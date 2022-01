–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia January 8, 2022 81 puntos de vista





Des de la Plataforma del Pa铆s Valenci脿 per un tren p煤blic, social i sostenible que vertebre el territori i refrede el planeta, representant a nombroses organitzacions en defensa del ferrocarril, del territori i del medi ambient, aix铆 com a organitzacions sindicals i pol铆tiques, hem convocat una Concentraci贸 hui 7 de gener de 2022, al 鈥淧ati de Carruajes鈥 de l鈥橢staci贸 del Nord de Valencia de 18:30 a 19:30 hores, a la que hem agitat mocadors al vent en senyal de protesta. A la concentraci贸 han asistit mes de 600 persones a mostrar el rebiug per la situaci贸, i donar suport a un mitj脿 de transport sostenible com el tren.

El 8 de gener de 2022 far脿 un any que es va tancar la l铆nia de tren entre Utiel i Conca. En principi, es va tancar a conseq眉猫ncia de la tempesta Filomena i va seguir tancada en finalitzar aquesta i, a m茅s, sense l铆nia d鈥檃utobusos.

Aquesta l铆nia feia m茅s de trenta anys que no rebia cap mena d鈥檌nversi贸 econ貌mica, i de fet, donat el mal estat d鈥檃questa, la circulaci贸 no podia superar els 60 km/h i incl煤s en alguns trams els 20 km/h, condicionant aix铆 el servei i obligant les usu脿ries a rec贸rrer al vehicle particular.

Des dels col路lectius en defensa del ferrocarril es va denunciar aquesta situaci贸 donat que ja es preveia l鈥檈strat猫gia del MITMA i Adif per a tancar definitivament aquesta via f猫rria.

La l铆nia de la qual parlem 茅s un exemple m茅s que mostra el perill que corre el ferrocarril convencional des de fa d猫cades, especialment a causa del desviament d鈥檌nversions a l鈥橝VE, model de transport que beneficia a menys del 4% de les usu脿ries, deixant aix铆 zones de l鈥檌nterior incomunicades, com l鈥檈smentada anteriorment.

Aix铆 mateix, amb aquesta concentraci贸, volem denunciar de manera p煤blica el mal servei de Rodalies de Val猫ncia, el qual tanca l鈥檃ny 2021 amb menys de 9,5 milions d鈥檜su脿ries, a difer猫ncia de fa dotze anys que comptava amb m茅s de 24 milions. La situaci贸 茅s insostenible tant per la manca de personal i vehicles com pel desviament de les inversions i la p猫ssima gesti贸 del servei.

A continuaci贸 exposem, novament els principals motius de la Concentraci贸:

鈥 Restabliment del servei ferroviari entre Utiel i Conca que va quedar interromput el 7 de gener de 2021, apostant per una rehabilitaci贸 exhaustiva, que permeta poder augmentar la qualitat del servei, aix铆 com la regularitat i la freq眉猫ncia d鈥檃questa.

Aix铆 mateix, rebutgem el pla presentat pel Ministeri sobre el tancament definitiu de la l铆nia i la seua reconversi贸 en via verda, i la substituci贸 del tren per un servei d鈥檃utobusos a la carta que resten possibilitats al servei a les comarques per les quals transcorre la l铆nia f猫rria, augmentant les difer猫ncies entre l鈥橢spanya buidada i les grans ciutats.

鈥 Restabliment del servei ferroviari anterior a la pand猫mia de la COVID-19, amb la plantilla suficient per a garantir un servei de qualitat, reorganitzant els horaris i augmentant la freq眉猫ncia dels trens.

鈥 Apostar d鈥檜na manera decidida pel transport de Rodalies, i Mitja dist脿ncia optimitzant la gesti贸 dels recursos econ貌mics disponibles prioritzant les actuacions m茅s properes a la ciutadania i respectuoses amb el medi ambient, amb la valoraci贸 de nous projectes com el tren de la costa.

鈥 Potenciar les actuacions encaminades a fomentar la intermodalitat, la integraci贸 de la xarxa ferrovi脿ria en una xarxa metropolitana al servei de les persones, amb mobilitat redu茂da i bicicletes.

鈥 Posar en marxa un pla integral de substituci贸 de vehicles, alguns d鈥檈lls amb m茅s de 40 anys d鈥檃ntiguitat, tenint en compte els par脿metres de confort i sostenibilitat, aix铆 com adaptar i adequar les estacions i les l铆nies donant prioritat a l鈥檈lectrificaci贸 de les de X脿tiva-Alcoi, Val猫ncia-Utiel-Conca i Sagunt-Terol-Saragossa.

鈥 Reorganitzaci贸 de les cap莽aleres i finals de la l铆nia, per tal de donar un servei m茅s acord amb les necessitats de les usu脿ries, com la l铆nia C3 perqu猫 Camporrobles siga el final de la l铆nia i puga complementar el servei de Mitja Dist脿ncia amb 3 trens de Rodalies que, en aquest moment, 煤nicament apleguen fins a Utiel.

鈥 Exigim un impuls decidit pel transport de mercaderies per ferrocarril, que hi ha baixat els 煤ltims anys de quasi l鈥11% al 2,4% i respecte al qual s鈥檋an impulsat infraestructures fara貌niques en detriment del ferrocarril convencional.

鈥 A m茅s, exigim una pol铆tica coherent amb els valors que emanen de l鈥檃nyinternacional del ferrocarril, i que s贸n interpretats de manera injusta pel Govern de l鈥檈stat espanyol, havent mostrat ja el nostre suport a totes les mobilitzacions convocades per la Coordinadora Estatal per un Ferrocarril p煤blic, social i sostenible i per totes les organitzacions socials i mediambientals en la setmana de lluita d鈥檕ctubre de 2021.

Plataforma del Pa铆s Valenci脿 per un tren p煤blic, social i sostenible que vertebre el territori i refrede el planeta.