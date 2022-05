–

Pisoteo la sintaxis porque debe ser pisoteada. Es uva. Ustedes entienden.

Henri Meschonnic

Acaso porque no oculta sus rechazos, suele decirse 鈥揷on mal disimulada exasperaci贸n鈥 que Henri Meschonnic es agresivo, que es pol茅mico. Pero quien se aventure a su obra, ver谩 que agresivo es solo una argucia seudomoral para arremeter contra su resistencia al consenso de los mercados culturales. Y que pol茅mica es una noci贸n que precisa definirse con rigor, cosa que Meschonnic no reh煤sa hacer, diferenci谩ndola de cr铆tica, que es aquello que 茅l hace y promueve.

Cr铆tica y pol茅mica coinciden en que no hay acuerdo, pero difieren en sus estrategias, en sus epistemolog铆as y, sobre todo, en su 茅tica y su pol铆tica. Tachar de pol茅mica una reflexi贸n cr铆tica es reducirla a mera t谩ctica de dominaci贸n, porque la pol茅mica es, precisamente, una guerra para tener raz贸n, para dominar de un modo u otro: en su 谩mbito todo es 鈥渙pini贸n鈥, abonada 茅sta por el poder 鈥搈edi谩tico, acad茅mico, econ贸mico u otro鈥 de turno, siempre necesitado de estereotipos. La pol茅mica es la t谩ctica inmediata de quienes se ponen del lado del poder: presupone autoridad para hablar o callar, es decir, de hacer como que no hay qu茅 discutir.

La cr铆tica, en cambio, en t茅rminos de Meschonnic, se aleja de la met谩fora m茅dica com煤n que sugerir铆a un supuesto estado de no-crisis. As铆 la cr铆tica 鈥搈谩s cerca del juego etimol贸gico que le es propio: de krinein, juzgar鈥 remite al juicio, tanto en el sentido kantiano 鈥揵煤squeda de los fundamentos鈥 como en el sentido de la escuela de Frankfurt: situar las cosas con relaci贸n a un conjunto, situar lo regional en relaci贸n a una teor铆a de la sociedad. Se trata, entonces, de la b煤squeda del funcionamiento de las estrategias, no de la lucha por la dominaci贸n: buscar la raz贸n de algo no es lo mismo que tener raz贸n. Es, ante todo, el ejercicio de un punto de vista. Es el esfuerzo por no perder de vista el reconocimiento de la historicidad y de la especificidad de un sujeto. En este sentido, la cr铆tica es neutra 鈥揺s decir, libre鈥 en relaci贸n al poder.

Nada f谩cil, se ve, en el reino de la 鈥渙pini贸n鈥. De all铆 que la voz fuerte, a veces destemplada, de Meschonnic es la de quien grita para defenderse: un 鈥渆sfuerzo por respirar, por llegar a fundar algo que est谩 amenazado鈥. En todo caso, Meschonnic es 鈥減ol茅mico鈥 en tanto trabaja su historicidad, es decir, en la medida que no renuncia a la cr铆tica, con lo que la imputaci贸n de polemista deviene profundamente c贸mica. Como si fuera pol茅mico buscar de d贸nde viene uno, d贸nde estamos, qui茅n nos gu铆a.

En el lenguaje es siempre la guerra, suele decir Meschonnic pensando en Mandelstam, que dice lo mismo de la poes铆a, pero guerra de lenguajes no equivale a guerra de lenguas. Los problemas de lenguaje son siempre pol铆ticos, aunque hoy se tienda a simplificar las relaciones entre lenguaje y pol铆tica, tom谩ndolos directamente. No hay solo problemas de lengua dominante o dominada, sujetos de las relaciones de dominaci贸n social, pol铆tica o econ贸mica, el modo en que estas relaciones se producen en el interior de una misma lengua. Cierto: todo eso es importante; sin embargo, no es suficiente, porque carecemos de una teor铆a pol铆tica de las relaciones entre el lenguaje y el individuo, lo social, el Estado, una pol铆tica hist贸rica del lenguaje, con lo que supondr铆a de pr谩ctica de ense帽anza hacia lo que podemos llamar una democracia cr铆tica.

