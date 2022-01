–

Los habitantes del metaverso

El cazador. El cazador cae extenuado. D铆as lleva persiguiendo a la presa que lo elude. Temblando de fr铆o y fatiga come del fruto de la planta sagrada. La noche deviene d铆a, la selva pradera, la presa elusiva se convierte en t贸tem prodigioso que lo lleva a visitar parajes del cielo y de la tierra extra帽amente parecidas a regiones del propio cuerpo postrado. En ellas encuentra presencias indescriptibles y fuerzas aliadas o malignas que se le ofrecen o lo persiguen. Despu茅s de la eternidad, regresa arrastr谩ndose a su tribu para narrarle los prodigios que experiment贸. A cambio, s贸lo exige que le busquen y sacrifiquen la presa que a 茅l se le ha escapado.

Canta, diosa. El ciego llega trastabillando al 谩gora, y grita: “隆Canta, Diosa, la c贸lera del P茅lida Aquileo…!” Lo que recita debe ser verdad: lo ha visto todo con sus ojos sin luz. La muerte de h茅roes invulnerables, la toma de ciudades inexpugnables, la furia de gigantes enceguecidos, marinos enloquecidos por la voz de las sirenas, dioses que combaten al lado de los hombres y hombres que combaten como dioses. Recita durante d铆as seguidos en versos r铆tmicos f谩ciles de repetir que instigan la construcci贸n de templos m谩s grandes que ciudades, estatuas m谩s bellas que deidades y civilizaciones superiores al tiempo. Las palabras, signos de todo y de nada, crean el primer mundo alternativo, que no cesa de engendrar universos. Gentes de la m谩s 铆nfima condici贸n, poetas, escultores, pintores, m煤sicos son los 煤nicos que han visitado ese mundo atroz y regresan con fragmentos de 茅l que cambian por alg煤n pan viejo, un vino agrio, un amor pasajero.

Ge贸metras. La fantasmagor铆a de cosmos invisibles m谩s reales que los visibles se apodera de la filosof铆a y las ciencias. Plat贸n postula que vivimos en una caverna, a la cual llegan s贸lo degradadas sombras del mundo verdadero de las ideas. Pit谩goras avizora un universo donde la realidad es el n煤mero, el cual determina asimismo las notas musicales y la secci贸n 谩urea que rige la armon铆a. Argumentan los estoicos que todos los hombres pueden concebir o comprender el Teorema de Pit谩goras, por lo cual son iguales en la Raz贸n y pueden deducir un Derecho Natural tan universalmente v谩lido como la geometr铆a de Euclides. Nadie ha visto una Idea Pura, un N煤mero o una Ley natural, sino sus representaciones; pero sobre esos fantasmas virtuales se erige el mundo que habitamos.

Vaticanos e imperios. Los incapaces de tener visiones no tardan en aprovecharse de ellas. Con pe帽as de epopeyas se construyen Imperios y con ladrillos de visiones, Vaticanos. Al vulgo se lo domina imponi茅ndole la creencia en haza帽as que no ve y milagros que no experimenta. Pir谩mides, palacios y catedrales son m谩quinas alucinatorias visibles que emblematizan poderes invisibles. M铆sticos, poetas, pintores y m煤sicos dejan de tener poder sobre sus visiones y deben someterse a sacerdotes y pol铆ticos que con ellas nos gobiernan. Todo poder palpable se funda en lo impalpable.

Caballeros andantes. Residuo de la Edad Media que sobrevive a principios de la Moderna es la Novela de Caballer铆a. En ella, h茅roes sobrehumanos ejecutan haza帽as sobrenaturales en geograf铆as inverificables. Personajes imaginarios toman estas narrativas ilusorias como reales, no sin que alguno de ellos las trate de fantasiosas. Instalado en este Metaverso, Alonso Quijano se cree Quijote, confunde una bac铆a de barbero con Yelmo de Mambrino que lo hace invulnerable, un vil purgante con B谩lsamo de Fierabr谩s que cura de cualquier herida. Sancho, hombre noble y cuerdo que no comparte esas quimeras, lo sigue porque quiz谩 una errancia pespunteada de palizas sea m谩s soportable que su sensata y aburrida vida de labriego. Con 茅l llevamos cuatro centurias acompa帽ando al Ingenioso Hidalgo los prisioneros de ese Metaverso llamado Novela.

