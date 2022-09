Panorama sindical actualizado al 26.9.2022.

Meta bala

Por Mario Hernandez

Jos茅 Luis Espert escribi贸: 鈥淐贸digo Penal Art 181, delito de usurpaci贸n. C谩rcel (6 meses a 3 a帽os) o bala鈥. El diputado nacional del frente Avanza Libertad lanz贸 un tuit pidiendo 鈥渃谩rcel o bala鈥 para los gremialistas del Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico Argentino (SUTNA) que realizaron la semana pasada una permanencia dentro del ministerio de Trabajo en busca de una respuesta a sus demandas, tras un acuerdo paritario que no satisface a los trabajadores del sector.

El C贸digo Penal s铆 prev茅 castigos para aquellos que instiguen p煤blicamente a la violencia, como hizo el diputado en redes sociales. En concreto, el Art铆culo 212 determina: 鈥淪er谩 reprimido con prisi贸n de tres a seis a帽os el que p煤blicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitaci贸n鈥.

La amenazante declaraci贸n p煤blica de Espert se produce tras el intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner.

Los diputados del FdT, Germ谩n Mart铆nez, Paula Pennaca y Jos茅 Luis Gioja repudiaron las expresiones de Espert y solicitaron su remoci贸n de la C谩mara baja.

En tanto, la secretar铆a de DD HH lo denunci贸 鈥減or incitaci贸n a la violencia鈥, al calificar el mensaje como 鈥減eligroso y antidemocr谩tico鈥.

El jueves por la noche el ministerio de Trabajo, conducido por Claudio Moroni, denunci贸 al secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo.

Es un grave ataque por parte del Gobierno junto a las patronales, contra los trabajadores y el justo reclamo que llevan adelante. Es importante llenar de solidaridad y apoyar con todas las fuerzas esta importante lucha.

El ministerio de Trabajo anunci贸 la convocatoria a una nueva audiencia para retomar la negociaci贸n paritaria 2021-2022 para el lunes 26 de septiembre a las 11:00. Ante esto, desde el SUTNA informaron que se decidi贸, siempre con objetivo claro de resolver el conflicto mediante un acuerdo que cumpla con satisfacer los justos intereses de los trabajadores, pasar la permanencia de los 煤ltimos d铆as dentro de la cartera laboral y el acampe sobre la Avenida Callao a la entrada de cada una de las f谩bricas, para repeler adem谩s las provocaciones de las patronales en los portones y visibilizar el conflicto.

Desde el Sindicato se帽alaron que entienden que la decisi贸n del ministerio de convocar a esta nueva audiencia y solicitar adem谩s que la representaci贸n del SUTNA pase a notificarse en la sede de Alem corresponde a dos situaciones: 鈥淧or un lado, se est谩 realizando un paro total de actividades en todas las f谩bricas del neum谩tico hasta nuevo aviso, debido a la actitud irracional y obstinada de las patronales, quienes deben dar agilidad a la revisi贸n paritaria 2021-2022, en vez de provocar a los trabajadores con descabelladas propuestas para la paritaria a煤n sin abrir del 2022-2023 y, por otro lado, un acampe y una permanencia en las salas de negociaci贸n del ministerio de Trabajo debido a que esta cartera no cumpli贸 con su deber de impedir que las patronales act煤en de mala fe en la negociaci贸n colectiva, pretendiendo unilateralmente concluir con la paritaria revisi贸n y abrir la pr贸xima tambi茅n unilateralmente, mediante una propuesta calamitosa, propuesta que fue publicada y difundida simult谩neamente por las patronales de Fate, Bridgestone y Pirelli en el mismo momento que se iniciaba la audiencia, hecho bochornoso que coloc贸 al ministerio de Trabajo en una clara mala praxis, apoyando en forma grosera a las patronales鈥.

Explicaron adem谩s que la decisi贸n de pasar la protesta desde la Avenida Callao a las puertas de las f谩bricas se debe a que la comunicaci贸n del ministerio se帽ala con claridad que 鈥渓a discusi贸n de la audiencia anunciada debe darse sobre la revisi贸n a煤n sin resolver, donde los trabajadores realizaron un pedido salarial de dos componentes (aumento del salario real y paga adicional para el fin de semana) debe enmarcar a las patronales en dar una respuesta diferente a la reiterada una y otra vez en tantas audiencias anteriores鈥.

鈥淟a permanencia en el Ministerio de Trabajo responde con claridad a una acci贸n gremial de denuncia y de reclamo para tener audiencias como corresponde en el marco de la buena fe negociar que el Ministerio y en Particular el Ministro de Trabajo debe garantizar. Por supuesto que las m谩ximas representaciones gremiales de los trabajadores del SUTNA preferimos estar en las f谩bricas junto a nuestros compa帽eros defendiendo el salario, pero cuando las autoridades del Ministerio no cumplen m铆nimamente con sus funciones volcando su accionar contra los trabajadores, tenemos derecho a la protesta y a hacer visible semejante desprop贸sito, y as铆 lo hicimos, se enter贸 toda la opini贸n publica de este hecho. Y decimos con claridad, ni bien se fije una audiencia donde se retome la negociaci贸n de la paritaria 2021-2022 con las reglas correspondientes a la negociaci贸n colectiva, la permanencia en la sala de negociaci贸n del Ministerio se termina, ya que esa es la 煤nica forma en la que podr谩 haber un avance real en la negociaci贸n que logre terminar con este conflicto y as铆 llegar al necesario acuerdo que proteja los intereses de los trabajadores del neum谩tico y sus familias. La denuncia del Ministro de Trabajo Moroni contra mi persona, que se asemeja a los dichos anti-obreros de Espert, luego de que el accionar de su cartera obligara a las acciones gremiales dentro y fuera del Ministerio nada tiene que ver con la llamada 鈥楥asa de los trabajadores鈥. La lucha del SUTNA por los intereses de los trabajadores no se detendr谩 por m谩s que aparezcan posiciones repudiables como lo sucedido en la 煤ltima audiencia paritaria鈥, expres贸 en respuesta el propio Crespo.

El mi茅rcoles 21 de septiembre estaba prevista una reuni贸n paritaria en la cartera laboral con los trabajadores del neum谩tico. Sin embargo, desde el SUTNA denunciaron que las patronales y el Ministerio intentaron dar por cerrada la negociaci贸n para los a帽os 2021-2022 y proponer una paritaria de 38% para el per铆odo 2022-2023.

鈥淗ay una clara actuaci贸n entre el gobierno y las patronales en contra de las leyes. Tenemos situaciones de violencia hacia los trabajadores en cada f谩brica. No se est谩 dejando el ingreso de las representaciones gremiales鈥, afirm贸 Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico Argentino.

Entre las situaciones de violencia, se帽alaron que en Pirelli se permiti贸 entrar a agentes policiales armados en medio de un conflicto y que en Bridgestone se habilit贸 la salida a toda velocidad de un cami贸n por delante de donde los trabajadores se estaban movilizando. Adem谩s, se registran descuentos arbitrarios y constantes a trabajadores y en algunos casos se los manda a sentar sin asignarles tareas dentro de las f谩bricas.

鈥(Estamos) en una situaci贸n donde las patronales tienen grandes ganancias, compran la materia prima a d贸lar oficial y la venden en precio internacional, una situaci贸n inmejorable a nivel econ贸mico y, sin embargo, tienen a los trabajadores sin mejoras salariales, y ahora no solo pretenden una mala paritaria anterior sino que a la vez buscan destruir la paritaria 2022-2023. (鈥) El gobierno tiene responsabilidad, el Ministerio de Trabajo tambi茅n, no se est谩 actuando鈥, agreg贸 Crespo.

El lunes 19 arranc贸 con medidas de fuerza en las distintas plantas. En Bridgestone con retiro de planta, en Pirelli paros de 4 horas por turno, en Fate paros en sectores por suspensiones.

