A mediados de noviembre, Klaus Schwab, presidente ejecutivo del Foro Econ贸mico Mundial, se sent贸 con Mohammad Abdullah Al Gergawi, ministro de Asuntos del Gabinete de los Emiratos 脕rabes Unidos, para anunciar el lanzamiento de La Gran Narrativa. Este anuncio representa la siguiente fase en la agenda del 鈥淕ran Reinicio鈥 del WEF.

鈥淓stamos aqu铆 para desarrollar la Gran Narrativa, una historia para el futuro鈥, afirm贸 Schwab durante un panel titulado Narrar el futuro. 鈥淣os reunimos hoy para desarrollar una gran narrativa; una historia para el futuro. Cito a Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos 脕rabes Unidos y gobernante de Dubai, cuando dijo: 鈥淓l futuro pertenece a aquellos que pueden imaginarlo, dise帽arlo y ejecutarlo鈥. Estamos aqu铆. ahora para imaginar el futuro, dise帽ar el futuro y luego ejecutar 鈥.

Uno de los temas candentes que se debatieron en el lanzamiento de The Great Narrative fue la Cuarta Revoluci贸n Industrial (4IR).

El 4IR es un proyecto favorito de Klaus Schwab que se anunci贸 por primera vez en diciembre de 2015. El 4IR es el pan贸ptico digital del futuro, donde la vigilancia digital es omnipresente y la humanidad utiliza la tecnolog铆a digital para alterar nuestras vidas. A menudo asociado con t茅rminos como 鈥淚nternet de las cosas鈥, 鈥淚nternet de los cuerpos鈥, 鈥淚nternet de los seres humanos鈥 e 鈥淚nternet de los sentidos鈥, este mundo tendr谩 tecnolog铆a 5G y 6G impulsando ciudades inteligentes donde los trabajos y las tareas que suelen realizados por humanos son gestionados por inteligencia artificial y robots. En esta visi贸n, la humanidad tambi茅n est谩 etiquetada con tecnolog铆a port谩til que interact煤a con la IA y las ciudades inteligentes.

Por supuesto, para Schwab y otros globalistas, el 4IR tambi茅n se presta a una planificaci贸n m谩s central y un control de arriba hacia abajo. El objetivo es una sociedad de seguimiento y rastreo donde se registran todas las transacciones, cada persona tiene una identificaci贸n digital que se puede rastrear y los descontentos sociales quedan excluidos de la sociedad a trav茅s de puntajes de cr茅dito social.

Otro tema mencionado en The Great Narrative fue el Metaverso. Los conceptos de la Cuarta Revoluci贸n Industrial y el Metaverso est谩n indisolublemente ligados.

Entendiendo el metaverso

La gran mayor铆a del p煤blico se ha enterado recientemente del t茅rmino debido al reciente anuncio de que Facebook cambiar铆a su nombre a Meta, una oda al deseo de Mark Zuckerberg de llevar a la humanidad al mundo virtual conocido como Metaverso.

En julio, Zuckerberg explic贸 sus planes para el metaverso en una entrevista con The Verge, afirmando que imagina un futuro donde la gente usa anteojos o lentes de contacto que muestran una realidad virtual donde pueden interactuar con amigos y el medio ambiente.

鈥淐reo que si podemos ayudar a construir el pr贸ximo conjunto de plataformas inform谩ticas y experiencias a trav茅s de eso de una manera que sea m谩s natural y nos permita sentirnos m谩s presentes con la gente, ser谩 algo muy positivo鈥, dijo Zuckerberg a The Verge. Tambi茅n explic贸 que para 茅l, 鈥渆l metaverso no es solo la realidad virtual鈥, sino un 鈥渆ntorno persistente y sincr贸nico donde podemos estar juntos鈥 utilizando realidad virtual, realidad aumentada, PC, dispositivos m贸viles y consolas de juegos. Zuckerberg espera que el Metaverso no solo sea 鈥渦na especie de h铆brido entre las plataformas sociales que vemos hoy, sino un entorno en el que est谩s encarnado鈥.

Casi al mismo tiempo que Zuckerberg hizo sus declaraciones, la directora ejecutiva de Facebook, Sheryl Sandberg, dijo al New York Times que su esperanza es que alg煤n d铆a, 鈥渓a gente ofrezca servicios religiosos en espacios de realidad virtual鈥 y 鈥渦tilice la realidad aumentada como una herramienta educativa para ense帽ar a sus hijos la historia de su fe 鈥.