En esa escena, el 谩mbito de la teor铆a 鈥揺s decir, de la reflexi贸n sobre lo desconocido鈥 ser谩, para Meschonnic, la cr铆tica y no la ciencia; una reflexi贸n indisociablemente anudada a la actividad po茅tica, en tanto las intuiciones po茅ticas, dice, buscan su l贸gica; infinita, como el lenguaje: he ah铆 una declaraci贸n intolerable en el reino de las hiperespecializaciones. A diferencia de las disciplinas acad茅micas, compartimentadas 鈥損ara quienes la pol铆tica se ocupa del combate entre fuerza y derecho, la 茅tica se ocupa del bien y el mal y nada de esto tiene que ver con la literatura鈥, el pensamiento del poema, el poema del pensamiento 鈥 que mantiene el lazo interno, 隆no la yuxtaposici贸n!, entre epistemolog铆a, 茅tica y pol铆tica鈥 nos ense帽a cosas vitales en cuanto a la 茅tica y la pol铆tica. Porque el poema respira lejos de la oposici贸n verso/prosa; vive en la pluralidad interna de los ritmos, cuya regulaci贸n m茅trica no es m谩s que un momento que esconde todo lo que hay de prosa en los versos y de m茅tricas en la prosa. El verdadero problema po茅tico ser谩, para Meschonnic, el de un ritmo sujeto.

Por eso, para pensar el lenguaje hay que pensar el poema, que no es sino la transformaci贸n de una forma de vida por una forma de lenguaje y la transformaci贸n de una forma de lenguaje por una forma de vida. El poema rompe el signo, rompe los consensos que se toman por verdades, es un terrorista del signo. Por supuesto, eso no es nuevo, lo nuevo es reconocerlo. Lo nuevo es descubrir la fuerza de lo 铆nfimo, de aquello que, insabido, precipita el inicio de un poema. Y el poema es invenci贸n de sujeto. De all铆 que, en el orden de la pr谩ctica del lenguaje, la poes铆a siempre es cr铆tica: pone en carne viva los conflictos, es la gran cr铆tica de las ciencias humanas. Y nunca ser谩 destructiva, siempre es constructiva, constructora de sujetos. En todo caso, la po茅tica ser谩 ret贸rica en un sentido estrictamente aristot茅lico: una manera de actuar. Esa po茅tica, que en t茅rminos aristot茅licos es ret贸rica, es lo que Meschonnic llama una teor铆a del lenguaje.

A diferencia del ralo bienpensar que nos inunda, Meschonnic no desconoce que los rechazos existen y 鈥搇ejos de invocar una desle铆da bonhom铆a鈥 no reh煤sa admitir los propios. No hay invenci贸n de pensamiento sin rechazos o, al menos, cierta imposibilidad de darse por satisfecho con poco. Ese rechazo, esa imposibilidad de avenirse a, son la fuente misma de la actitud cr铆tica. Porque, sin llegar a coincidir con el fascismo de la lengua (Barthes), Meschonnic sostiene que siempre hay coacci贸n en el lenguaje. No se trata de extremar el car谩cter agon铆stico hasta una especie de contrario del irenismo, sino de admitir que el lenguaje es el lugar de los conflictos, donde algunas estrategias 鈥揷omo la pol茅mica鈥 enmascaran esto deliberadamente. Por eso Meschonnic argumenta, cita, analiza, combate y debate. Contra el mantenimiento del orden de la mediocridad reinante. En este sentido, podemos decir que Meschonnic 鈥搎ue no le teme a la palabra 鈥渆nemigo鈥 puesto que tambi茅n sirve para pensar鈥 es philologos, en el sentido griego, socr谩tico, del t茅rmino: un porfiado, un cuestionador, un aguafiestas.

Como tal, no se priva de cuestionar 鈥揳guar鈥 las fiestas filos贸ficas. No por alg煤n encono especial con la filosof铆a (en la que sospecha una teor铆a del lenguaje reprimida) salvo 鈥搚 en esto no hay tu t铆a鈥 cuando pretende apropiarse del poema. Para Meschonnic ciertas frases son imperdonables: 鈥渦n poema es un filosofema鈥. Las aguas adversas tambi茅n arrasan con el ser heideggeriano, que Meschonnic contrapone al je de Benveniste. De Hegel se queda con una cosa: la prosa del mundo, el combate indefinido de los contrarios, el desorden opuesto al 鈥渂uen infinito鈥. Por supuesto, hay razones, argumentos, matices. Y no se puede, admite, destruir las nociones como quien se saca de encima a un fantasma; pero se puede 鈥揹ice, en un giro quiz谩s inadvertidamente freudiano鈥 desplazar los acentos. A eso llama estrategias del discurso, que no son sino estrategias del sujeto.

Lector atento de la Biblia 鈥揺l Tanaj鈥, Meschonnic* no se halla en el verbo ser, abono de una tradici贸n centrada en el borramiento de un lugar vac铆o: ser茅 que ser茅. Ese futuro alrededor de un vac铆o es muy otra cosa que el presente occidental y cristiano del indicativo 鈥搒oy el que soy鈥 piedra de toque de la esencializaci贸n que domina nuestro pensamiento. Subvirtiendo la noci贸n de una humanidad abstracta de la que se desprenden, como fragmentos, uno a uno todos los hombres, la vida, dice Mechonnic apelando al hebreo, son los vivos: hay ja铆m 鈥 vida鈥 como manifestaci贸n plural de jai, el que est谩 vivo. Porque un fragmento de humanidad no es un sujeto.

