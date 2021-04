–

De parte de Nodo50 April 29, 2021

Texto: Meritxell Rigol

Fotograf铆as: Kike Rinc贸n

Nueva Zelanda es un lugar lejano desde nuestras latitudes. Pero nunca Nueva Zelanda le hab铆a parecido tan lejos. 鈥淓l viaje hasta Barcelona fue un v铆a crucis鈥, recuerda Ruth. Cuarenta horas, con escala en Dubai, pasaron antes de poder juntarse con sus hermanos para despedir a su madre. Y, tambi茅n, para ver a su padre en unas condiciones que, remarca Ruth, jam谩s hubieran imaginado. 鈥淎l recibir el mensaje de mi hermano, pens茅 que mi padre hab铆a muerto. Estaba delicado, hab铆a tenido dos infartos鈥 Fue un shock saber que quien hab铆a muerto era mi madre鈥, explica. Su padre la hab铆a asesinado.

鈥淩uth, tienes que venir鈥. Sin detalles. La inquietud con la que se qued贸 tras la breve conversaci贸n con su hermano Jordi la llev贸 a conectarse y a ojear los digitales. En busca de nada en concreto, encontr贸 una foto del portal de casa de sus padres y, debajo, un titular que completaba lo que su hermano no quiso, o no pudo, explicarle en ese momento a distancia.

鈥淩uth, ven ya鈥, reproduce tambi茅n Jordi, al recordar el principio de este episodio que, insiste como su hermana, nunca hubieran imaginado. Fue 茅l quien recibi贸 la llamada de la Polic铆a comunicando la detenci贸n de su padre. 鈥淵endo para all铆 pens茅 que hab铆a tenido un accidente y que hab铆a atropellado a alguien. Cuando llego y me dicen lo que ha pasado鈥 Me qued茅 blanco. Y empez贸 todo. Fue un infierno鈥, explica.

Merc猫 Jan茅 viv铆a en el barrio de la Salut (Barcelona) con Josep Asensio, el hombre con quien comparti贸 cerca de 50 a帽os de convivencia, tres hijos y varios nietos. Compartieron tambi茅n d茅cadas de tiempo en familia en el pueblo de l鈥橝lt Empord脿 en el que Merc猫 hab铆a crecido. Compartieron partidos de tenis mientras el f铆sico se lo permiti贸 y, en los 煤ltimos a帽os, sobre todo partidas de domin贸, explica el hijo de la pareja. Sobre la relaci贸n, Jordi y Ruth mencionan tambi茅n las discusiones. Seg煤n explican, el gasto descontrolado de dinero era un caldo de tensi贸n que herv铆a en casa desde hac铆a muchos a帽os.

Merc猫 sufr铆a adicci贸n al juego, un trastorno de salud mental que, recoge la Agencia de Salud P煤blica de Barcelona, no solo implica problemas econ贸micos, sino que se le a帽aden problemas interpersonales, dado que esta enfermedad afecta tambi茅n al entorno de la persona que la padece.

鈥淢i madre era encantadora, la alegr铆a de la huerta. Pero robaba y ment铆a por la ludopat铆a. Esto nos preocupaba a todos鈥, afirma Jordi. Cuenta que con su padre hab铆an hablado de hacer algo ante el problema de salud de Merc猫, pero que qued贸 pendiente. 鈥淓lla hu铆a de abordarlo. Recuerdo que con 18 o 19 a帽os le ofrec铆 un trato: yo dejo de fumar a cambio de que t煤 dejes de ir al bingo. Se enfad贸. Se fue. Con mi padre discut铆an por esto, pero mi madre miedo no ten铆a. Ni motivos para tenerlo por lo que s茅 yo鈥, explica Jordi.

鈥淣ormalmente en las parejas heterosexuales tradicionales, cuando el hombre tiene un problema, lo que tienden a hacer las mujeres es a buscar recursos: ir al m茅dico para ver qu茅 pueden hacer por 茅l, ir a servicios sociales鈥 en definitiva, intentan cuidar鈥, observa Beatriu Masi脿, terapeuta experta en la atenci贸n a mujeres en situaci贸n de violencia machista en el 谩mbito de la pareja. 鈥Tenemos que preguntarnos qu茅 pasa cuando son los hombres los que tienen que cuidar y no se les ha ense帽ado ni a darle importancia al cuidado, no tienen las herramientas para hacerlo o consideran que no es lo que tienen que hacer; que esto no les toca鈥, a帽ade.

En una ocasi贸n, Ruth se dirigi贸 a Jugadores An贸nimos para ver c贸mo pod铆a ayudar a su madre. 鈥淔ue frustrante. Tiene que ser la persona afectada quien tome la decisi贸n de dejarlo鈥, comparte. 鈥淐onvivir con una persona con esta enfermedad es muy complicado y mis padres no sab铆an afrontar los problemas. Hab铆a discusiones, pero no conversaci贸n constructiva. La relaci贸n era muy distante y yo creo que el problema de mi madre era una v谩lvula de escape para ella鈥, considera.

