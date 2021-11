–

En algunas partes de la llanura de Anatolia la tierra se resquebraja, e incluso se hunde dejando impresionantes agujeros, pues los acu铆feros subterr谩neos se han secado; miles de peces han aparecido muertos en las marismas de Mesopotamia; los canales urbanos de Basora -anta帽o navegables- ahora est谩n medio secos y llenos de basura, y las centrales hidroel茅ctricas del norte de Siria han tenido que detener su funcionamiento porque el exiguo caudal de los r铆os es incapaz de mover las turbinas.

Son solo algunos de los s铆ntomas de la escasez de agua en las cuencas del 脡ufrates y el Tigris, los r铆os que vieron nacer la civilizaci贸n humana, debida a la falta de lluvias, a las pol铆ticas hidrogr谩ficas de los pa铆ses de la regi贸n y a los conflictos armados. Las consecuencias, alertan expertos y ONG, pueden ser desastrosas para millones de personas, pues la producci贸n agr铆cola ha ca铆do en picada y la falta de agua ha provocado un incremento de las enfermedades.

S眉leyman Iskenderoglu maldice la ausencia de lluvias. 鈥淎penas ha habido durante el 煤ltimo a帽o y no queda agua en los embalses del r铆o Tigris. Antes, cuando hab铆a sequ铆a, al menos ten铆amos los acu铆feros, pero este a帽o se han secado鈥, explica este agricultor y jefe de la C谩mara Agr铆cola del distrito de Yenisehir, en la provincia de Diyarbakir (sureste de Turqu铆a). Seg煤n los datos de la Direcci贸n General de Meteorolog铆a, durante el 煤ltimo a帽o ha llovido un 20% menos de lo normal en todo el pa铆s. Pero las medias son enga帽osas: mientras en la costa norte este verano ca铆an lluvias torrenciales, otras zonas sufr铆an calor extremo, devastadores incendios y una persistente sequ铆a. En el sudeste de Turqu铆a, por ejemplo, durante el 煤ltimo a帽o ha llovido entre un 50% y un 70% por debajo de la media de las 煤ltimas cuatro d茅cadas. Los fen贸menos ligados al cambio clim谩tico han empujado a que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan ordenara este septiembre ratificar finalmente el Acuerdo de Par铆s, pactado en 2015.

La falta de agua ha provocado, cuenta Iskenderoglu, que la tierra no d茅 frutos: 鈥淪i normalmente una hect谩rea da 4.000 o 4.500 kilos de trigo o cebada, este a帽o apenas han sido 500 o 600; pero se ha cosechado para forraje, porque las plantas no han dado cereal鈥. Los agricultores, adem谩s, se quejan de que las ayudas del gobierno no cubren ni una d茅cima parte de sus p茅rdidas, en un a帽o en que, adem谩s, la depreciaci贸n de la divisa nacional ha encarecido el abono, los fertilizantes, la energ铆a y otros productos que Turqu铆a debe importar. 鈥淵o he perdido 300.000 liras (unos 30.000 euros) y hay muchos compa帽eros que no est谩n pudiendo plantar porque no les llega para el abono. Todos estamos rezando para que llueva, porque si no llueve, la agricultura est谩 acabada en este pa铆s鈥, cuenta.

Si la situaci贸n es mala en Turqu铆a, donde nacen el 脡ufrates y el Tigris, curso abajo es cr铆tica. 鈥淓st谩 siendo un a帽o brutal. No llueve y no tenemos pasto para el ganado. La tierra se ha desertificado鈥, se lamenta Mohammed Ibrahim, un agricultor y ganadero de la aldea de Al Guran, en la provincia iraqu铆 de N铆nive, en unas declaraciones recogidas por la ONG Norwegian Refugee Council (NRC). La falta de agua ha hecho que aumente la proporci贸n de salinidad en aquellas reservas que quedan -embalses y acu铆feros-, un grave problema que afecta a Irak a causa de la falta de mantenimiento de presas, sistemas de riego y red de depuraci贸n durante las 煤ltimas tres d茅cadas, primero por el embargo al r茅gimen de Sadam Husein y luego por la invasi贸n estadounidense, los enfrentamientos sectarios y la guerra contra el Estado Isl谩mico.

鈥淓l agua subterr谩nea no pueden beberla ni los animales. Si riegas las plantas con ella, se mueren. Tenemos que comprar agua en bidones y somos una familia de 11 personas. Entre lavarnos, beber y otras cuestiones, gasto al mes unos 90.000 dinares (55 euros) en ella. Pero nosotros dependemos de la agricultura y la ganader铆a para subsistir, y estamos perdiendo nuestros animales y nuestra producci贸n agr铆cola por esta sequ铆a infernal. As铆 que he tenido que empezar a venderlos, antes ten铆a 30 y ahora solo dos (cabras)鈥, dice.

En toda la provincia de N铆nive, la producci贸n de trigo se ha reducido en un 70% y en la regi贸n del Kurdist谩n iraqu铆 la agr铆cola ha quedado mermada a la mitad. En los humedales del sur de Irak, la pesca es cada vez m谩s dif铆cil.

鈥淟a situaci贸n en Irak es desesperada鈥, explica por tel茅fono Samah Hadid, representante de NRC para Oriente Medio, tras regresar de un viaje por el pa铆s. 鈥淓n las zonas rurales no pueden producir y se est谩n gastando buena parte de sus ingresos en comprar agua potable. As铆 que muchos est谩n emigrando a las ciudades y se unen a los millones de desplazados por los conflictos anteriores. El gobierno iraqu铆 est谩 alarmado por la situaci贸n y lo est谩 tratando de poner en la agenda regional, pero necesita asistencia t茅cnica y financiera de los donantes鈥, resume.