El recurso al hebreo 鈥搊 mejor: al poema b铆blico que hace al hebreo鈥 no es, como muchos le reprochan, arca铆smo o fundamentalismo; tampoco es casualidad ni mera adherencia a la tribu. El texto b铆blico es lo que se llama Mikr谩 (o Miqr谩), que significa 鈥渁quello que es le铆do鈥 [likr鈥櫭: leer] pero tambi茅n entra帽a un llamado [kri鈥櫭. Desde una perspectiva jud铆a, no hay 鈥淏iblia鈥 鈥搇os libros鈥 sino Mikr谩: llamado a la lectura. Ya el nombre mismo cifra una particular relaci贸n entre escritura y lectura en todo diversa de la que reina en las lenguas occidentales, que hablan de la(s) Escritura(s), Santas o no. Esa Scriptura supone un campo radicalmente diferente del hebraico, porque alimenta la oposici贸n entre escritura y lectura, entre el acto y la palabra, oposici贸n que bien puede ser cifra de las dificultades para pensar la especificidad de la escritura en el actual pantano de nuestra cultura, embebida del dualismo del signo. Mikr谩, en cambio, es, etimol贸gica y funcionalmente, lectura, mas no como opuesto a la escritura sino en tanto supone una asamblea en la que esos textos se leen en voz alta. Mikr谩 鈥搎ue es, al mismo tiempo, cuerpo, voz, escucha, palabra, presencia鈥 conjuga indisociablemente oralidad y colectividad. El texto es, as铆, por su organizaci贸n r铆tmica, por su exigencia de voz, por su manera de hacer sentido, literatura oral, lo que no solo sortea el corte occidental entre autor y lector sino que, necesariamente, implica colectividad. Subrayemos: no un colectivo con jefe 鈥揗andelstam lo dice claramente: eso es colectivismo鈥 sino colectividad.

Se帽alar esto no obedece a un mero af谩n arqueol贸gico, es una estrategia que puede servirnos ante la actual crisis de la escritura y de la cultura, de all铆 la vigencia del texto b铆blico como 谩mbito de pensamiento. Para avanzar en ello ser谩 necesario 鈥揗eschonnic nos lleva de la mano en esto鈥 establecer la diferencia entre lo divino, lo religioso y lo sagrado.

Lo sagrado supone una actitud fusional entre lo humano, lo animal y lo c贸smico. Lo divino, en cambio, es el principio de vida que se cumple en todas las criaturas vivas. Y lo religioso es la organizaci贸n de la vida social en funci贸n del calendario de fiestas y las proscripciones y prescripciones rituales.

Lo religioso se reapropia de lo sagrado y lo divino aunque, parad贸jicamente, nada se opone m谩s a lo divino que lo religioso. As铆, le铆do religiosamente, el texto, objeto de la veneraci贸n m谩xima, se ve debilitado en tanto la verdad teol贸gica act煤a como el signo. La fusi贸n de lo divino y lo religioso es lo que llamamos lo teol贸gico-pol铆tico.

Pero no se trata de ate铆smo, problema que Meschonnic ni se plantea. En cambio traduce la Mikr谩 para recuperar la po茅tica de lo divino que pone en movimiento el texto. El combate del poema y el ritmo plantea el mismo problema que el del recubrimiento de lo sagrado por lo religioso. Meschonnic combate lo religioso, esa cat谩strofe ocurrida a lo divino. Meschonnic combate las idolatr铆as del lenguaje, combate a los id贸letras. Hay una aventura com煤n en su traducir el texto b铆blico y lo que aprende de sus poemas.

Y as铆 como el poema en el reino del signo, lo jud铆o es, en lo social y en la historia, el punto m谩s vulnerable, el m谩s amenazado, porque denuncia la unidad signo-dios-raz贸n. De all铆 la necesidad de volver incesantemente a los textos b铆blicos, ya que la actividad a la que Meschonnic llama poema desborda en esos textos lo sagrado. Esa actividad muestra una antropolog铆a del lenguaje radicalmente hist贸rico, incluso cuando habla de lo divino, en tanto se despliega como una oralidad-colectividad. Volver a los textos b铆blicos, traducirlos 鈥揷omo hace Meschonnic鈥 es producir nuestra historicidad, contra la oposici贸n occidental verso/prosa para, situar el sentido en el ritmo. Traducirlos es una manera de salir de lo escrito desoralizado. Meschonnic, contra lo fusional, apuesta a lo divino, a un misterio que 鈥渆ngendra lenguaje, no visiones sagradas鈥. Quiz谩s es a eso a lo que llama 鈥渋nfinito鈥 cuando dice: 鈥淰amos, mientras tengamos nuestro infinito hay esperanza y no estamos solos鈥.