Salud mental descuidada, riesgo ante la violencia

El grupo de psiquiatr铆a y salud mental del Instituto de Investigaci贸n Biom茅dica de Bellvitge y el Hospital de Bellvitge con la UAB han liderado dos recientes estudios en los que detectan que hombres y mujeres presentan perfiles diferentes en los trastornos vinculados al juego de apuestas, as铆 como en la evoluci贸n a los estados m谩s graves de la enfermedad. En el caso de las mujeres, observan que es a menudo tras situaciones traum谩ticas o estresantes cuando empiezan a jugar de forma problem谩tica.

鈥Como toda adicci贸n, la ludopat铆a habla de un malestar鈥, afirma Masi脿, quien remarca el peso del estigma que se le a帽ade en el caso de ser mujeres quienes la padecen. 鈥淪i eres mujer y tienes una adicci贸n, algo para lo que la sociedad te da mucho menos permiso que a los hombres, se lee como resultado de no haber sabido hacer suficientemente bien alguna cosa, en lugar de leerse como efecto de algo traum谩tico que ha vivido la persona, en lo que sabemos que, a menudo, los estereotipos de g茅nero tienen mucho que ver鈥, analiza la terapeuta. Lo ejemplifica recordando c贸mo, en diversos casos que ha conocido en su experiencia de atenci贸n a mujeres, la adicci贸n al juego es una consecuencia de experiencias de violencia sexual.

Tambi茅n en su trayectoria como terapeuta, Masi脿 ha visto que muchas mujeres que no encuentran salida ante la situaci贸n de violencia por parte de la pareja, recurren al alcohol y a otras sustancias t贸xicas, as铆 como a otras dependencias, y sit煤a el hecho de sufrir una adicci贸n como un factor de riesgo m谩s, 鈥渟obre todo por c贸mo ser谩 atendida y tratada la mujer en los servicios, y por la valoraci贸n que se har谩 de su caso鈥. 鈥淟as mujeres con adicciones que consultan sobre su situaci贸n de salud, tambi茅n en muchos casos acaban adictas a f谩rmacos recetados, algo que es demasiado habitual ante la falta de tiempo de preguntar qu茅 es lo que le pasa exactamente a la persona que acude al m茅dico y de acompa帽arla a partir de aqu铆鈥, denuncia Masi脿.

Seg煤n la Agencia de Salud P煤blica de Barcelona, quienes sufren trastorno del juego tienen m谩s probabilidades de desarrollar cuadros psicopatol贸gicos como la depresi贸n y la ansiedad. Parece que, con un u otro origen, Merc猫 present贸 s铆ntomas que llevaron a su m茅dico de cabecera a recetarle ansiol铆ticos. Ruth lamenta que, en cambio, en ning煤n momento se la derivara para recibir atenci贸n psicol贸gica. 鈥Son solo suposiciones, pero a menudo he pensado que quiz谩s esto hubiera cambiado las cosas鈥, comparte.

Seg煤n cifra un estudio sobre la violencia de g茅nero contra mujeres mayores de 65 a帽os, publicado en 2019 por la Delegaci贸n del Gobierno para la Violencia de G茅nero, siete de cada diez mujeres encuestadas declararon sentir tristeza, ansiedad o angustia. Alrededor de tres de cada diez, refirieron problemas de salud mental como ansiedad y/o depresi贸n. La mayor铆a (59%) no estaban recibiendo tratamiento psicol贸gico o psiqui谩trico.

Las bofetadas, en casa, eran verbales, dice Ruth. 鈥淢i padre nunca nos peg贸. Nos insultaba. De sus reacciones a veces ten铆amos miedo porque era muy cruel. Pero lo normalizamos鈥, explica.

Carme Valls, m茅dica autora de Mujeres invisibles para la medicina (Capit谩n Swing, 2020), explica que la violencia dentro de la pareja se puede ejercer por mecanismos sutiles que, durante la convivencia, van minando lentamente las defensas y la autoestima de quien no tiene 鈥渞ecursos econ贸micos, sociales o emocionales鈥 para alejarse del agresor, cosa que, a largo plazo, se puede manifestar en ansiedad y depresi贸n. 鈥淪i la visita m茅dica es r谩pida y no da espacio para que la mujer pueda expresarse, es m谩s que probable que las causas de esta ansiedad o depresi贸n permanezcan ocultas e invisibles para la medicina鈥, critica.

