De parte de A Las Barricadas May 17, 2021 18 puntos de vista

Un 煤ltimo comentario a las elecciones en la Comunidad de Madrid, aprovechando la elevada participaci贸n que hace que en esta ocasi贸n, sea imposible echarle la culpa a la abstenci贸n de la pedazo de hostia electoral de las m煤ltiples izquierdas unidas. Estos fueron los resultados

Censo: 4.779.778 (100%)

Votos: 3.644.577 (76,25%)

Porcentajes de voto obtenidos:

PP: 1.620.213 (33,89%)

M脕S MADRID: 614.660 (12,85%)

PSOE: 610.190 (12,76%)

VOX: 330.660 (6,91%)

PODEMOS IU: 261.010 (5,46%)

Cs 129.216: (2,70%)

Bloques te贸ricos:

2.080.008 derechas

1.485.860 izquierdas

594.415 de diferencia de la derecha. M谩s que nunca.

Abstenci贸n: 1.135.201 (23,75%)

Y la pregunta es鈥 驴Cu谩l es la mayor铆a? Es que ah铆 no hay ninguna mayor铆a. Todas esas opciones son minor铆as con respecto al total. Y si contamos a los menores que no pueden ni ir a votar, la cosa es hasta peor. 驴Y por qu茅 no? 驴Por qu茅 no van a poder votar los ni帽os, cuando es visible que el d铆a de elecciones la madurez pol铆tica de los electores pasivos que no se han le铆do ni el programa, es la de un besugo en la pescader铆a? 隆Idea! Poner como en las atracciones de la feria, un palo atravesado en la entrada, y el que llegue a esa altura puede votar aunque tenga tres a帽os.

La conclusi贸n que saco yo, es que la Democracia es el Gobierno de la Minor铆a sobre la mayor铆a. D铆az Ayuso gobierna con un 34% de los votos. Es decir, que como mucho el d铆a nefasto se acercaron a darle la palmada en la espalda, tres ciudadanos y medio de cada diez, que no voy a decir que est茅 mal, pero 驴tanto como para gobernar solita? Claro, que si le sumas lo de VOX, con su cl谩sico programa de defensa de la Patria, el Rey, Dios, la caza, los toros, la hombr铆a, inmigrantes a los tiburones y Gibraltar Espa帽ol, podemos decir que de cada diez madrile帽os, cuatro est谩n por la labor de joderle la vida al pr贸jimo.

El resto, gracias a la aritm茅tica parlamentaria, ni pinchan, ni cortan. Es decir, que si hemos de ser justos con las definiciones, podremos decir que la Democracia no es m谩s que un sistema creado para determinar un Gobierno, en el que siempre gobierne la minor铆a. Porque, 驴de qu茅 manera pueden ver compensados sus anhelos los que no est谩n representados en el parlamento? En materia de representaci贸n pol铆tica, de ninguna forma. Y si observamos ese Gobierno con lente de aumento, comprobaremos que est谩 compuesto por diez o doce personas que son las que realmente cortan el bacalao. Mayor minor铆a posible, es que no se me ocurre. Y ahora pensad鈥 驴Qu茅 es lo que hace un Gobierno? Gobernar. Mandar. Ordenar. Y mucho, que ya hab茅is visto que vino la pandemia y el Gobierno decret贸 una huelga general con servicios m铆nimos que ha durado un a帽o y pico.

Resumen: all铆 donde est谩 esa minor铆a de Gobernantes, el mundo se divide en dos grandes grupos: el de quienes mandan, y el de quienes obedecen. Los que mandan son siempre pocos, y los que obedecen son siempre much铆simos. Nunca podr谩 haber un “Gobierno del Pueblo”, porque los pueblerinos son montones y no caben en la Moncloa.

驴Que cu谩l es la propuesta de los y las anarquistas? Haz pol铆tica a diario, mostrando tus opciones en sindicatos y movimientos sociales. Defiende tus intereses con la misma pasi贸n con que un millonario defiende sus millones, y deja de hacer el pendejo cada cuatro a帽os acudiendo a una verbena cutre, con aperitivos escasos, de mala calidad, y una m煤sica horrenda. Porque mientras sigas yendo a ese baile, lo reforzar谩s con tu presencia.