Si bien se habla mucho sobre el cambio de nombre y el potencial de lo que podr铆a ser el Metaverso, el origen del nombre proviene de la popular novela de ciencia ficci贸n Snow Crash. En Snow Crash, el personaje principal, Hiro Protagonist, existe en un paisaje futurista donde la gente entra y sale del universo alternativo compuesto por realidad aumentada y realidad virtual.

Si bien Snow Crash no es la primera ni la 煤nica novela en imaginar una realidad alternativa en la que los humanos usan la tecnolog铆a para interactuar con un mundo virtual y el mundo f铆sico aumentado con pantallas de visualizaci贸n, Snow Crash fue la primera en usar el t茅rmino Metaverso. Desde Snow Crash:

鈥淎s铆 que Hiro no est谩 aqu铆 en absoluto. Est谩 en un universo generado por computadora que su computadora dibuja en sus gafas y bombea en sus auriculares. En la jerga, este lugar imaginario se conoce como el Metaverso. Hiro pasa mucho tiempo en el Metaverso 鈥.

A pesar de las promesas ut贸picas de los ejecutivos de Meta, ha habido numerosos cr铆ticos de los planes de Zuckerberg de cambiar al p煤blico de la realidad real a una realidad virtual simulada. Tom Valovic de CounterPunch describi贸 los planes de Metaverse de la siguiente manera:

鈥淨uiero tener cuidado de no andar con rodeos al describir de qu茅 se trata realmente este golpe tecnol贸gico: nada menos que un intento de fabricar una鈥 realidad 鈥漚lternativa distinta a la f铆sica que habitamos ahora. Por supuesto, solo se puede acceder a esta nueva realidad mediante clientes que paguen y aquellos que est茅n en condiciones de pagarla y comprenderla. Es una tecnolog铆a dise帽ada por 茅lites y para 茅lites e impl铆citamente deja atr谩s a gran parte de la humanidad a su paso 鈥.

鈥淓l metaverso parece ser parte de un esfuerzo mayor para implementar la gobernanza tecnocr谩tica y encaja muy bien con la agenda del Foro Econ贸mico Mundial (WEF). Esta organizaci贸n es el portavoz oficial de la clase multimillonaria.

La primera ola de la nueva invasividad del transhumanismo vendr谩 con los llamados dispositivos port谩tiles, es decir, cintas para la cabeza, gafas de realidad virtual, accesorios para el cuerpo, implantes de piel y otros. La siguiente fase ser谩 un intento de conectar f铆sicamente nuestros cuerpos a una realidad electr贸nica alternativa donde la privacidad y la autonom铆a individual ser谩n inexistentes 鈥.

Valovic tiene raz贸n en su estimaci贸n de la visi贸n del WEF. Para la clase multimillonaria y sus organizaciones t铆teres, como el WEF y las Naciones Unidas, el Metaverso ofrece el potencial de comandar toda la vida en c谩rceles digitales donde se puede cobrar a las personas por servicios y productos en el 谩mbito digital. Adem谩s, es probable que el p煤blico reciba la narrativa de que estar en el Metaverso es mejor para el planeta, o que no hay virus que temer en el Metaverso. Por supuesto, la posibilidad de que un virus digital infecte el hardware y el software del Metaverso, as铆 como las mentes conectadas, es m谩s que un poco aterrador.

Con la comprensi贸n de los verdaderos planes e intenciones de quienes conducen a la humanidad hacia el Metaverso, no es dif铆cil imaginar un mundo que refleje algo parecido a la pel铆cula de Hollywood de 2009, Surrogates. En la pel铆cula, Bruce Willis interpreta a un agente del FBI que investiga una muerte que involucra a avatares humanoides sustitutos en los que las personas eligen vivir en lugar de sus propios cuerpos. Mientras que en Surrogates el avatar es un ser f铆sico alternativo, en el Metaverso el avatar es un ser digital. Independientemente, el resultado final es que la mayor铆a de las personas eligen vivir en sus sustitutos en lugar de en sus cuerpos humanos reales. 驴Es esto lo que veremos con el Metaverso? El tiempo dir谩.