A la previa de una audiencia caliente hay que sumarle una burda campa帽a contra la lucha en algunos medios nacionales, que intenta asociar a la huelga del SUTNA con las cadenas distribuidoras. Ambos estar铆an interesados en subir el precio de venta de los neum谩ticos, aunque los trabajadores lo har铆an de pura diversi贸n ya que desde febrero tienen el mismo salario. Una campa帽a delirante.

La noticia m谩s importante, en ese marco, fue la convocatoria a una marcha a Plaza de Mayo para el jueves 22/9. Ser谩 鈥減ara exigir al gobierno que asuma su responsabilidad sobre el conflicto鈥. La jornada ser谩 con paro desde las 13 horas, para concentrar en las puertas de cada f谩brica y dirigirse hacia el centro. Desde el Sutna convocaron 鈥渁 todas las organizaciones de trabajadores que quieran solidarizarse con esta justa lucha y la defensa de las paritarias, el salario, la negociaci贸n colectiva y los derechos de los trabajadores. Concentramos 15:30 en Av. de Mayo y 9 de Julio, para marchar hacia Plaza de Mayo鈥.

Fue la primera marcha a la Casa de Gobierno. Es necesario marcar la responsabilidad del Gobierno. En estos 150 d铆as, su actitud ha sido, lejos de cualquier supuesta 鈥渘eutralidad鈥, favorable a las empresas. Fate, Pirelli y Bridgestone se han negado a negociar durante meses, buscando cerrar la paritaria de manera unilateral. No han cesado con sus provocaciones, incluidos ataques antisindicales absolutamente ilegales. Las multinacionales han buscado imponer sus propias leyes ante la mirada distra铆da de los funcionarios. El mismo ministerio de Trabajo donde se cocin贸 el robo de las 鈥渉oras al 200%鈥 en los 90 y se reafirm贸 durante el kirchnerismo, hoy avala la estrategia de las grandes empresas. El ministerio de Producci贸n ha sostenido esa estrategia con permisos de importaci贸n 鈥渆xtra鈥 en busca de quebrar la huelga. La secretar铆a de Comercio ha hecho la vista gorda ante el escandaloso negociado de las empresas y las distribuidoras para estafar a miles de consumidores con precios desorbitantes.

Por eso fue una jornada de lucha importante.

El conflicto del neum谩tico es un conflicto testigo para toda la clase trabajadora. Primero, porque hace m谩s de 150 d铆as que estos trabajadores est谩n sosteniendo una lucha ejemplar. Pero adem谩s porque de su resultado se juega una pelea m谩s de fondo. Las patronales quieren avanzar en el ajuste del salario, sostener las condiciones laborales noventistas y atacar a los sectores combativos. Por eso todos los trabajadores y trabajadoras tienen que seguir con atenci贸n el conflicto y, sobre todo, ver todas las formas de solidarizarse y apoyarlo. La convocatoria a una jornada de lucha fue una oportunidad para confluir con las organizaciones sociales, los sectores en lucha, el sindicalismo combativo y la izquierda que vienen apoyando.

Las empresas han preferido dejar de ganar m谩s millones con tal de no ceder a los leg铆timos reclamos, en busca de quebrar la organizaci贸n obrera.

Otro que se ha sumado a la campa帽a ha sido el impresentable ex secretario general del gremio, Pedro Wasiejko. Actual funcionario del Gobierno que quiere privatizar el Astillero R铆o Santiago, con un suculento sueldo, es recordado por miles de trabajadores del neum谩tico como quien entreg贸 sus conquistas, salarios, pactando con las empresas. Hoy aparece haciendo 鈥減ropaganda鈥 de un bono que firm贸 para entregar derechos, pero que solo fue cobrado dos veces durante los 15 a帽os en la gesti贸n Wasiejko, y con sumas miserables. En vez de criticar la prepotencia patronal y la inacci贸n del ministerio, el funcionario ha salido a criticar鈥 al sindicato y el activismo. Es cierto: 驴por qu茅 habr铆a que sorprenderse de un viejo amigo de las patronales y funcionario gubernamental?

Una nueva provocaci贸n

En v铆speras de la nueva audiencia en el ministerio de Trabajo convocada para este lunes, la f谩brica Bridgestone cerr贸 鈥渢emporalmente鈥 sus operaciones en Argentina, como respuesta a las medidas de fuerza planteadas por el SUTNA.

En Bridgestone trabajan 1.600 personas, en su planta de Lavallol, inaugurada en 1931. La primera de las tres f谩bricas de neum谩ticos radicadas en el pa铆s que decide cerrar sus actividades por causa del conflicto. Aunque cabe consignar que ha sido la empresa que m谩s neum谩ticos ha importado durante el a帽o y, por lo tanto, contar铆a con stock suficiente mientras dure el cierre 鈥渢emporal鈥.

A pesar de la escasez de d贸lares, el gobierno ha autorizado importaciones a Bridgestone, Fate y Pirelli por U$S 162 millones en los primeros 5 meses de 2022, un 50 % m谩s que el a帽o anterior.

Por su parte, en Fate enviaron el s谩bado una carta documento al SUTNA, intimando al gremio a que los trabajadores retomen su actividad.

El tercer fabricante del sector es la filial de la italiana Pirelli, que el s谩bado fue la 煤nica que tuvo actividad. 鈥淟a f谩brica est谩 produciendo en este momento, pero no se sabe hasta cu谩ndo pues depende de la llegada de las materias primas鈥, dijeron fuentes de la empresa.

El tema fue tratado por directores de la Asociaci贸n de Fabricantes de Automotores (Adefa). Ford, Toyota, Renault y Nissan son cuatro de las marcas que compran cubiertas a Pirelli y Bridgestone para ensamblar sus pick ups.

Una consecuencia inmediata ser铆a este mismo lunes: Ford suspender铆a uno y dos turnos de la producci贸n de su modelo Ranger.

La delirante campa帽a contra la lucha del neum谩tico que oculta escandalosas maniobras patronales

Por Lucho Aguilar

El conflicto entra en otra semana clave. Algunos medios difundieron la campa帽a contra los trabajadores, intentando responsabilizarlos del aumento de los precios y de un pacto con las distribuidoras. Un delirio para ensuciar los leg铆timos reclamos y las maniobras empresarias.

鈥Sospechas de complicidad entre la salvaje acci贸n gremial contra las f谩bricas locales de neum谩ticos y la judicializaci贸n para importarlos鈥, titula Infobae. La 鈥渘ota鈥 no tiene firma, como tampoco tiene sentido la informaci贸n que tira. Como, por ejemplo, cuando afirma que 鈥en el sector sospechan adem谩s que el salvaje paro del Sutna es fogoneado por Guerrini y Larocca, que lucran con el conflicto鈥. Tambi茅n asegura que la Aduana est谩 preocupada por las medidas cautelares que habr铆a permitido a esa (y otras empresas) aumentar la importaci贸n de cubiertas.

En otra 鈥渘ota鈥 sin firma, La Pol铆tica Online: dice 鈥Exclusivo: el negocio de los importadores de neum谩ticos detr谩s de los paros鈥 y pone la foto de Alejandro Crespo (SUTNA).

Est谩 claro que estamos ante una burda operaci贸n medi谩tica. Si las notas fueron escritas por gerentes de Fate o Pirelli, o alg煤n mercenario, poco importa. En cualquier caso buscan ensuciar la leg铆tima lucha de los trabajadores con puras mentiras.

