premios de composici贸n en ingl茅s, no son para un Smith, un O鈥橞rien y un Sullivan, sino para un Guzm谩n, un Arellano y un Villa!

隆Oh!, 隆si a estas inteligencias nuestras se las pusiese a nivel de su tiempo; si no se las educase para golillas y doctos de birrete de los tiempos de Audiencias y Gobernadores; si no se les dejase, en su anhelo de saber, nutrirse de vaga y galv谩nica Literatura, de pueblos extranjeros medio muertos; si se hiciese el consorcio venturoso de la inteligencia que ha de aplicarse a un pa铆s, y el pa铆s a que ha de aplicarse; si se preparase a los sud鈥揳mericanos, no para vivir en Francia, cuando no son franceses, 鈥搉i en los Estados Unidos, que es la m谩s fecunda de estas modas malas, cuando no son norte鈥揳mericanos, 鈥搉i en los tiempos coloniales, cuando est谩n viviendo ya fuera de la colonia, en competencia con pueblos activos, creadores, vivos, libres; sino para vivir en la Am茅rica del Sur!

Mata a su hijo en la Am茅rica del Sur el que le da mera educaci贸n universitaria. Se abren campa帽as por la libertad pol铆tica: debieran abrirse con mayor vigor por la libertad espiritual; por la acomodaci贸n del hombre a la tierra en que ha de vivir.

