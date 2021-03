–

De parte de Kurdistan America Latina March 25, 2021 42 puntos de vista

Widad no puede evitar menear la cabeza al ritmo del videoclip Con altura, en el que cinco bailarinas embutidas en ce帽idas ropas se contonean junto a la cantante espa帽ola Rosal铆a. Al otro lado de la pantalla, y a ras de suelo en una carpa del campo de Al Roj para familias de los yihadistas del Estado Isl谩mico (ISIS, por sus siglas en ingl茅s), en el noreste de Siria, seis mujeres occidentales se sientan con las piernas cruzadas alrededor del televisor, cuyo mando controla Widad, alemana de 34 a帽os. Escuchar m煤sica o bailar estaba prohibido en el califato. Labios pintados, orejas atiborradas de pendientes, pelos te帽idos de rojo o alisados, y vaqueros o elegantes zapatos contrastan con el oc茅ano de abayas que les rodean en las otras 800 tiendas que se cuentan en estas instalaciones custodiadas por milicias kurdo-谩rabes aliadas de la coalici贸n internacional. 鈥淓l pasado 8 de marzo, d铆a de la mujer, decidimos quitarnos el velo鈥, cuenta Widad, madre de cuatro peque帽os engendrados por dos maridos yihadistas.

Dos de las mujeres asienten, mientras que Shamima Begum, de 21 a帽os y cuya nacionalidad brit谩nica le ha sido retirada por pertenencia al grupo terrorista, asegura que se despoj贸 del velo hace ya m谩s de un a帽o. Ser谩n las 煤nicas palabras que salgan de la boca de esta joven que, a los 15 a帽os, se fug贸 del instituto para subirse a un avi贸n y viajar al califato. 鈥淢i abogado me ha prohibido hablar con los medios de comunicaci贸n鈥, admite tras posar coqueta ante la c谩mara con una gorra de cuero negra, gafas de sol y mallas.

鈥溌o tambi茅n me lo quit茅 hace un a帽o!鈥, se apresura a decir Huda, estadounidense-yemen铆 de 26 a帽os. 鈥淎ntes me vi oprimida, primero por mi familia, despu茅s por el ISIS y luego por las mujeres de este campo鈥, relata al tiempo que se anuda un lazo rojo alrededor del cabello y se maquilla usando la pantalla del m贸vil como espejo. Tres de las otras cuatro mujeres han seguido sus pasos, en una nueva voltereta tan radical como la que las llev贸 a enfundarse un niqab -velo integral- y abaya negros tras viajar a Siria junto con sus maridos yihadistas.

鈥淣o es un cambio que se produzca de un d铆a para otro鈥, precisa Widad. Las mujeres niegan que se trate de una estrategia recomendada por sus abogados para ser repatriadas a sus pa铆ses de origen. 鈥淣o es una cuesti贸n de dar una imagen favorable a la opini贸n p煤blica porque estamos poniendo nuestras vidas en peligro鈥, interviene una joven occidental que solicita el anonimato. 鈥淎 m铆, las mujeres del campo me apedrearon y me golpearon con un martillo en la cabeza鈥, interviene Nawal, holandesa de 35 a帽os, y la 煤nica de las seis que ha decidido no desprenderse del velo aunque s铆 de la abaya. 鈥淎 m铆 me amenazaron con quemarme viva si no me volv铆a a cubrir鈥, se suma Huda. Todas ellas dependen ahora de la protecci贸n de las milicianas kurdas que custodian el campo de Al Roj.

Al igual que la mayor铆a de las yihadistas apresadas tras la ca铆da del califato, en marzo de 2019, estas mujeres argumentan que viajaron enga帽adas, atra铆das por la propaganda del ISIS junto a sus maridos para 鈥渄efender a los hermanos musulmanes sirios que el r茅gimen (de Bashar Al Asad) estaba matando鈥. Defienden que, una vez dentro del califato, 鈥渆s imposible salir鈥. Nawal, que se sum贸 dos a帽os al ISIS y lleva los 煤ltimos cuatro en Al Roj, apunta: 鈥淟levo m谩s tiempo en este campo que el que estuve en el califato鈥.

El polvoriento oasis de Baguz se convirti贸 hace dos a帽os en el sepulcro del califato tras la victoria proclamada por las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (la alianza opositora dominada por milicias kurdas) y la coalici贸n internacional contra el ISIS. De all铆, salieron las madrile帽as Luna Fern谩ndez Grande y Yolanda Mart铆nez, que tras varios meses en Al Hol fueron trasladadas a Al Roj.

鈥淣o voy a entrar a debatir sobre mis elecciones o no, estoy cansada鈥, da por respuesta Grande, que accede a dar una segunda entrevista a EL PA脥S cuando se cumplen 24 meses de la 煤ltima, a su salida de Baguz. Pide que le devuelvan a su hijo mayor, Abdurrahman, de 13 a帽os, que el pasado mes fue trasladado a un correccional para menores. 鈥淪i hay un poco de misericordia no van a separar a los ni帽os de sus madres, cuando Abdurrahman ha pasado por la guerra, ha perdido a su padre y la 煤nica familia que le queda son su madre y sus hermanos鈥, expone desviando la vista de la c谩mara.