Desde el SUTNA respondieron este lunes con un breve comunicado que plantea: 鈥渁nte las descabelladas notas que pretenden unir la leg铆tima lucha de los trabajadores del neum谩tico contra el atraso salarial con las especulaciones de los importadores y de las propias patronales, se帽alamos que en cada acta el SUTNA pidi贸 a las patronales y al gobierno en forma expl铆cita por escrito que se evite la importaci贸n de toda cubierta que se pueda producir en el pa铆s. A este pedido no se dio respuesta ni desde el gobierno ni desde las patronales, estas segundas por no tener acuerdo entre ellas, ya que Bridgestone hab铆a sido quien m谩s importaciones hab铆a realizado hasta ese mes del a帽o y la segunda era Prometeon, que es parte de Pirelli鈥.

La realidad es que quien ha permitido la importaci贸n de cubiertas no ha sido solo el Poder judicial, sino principalmente el Gobierno. Por un lado para que las multinacionales hagan sus negocios con las cubiertas que traen de sus plantas en Brasil. Por otro con la abierta intenci贸n de quebrar la huelga. La Izquierda Diario pudo saber, de fuentes confiables, que las importaciones de Bridgestone, Fate y Pirelli acumularon U$S 162 millones en los primeros 5 meses de 2022, un 50 % m谩s que el a帽o anterior.

O sea que entre las principales favorecidas de la importaci贸n est谩n las propias productoras. Pero adem谩s atr谩s de esas operaciones hay maniobras que perjudican al Estado: las empresas reciben d贸lares al precio oficial para importar neum谩ticos de Brasil y venderlos en el mercado local a precios establecidos con el d贸lar paralelo e incluso un precio mayor.

La burda campa帽a medi谩tica 鈥渙lvida鈥 que Fate, Pirelli y Bridgestone tienen sus propios centros de distribuci贸n oficiales. Solo Pirelli tiene 200 puntos de venta. Y las miles de cubiertas que se siguen produciendo, a煤n en el contexto del conflicto, las venden a esos precios exorbitantes.

Pero adem谩s hay otra gran mentira: que la situaci贸n del mercado de cubiertas es absolutamente nueva y la 煤nica explicaci贸n es el conflicto sindical.

Miremos sino estos titulares de febrero de 2022: 鈥淪e agrava la falta de neum谩ticos: ya no hay stock en la mitad de las medidas con mayor demanda鈥 (Clar铆n), 鈥淓scasez de neum谩ticos: el Gobierno se la agarr贸 con los fabricantes e importadores鈥 (AutoMotor). En ese momento las distribuidoras aseguraban que hab铆an pasado de un stock mensual de 350.000 neum谩ticos a 100.000.

Los precios ya hab铆an empezado a subir entonces. Seg煤n el informe anual de la Federaci贸n de Empresas de Autotransporte de Cargas (Fadeac) durante 2021 los neum谩ticos fueron los insumos que m谩s aumentaron: tuvieron una suba del 103.7%. Los precios y faltantes preocupaban a los transportistas porque aumentaban el precio de la log铆stica y adem谩s el riesgo de accidentes.

Fotos: SUTNA.

Los 5 motivos de la 鈥渃risis de las cubiertas鈥

Resumamos entonces los verdaderos motivos del escandaloso aumento de los precios y sus ganadores. Primero, que las cubiertas comenzaron a faltar antes del conflicto. Fue durante la pandemia y luego a principios de a帽o. Segundo que el detonador de ese faltante fue la estrategia global del complejo automotriz. Las empresas producen y venden en distintos pa铆ses seg煤n los beneficios que obtienen, exportando o importando seg煤n la conveniencia. Tercero, son las primeras en especular con los precios, tanto aprovechando el aumento del d贸lar para la exportaci贸n como la inflaci贸n de los precios locales con la que tambi茅n se favorecen en el mercado de reposici贸n del que son parte fundamental. En cuarto lugar, con la falta de stock o los aumentos de precios, intentan presionar al Gobierno para obtener m谩s cuotas de importaci贸n (con d贸lares subsidiados).

O sea, que los principales responsables del saqueo al bolsillo de los consumidores, as铆 como de los problemas que pueda generar la falta de cubiertas en la seguridad vial, son Fate, Pirelli y Bridgestone, adem谩s obviamente de las grandes distribuidoras como Larocca, Guerrini, Neumen y muchas otras.

Los obreros de Pirelli siguen cobrando 50.000 pesos la quincena, menos que el precio de venta de una sola de las cientos de cubiertas que producen por d铆a. No hay ning煤n pacto con las patronales. Como dice el sindicato: 鈥la realidad es una sola, en este conflicto el SUTNA y todos los trabajadores del neum谩tico tienen un justo y 煤nico inter茅s, disminuir el marcado atraso salarial que tanto da帽o produce a cada compa帽ero y su familia鈥.

Hay que reconocer, con orgullo, que la crisis del mercado del neum谩tico tambi茅n tiene una 鈥渞esponsabilidad obrera鈥. Es que son los 5.000 mil trabajadores los que fabrican, con convenios noventistas, laburando 56 horas semanales, s谩bados y domingos, millones de cubiertas por mes. Sus manos, sus espaldas, sus destrezas. El conflicto echa luz sobre qui茅n es la clase productora. Sin obreros no hay cubiertas, se帽ores. Y est谩n luchando para recuperar derechos, mostrando que son capaces de hacer girar la rueda, pero tambi茅n detenerla. Pero los empresarios no pueden llorar ni pagar campa帽as medi谩ticas por esa 鈥減茅rdida de producci贸n鈥. Son las leyes de la lucha de clases.

Este lunes, ante las nuevas provocaciones patronales, los trabajadores paraban y se retiraban de Bridgestone, tambi茅n comenzaban medidas de fuerza en Pirelli y Fate. Es una semana importante. Hay que fortalecer, con un plan de lucha unificado, la gran lucha del neum谩tico.

Un proyecto de ley contra los bloqueos

Laura Mart铆nez Machado, junto a otros catorce diputados de JxC, apura un proyecto de ley para que los bloqueos gremiales a las puertas de las empresas que impiden la salida de la producci贸n, sean incorporados como delitos al C贸digo Penal.

La medida apunta al conflicto que se vive en el neum谩tico, pero tambi茅n a situaciones como la de L谩cteos Vidal que despidi贸 a 26 trabajadores y a otros 3, que no pueden despedir por ser delegados gremiales, los 鈥渓iberaron de prestar tareas鈥.

Sin embargo, un juez firm贸 un cautelar que le impide a la empresa despedir o contratar.

El conflicto comenz贸 a mediados de julio con el reclamo del gremio por la recategorizaci贸n de 14 trabajadores de la f谩brica ubicada en Moctezuma, en el oeste bonaerense.

El 20/7 se dict贸 la conciliaci贸n obligatoria, pero el 11/8, con el vencimiento de la medida, el sindicato ATILRA volvi贸 a acampar frente al establecimiento que emplea 46 trabajadores.

El ex presidente, Mauricio Macri, tuite贸 a favor de la firma.

Peajes y mar铆timos

El Sindicato de Obreros Mar铆timos Unidos (SOMU) decidi贸 levantar de forma temporal el paro para permitir la llegada de la Fragata ARA Libertad al puerto de Buenos Aires, pero el conflicto no est谩 terminado a pesar que el gobierno dict贸 la conciliaci贸n obligatoria. Desde el SOMU aseguraron que solo se levant贸 de forma temporal.

Por otro lado, Facundo Moyano se convirti贸 en protagonista del conflicto en la Autopista La Plata-Buenos Aires. El acuerdo para levantar los paros y en las autov铆as hacia la Costa Atl谩ntica, que le cuestan $ 20 millones diarios a la provincia de Buenos Aires, dur贸 pocas horas.

El Sindicato 脷nico de Trabajadores de Peajes y Afines que lidera el hijo de Hugo Moyano comenz贸 el 14 de setiembre y se retom贸 una semana despu茅s. El gremio del ex diputado del FDT denuncia irregularidades en la empresa AUBASA, a cargo del massista Ricardo Lissalde.

Paritarias

El Gobierno ya acept贸 adelantar la negociaci贸n paritaria de los estatales para el 30 de setiembre. Pedir谩n cobrar 20 puntos de la paritaria prevista que se pagar谩n en 2023.