Inquieta un poco advertir las resonancias de todo esto en los actuales debates argentinos. Poner estos textos en el pensamiento argentino, en el cotidiano penar por lo que nos pasa, es algo m谩s que engrosar alg煤n hipot茅tico anaquel acad茅mico, es un acto pol铆tico. M谩s de un opin贸logo, perdido en sus jergas, har铆a bien en leerlos. En este sentido, esta lectura, esta traducci贸n de Hugo Savino, esta reescritura que hace de Meschonnic en nuestros discursos es una respuesta. Al modo de Claudel: 鈥渞esponder los salmos鈥, sin 鈥渁鈥. Al modo en que Meschonnic 鈥渢raduce Spinoza鈥, sin 鈥渁鈥, empleando la palabra no como complemento de objeto sino como adverbio: a la manera de, continuando, Savino responde Meschonnic asumiendo en ese lance su propia escritura. Su traducci贸n es un manifiesto. Como si dij茅ramos: un manifiesto de lectura. Manifiesto es la expresi贸n de una urgencia y la reescritura de Meschonnic entre nosotros es una urgencia. Entra帽a un riesgo, s铆, pero si no lo hubiera no ser铆a un manifiesto. Tambi茅n un poema es un riesgo. Pensar es un riesgo, pero un riesgo ineludible en la Argentina de hoy donde es preciso pensar qu茅 hace que un pensamiento sea un pensamiento. Debemos pensar la relaci贸n entre una teor铆a del lenguaje y una teor铆a de la historia. Plantear los problemas de lenguaje en el plano pol铆tico equivale a plantear esa correlaci贸n.

Este pensamiento implica una relaci贸n interna entre la po茅tica y lo pol铆tico donde interviene, necesariamente, la 茅tica. Es lo que en alg煤n momento se llam贸 鈥渃ompromiso intelectual鈥. Aqu铆 lo reiteramos pero solo a condici贸n de pronunciar 鈥渃ompromiso鈥 sin ese matiz de elegido por los dioses filos贸ficos que suele otorg谩rsele e 鈥渋ntelectual鈥 con su valor intr铆nseco de 鈥渙ponente鈥 con que el t茅rmino naci贸 en los d铆as del caso Dreyfus. Zola, Peguy, Hugo, dice Meschonnic, eran la mala con- ciencia de su tiempo. En cambio, muchos de quienes hoy pasan por intelectuales son una especie de buena conciencia de lo cotidiano. Pero se trata de aquello que ya dice Nietszche: una oposici贸n al tiempo que nos toca vivir, un pensar contra.

No faltar谩 entre nosotros quien crea que Meschonnic, porque lee la Biblia, es un gil. No es a 茅l a quien hablamos. O, mejor dicho, s铆; tambi茅n a 茅l le hablamos; con la esperanza de que alg煤n d铆a responda estos versos: las palabras me envejecen o me hacen brotar / me mezclan con otras / y liman nuestras soledades / hasta reunirnos. No por creer en alg煤n supuesto progreso espont谩neo, sino porque el tiempo a veces hace su trabajo. Sin duda, hay que seguir buscando y, mientras, re铆rse y tapar esa risa con la mano. 鈥淎migo鈥, dice Meschonnic, es aquel que est谩 del mismo lado de la vida, del mismo lado del lenguaje que nosotros. No es una mala manera de pensar a qui茅n le hablamos.

Perla Sneh, Buenos Aires, 8 de marzo de 2014.

De: Henri Meschonnic. Conversaciones / Edici贸n a cargo de Hugo Savino, Pr贸logo de Perla Sneh

* Meschonnic no se detiene en por qu茅 debiera hablarse de 鈥淭anaj鈥 y no de 鈥淏iblia鈥, t茅rmino que proviene de una expresi贸n griega de los tiempos de la Septuaginta, ta bibli谩, los libros. De hecho, no hay 鈥淏iblia鈥 鈥搉i en el sentido de 鈥淎ntiguo鈥 o 鈥淣uevo鈥 ni en el sentido de 鈥淭estamento鈥濃 en el 谩mbito hebraico. Tanaj (Tanakh) es el conjunto de textos cuyo nombre es acr贸nimo de Tor谩 (que designa estrictamente los cinco primeros libros, el as铆 llamado Pentateuco), Nevi鈥檌m (Profetas), K(h)tuvim (Escritos): T(a)N(a)Kh. Quiz谩s Meschonnic no lo menciona expl铆citamente porque lo da por dicho; quiz谩s se cans贸 de hablarle a los sordos; quiz谩s dice simplemente 鈥淏iblia鈥 para ahorrar tiempo: la tarea es enorme y debe seguir adelante

Fuente: CUARTA PROSA