M谩s a帽os, menos alarmas

Seg煤n el citado estudio sobre la violencia de g茅nero en mujeres mayores de 65 a帽os, cuatro de cada diez mujeres encuestadas llevaban por lo menos 40 a帽os sufriendo violencia por parte de su pareja. Cerca de tres de cada diez, entre 20 y 30 a帽os. 鈥淟a violencia de g茅nero contra las mujeres mayores es un fen贸meno menos denunciado y menos atendido y entendido por el entorno y los recursos p煤blicos鈥, concluye el estudio, que tambi茅n sit煤a la dependencia econ贸mica y el temor a da帽ar las relaciones familiares como frenos de las mujeres de m谩s edad a la hora de denunciar la violencia recibida por parte de su pareja. Merc猫 pasaba de los 75 a帽os cuando fue asesinada en febrero de 2014 por su marido, de la misma edad.

鈥淢uchas mujeres mayores sufren much铆simo dentro de la pareja, hay un sostenimiento de la violencia en el tiempo, una latencia que puede acabar en feminicidio鈥, afirma Masi脿, a la vez que remarca la dificultad de las mujeres de m谩s edad para identificar como violencia 鈥渁quello con lo que se ha vivido toda la vida鈥. 鈥Reconocer que tu vida ha sido as铆 es un ejercicio que implica mucho dolor en las mujeres, por esto tenemos que entender que, si se puede reconocer acompa帽ada y con mucho cuidado, estar谩 bien; pero que muchas no lo podr谩n hacer, porque no tendr谩n las condiciones para ello鈥, explica la terapeuta.

Solo tres de cada diez mujeres de 65 y m谩s a帽os dejaron la relaci贸n a causa de la violencia de la pareja, seg煤n cifra la 煤ltima macroencuesta sobre violencia de g茅nero del Gobierno. En las menores de 65 a帽os, la cifra es m谩s del doble: siete de cada diez dejaron la relaci贸n a ra铆z de la violencia de su pareja.

Acudir a la Polic铆a o al juzgado a denunciar los hechos, dirigirse a servicios sociales o sanitarios para explicar lo sucedido o hablar de su situaci贸n con alguna persona familiar o conocida, son recursos ante la violencia machista que han utilizado un 68,4% de las mujeres de m谩s edad. Las mujeres de menos de 65 a帽os han recurrido m谩s a alguna de estas opciones, en un 83,5% de los casos, ante situaciones de violencia machista, seg煤n la macroencuesta de violencia de g茅nero.

A la dificultad de identificar la violencia, 鈥減or la cultura generacional y el contexto en el que han crecido鈥, Neus Pociello, directora de la Fundaci贸n Aroa y miembro de Older Women鈥檚 Network Europe y del Observatorio Europeo sobre Violencia contra las Mujeres y Ni帽as, se帽ala que la discriminaci贸n edadista tambi茅n dificulta que las mujeres de m谩s edad encuentren salidas ante las situaciones de violencia.

鈥淓n su presente, estas mujeres est谩n viviendo los efectos acumulativos de las discriminaciones, desigualdades y violencias machistas sufridas a lo largo de su vida, y una constante debido al edadismo es justificar m谩s los abusos y violencias contra las mujeres de m谩s edad; que queden mucho m谩s normalizados, tolerados e invisibilizados a nivel social cuando las afectadas son mujeres mayores鈥, explica Pociello, quien lamenta que lo habitual sea dar el caso por perdido. 鈥淪e dicen cosas como que 鈥榮e queja, pero es que ella se queja por todo鈥 o 鈥榚s que siempre ha sido as铆 y est谩 acostumbrada鈥 o 鈥榤ira, le daremos unas pastillas y que duerma tranquila鈥欌, ejemplifica.

De las mujeres de 65 a帽os y m谩s en situaci贸n de violencia en la pareja que consultaron a alg煤n familiar directo, poco m谩s de la mitad (un 52,9%) recibi贸 el consejo de dejar la relaci贸n. La cifra supera las ocho de cada diez (84,1%) en las menores de 65. En el caso de amistades y personas conocidas que les recomendaron acabar con la relaci贸n, la cifra se eleva un poco y llega al 63,5% entre las mujeres de 65 y m谩s. Para las m谩s j贸venes de 65, la cifra se acerca a 9 de cada diez (87,9%).

Explica Ruth que en el caso de Merc猫 y su marido las discusiones eran algo de siempre. 鈥淵 luego creces y ves que no es normal鈥, valora. Ella es la menor de los hijos que tuvo el matrimonio. Dice que quiz谩s su hermano y su hermana explicar铆an otra historia, la que percibieron en una infancia que empezaron 10 y 12 a帽os antes que ella. 鈥淐uando yo nac铆 la relaci贸n de mis padres estaba m谩s de capa ca铆da y creo que hoy en d铆a se hubieran separado. Pero ten铆an la mentalidad de que esto romp铆a la familia que ellos, en su infancia, no hab铆an tenido鈥, intuye.