Un aliado del gobierno como el secretario general de la CGT, H茅ctor Daer, activ贸 la cl谩usula de revisi贸n en el gremio de Sanidad. El aumento ya llega al 85% en lo que va del a帽o y se volver谩 a discutir en enero.

Intendentes de las localidades santafesinas de Esperanza y Santa Fe rompieron actas paritarias de municipales y La Federaci贸n de Sindicatos de Trabajadores Municipales amagan con un paro de los 40.000 trabajadores de las intendencias de la tercera provincia del pa铆s.

La Federaci贸n de la Carne la semana pasada cerr贸 una revisi贸n prevista para enero y logr贸 a帽adir tres cuotas adicionales que llevar谩n la suba anual hasta el 85%.

La Asociaci贸n Bancaria reclam贸 modificar los t茅rminos de su acuerdo inicial. La revisi贸n estaba pactada para octubre, pero en base a los nuevos datos decidi贸 adelantar el pedido. El acuerdo anterior llegaba al 60% con una 煤ltima cuota del 8,9% en octubre. Frente a proyecciones que pronostican una inflaci贸n de entre el 90% y el 100% tienen dos revisiones pautadas en octubre y diciembre.

El gremio de la Alimentaci贸n se encuentra el plena revisi贸n para mejorar el acuerdo firmado en mayo por un 59%.

Camioneros deber谩 negociar en octubre para completar el acuerdo firmado por seis meses por un 31% aunque ya hay acercamientos para adelantar un adicional de entre el 10 y el 20%.

El gremio de la Construcci贸n, que tiene revisi贸n en noviembre, acord贸 una suba del 76%. Estaciones de servicio del triunviro de la CGT, Carlos Acu帽a, busca adelantar la revisi贸n a noviembre porque el incremento pactado anteriormente fue de apenas el 48%.

Ferroviarios tiene revisi贸n en octubre para mejorar el 40% que sellaron en mayo. La Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) comenz贸 el mi茅rcoles de la semana pasada la revisi贸n de su acuerdo paritario que acumula en un semestre un 40%.

H茅ctor Amichetti, titular del gremio Gr谩fico, se帽al贸 que: 鈥渇irmamos un 50% de abril a octubre cuando estaba pautada una cuota del 15%. La reabrimos en setiembre, adelantamos una cuota y agregamos un 36% hasta marzo. Igual planteamos una nueva revisi贸n en febrero. Como viene la mano con el 86% te qued谩s corto鈥.

La UOM acaba de concluir su primera revisi贸n pautada para julio que llev贸 el acuerdo firmado por un 40% hasta el 65% con otra revisi贸n en febrero que podr铆a quedar muy lejos en el tiempo.

El sindicato del Papel revisar谩 en octubre al igual que el gremio petrolero y los portuarios. Los docentes acaban de firmar una revisi贸n llevando el salario m铆nimo nacional a un ajuste del 82%. Mientras, florecen los conflictos a nivel provincial.

Los docentes universitarios de CONADUH pararon lunes y martes de la semana pasada en rechazo a la revisi贸n de su acuerdo que lo llev贸 al 62% para diciembre. A la medida se sumaron varios sindicatos de base de la otra federaci贸n, la CONADU, que acept贸 esa revisi贸n.

Trabajadores petroleros empleados de la empresa YPF consiguieron un aumento salarial del 80% y el pago de una suma fija de 100.000 pesos en dos cuotas de 50.000 cada una en diciembre y abril pr贸ximos.

驴C贸mo se abonar谩 el aumento a petroleros estatales?

La suba ser谩 abonada un 15% retroactivo a junio, 10% en agosto, 5% en septiembre y otro 10% en octubre, lo que se reiterar谩 en noviembre, enero, febrero y marzo pr贸ximos, totalizando otro 40%.

Adem谩s, los 铆ndices de la mejora tendr谩n como base de c谩lculo los valores vigentes a marzo 煤ltimo, incluyendo la aplicaci贸n de la cl谩usula de cierre de la negociaci贸n convencional del per铆odo 2021-22, del 13%.

Los incrementos de octubre y noviembre pr贸ximos se abonar谩n como gratificaci贸n no remunerativa, que integrar谩n la base salarial desde enero como remunerativos.

Otro tanto ocurrir谩 con los porcentajes de enero, febrero y marzo pr贸ximos, que se transformar谩n en remunerativos a partir de abril 2023.

Las partes tambi茅n acordaron que en octubre y enero 鈥渟e controlar谩 la evoluci贸n del 铆ndice de precios al consumidor para lograr nuevos acuerdos seg煤n la inflaci贸n鈥.

A fines de mayo, el sindicato de los empleados municipales de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) firm贸 su paritaria 2022: 60% de aumento en 8 cuotas. Esa negociaci贸n buscar谩 ser revisada por el gremio. 芦Por lo menos queremos otro aumento del 20%. Como m铆nimo禄, adelant贸 Alejandro Amor, el secretario General Adjunto de SUTECBA, gremio que representa a los cerca de 180.000 trabajadores municipales de la Ciudad.

El personal del PAMI acord贸 una paritaria de alrededor del 76%. Asimismo, establecieron como fecha de revisi贸n el mes de octubre, para analizar la marcha de la inflaci贸n.

Los tramos de la paritaria 2022-2023 son cinco y se abonar谩n de la siguiente manera:

Junio, 18%

Agosto, 15%

Octubre, 8%

Enero, 10%

Marzo, 10%

A esto se le debe agregar el 10% otorgado en mayo como adelanto.

El Sindicato de la Industria Cinematogr谩fica, Animaci贸n, Publicidad y Medios Audiovisuales (SICA APMA) pact贸 subas que van del 73% al 110,79% para la actividad del largometraje.

El cine es una de las 谩reas m谩s afectadas por los cierres durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. S贸lo en 2020 se calculaba la p茅rdida de 2.000 puestos de trabajo.

Docentes y estatales bonaerenses paran el martes contra el ajuste

Las seccionales de Suteba de Bah铆a Blanca, Tigre y Marcos Paz junto a la Lista Multicolor provincial convocan a parar el martes 27 de septiembre. Habr谩 movilizaci贸n a la casa de la Provincia de Santa Fe en solidaridad con la gran lucha de los docentes de esta provincia. Ese mismo d铆a ATE hace paro a nivel nacional. El 28 hay marcha en La Plata contra el recorte en la educaci贸n art铆stica.

Las masividad de los paros docentes expresan el gran malestar que hay entre les trabajadores de la educaci贸n ante el ajuste, la sobrecarga laboral y la p茅rdida salarial. El gobierno quiere tirarles migajas, como el anuncio del aumento en la cuota de la paritaria a cobrarse en octubre, que ser谩 un 25% respecto del sueldo de diciembre. Siguen perdiendo contra la inflaci贸n mientras empeoran las condiciones laborales y ven c贸mo las familias y los pibes se hunden en la pobreza.

A su vez, ATE convoca a un paro nacional. Mientras se profundizan las medidas de lucha de docentes en distintas provincias y de otros importantes sectores de trabajadores, como el Sutna, que enfrentan el intento de las patronales y el gobierno de cerrar una paritaria de miseria y quebrar su lucha, los dirigentes de la CTA-T, Roberto Baradel y Hugo Yasky, se reunieron con el embajador norteamericano, Marc Stanley, para hablar de 鈥渄erechos laborales鈥.

Una burla hacia las y los trabajadores docentes que pelean contra el ajuste del Gobierno y el FMI.

Las y los docentes de Caba vienen de realizar un paro muy importante, con movilizaci贸n contra el recorte en discapacidad y el avance sobre sus condiciones laborales por parte del Gobierno de la Ciudad

En Rosario, pese a la amenaza de descuentos ilegales de un tercio del salario, miles de docentes de Amsafe se movilizaron en defensa del salario y la educaci贸n p煤blica.

