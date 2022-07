–

Durante los 煤ltimos fines de semana de Junio particip茅 de las Jornadas de acci贸n gr谩fica y pensamiento colectivo 鈥淚maginaciones Pol铆ticas, un puente entre 2002 y 2022鈥. Artistas visuales, militantes populares, talleristas comunitarios, humoristas, performers, escritorxs, editorxs, feriantes, poetas, m煤sicos, fot贸grafxs, asamble铆stas, mediactivistas, serigrafistas, pensadores y documentalistas, entre otros, confluyeron en una antigua imprenta del barrio de Chacarita para abrir experiencias y acciones surgidas al inicio del milenio e interrogar sus vitalidades hoy.

En este contexto, no se me ocurre mejor cosa que asumir esas dos palabras como problema: 驴qu茅 es la pol铆tica para nosotros?, 驴en qu茅 anda nuestra imaginaci贸n? La pol铆tica se habla cada vez m谩s con los lenguajes tristes del pron贸stico, la rosca, el tacticismo de periodismo deportivo, el chimento de espect谩culos o la agenda del d铆a. 驴Va a jugar o no va a jugar? 驴Arma por afuera o va a internas? 驴Rompe? 驴Le contesta? 驴Sube a Naci贸n o baja a Provincia? Quedando reducida, en cualquier caso, a objeto de estudio pero sobre todo a tema de conversaci贸n.

Ah铆 hay entonces un primer asunto que reclama imaginaci贸n. 驴C贸mo hacer para que la pol铆tica sea la pr谩ctica colectiva de preguntarnos c贸mo queremos vivir (c贸mo queremos trabajar, alimentarnos, relacionarnos, producir鈥), antes que un conjunto reglado y estandarizado de repertorios de conversaci贸n que, en el mejor de los casos, nos deja parloteando solos, en primera persona y en un lugar de mera opini贸n (a favor/en contra; repudio/adhesi贸n; banco/me indigna)?

En cuanto a la imaginaci贸n, hip贸tesis: la imaginaci贸n est谩 obturada. Del mismo modo en que lo est谩n las dem谩s potencias que nos distinguen como especie. La potencia de trabajo, subsumida a medio de subsistencia; la de lenguaje, a medio de comunicaci贸n; la de imaginaci贸n, a recurso piola y copado para la auto-valorizaci贸n en el mercado (tener creatividad, ser creativos). Eso en t茅rminos generales. Pero en t茅rminos puntuales, podr铆a decirse que est谩 obturada en al menos tres sentidos.

1) Obturaci贸n t茅cnica. Propia de las vidas mediatizadas por pantallas. Cuanto m谩s expuestos estamos a im谩genes maqu铆nicas pre-formateadas, m谩s se saturan nuestras capacidades org谩nicas y aut贸nomas de producir im谩genes por nosotros mismos.

2) Obturaci贸n moral. La hiper-correcci贸n puede hacer que las im谩genes y los lenguajes se vuelvan un poco conservadores. M谩s que imaginar otros horizontes, se tratar铆a de no retroceder. Que no se avance sobre lo que alguna vez fueron conquistas.

3) Obturaci贸n por captura de ultra-derechas. Dada por la apropiaci贸n y el vaciamiento de lenguajes que hist贸ricamente fueron parte del acervo imaginal emancipador. Libertad, libertario, anarqu铆a, cambio, desobediencia, transgresi贸n, revoluci贸n鈥

Con ese marco, entre algunos amigues, surge la necesidad de activar formas, ejercicios, modos de 鈥渓iberar鈥 la imaginaci贸n. Traer el futuro al presente (y no al rev茅s). Bajo el supuesto de que algo empieza a suceder, a irradiar efectos, ac谩, ahora, en el presente, desde el momento en el que nos lo podemos imaginar. 驴C贸mo ser铆a, por ejemplo, un 帽ewsletter que resuma las principales noticias no de lo que pas贸 sino de lo que quisi茅ramos que pase, haciendo de cuenta que pas贸?

驴Qu茅 quisi茅ramos que pase? 驴C贸mo se escribir铆a eso? 驴Qu茅 memorias (literarias, humor铆sticas, activistas) tenemos a mano? 驴C贸mo est谩n nuestras im谩genes? 驴Qu茅 im谩genes de futuro deseable se nos aparecer铆an? 驴Por qu茅 discursividades pol铆ticas est谩n moldeados nuestros imaginarios? 驴Cu谩l ser铆a nuestra 鈥渁genda鈥? Ser铆a, a la vez, una manera de disputar algo que s铆 pertenece al ba煤l de las derechas: el delirio, la operaci贸n para incidir en la realidad, la mentira deliberada, lo fake. 驴C贸mo ser铆a una fake news 鈥渄e izquierda鈥? No sabemos. Excusa para la experimentaci贸n.

** Texto escrito en base a notas tomadas para coordinar la actividad titulada 鈥渇ake贸dromo鈥, en el marco de Imaginaciones Pol铆ticas, un puente entre 2002 y 2022, organizadas por Mar铆a Eva Blotta y Diego Maxi Posadas, realizadas durante el mes de junio en el barrio porte帽o de Chacarita. En @imaginaciones.politicas fotos, registros, m谩s informaci贸n.

