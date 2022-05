–

Por Carlos Azn谩rez, Resumen Latinoamericano, 11 de mayo de 2022.

Messelene Gorete da Silva, originaria de Pernambuco, es integrante de la direcci贸n del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil y una activa luchadora campesina que durante estos a帽os de gobierno de Bolsonaro y de pandemia supo encontrar caminos para afianzar la construcci贸n del poder popular. Con ella estuvimos recientemente en el Encuentro de Alba Movimientos, y esto es lo que nos dijo:



-Hablemos de la organizaci贸n de mujeres del MST y cu谩les son las din谩micas de construcci贸n y acci贸n prioritarias que ustedes encaran.

Las mujeres del MST estamos construyendo el movimiento en su conjunto, en este periodo de la pandemia nos sumamos a todas las tareas, entre ellas las de definir internamente de potencializar la resistencia en la base. Nos sumamos adem谩s al llamado a la producci贸n de alimentos, en solidaridad con la clase trabajadora urbana que en su gran mayor铆a fue las afectada por la pandemia en Brasil y por la crisis que vivimos instalada en el pa铆s. Hicimos un llamado muy fuerte, un trabajo con las mujeres nuestras que fue hacer un alerta sobre el tema de la violencia dom茅stica en ese periodo, pues los datos apuntan que increment贸 mucho la violencia al interior de los hogares, no solo de la base nuestra sino tambi茅n de la sociedad. Lo que hemos asumido incluso para el 8 de marzo de este a帽o es 鈥淢ujeres en lucha contra todas las formas de violencia鈥. Ese fue un llamado durante toda la pandemia y lo sigue siendo, porque con toda la crisis social y econ贸mica sabemos que a quien m谩s afecta es a las mujeres y sabemos que la violencia se incrementa tambi茅n en torno a las mujeres. Ratificamos tambi茅n la denuncia por la carga de trabajo que hemos asumido en el per铆odo de crisis. Y despu茅s pusimos 茅nfasis en la tarea de seguir organizando a las mujeres en torno a la demanda de la lucha por la tierra, ya que el mes de abril fue un mes simb贸lico y emblem谩tico para eso, porque es un tema emblem谩tico en Brasil.

-Este a帽o adem谩s se dar谩 un dura compulsa electoral. 驴C贸mo se manifiestan ustedes frente a la misma?

-Ahora viene todo lo que es la ofensiva y la batalla por las elecciones y elegir a Lula como el presidente. Ah铆 nos sumamos, como tarea nuestra del Movimiento y en la organizaci贸n de producci贸n y distribuci贸n de alimentos y de seguir dando la lucha por la agroecolog铆a y el acceso a la tierra que es importante para las compa帽eras de la organizaci贸n.

-El MST tiene otra particularidad y es que tambi茅n lxs ni帽xs -los sem terrinha- est谩n organizados. 驴C贸mo se realiza este encuadramiento de los y las ni帽as?

-La organizaci贸n de lxs ni帽xs del MST est谩 pensada desde la toma de la tierra que es el tema de la educaci贸n. Cuando ocupamos una franja de tierra, cuando damos los primeros pasos, uno de ellos es la construcci贸n de una escuela que atienda la necesidad de los ni帽os y ni帽as, y el MST en todos estos a帽os tambi茅n ha desarrollado un trabajo que llamamos 芦Frente de educaci贸n infantil鈥, que se ubica dentro de lo que est谩 pensado como concepci贸n de la educaci贸n en su conjunto, y la formaci贸n de los ni帽os es fundamental a eso. La formaci贸n est谩 relacionada a los valores y la identidad de la lucha, y desde ah铆 se trabaja en las escuelas, desde el punto de vista de la educaci贸n, pero tambi茅n hay un trabajo con lo que llamamos las cirandas infantiles, que son los espacios donde tambi茅n hay educaci贸n, que es un espacio necesario derivado de las conquistas internas y org谩nicas del movimiento. Para posibilitar la participaci贸n de las compa帽eras es necesario pensar el lugar del cuidado de ni帽os y ni帽as de forma colectiva, y para eso hemos desarrollado esta experiencia llamada ciranda infantil. Si hay reuniones, que haya escuelas que garanticen cuidados pero tambi茅n un espacio de educaci贸n y formaci贸n. No es solo una guarder铆a de ni帽os sino un espacio donde se piensa intencionalmente la pedagog铆a y formaci贸n de los ni帽os relacionado a los valores y la identidad de los sin tierra y la identidad de clase que es fundamental para formar los nuevos sujetos que asumir谩n la batalla futura

-Hace unos a帽os vi un manual de educaci贸n popular del MST dirigido a las y los j贸venes, donde se hablaba de las luchas, de los h茅roes y hero铆nas de la historia, de las gestas campesinas. 驴Siguen trabajando en la educaci贸n popular en el sentido de formar a lxs m谩s j贸venes?