A su vez, en Bah铆a Blanca se est谩 desarrollando un importante proceso de asambleas por escuelas.

Cientos de docentes participaron en 9 secundarias, CEF, escuelas primarias y t茅cnicas (EES 35, EES 5, EEST 3, SUTEBA, CEF 125, EEST 2, EP 48, JI 911 y EES 37). Se debati贸 sobre el impacto de la sobrecarga laboral y la necesidad urgente de que se reabran las paritarias, se rechaz贸 el avance de la precarizaci贸n laboral con los programas ATR+ y FORTE, se exigi贸 el pase a planta con plenos derechos estatutarios en todos los programas. La unidad con las luchas en curso tambi茅n estuvo presente y las asambleas se pronunciaron contra el ajuste en discapacidad.

En la t茅cnica 2 participaron tambi茅n docentes y estudiantes que se vienen organizando contra el cierre de los Foba. Desde el Jard铆n 911 enviaron un c谩lido saludo en apoyo a la lucha del SUTNA, como muestra del camino de unidad que tenemos que construir para enfrentar el ajuste sobre las familias trabajadoras.

A la pelea por aumento salarial, por infraestructura y contra la precarizaci贸n laboral y la quinta hora en primaria, se suma la lucha contra las reformas anti educativas, como la que quieren imponer en la Formaci贸n art铆stica, eliminando los Foba (Formaci贸n b谩sica). Empez贸 a gestarse una coordinaci贸n provincial en contra del recorte que tendr谩 su primera marcha unificada el pr贸ximo 28 de septiembre en La Plata.

Hace algunas semanas el Gobierno nacional anunci贸 un recorte de 128.000 millones de pesos en educaci贸n, viviendas y salud s贸lo hasta fin de a帽o, mientras le otorgaron 300.000 millones de pesos extras de ganancia a los sojeros. S贸lo para la cartera de Educaci贸n, la quita de fondos es de $50.000 millones que incluye el recorte de $30.000 millones al programa Progresar.

Los mismos funcionarios de educaci贸n de la Provincia de Buenos Aires reconocen que hay al menos 28.000 estudiantes que no regresaron a la escuela despu茅s de la pandemia. La expulsi贸n educativa y precarizaci贸n laboral son moneda corriente. Con fuertes recortes en el programa y con miles de docentes sin trabajo, Kicillof y Sileoni lanzaron el nuevo ATR, ahora llamado Coordinador Institucional (COI).

Hoy m谩s que nunca es necesario tomar las medidas de lucha en nuestras manos, organizando reuniones y asambleas como en Bah铆a Blanca, junto a auxiliares y la comunidad en cada escuela, para imponer a las conducciones sindicales un verdadero plan de lucha y paro nacional contra el ajuste. Hay que pelear por la creaci贸n de cargos con plenos derechos, parejas pedag贸gicas, desdoblamientos de cursos y construcci贸n de nuevas escuelas, junto a un aumento de cantidad y calidad de la comida que reciben nuestros estudiantes y becas para poder seguir estudiando ya que la gran mayor铆a tiene que salir a trabajar para bancar la olla.

Hay que pelear por unir todas las luchas que hoy recorren el pa铆s, por la Ley de humedales, contra el recorte en discapacidad, en defensa de la educaci贸n y salud p煤blicas y por aumento salarial.

La Unidad Piquetera resolvi贸 un plan de lucha contra el ajuste

El jueves, la Unidad Piquetera llev贸 a cabo un Plenario Piquetero Nacional en el Obelisco para deliberar y resolver acciones de lucha ante el agravamiento de la crisis social y econ贸mica y la profundizaci贸n del ajuste fondomonetarista del gobierno.

Las decenas de organizaciones piqueteras llevaron adelante un debate respecto a las necesidades y reivindicaciones urgentes de los desocupados y trabajadores precarizados, como el acceso a trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales, alimentos para los comedores populares -el Estado dilata las entregas- y salario m铆nimo que cubra la canasta b谩sica. Tambi茅n votaron la continuidad de acciones en octubre si no hay respuesta.

Nora Corti帽as, Madre de Plaza de Mayo L铆nea Fundadora, estuvo presente acompa帽ando el plenario piquetero.

El ajuste del gobierno est谩 impactando fuertemente en la realidad de los trabajadores, con una disminuci贸n del poder adquisitivo de sus ingresos por v铆a de la inflaci贸n y distintas medidas que surgen de la aplicaci贸n del acuerdo con el FMI.

Esto se expresa en que los ingresos de los trabajadores precarizados de los programas sociales se encuentren por debajo de la mitad del valor de la canasta alimentaria de indigencia y que incluso millones de trabajadores con salario y convenio colectivo no lleguen a cubrir una canasta b谩sica de pobreza.

Las discusiones piqueteras se dan en el marco de una jornada plagada de luchas sindicales, de los docentes, ambientales, de la cultura y la salud, que dan cuenta del rechazo que se va gestando contra el ajuste.

Al t茅rmino de la actividad las columnas piqueteras se movilizaron junto a los trabajadores del neum谩tico para brindarles su apoyo en medio de un duro conflicto contra las patronales y el Estado, que busca debilitar a la vanguardia obrera que enfrenta las paritarias a la baja y reclama por una recomposici贸n salarial.

En un a帽o que puede culminar con una inflaci贸n que supere el 100%, la lucha de los trabajadores desocupados y precarizados expresa la existencia de un sector de la poblaci贸n que reh煤sa a convertirse en la variable de ajuste de una Argentina en emergencia.

Este lunes, a las 9:00, en las puertas del ministerio de Desarrollo Social, dirigentes de la Unidad Piquetera anunciar谩n el plan de lucha definido por el Plenario realizado el pasado jueves, y que habr谩 de comenzar el martes a partir de las 14:00.

Trabajadores de la salud

Importante asamblea vot贸 paro y movilizaci贸n de todos los sectores del Hospital Garrahan.

Los diferentes sectores de m茅dicos, t茅cnicos, administrativos, mantenimiento, maestras del jard铆n, votaron un paro para el 29/09 por recomposici贸n salarial frente a la inflaci贸n y que ning煤n trabajador cobre por debajo de la canasta familiar y movilizaci贸n al ministerio de Salud de Naci贸n.

Mientras, el Consejo de Administraci贸n alineado al Gobierno Nacional plantea que no hay plata para salarios, les dan a las jefaturas un aumento de un 30%, llegando as铆 a sueldos que no bajan de los $500.000; para el resto de las y los trabajadores, que son los que sostienen el hospital y la atenci贸n de los miles de pibas y pibes que se atienden, dicen que no hay plata.

Hoy los sueldos iniciales de una enfermera/o, administrativo, camillero, operario est谩n por debajo de los $100.000, entre 80 y 90.000 pesos, cuando la inflaci贸n est谩 proyectada en 95% y no hay sueldo que alcance para los aumentos de alquiler, tarifas de servicios, los alimentos, etc. 驴Los que conforman el Consejo pueden vivir con esa plata por mes y pagar el alquiler?

Por eso en una asamblea masiva en la que se junt贸 todo el equipo de salud expresaron la bronca de no llegar a fin de mes, de no aguantar el ajuste que realiza el gobierno sobre los sueldos, que se tengan que trabajar 14 horas dejando la salud o, como contaban los residentes, las extensas jornadas que trabajan por salarios que rondan los $300 la hora, o como se ve con los recortes a discapacidad.

Miles de residentes y concurrentes de los centros de salud y hospitales porte帽os se movilizaron el 21 de septiembre en una jornada que comenz贸 con un paro total. Exigen al gobierno de Rodr铆guez Larreta aumento salarial, el pago de salario para los concurrentes y denunciaron el ajuste nacional en salud.