Para Bagdad, uno de los principales problemas es la progresiva reducci贸n del caudal del 脡ufrates y el Tigris, que atribuye a la pol铆tica hidrogr谩fica de sus vecinos. Turqu铆a, donde se genera el 70% del caudal de ambos r铆os, ha construido m谩s de una veintena de presas desde 1980, incluida la de Atat眉rk, una de las mayores del mundo. La 煤ltima en ser terminada, Ilisu, ha sido pol茅mica por anegar una hist贸rica ciudad y porque, durante su llenado, redujo tanto el volumen del Tigris que en Bagdad se pod铆a cruzar a pie.

Por si fuera poco, Ir谩n, que controla un 10% del caudal del Tigris a trav茅s de sus afluentes, ha acelerado su programa de presas en los 煤ltimos a帽os, a fin de luchar contra las peri贸dicas sequ铆as que, este a帽o, han llegado a provocar protestas. Pero la retenci贸n de agua, especialmente en el r铆o Diyala, ha dejado pr谩cticamente sin agua a la provincia iraqu铆 del mismo nombre, donde su central hidroel茅ctrica no cuenta con suficiente caudal para funcionar y la escasez de producci贸n agr铆cola ha disparado tanto los precios que a sus vecinos les sale m谩s barato comprar alimentos importados, precisamente, desde Ir谩n. 鈥淪i no llueve abundantemente en los pr贸ximos meses, la crisis no har谩 sino aumentar el a帽o que viene鈥, sostiene Hamid.

A finales de agosto, 13 organizaciones de ayuda humanitaria, que inclu铆a a Acci贸n contra el Hambre, Mercy Corps y CARE International, entre otras, alertaron de que 鈥12 millones de personas en Siria e Irak est谩n perdiendo el acceso al agua, al alimento y a la electricidad鈥 debido a la sequ铆a extrema y al aumento de las temperaturas causadas por el cambio clim谩tico. El 脡ufrates, alrededor del cual se concentran las tierras agr铆colas de Siria fuera de la costa mediterr谩nea, ha visto su caudal reducido a un tercio, lo que tambi茅n ha provocado que dos centrales que suministran electricidad a tres millones de personas en el norte del pa铆s pr谩cticamente hayan dejado de funcionar.

Seg煤n un acuerdo de 1987, Turqu铆a debe liberar 500 metros c煤bicos de agua por segundo en el 脡ufrates, pero Siria denuncia que este a帽o ese volumen se ha reducido a la mitad. Tanto Damasco como las milicias kurdo-sirias que controlan el noreste del pa铆s -a las que Ankara acusa de tener lazos con el grupo armado kurdo PKK- creen que Turqu铆a est谩 detrayendo agua intencionadamente. Ponen como ejemplo que, desde 2019, ha cortado peri贸dicamente el flujo de la estaci贸n de Alouk -en manos del ej茅rcito turco y grupos afines-, que suministra agua potable a cerca de un mill贸n de personas en 谩reas kurdas del noreste sirio. Una fuente gubernamental turca citada por AFP desminti贸 que esa reducci贸n se deba a 鈥渕otivos pol铆ticos鈥 y la atribuy贸 a 鈥渓a peor sequ铆a鈥 en d茅cadas que sufre la propia Turqu铆a.

En realidad, todo el norte y el este de Siria, incluyendo las 谩reas bajo control turco, se enfrentan a la escasez de agua. 鈥淪i la situaci贸n es mala para los aut贸ctonos, para los desplazados es varios grados peor. Hace unos meses empezamos a notar esa falta de agua y empez贸 a tener un impacto directo sobre la poblaci贸n鈥, explica Francisco Otero Villar, jefe de misi贸n de M茅dicos Sin Fronteras (MSF) para el noroeste de Siria. Al efecto en las cosechas, el alza de precios de los alimentos y la consiguiente inseguridad alimentaria que se ha notado en los dem谩s pa铆ses, la sequ铆a en Siria, unida a las precarias condiciones en que viven los seis millones de desplazados por la guerra, ha provocado un aumento de las enfermedades. 鈥淟o que se hacer es ir a buscar agua adonde hay, llevarla en camiones a los campos de desplazados y clorarla. Si no tiene acceso a este agua, la gente usa el agua de donde la encuentre o la que recoge en los techos de sus tiendas si llueve, porque no tiene dinero para comprarla embotellada. Muchas veces tampoco se hierve toda porque eso implica gastar en combustible o en madera鈥, indica.

Si falta agua para beber, a煤n m谩s para lavarse o lavar la ropa, con lo que la falta de higiene, el hacinamiento en tiendas de campa帽a y alojamientos insalubres y el uso de agua contaminada ha llevado a un incremento de enfermedades como la diarrea, la sarna, algunos tipos de hepatitis y la Covid-19: 鈥淓n MSF hemos reabierto cuatro unidades para el tratamiento del coronavirus. No es posible transferir a los pacientes a los hospitales porque todas las UCI est谩n llenas y hay pacientes que fallecen esperando un ventilador鈥.

A todo esto se une un tremendo recorte del presupuesto con el que funcionan las ONG en el norte de Siria, que Otero Villar achaca a la inseguridad que provoc贸 la ardua negociaci贸n para renovar el mandato de Naciones Unidas que permite la llegada de ayuda humanitaria a trav茅s de la frontera turco-siria y al 鈥渃ansancio鈥 de los donantes por el enquistamiento del conflicto: 鈥淪i las organizaciones que trabajan en los campos de desplazados no est谩n financiadas, tienen que recortar. Y se ha recortado mucho en temas de agua y saneamiento. Nosotros intentamos paliar la situaci贸n, pero es imposible, no podemos cubrir las necesidades de agua de tres millones de personas鈥.