El peso del franquismo: de lo p煤blico a la intimidad

Merc猫 empez贸 a trabajar de ni帽a, a 200 kil贸metros de Barcelona, donde se quedaron su padre y una hermana peque帽a. Su padre ten铆a dificultades para encontrar trabajo despu茅s de la guerra, por su actividad pol铆tica anarquista, explica Ruth. Poco despu茅s de perder a su madre, Merc猫 ingres贸 en un orfanato y no pasaba de los 13 a帽os cuando la mandaron a un pueblo de l鈥橝lt Empord脿 para limpiar y cocinar en una fonda. 鈥淭uvo suerte, eran buena gente, no ten铆an hijos y la adoptaron鈥, explica Ruth.

Lleg贸 a acceder a estudios de magisterio, en Girona, ciudad donde coincidi贸 con quien ser铆a su futuro marido. 鈥淓ra una mujer inteligente, pero se qued贸 embarazada y se cas贸 con mi padre鈥, resume Ruth. Merc猫 no lleg贸 a ejercer de profesora ni trabaj贸 remuneradamente tras el matrimonio.

Merc猫, como tantas otras mujeres, entend铆a que casarse era aguantarse. As铆 lo describe Ruth, que se refiere a su madre como v铆ctima de una sociedad en la que las mujeres no ten铆an ning煤n valor y en la que fueron educadas para ser sumisas. 鈥淟a de mis padres es una generaci贸n que ha crecido en la represi贸n, sobre todo las mujeres, en un patriarcado muy duro en el que no ten铆an apenas derecho a nada鈥, pone sobre la mesa.

Durante la dictadura, los mandatos de g茅nero eran mucho m谩s duros y 鈥渟u integraci贸n implica una aceptaci贸n de la violencia, sea del nivel que sea, los a帽os que sea, asumida como parte de la relaci贸n de poder entre hombre y mujer en el marco de la relaci贸n afectivosexual鈥, expone Pociello.

Abandonar el hogar no era una posibilidad en el discurso transmitido, ni tan solo entre mujeres. Las mujeres que se atrevieron a separarse eran pocas y muy sancionadas. Como tambi茅n lo eran las mujeres con hijos fuera del matrimonio. El marido de Merc猫, Josep, era hijo de madre en solitario. 鈥淧uedes imaginarte lo bien que lo trataban los curas en la escuela, los vecinos, los otros ni帽os鈥 脡l ven铆a roto鈥, dice sobre su padre Ruth.

Seg煤n observa Masi脿, el peso y rigidez de los mandatos de g茅nero durante el franquismo suponen una pieza que ayuda a entender 鈥渓a desesperaci贸n de un hombre que se encuentra con una mujer que se gasta el dinero y de la cual no sabe cuidar鈥, en referencia a la vivencia del marido de Merc猫. 鈥淟as mujeres, cuando no pueden m谩s, quiz谩s se suicidan o se van o delinquen, pero las mujeres no matan de manera estad铆sticamente significativa鈥, razona la experta en violencias machistas. 鈥淓ste hombre tuvo el permiso simb贸lico de matar y esto tiene que ver con quienes tienen la legitimidad de usar el poder y la fuerza, algo que vemos a煤n cada d铆a: los hombres tienen este permiso ancestral, las mujeres no鈥, expone.

Desde el a帽o 2003 hasta hoy, m谩s de 1.080 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en el Estado, de acuerdo con las cifras oficiales, es decir, las que responden a asesinatos de mujeres a manos del hombre con quien ten铆an una relaci贸n de pareja o con quien la hab铆an mantenido.

鈥淢is padres ten铆an una relaci贸n t贸xica, pero no era una relaci贸n de maltrato de libro, eso de 鈥榤i padre pega a mi madre鈥. Esto s铆 que te hace saltar las alarmas, 驴pero pasar de insultarla a dispararle? Nunca lo vimos venir. No sabremos nunca lo que pas贸 all铆鈥, narra Ruth, durante el esfuerzo que le supone estar atendiendo a esta entrevista. Acepta participar, dice, porque su madre no merece ser olvidada. Y por si su experiencia puede ayudar a otras personas, remarca. En t茅rminos parecidos se expresa tambi茅n Jordi.

Sobre su madre, 茅l nos dice que no la percib铆a sometida y que no estaba ni controlada ni aislada, que, de hecho, era muy sociable. Y que estaba llena de vida. 鈥淢is padres no se trataban bien, daba la sensaci贸n de que el amor se hab铆a acabado, pero nada nos llevaba a pensar que esto acabar铆a as铆. Nos vino de golpe. Fue algo que pas贸 un d铆a. Y fue as铆鈥, comparte Jordi, durante el duro y generoso ejercicio de narrar su historia.