La jornada comenz贸 temprano en los hospitales y Cesacs garantizando el paro y fueron llegando con sus delantales blancos al Obelisco donde luego marcharon a la Legislatura porte帽a y realizaron una asamblea frente al Cabildo, convocada y organizada por la Asamblea autoconvocada de Trabajadorxs Residentes de CABA, sin el apoyo de los gremios de salud.

Este a帽o mientras la inflaci贸n ya lleg贸 al 46,1 % el aumento que percibieron los residentes de salud solo lleg贸 al 31,85%, 15 puntos menos, mientras ellas y ellos deben ir todos los d铆as a poner el hombro a un sistema de salud con cientos de falencias. Esto sin tener en cuenta que vienen perdiendo poder adquisitivo, a帽o a a帽o.

Las columnas coloridas con las distintas banderas realizadas a mano de cada uno de los hospitales, Cesacs y sectores de trabajo se mezclaban con los carteles de los reclamos, que van desde un aumento salarial del 100%, para recuperar todo lo perdido, cl谩usula gatillo ante el aumento de la inflaci贸n, el pago efectivo de las guardias, como as铆 tambi茅n el reconocimiento de los concurrentes, el fin de la precarizaci贸n laboral, el acompa帽amiento a las enfermeras en su reclamo de reconocimiento profesional y el repudio al ajuste nacional y porte帽o a la salud p煤blica.

Adem谩s, participaron de la marcha personal de enfermer铆a y legisladores porte帽os del Frente de Izquierda, como Alejandrina Barry, quien recientemente present贸 un proyecto en la Legislatura acompa帽ando los reclamos de los residentes. Al finalizar la marcha presentaron una nota ante el ministro de salud, Fern谩n Quiroz, con el conjunto de los reclamos.

Finalizando frente al Cabildo con una asamblea para definir los pasos a seguir. El m谩s importante sumarse al paro del personal m茅dico convocado por la AMM y FesProSa para el 27 de septiembre con una nueva movilizaci贸n y en caso de que no haya respuesta a su reclamo realizar un nuevo paro de actividades el 28 y el 29 sum谩ndose al reclamo del personal del hospital Garrahan.

El 21 de septiembre, D铆a de la Sanidad, hubo paros y movilizaciones en todo el pa铆s. El acto central fue en el ministerio de Salud, convocado por Fesprosa y la CTA-A, y luego marcharon al Congreso para exigir el 82% m贸vil para las y los trabajadores de la salud.

Contin煤an las medidas y los estados de alerta en La Rioja, Chaco, Catamarca, Santa Fe, CABA, Neuqu茅n, R铆o Negro, la solicitud de devoluci贸n de los montos de salarios sustra铆dos a trabajadores de la salud de Tucum谩n y Santa Fe, junto a otras provincias y municipios.

La Fesprosa reitera el apoyo a todas las luchas de salud, rechaza el ajuste en la cartera sanitaria nacional, exige aumentos en blanco por encima de la inflaci贸n junto a la convocatoria inmediata a la paritaria nacional de salud. Tambi茅n reclama por el 82% m贸vil, el fin del trabajo precario y la libertad sindical verdadera dado que la desleal relaci贸n patronal-gremio connivente siempre atenta contra el trabajador genuino.

La deuda contra铆da con los trabajadores de la salud durante la pandemia no fue saldada a煤n ya que en la mayor铆a de las provincias y en el orden nacional la inflaci贸n fue superior a la actualizaci贸n salarial. Esta falta de reconocimiento persiste a pesar de que los equipos de salud que garantizaron la atenci贸n de la poblaci贸n tuvieron entre sus filas decenas de miles de infectados y centenares de fallecidos.

Las pol铆ticas llevadas adelante por el nuevo ministro de econom铆a, Sergio Massa, en acuerdo con el FMI (recorte del gasto p煤blico, devaluaci贸n selectiva, aumento de las tasas de inter茅s, recomposici贸n salarial y de jubilaciones por debajo del nivel inflacionario) cuentan con el consenso de los grupos econ贸micos dominantes y buena parte de la oposici贸n, algunos de cuyos voceros piden un ajuste m谩s profundo aun. En los 煤ltimos a帽os los per铆odos de crecimiento de la econom铆a no se han visto reflejados en una mejora de la distribuci贸n del ingreso y con ello la inequidad salarial se acrecienta sin cesar. Es por ello que Fesprosa ha planteado que esta batalla requiere la confluencia m谩s amplia de los sectores del trabajo, tanto en el seno de la CTA Aut贸noma como en todo el movimiento obrero.

Fesprosa apoya todas las acciones conjuntas para enfrentar el ajuste impulsando un paro general que exprese la voluntad de lucha de los trabajadores y el pueblo y su rechazo a las pol铆ticas impuestas por el acuerdo con el FMI y en defensa de conquistas sociales que los argentinos construimos durante d茅cadas.

Fesprosa ratifica a su vez el programa de los 15 puntos por un sistema de salud universal gratuito y de calidad. Todo ello en el marco de la defensa irrestricta del orden constitucional, las libertades democr谩ticas y los derechos laborales, junto al alerta y repudio de toda declaraci贸n, proyecto o normativa que pretenda criminalizar la protesta social y el derecho a huelga, y estigmatizar a los sectores populares, los migrantes, las mujeres, los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones representativas.

En el marco de la Jornada Nacional de Lucha, SITRE (Sindicato de Trabajadores de Enfermer铆a) realiz贸 un paro nacional de Enfermer铆a y march贸 en la columna de Fesprosa Buenos Aires hacia el Congreso. SITOSPLAD (Sindicato de Trabajadores de la Obra Social Docente) hizo lo propio en defensa de la obra social y sus reivindicaciones.

En Neuqu茅n, SIPROSAPUNE Fesprosa par贸 y moviliz贸 en consonancia con la jornada nacional de Fesprosa.

En R铆o Negro hubo paro provincial con concentraciones en todos los centros de salud de Bariloche, Viedma y otras localidades encabezadas por ASSPUR Fesprosa.

En Chaco hubo paro de 48 horas desde el 21 con concentraciones en el Hospital Roque S谩enz Pe帽a.

Recuperaci贸n Gremial de M茅dicos municipales convoc贸 a una jornada de lucha en la CABA por reivindicaciones salariales y laborales, y tambi茅n march贸 hacia el Congreso en la columna de Fesprosa Buenos Aires junto a trabajadores profesionales de la salud del Conurbano de diversas seccionales de CICOP.

Pidieron juicio oral para Mart铆nez Rojas y otros 14 acusados por el ataque a Tiempo Argentino y Radio Am茅rica

Por N茅stor Esp贸sito

El fiscal federal Franco Picardi pidi贸 la elevaci贸n a juicio oral de la causa en la que el empresario Mariano Mart铆nez Rojas, condenado en otros expedientes por la denominada 鈥渕afia de los contenedores鈥, irrumpi贸 violentamente en la redacci贸n de Tiempo Argentino con el objetivo de impedir la salida del diario.

Adem谩s de Mart铆nez Rojas 鈥搎uien simul贸 haber comprado el diario al defraudador de trabajadores de prensa Sergio Szpolski- ir谩n a juicio otras 14 personas, acusadas por la irrupci贸n en las instalaciones del diario y de radio Am茅rica en la madrugada del 4 de julio de 2016.

Una patota irrumpi贸 en el edificio en el que funcionaban ambos medios de comunicaci贸n, maltrat贸 a los trabajadores que estaban all铆 y caus贸 da帽os al mobiliario, las instalaciones, los servidores y otros elementos inform谩ticos, en un atentado contra la libertad de expresi贸n en su forma m谩s violenta.

鈥淓l accionar de las personas imputadas provoc贸 una grave afectaci贸n del derecho al trabajo y a la libertad de expresi贸n y de prensa de los comunicadores del diario Tiempo Argentino y Radio Am茅rica, as铆 como tambi茅n, vulner贸 el derecho a la informaci贸n de la sociedad a trav茅s de los mencionados medios de comunicaci贸n鈥, sostuvo Picardi en su dictamen.

