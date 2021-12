–

Merci

Commission Sexta zapatiste.

Coordination du Voyage pour la vie – Chapitre Europe.

14 décembre 2021.

Aux organisations, mouvements, groupes, collectifs, peuples originaires,

et individualités des différentes géographies de la terre connue

désormais sous le nom de Slumil K´ajxemk´op.

De la délégation zapatiste «L’Extemporánea».

Compañeras, compañeroas, compañeros,

Froeurs, soeurs, frères,

Nous vous saluons depuis les montagnes du Sud-Est mexicain et nous vous

informons que toutes les compañeras et les compañeros de la délégation

aéroportée qui, pendant les mois de septembre, octobre, novembre et

décembre de cette année 2021, vous ont rendu visite dans vos géographies

respectives, sont bien arrivés dans leurs villages et à leurs postes

respectifs.

À 21h34, heure zapatiste – 20h34, heure de Mexico – de ce 14 décembre,

03h34 du 15 décembre, heure de Slumil K´ajxemk´op, nous a été confirmé

que toutes et tous sont désormais dans leur contrées, villages et Ã

leurs postes respectifs.

Nous sommes bien arrivé.e.s, au complet et en bonne santé. Même si nous

sommes toutes et tous ému.e.s et touché.e.s par les jours et les nuits

qu’il nous a été permis de partager avec vous. Nous revenons avec une

blessure au cœur qui est une blessure de vie. Une blessure que nous ne

laisserons pas se refermer.

Maintenant c’est le moment pour nous de réviser nos notes pour informer

nos villages et communautés de tout ce que nous avons appris et reçu de

vous : vos histoires, vos luttes, votre résistance, votre existence

insoumise. Et surtout, l’étreinte d’humanité que nous avons reçue de vos

cœurs.

Tout ce que nous vous avons apporté venait de nos peuples. Tout ce que

nous avons reçu de vous est pour nos communautés.

Pour tout cela, pour votre hospitalité, pour votre fraternité, pour

votre parole, pour votre écoute, pour votre regard, pour vos aliments,

pour vos boissons, pour votre hébergement, pour votre compagnie, pour

votre histoire, pour l’étreinte collective du cœur que vous êtes, nous

vous disons :

Kiitos

Danke schön

Hvala ti

Благодаря ти

Grà cies

Děkuju

Grazie

Hvala vam

Tak skal du have

Ďakujem

Aitäh

Eskerrik asko

Merci

Diolch

Grazas

Σας ÎµÏ Ï‡Î±ÏÎ¹ÏƒÏ„ÏŽ

Köszönöm

Thanks

Go raibh maith agat

Paldies

Ačiū

Ви благодарам

Takk skal du ha

Dziękuję Ci

Obrigada

Mulțumesc

Спасибо

Хвала вам

Tack

Teşekkürler

¡Gracias SLUMIL K´AJXEMK´OP!

Merci SLUMIL K´AJXEMK´OP!

Bientôt nous communiquerons à nouveau avec vous, car la lutte pour la

vie n’est pas terminée. Nous avons encore beaucoup à apprendre de vous

et beaucoup d’étreintes à échanger avec vous.

À bientôt, compas.

Des montagnes du Sud-Est mexicain.

Au nom de l’Extemporanea zapatiste,

Sous-commandant insurgé Moíses, coordinateur.

Mexique, décembre 2021.