So帽adores. Un adivino pronostica al Rey que su hijo Segismundo ha de destronarlo; el monarca encierra al ni帽o en oscuro calabozo del cual ya convertido en hombre lo liberan por pocos d铆as a fin de que conozca el mundo real, para luego volverlo a sepultar en su mazmorra. Una revoluci贸n corona al Pr铆ncipe; 茅ste restituye el trono a su padre y duda eternamente acerca de cu谩l de los mundos es un sue帽o, la oscuridad del calabozo, la gala del Poder. Todas las noches accedemos a un Metaverso de nuestra propia autor铆a, que mientras vivimos en 茅l creemos real. Es el argumento de La Vida es Sue帽o, de Calder贸n de la Barca. Pero tambi茅n el de la Edad Moderna, que impone el m茅todo de la Observaci贸n, se funda en la duda y se expresa con el Manierismo, estilo que premeditadamente confunde ilusi贸n con Realidad para refutarlas rec铆procamente.

P铆caros. En la Edad Media se vive en campos o aldeas donde el enga帽o es dif铆cil porque sus pobladores se conocen mutuamente. La Edad Moderna expulsa a campesinos y aldeanos a las ciudades, cuyos pobladores no se conocen entre s铆 y deben proclamar su rango con signos externos. Es el caldo de cultivo del p铆caro, que se inventa identidades ficticias con torbellinos de signos falaces. Tal es la Historia del Busc贸n, que nos narra Francisco de Quevedo Villegas. Pablos, marginal con algunos estudios, sobrevive haci茅ndose pasar sucesivamente por noble, letrado, arbitrista, poeta o autor de comedias. Asilados en una covacha, los p铆caros son asistidos por una vieja que remienda sus harapos para que parezcan galas de caballeros; en el patio, ensayan “posiciones contra la luz” para que no se noten parches y costuras. En este pasaje desgarrador, el Manierismo convierte al personaje mismo en falacia, y a la falacia en personaje: prototipo de las postizas personalidades de photoshop que asumen los usuarios en el Metaverso de las redes sociales.

Dubitativos. El fantasma del Rey de Dinamarca cuenta a su hijo Hamlet que ha sido envenenado por su propio hermano. Dudando de la aparici贸n, el pr铆ncipe, personaje teatral, escribe una obra de teatro para verificar, por la reacci贸n ante ella de su t铆o, si es cierta la acusaci贸n de un espectro. Ser o no ser, dubita Hamlet. Morir, dormir acaso. S贸lo las pesadillas que podr铆a sufrir en ese eterno sue帽o lo disuaden de dejar la vida. Pues si fantasmas o Metaversos nos envuelven en pesadillas ilusorias 驴Es o no es, el Ser que las percibe? 驴So帽ar, morir acaso?

Sociopol铆tica el metaverso

Metaopio

A fines del siglo XVIII, los capitalistas europeos derogan la Ley de la Oferta y la Demanda. Quieren venderle mercanc铆as a China, pero las que 茅sta produce son superiores y m谩s baratas. Los ingleses han devastado la agricultura de la India para imponer el cultivo de la amapola, de la cual se extrae el opio, que causa placeres ilusorios y desastres sociales reales. El Emperador de China proh铆be su importaci贸n en 1799; en 1838 su funcionario Lin Zexu confisca y quema 1.280 toneladas del estupefaciente, y escribe a la Reina Victoria: “En China, todas aquellas personas que vendan o fumen opio recibir谩n la pena de muerte”. Los humanitarios ingleses declaran dos guerras para obligar a ca帽onazos el consumo del opio. Imponen Infames Tratados por los cuales China queda dividida en Zonas Especiales donde no rigen las leyes, el gobierno ni los tribunales locales y los nacionales se ahogan en irreparable miseria apenas anestesiada por la droga. El metaverso estupefaciente deviene una de las tres industrias m谩s productivas del mundo, con el tr谩fico de armas y los hidrocarburos.

Metacine

Los hermanos Lumi茅re desarrollan en 1895 una maravillosa linterna m谩gica que proyectando fotograf铆as sucesivas reproduce el movimiento. Los espectadores saltan y echan a correr cuando la imagen de una locomotora parece embestirlos desde la pantalla. La toma siguiente muestra trabajadores saliendo de una f谩brica. A partir de ese momento, saldr谩n de ella hacia los cines, por olvidar los mugrientos y extenuantes talleres.

Metaestrellas

Pronto la c谩mara deja de fotografiar documentos para filmar sue帽os. El prestidigitador George Meli茅s ofrece viajes a la luna y a los abismos del oc茅ano. Eisenstein revive un pasado de emperadores terribles y acorazados insurrectos. Luis Bu帽uel y Salvador Dal铆 presentan alucinaciones. Fritz Lang filma la aterradora mujer mec谩nica que suplantar谩 a los trabajadores. Toda una maquinaria industrial crea una nueva religi贸n que en vez de dioses adora estrellas. Las masas agobiadas viven en salas oscuras todo lo que la vida les ha negado: amor, aventuras, finales felices. Ilya Ehrenburg la llamar谩 La f谩brica de sue帽os. Ignorando a los seres humanos que le rodean, cada espectador s贸lo anhela convertirse en otra sombra de la pantalla de plata. Cuando 茅sta se achica e invade la sala de la casa, su fulgor banal le facilita ignorar a la familia.