La imputaci贸n se ci帽e a los presuntos delitos de 鈥渦surpaci贸n, da帽o, interrupci贸n de las comunicaciones y robo鈥. El juez federal Marcelo Mart铆nez de Giorgi debe ahora cerrar esta etapa de instrucci贸n y enviar el expediente a la etapa de juicio propiamente dicha.

Mart铆nez Rojas, sindicado como el ide贸logo del plan, utiliz贸 para concretarlo los servicios de Juan Carlos Blander, responsable de una empresa de seguridad privada, a quien se le atribuye haber organizado el grupo agresor que ingres贸 por la fuerza al edificio de la calle Amen谩bar 23, en el barrio porte帽o de Villa Crespo.

Mart铆nez Rojas y Blander fueron acusados como coautores y el resto de los imputados, (Gabriel Moraut, Henry Castro Vargas, Carlos Ruiz D铆az, Carlos Antivero, Marcelo Ca帽a, Pablo Batista, Diego Chaves, Esteban D铆az, Rodrigo Rold谩n, Juan Carlos Moreno, Ovidio Ram铆rez, Omar Ontivero y Alejandro Marostica Spahn) fueron considerados por la acusaci贸n como 鈥減art铆cipes necesarios鈥, y merecedores de la misma pena en caso de condena.

Tras ingresar violentamente al edificio, los agresores 鈥渞ecorrieron las instalaciones y, a medida que encontraron a los pocos trabajadores que se hallaban laborando un fin de semana y durante la noche, los obligaron a abandonar el edificio, para lo cual utilizaron amenazas y violencia f铆sica禄.

El fiscal sostuvo que los imputados 鈥減rovocaron graves da帽os en diversas instalaciones y en los sistemas inform谩ticos emplazados en el inmueble, destruyeron principalmente cables de red, el servidor interno del diario y el servidor de internet, las redes de telefon铆a y, adem谩s, sustrajeron el disco r铆gido del servidor central y un switch para la conexi贸n de internet, todo lo cual resultaba imprescindible para el funcionamiento del diario Tiempo Argentino y de la Radio Am茅rica鈥.

Mart铆nez Rojas justific贸 su accionar en que era el 鈥渄ue帽o鈥 de ambos medios de comunicaci贸n, pero la fiscal铆a le replic贸 que 芦al momento de los hechos la redacci贸n del diario Tiempo Argentino se encontraba administrada por la 鈥楥ooperativa de Trabajo Por M谩s Tiempo Limitada鈥. Ello, luego de que la empresa Balkbrug S.A. dejara de abonar tanto los sueldos de los empleados como los c谩nones locativos del inmueble鈥.

Ante el lock out patronal -a帽ade el dictamen- 鈥渓os trabajadores recurrieron al Ministerio de Trabajo de la Naci贸n para que mediara en la situaci贸n, habiendo constituido la cooperativa el 19 de abril de 2016 para asegurar la continuidad de los puestos de trabajo y conservar los bienes鈥.

Mart铆nez Rojas ya hab铆a intentado 鈥渢omar por la fuerza el establecimiento donde funcionan los medios en cuesti贸n鈥, seg煤n qued贸 acreditado en el expediente. Los delitos por los que est谩n imputados los agresores contemplan penas que llegan hasta los ocho a帽os de prisi贸n.

Tres trabajadores muertos en incendio de refiner铆a de Plaza Huincul

El fuego en la refiner铆a New American Oil -NAO- comenz贸 alrededor de las 4:00 del jueves 22 de septiembre. Las llamas alcanzaron a varios camiones que se encontraban cargando combustible en ese momento. Desde el Observatorio Petrolero Sur informaron que se trata del 鈥渋ncidente m谩s grande desde que comenz贸 a operar Vaca Muerta鈥, en donde ya fallecieron 14 trabajadores petroleros desde 2017.

Mart铆n 脕lvarez Mullally, del Observatorio Petrolero Sur (OPSUR), inform贸: 鈥淟o que sabemos hasta ahora es que existieron dos explosiones alrededor de las cuatro de la ma帽ana, y eso devino en un incendio. Esto comenz贸 a afectar parte de las instalaciones. Seg煤n lo comunicado se tratar铆a del 90% de la f谩brica, es decir que pr谩cticamente ha quedado destruida (鈥). Los empleados est谩n trabajando con un r茅gimen que es muy cuestionado dentro de los petroleros, que es el r茅gimen nocturno. Y es justo en ese momento donde todos los camioneros estaban cargando combustible, por eso hay diez camiones incinerados, y algunos camioneros alcanzaron a sacar al resto鈥.

La refiner铆a est谩 ubicada en el tramo sur de Vaca Muerta. 鈥淭iene completa relaci贸n con Vaca Muerta porque es una de las refiner铆as que trabaja con el crudo que se extrae de all铆 (鈥). Hay un descontrol en materia de fiscalizaci贸n ambiental, que hace que muchas empresas est茅n operando a mayor capacidad o con la falta de mantenimiento adecuado. Si bien no est谩 chequeado, esta empresa tuvo algunos cierres y clausuras por problemas ambientales鈥, explic贸 Mullally.

鈥淎 muy pocos metros est谩 una planta de tratamiento de residuos petroleros que tambi茅n tuvo un incendio muy grande, que un tiempo posterior al incendio fue clausurada, la empresa se declar贸 en quiebra y qued贸 todo abandonado como un proceso de remediaci贸n del 30% del total. Con esto lo que intento explicar que toda la zona de Vaca Muerta tiene un nivel de control ambiental muy bajo. Tambi茅n, que el Estado no se hace responsable de perseguir a las empresas para que cumplan los an谩lisis de impacto ambiental鈥, agreg贸.

鈥淗oy tenemos tres obreros fallecidos en este incidente, que es el m谩s grande desde que comenz贸 Vaca Muerta, pero tenemos que decir que desde 2017 en adelante, cuando se hicieron muchas reformas al Convenio colectivo de trabajo y se legalizaron los esquemas m谩s intensivos que utiliza la t茅cnica del fracking en una etapa masiva, tenemos 14 obreros fallecidos. Esto es un n煤mero considerable y muy grave鈥, finaliz贸 Mart铆n 脕lvarez Mullally.

Seg煤n inform贸 el diario R铆o Negro, la empresa ten铆a advertencias por parte de la subsecretar铆a de Ambiente por distintas irregularidades. Sin embargo, permitieron que siguiera funcionando.

En el incendio perdieron la vida Gonzalo Molina (31), Fernando Jara (34) y V铆ctor Herrera (58).

Trabajadores de la empresa relataron que estaban produciendo al l铆mite y que el tanque que explot贸 ya hab铆a tenido un incidente en diciembre del a帽o pasado.

Los sindicatos petroleros de todo el pa铆s llamaron a un paro por tiempo indeterminado. El jueves por la tarde se desarroll贸 una reuni贸n entre el Sindicato de Petr贸leo y Gas Privado de R铆o Negro, Neuqu茅n y La Pampa que conduce Marcelo Rucci, con las compa帽铆as operadoras y de servicios petroleros.

Seg煤n inform贸 el diario R铆o Negro, la subsecretar铆a de Ambiente hab铆a intimado a la empresa por una pileta de hidrocarburos descubierta en cercan铆as de una antorcha. Esta irregularidad habr铆a sido detectada a partir de una inspecci贸n realizada en julio.

