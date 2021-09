–

“Todas las llamas que se abran en el mundo, como diría Che Guevara, son positivas para la revolución que esperamos y por la que estamos luchando”

“En las montañas de Kandil y otras partes de la montaña están utilizando bombas químicas”

Juanjo Basterra

En la Tercera Feria del Libro, Fanzine y Cómic, celebrada este pasado fin de semana en Merkatu de Portugalete, Mertxe Gómez, de Kurdistanekin Elkartasuna Ekinmena, nos ha explicado que “estamos aquí con el resto de colectivos en esta plataforma excelente para poner los materiales y fundamentalmente como presencia política” y añadió que “nos interesa que el máximo de gente se entere de que el sábado 2 de octubre a las 12:30 horas saldrá una manifestación de la Plaza Arriaga de Bilbao” en apoyo al pueblo de Kurdistán, que sufre las agresiones del segundo Ejército de la OTAN, Turquía.

¿Por qué en estos momentos una muestra de solidaridad con Kurdistán, aunque siempre hay que llevarla en nuestros corazones?

Hemos estado haciendo durante todo el verano un trabajo de concienciación, mandando información a los grupos y personas aliadas con esta lucha sobre la situación que en estos momentos están pasando en las cuatro partes del Kurdistan. Entendemos que en estos momentos teníamos que hacer un esfuerzo mayor sabiendo que estamos en un país con muchísimas iniciativas, muchas movilizaciones y el internacionalismo nunca hay que perderlo de vista. Porque es lo que nos da energía y nosotras con nuestras luchas les damos energía a ellas y ellos.

¿Cómo está la situación allí? ¿Qué sabéis?

En estos momentos la guerrilla en las montañas está pasando una situación dura con ataques constantes y continuas por parte del segundo ejército de la OTAN, Turquía, y denuncian desde allí que para entrar en los túneles que la guerrilla tiene desde hace muchos años ya en las montañas de Kandil y otras partes de la montaña están utilizando bombas químicas. Es una denuncia que queremos hacer. Que se sepa.

Otra más es el tema recurrente de los feminicidios. En estos momentos, con el cambio de paradigma en todo Kurdistán la lucha de la mujer, junto con la democracia participativa y la ecología son los tres pilares fundamentales que tienen en su agenda política.

Las mujeres son muy activas, tanto las madres de los mártires que no se quedan llorando en casa, sino que salen y siguen con el testigo de sus hijos e hijas. Las mujeres de los pueblos, barrios y ciudades están muy organizadas, son muy activas y las vemos siempre en las manifestaciones que ellas encabezan. No es una cosa demagógica, sino que es la realidad.

¿Este 2 de octubre qué pretendéis concretamente?

Salir a la calle a lanzar una denuncia contundente sobre las invasiones que está haciendo Turquia tanto en la parte de Siria como en la parte de Irak, etc y esperamos al máximo de gente sensible con el internacionalismo.

¿Las mujeres guerrilleras se están sumando más frente a los ataques?

Sin duda, es un compromiso que tienen. Solo hace falta ir allí y te darás cuenta de la conciencia, sobretodo, que tienen las mujeres. Es decir que el proyecto político del PPK, en términos político-militares, como de otras organizaciones que están bajo su paraguas, etc es una liberación para las mujeres. Son mujeres que salen de sus casas, no tienen porqué casarse, hacen un proyecto político, incluso aprenden muchísimas cosas. Pasa como en la mayoría de las guerrillas, la mujer deja su rol impuesto tradicionalmente, etc y pasa a otro estadio. En otras partes del planeta aprenderían a leer y escribir, estudiaban enfermería, maestras, etc. Cambias el rol totalmente que ¿te arriesgas? Totalmente. Cuando entras en la guerrilla es para dar la vida. Está claro, pero en el paradigma político es uno de los pilares fundamentales.

A nivel práctico ya llevan muchos años en el que las mujeres tienen en todas las ramas de la sociedad organizaciones autónomas. Es decir, está la parte mixta, hombres y mujeres, y luego siempre espacios sólo para mujeres. Algo que nosotras lo discutíamos y conseguimos tener espacios propios, etc, ellas lo tienen ya.

Además está el tema de la copresidencia. Es decir, en una alcaldía, en el Parlamento, donde sea, tener espacios mixtos es obligatorio, siempre hay un porcentaje de mujeres y siempre existe la representación femenina, es decir una figura masculina y una femenina. Si no es posible, no se hace, se busca. Se hace un receso, hay un empeño real.

Por lo tanto, ¿qué llamamiento harías a la sociedad vasca para esta manifestación del sábado 2 de octubre?

La necesidad de salir, como he explicado anteriormente, y por algo muy elemental: hablo desde una perspectiva internacionalista y porque estoy implicada en lo que pasa en mi país Euskal Herria. Todas las llamas que se abran en el mundo, como diría Che Guevara, son positivas para la revolución que esperamos y por la que estamos luchando. Entonces, ya sea en Chiapas, en Brasil, Palestina, Kurdistán, en la India, allí donde sea, esas llamas las tenemos que apoyar porque es lo que nos va a nutrir y toda la suma de todo eso va ser lo que va a ser la revolución.