Metasoledad

Bancos y latifundios devoran las granjas, las masas desalojadas afluyen a las ciudades, que devienen metr贸polis y megal贸polis. El tumulto trae soledad en vez de compa帽铆a. En las calles las multitudes se eluden, en las salas de cine nadie habla con nadie, en las oficinas nadie se relaciona con los competidores, en los edificios los vecinos no intiman con los vecinos. El hilo de voz del tel茅fono y el bullicio de la radio son d茅biles sustitutos del cotilleo aldeano. Seg煤n denuncian David Reisman, C. Wright Mills, William H. Whyte y Vance Packard en su libro de 1959 The Lonely Crowd, EEUU es una muchedumbre solitaria.

Metachisme

El avispado Mark Zuckerberg suscita en 2004 un esc谩ndalo en la universidad de Harvard, al aplicar un programa de seleccionar inscritos para una p谩gina web en la cual las estudiantes son clasificadas por belleza y accesibilidad. Sin saberlo, ha dado en el clavo. Lo que falta a los presuntuosos citadinos es el chismorreo de la aldea; la vitrina donde exhibir su vac铆o. En la prensa amarilla los millonarios disponen del Metaverso de las cr贸nicas sociales y las solteronas del mundillo de los consultorios sentimentales. Faltaba elevar a evento medi谩tico el anticuado 谩lbum de familia, con sus postales, sus eventos, sus souvenirs. Crear para cada quien la ilusi贸n de ser magnate comunicacional mediante un portal que ostente su narcisista ego, su consumo ostensible, su insignificante nulidad. En 2012, Facebook alcanza el millar de millones de usuarios. Pronto la mitad del g茅nero humano participa en redes sociales, en la apasionante tarea de recibir publicidad, entregar datos privados a vendedores y agencias de espionaje, y comunicarse nada. Los charlatanes inventan monedas virtuales para comprar el mundo con divisas que, como el d贸lar, carecen de respaldo.

[Metaindio: Otro metaverso famoso fue Garabombo el invisible, el indio que luch贸 contra los due帽os de la tierra peruana hasta que lo asesinaron. Pero fue inutil, sigui贸 apareciendo, ahora como verso, en las noches ventosas de las pampas andinas, en la que solo los ind铆genas iniciados consegu铆an verlo para escuchar sus consejos sobre como atacar a sus enemigos hist贸ricos los terratenientes, y sus secuaces policiales, judiciales y religiosos.]

Meta-arte

Cada forma art铆stica es un metaverso; cada metaverso pone a su servicio la totalidad de las artes disponibles. Liturgia, teatro, 贸pera y cine son en su momento artes totales, que compendian arquitectura, literatura, actuaci贸n, iluminaci贸n, m煤sica, vestuario. Cada metaverso propone como protagonistas a quienes la ideolog铆a de su 茅poca considera figuras centrales: dioses, h茅roes, pol铆ticos, millonarios, 铆dolos sexuales. En 茅poca postmoderna de supuesta defunci贸n de todos los metarrelatos (menos el del mercado), el metaverso entroniza ilusoriamente al 煤nico punto de referencia restante: el Yo del espectador, por fin dotado de la ilusoria capacidad de actuar en un universo ficticio. El Yo elige videojuegos, contactos y ambientes virtuales, pero ante todo su imagen o Avatar, por lo regular lo contrario del original: desde selfies y curr铆culos retocados hasta efigies y biograf铆as parejamente alucinatorias. En lugar de invadir el mundo imaginario, el Yo es invadido y subyugado por 茅ste: Objeto y Sujeto mutuamente falsificados se disuelven en c煤mulo de mistificaciones.

Metadroga

Mark Zuckerberg anuncia que desarrolla la t茅cnica de sumergir a los usuarios en realidades ficticias m谩s n铆tidas que las de los videojuegos, y de interactuar con ellas y con otros participantes, llevando vidas ilusorias en entornos inexistentes 驴En qu茅 se diferencia este Metaverso inform谩tico de las drogas estupefacientes, con su capacidad de suplantar al mundo real, disminuir la voluntad de modificarlo, sustituir v铆nculos sociales por relaciones ficticias y crear adicciones incurables? En que las drogas est谩n prohibidas y el Metaverso es legal. Quiz谩, como el opio en China, represente un magn铆fico negocio capitalista, debilite al Estado y paralice a desempleados, marginados y excluidos dificult谩ndoles cualquier salida radical. A la postre, la respuesta revolucionaria contra la imposici贸n del Metaverso del opio convirti贸 a China en primera potencia del mundo.