La refiner铆a est谩 ubicada en el Parque Industrial de Plaza Huincul y tiene un movimiento de 9.000 camiones por a帽o (trasladando aproximadamente 300.000 metros c煤bicos de combustible). La Ley Nacional 13.660 establece que es la secretar铆a de Energ铆a de la Naci贸n la que tiene a su cargo la inspecci贸n y control de las instalaciones de almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, pero a nivel provincial se realizaron algunas inspecciones de rutina. Una de ellas data del 14 de julio cuando la cartera ambiental de la provincia report贸 una serie de irregularidades sobre el acopio de materiales met谩licos fuera de protocolos, el almacenamiento descubierto de diferentes residuos o tanques con aceites sin tapa.

En el acta de inspecci贸n N潞 1138 se afirma que el d铆a 15 de septiembre pasado, la Subsecretar铆a de Ambiente intim贸 a NAO para que presente un plan de trabajos para resolver las irregularidades detectadas, incluida la adecuaci贸n del Plan de Gesti贸n Ambiental a una pileta que recolecta todos los drenajes de la planta, que a esa fecha ten铆a una dimensi贸n de 25 metros de largo por 15 de ancho y una profundidad de 2,5 metros que estaba al 75% de su capacidad y una laguna cercana con presencia de hidrocarburos muy cercana a una antorcha. Sin embargo, las autoridades provinciales permitieron que la planta siguiera funcionando.

NAO contaba a esa fecha con 38 personas trabajando en diferentes turnos, trata el crudo de Neuqu茅n, R铆o Negro, Mendoza e incluso de Salta de diferentes operadoras, con excepci贸n de YPF. El recurso llega por tierra, un aproximado de 22 camiones por d铆a se acercaban a esta planta en Plaza Huincul para producir nafta virgen, gasoil (para equipos petroleros, barcos y tractores) y fueloil (para barcos).

Las autoridades de Energ铆a de Naci贸n todav铆a no hicieron declaraciones. Por el momento el Gobierno provincial conform贸 un Comit茅 de Crisis. 鈥淓l Comit茅 de Crisis de Plaza Huincul y Cutral C贸, encabezado por el Intendente Gustavo Su谩rez y Jos茅 Rioseco, respectivamente, se conform贸 en el Cuartel de Bomberos de la ciudad ante el incendio en la refiner铆a de New American Oil (NAO)鈥, informaron a trav茅s de un comunicado.

Esteban Martin茅, concejal de la ciudad de Neuqu茅n por el PTS-FITU, y uno de los analistas energ茅ticos de La Izquierda Diario sostuvo que: 鈥淭ras la adenda impulsada por el gobierno de Macri y apoyada por el gobierno de Guti茅rrez y la conducci贸n del gremio encabezada por Pereyra, se produjo un incremento en los riesgos y los accidentes, porque hay menos trabajadores haciendo la misma cantidad, aument贸 la tolerancia para trabajar en condiciones meteorol贸gicas extremas, increment贸 la polifuncionalidad y las tareas simult谩neas y, en el a帽o 2020, se aprovech贸 la pandemia para extender estas condiciones a todo el sector petrolero.鈥

Las muertes y accidentes laborales se multiplican mientras Vaca Muerta bate nuevos r茅cords de producci贸n de gas y petr贸leo. No se trata de hechos aislados, sino de una tendencia en ascenso. Precisamente por eso, lo ocurrido constituye un verdadero crimen social, responsabilidad de las empresas que s贸lo piensan en aumentar sus ganancias.

El paro de los trabajadores y trabajadoras del petr贸leo deber铆a continuar hasta conquistar verdaderos Comit茅s de seguridad e higiene, para que sean los propios operarios los que controlen los procesos de producci贸n y la seguridad en cada uno de los lugares de trabajo. Es urgente. No se puede perder ni una vida m谩s porque las vidas obreras valen m谩s que sus ganancias.

D铆a del Jubilado y la Jubilada

El martes 20 de septiembre diversas organizaciones de jubilados y jubiladas movilizaron a Plaza de Mayo y en otras plazas de varios puntos el pa铆s, como C贸rdoba, Salta, Rosario, Santa Cruz, Neuqu茅n, Misiones, R铆o Negro, Mar del Plata, Luj谩n, San Nicol谩s y Concepci贸n del Uruguay. Reclamaron un aumento de emergencia para trabajadores y trabajadoras activas y jubiladas, pensionadas y que cobran rentas vitalicias, ajustado a la canasta familiar y la inflaci贸n, dado que hoy perciben un haber m铆nimo de $43.000 que no supera el nivel de indigencia. El 82% m贸vil; medicamentos y prestaciones al 100 %; restituci贸n de aportes previsionales que deben abonar las patronales; jubilaci贸n autom谩tica a aquellas personas con edad de jubilarse sin pago de a帽os; devoluci贸n del control del PAMI, ANSES, IPS, IOMA, OBSBA y las cajas provinciales a afiliados y trabajadores; y la devoluci贸n de los fondos previsionales usados para negociados capitalistas y el pago del FMI, fueron algunos de los otros reclamos.

La medida fue convocada por la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la Rep煤blica Argentina, Jubilados de Izquierda, la Uni贸n de Trabajadores Jubilados en Lucha, Jubilados Insurgentes, el Plenarios de Trabajadores Jubilados, Jubilados Socialistas, Jubilados de la Plaza (Tucum谩n), y Jubilados Clasistas y Jubilados Independientes.

En defensa de la ObsBA

El s谩bado, trabajadoras y jubiladas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se manifestaron en el club de la obra social ObsBA en N煤帽ez contra el cierre de prestaciones de salud, tur铆sticas y recreativas. Desde hace varios meses denuncian su vaciamiento.

En lo que va del a帽o ya se manifestaron en reiteradas oportunidades en el Sanatorio M茅ndez; en la puerta de la sede central de ObsBA de Caballito, entregaron notas con miles de firmas en la Jefatura de Gobierno e intentaron participar en la Comisi贸n de Salud de la Legislatura, pero los legisladores que la integran no lo permitieron.

En este marco, decidieron realizar esta manifestaci贸n en el club porque es la 煤nica prestaci贸n recreativa que sigue en pie, ya que el recreo de Tigre y las tres residencias tur铆sticas en C贸rdoba y Mar del Plata las cerraron.

Las demandas que sostienen son la inmediata restituci贸n y ampliaci贸n de prestaciones m茅dicas y farmac茅uticas en todo el pa铆s: odontolog铆a, salud mental, oftalmolog铆a, endocrinolog铆a y dem谩s especialidades con escasa oferta de cartilla; cobertura del 100% de medicamentos cr贸nicos; cese inmediato de todo tipo de copagos; restituci贸n del servicio de m茅dico a domicilio; no al cobro de atenci贸n m茅dica virtual; garant铆a de continuidad de tratamiento y mejoras en la cobertura para personas con discapacidad; restituci贸n completa de atenci贸n presencial en turnos y otros tr谩mites, mejoras en los canales atenci贸n telef贸nica y virtual; reapertura de las residencias tur铆sticas, del centro recreativo de Tigre y devoluci贸n de los espacios privatizados del club de N煤帽ez para afiliados; inmediata apertura p煤blica de los libros contables de la obra social; participaci贸n directa de personas afiliadas y trabajadores en la toma de decisiones; convocatorias a asamblea abiertas y p煤blicas con participaci贸n del directorio de la obra social.

鈥淟a situaci贸n es muy alarmante, hay denuncias grav铆simas de abandono de persona que incluso han llevado a la p茅rdida de vidas humanas. A pesar de la sostenida movilizaci贸n de las personas afiliadas afectadas seguimos sin obtener turnos, sin poder acceder a estudios, tratamientos y medicamentos en tiempo y forma. La salud y la vidas de miles de personas trabajadoras y jubiladas y sus familias est谩n en juego. Por favor necesitamos que nos ayuden a difundir鈥, afirman trabajadores y afiliadxs en defensa de ObsBA.

Fuentes: Clar铆n, Cr贸nica, Diario Popular, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Anred, APU, argentina.indymedia, Infogremiales, Tiempo Argentino