Grande, quien creci贸 en un centro de acogida de Madrid, afirma no querer que su hijo pase por lo mismo que pas贸 ella. En silencio observa un v铆deo que le hace llegar su madre, Manuela Grande, desde Madrid, anim谩ndola a que sea 鈥渇uerte por los ni帽os鈥. Preguntada sobre su parte de responsabilidad por traer a sus cuatro hijos a la guerra y parir una ni帽a en la misma tienda que habita hoy, guarda silencio. 鈥淪i Espa帽a no nos quiere, que abran las puertas de este campo y nos dejen libres鈥. 鈥淣o quiero retornar a Espa帽a si he de cumplir pena de c谩rcel y ser separada de mis hijos; solo quiero estar con mis hijos, me da igual d贸nde鈥, dice antes de despedirse a las puertas de su carpa, en la que acoge tambi茅n a otros cuatro hu茅rfanos espa帽oles cuyos padres yihadistas murieron en la batalla de Baguz.

Yolanda Mart铆nez, que rechaza ser entrevistada, solo llega a decir: 鈥淵o quiero estar con mis hijos y con mi marido que hace tres a帽os que no le veo y no tengo noticias suyas鈥. Omar Al Harshi es el padre de sus cuatro hijos, todos menores y cautivos en Al Roj, y uno de los dos 煤nicos combatientes yihadistas espa帽oles que se han identificado en las c谩rceles kurdas. Esta madrile帽a crecida en el barrio de Salamanca asegura que no ha hecho 鈥渘ada m谩s que cuidar de los hijos y de la casa鈥, durante sus cinco a帽os en el califato. Hala, sin embargo, encargada de la seguridad de estas instalaciones, alerta: 鈥淵olanda es peligrosa y se junta con las m谩s radicales del campo鈥.

A los campos para familiares del ISIS fueron a parar tres mujeres espa帽olas y 18 menores, de los cuales tres est谩n en paradero desconocido desde febrero de 2020, tras la fuga organizada por su madre, la marroqu铆 Loubna Fares, del campo de Al Hol. En una tienda cercana a la de Mart铆nez habita tambi茅n Romina Sheer junto con sus tres hijos, viuda de un yihadista que desempe帽贸 un importante papel en la propaganda del grupo terrorista. Alemana de padre espa帽ol, ha solicitado ser repatriada a Espa帽a, donde vive su madre.

Al Roj no solo est谩 menos masificado que otros campos, sino que las mujeres son menos violentas y las tiendas est谩n mucho mejor equipadas, con televisores, parab贸licas y electricidad. Las yihadistas extranjeras aqu铆 disponen de un mercado donde acuden a comprar comida y dem谩s enseres tras pasar por la ventanilla de una suerte de banco donde reciben transferencias mensualmente de sus familias, con un l铆mite de 300 a 400 euros. All铆 corretean en triciclos peque帽os rubios, pelirrojos o de ojos azabache entre un mar de abayas de colores, ya que la administraci贸n del campo ha prohibido el negro, color omnipresente en el campo de Al Hol.

鈥淣osotras nos escapamos en 2017 del califato aprovechando el caos tras la ca铆da de Raqa (la que fue capital de facto del califato)鈥, prosigue en la tienda Widad. Las seis mujeres aprovechan para lanzar un llamamiento a sus pa铆ses pidiendo ser repatriadas y juzgadas. 鈥淓stamos presas en este campo y como prisioneras tenemos derecho a un juicio justo鈥, argumenta Nawal. 鈥淨ue al menos se lleven a nuestros hijos. No es justo que est茅n pagando por los errores que nosotras cometimos鈥, acota la joven que reh煤sa ser identificada. 鈥淐ada mujer en este campo tiene una historia propia. Muchas son radicales pero muchas otras pueden cambiar, porque llegamos aqu铆 huyendo de un pasado traum谩tico鈥, arguye la joven, que sostiene haber sufrido continuos abusos en su infancia.

鈥淟o que pas贸, pas贸鈥, zanja Widad. Asegura que ellas ya no suponen un peligro para sus sociedades y que est谩n dispuestas a ayudar a sus gobiernos a desradicalizar a otras mujeres. Hoy, estas seis mujeres representan una peque帽a minor铆a entre las m谩s de 40.000 mujeres cautivas en los campos. Se dicen ideol贸gicamente fuera del ISIS y piden una salida de Al Roj para responder ante la justicia de sus respectivos pa铆ses. 鈥淪omos tambi茅n v铆ctimas del ISIS鈥, sostienen. Y, como el resto de las yihadistas cautivas, niegan haber participado en los cr铆menes cometidos durante un lustro por el ISIS sobre el resto de mujeres y ni帽os sirios, iraqu铆es o sobre miles de yazid铆es que fueron secuestradas, violadas y asesinadas en nombre de la bandera negra del califato.

FUENTE: Natalia Sancha (con la colaboraci贸n de Khabat Abbas) / El Pa铆s

<!–

–>