-Si, ah铆 hay esa intencionalidad, que se da en las escuelas de los asentamientos donde podemos incidir desde la pedagog铆a del MST, y la parte de los contenidos que se trabaja es precisamente el rescate de figuras importantes para la historia nuestra de Brasil y de Am茅rica Latina. En el sentido de dar a conocer la historia y el legado de esas personas como referentes importantes para la juventud. Los materiales que nosotros tenemos, trabajan no solamente con la juventud, con los ni帽os. En las escuelas de formaci贸n est谩 la intencionalidad de trabajar a partir de esos pensadores o esos luchadores que son importantes. Ahora continuamos en esa l铆nea, pese a que estos 煤ltimos dos a帽os y medio no hemos tenido espacios de formaci贸n presenciales, tambi茅n la escuela de los asentamientos por la pandemia estuvieron cerradas en cada regi贸n, pero igual siguen la misma l铆nea de actuaci贸n, desde la formaci贸n y la educaci贸n en las escuelas en esa l铆nea del MST. No es su hegemon铆a, no es que se trabaja en todas las escuelas as铆, sobre todo en la educaci贸n b谩sica, pero si hay nivel de acompa帽amiento y de incidencia desde la pedagog铆a del MST, de la educaci贸n popular como un arte de los contenidos que se trabajan.

-Volviendo al tema de las mujeres, 驴ustedes piensan que hay un feminismo campesino, se puede hablar de eso?

-Desde la v铆a campesina, hemos sistematizado y acumulado un debate en torno a eso, en lo que hemos llamado como V铆a Campesina, el feminismo campesino y popular. Ello se dio a ra铆z de debates y de las experiencias de los movimientos, porque cada uno tiene su forma de organizarse, de ver el trabajo y los avances, y se ha identificado que las mujeres campesinas tienen un avance en torno al debate del feminismo que muchas veces no se acerca a la forma y el contenido del feminismo urbano. Pero hay similitudes y confluencias sobre la lucha contra el patriarcado y por el socialismo. Por otro lado, en la V铆a Campesina a nivel internacional y sobre todo en Am茅rica latina con la experiencia de la CLOC y la experiencia de los movimientos en sus pa铆ses, ha surgido una s铆ntesis y un documento donde se sistematiza todo ese saber acumulado que nombra el feminismo campesino y popular

-Cuando el MST plantea brigadas internacionales, a Hait铆, a Palestina y otros pa铆ses, 驴la participaci贸n de las mujeres es tambi茅n efectiva all铆, van compa帽eros y compa帽eras a esas brigadas?

-Hemos estado atentas con la l铆nea pol铆tica que hemos asumido de garantizar el criterio de la participaci贸n igualitaria de hombres y mujeres en todos los espacios. Esto no es hegem贸nico, no es que siempre es as铆, de que siempre van mitad mujeres y mitad hombres, pero hemos hecho el ejercicio de que en todas las tareas internacionalista en las brigadas tengamos participan de mujeres. Es un desaf铆o grande porque no en todas hay paridad de 50% hombres y mujeres, pero hemos vigilado el tema y hemos garantizado eso de que tambi茅n tengamos en las tareas internacionalistas mujeres compa帽eras.

鈥Por 煤ltimo, obviamente no te puedo dejar de preguntar por este periodo electoral que ya est谩 comenzando, sobre c贸mo ven ustedes este nuevo Lula que nuevamente se presenta a estas elecciones: 驴recoge las ense帽anzas del Lula del primer gobierno?, 驴est谩 condicionado por los tiempos que vivimos? 驴cu谩nto gana y cuanto pierde con la candidatura del vicepresidente Alckmin?

-Es dif铆cil hablar de Lula, porque Lula se mueve seg煤n se mueve el contexto, as铆 se porta Lula, pero sin duda es un referente importante, es el l铆der de masas, es el mejor que tenemos hasta ahora y sin duda es la apuesta que el campo popular de Brasil tiene para el tiempo hist贸rico que vivimos. Lula recoge de sus ra铆ces, viene de su experiencia de sindicalista y eso marca mucho su l铆nea pol铆tica ideol贸gica. Hay que tener en cuenta que tambi茅n est谩 marcado por la ofensiva conservadora sobre el partido, sobre la izquierda brasile帽a en los 煤ltimos tiempos y tambi茅n por haber sido una de las v铆ctimas de las injusticias y lo que el conservadurismo y la extrema derecha han hecho al asumir el poder. Lula estuvo encarcelado y de esa experiencia sac贸 algunas lecciones y ha tenido algunas posiciones, para mi, distintas de lo que fue en su primer momento, en su primer gobierno por ejemplo. Eso de las alianzas que ha hecho, es producto de un estilo de conciliaci贸n, que es el car谩cter que marca bastante a Lula, hay una esperanza de que podemos apostar de que 茅l pueda hacer algunas reformas m谩s estructurales de lo que fue su gobierno anterior.

鈥驴Qu茅 le pide el MST a Lula?

-Reforma agraria lo mismo que se puede hacer, destruir la tierra, desconcertar tanta tierra que est谩 en este pa铆s y pensar en fortalecer un modelo de desarrollo del campo que favorezca a la sociedad como tal, es insostenible como estamos con la hegemon铆a del agronegocio y el uso extensivo de venenos y el avance sobre las grandes reservas que tenemos de recursos naturales es insostenible, esa es la apuesta de Lula, que pueda pensar una pol铆tica de desarrollo para el campo que pueda favorecer a toda la sociedad brasile帽a por lo menos

鈥El MST se sigue de alguna manera reivindicando la autonom铆a frente a los partidos sigue apostando a eso a pesar de apoyar a Lula.

-Si es parte de nuestro car谩cter, de nuestra formaci贸n, y por eso sobrevivimos tanto tiempo por la autonom铆a de los partidos y a las intencionalidades. Eso no significa que no tenernos compa帽eros en nuestras hileras que se alineen con los candidatos, no significa que no vayamos a apoyar las elecciones y no vayamos a apoyar el gobierno. Pero siempre marcando la autonom铆a pol铆tica necesaria para nuestra organizaci贸n.