Si los tecn贸cratas se salen con la suya, tendremos un mundo f铆sico compuesto por ciudades inteligentes donde no ser谩s due帽o de nada y ser谩s feliz, con la privacidad y la individualidad como cosa del pasado. Las ciudades inteligentes podr铆an encerrar a las personas en sus hogares y cerrar los servicios esenciales durante los cierres clim谩ticos o los brotes de la 煤ltima variante de COVID. Mientras tanto, en tu casa inteligente podr铆as ignorar los problemas del mundo f铆sico usando gafas, lentes de contacto o, eventualmente, un implante que te conecte directamente al Metaverso.

Con la gente del mundo metida de forma segura en sus camas digitales, los tecn贸cratas podr铆an completar su total apropiaci贸n de los recursos naturales, la econom铆a y la humanidad misma.

Dando vida al metaverso

Aunque Meta se considera la fuerza impulsora en la creaci贸n de The Metaverse, no es la 煤nica empresa que trabaja en esa visi贸n. Como se帽al贸 recientemente CBS, hay 鈥5 empresas que est谩n construyendo nuestro futuro de realidad virtual鈥. Adem谩s de Meta, tambi茅n tenemos a Google, Microsoft, Apple, Valve y Magic Leap contribuyendo a esta pesadilla potencialmente dist贸pica.

Si bien la mayor铆a de estos nombres son bien conocidos por la persona promedio, Magic Leap es una empresa con la que deber铆amos familiarizarnos. Es muy probable que Magic Leap juegue un papel descomunal en llevar el Metaverso al mundo corporativo y luego, esperan, a la adopci贸n masiva del consumidor. Si bien la compa帽铆a es menos conocida por los consumidores, tiene suficiente influencia para atraer asesores como Neal Stephenson, el autor de Snow Crash. De hecho, Stephenson es el 鈥渇uturista jefe鈥 de Magic Leap, donde ahora puede trabajar con el sector tecnol贸gico para dar vida a su concepto de Metaverso.

Magic Leap se fund贸 en 2010 con el objetivo de llevar la realidad aumentada y la realidad virtual a las masas. En 2017, Magic Leap lanz贸 sus 鈥済afas de realidad mixta鈥 con la esperanza de finalmente lanzar a la humanidad al Metaverso. Sin embargo, como en la mayor铆a de los intentos anteriores (Occulus Rift de Facebook, Google Glass y Microsoft HoloLens), el concepto no ha tenido 茅xito.

Magic Leap no ha cumplido con las expectativas en la 煤ltima d茅cada y se ha informado que entre finales de 2019 y junio de 2020, la valoraci贸n de la empresa cay贸 de $ 6.4 mil millones a $ 450 millones, una p茅rdida del 93 por ciento. Seg煤n la mayor铆a de las cuentas, Magic Leap fue un fracaso.

Luego, en octubre de 2021, Magic Leap recaud贸 $ 500 millones de una fuente no identificada. Magic Leap afirma que la inversi贸n ayudar谩 a la empresa a centrarse en ofrecer 鈥渓as mejores soluciones de realidad aumentada (AR)鈥, incluido Magic Leap 2 para 2022. La directora ejecutiva de Magic Leap, Peggy Johnson, dijo que la inversi贸n es 鈥渦n paso importante para avanzar. La misi贸n de Magic Leap es transformar la forma en que trabajamos 鈥.

La propia Peggy Johnson tambi茅n es parte del cambio de marca de Magic Leap. Se incorpor贸 a la empresa como actual directora ejecutiva en agosto de 2020 con el objetivo de 鈥渁celerar el cambio de la empresa al mercado empresarial鈥 tras no conseguir la aceptaci贸n de los consumidores. Johnson ha dicho que Magic Leap ahora se centrar谩 en 鈥渃onstruir un negocio s贸lido en todos los sectores que van desde la salud y la fabricaci贸n hasta la defensa y el sector p煤blico鈥.

Los empleadores anteriores de Johnson brindan algunos antecedentes sobre su experiencia y sus conexiones. Antes de unirse a Magic Leap, fue vicepresidenta ejecutiva de desarrollo comercial en Microsoft desde septiembre de 2014 hasta agosto de 2020. En su puesto en Microsoft, parece haber sido una de las principales personas involucradas en la asociaci贸n de Microsoft con el proyecto ID2020, incluida la cotizaci贸n en la portada del sitio web ID2020.

El proyecto ID2020 es un intento de crear una identificaci贸n digital para cada persona del planeta. Los socios del proyecto ID2020 incluyen a Microsoft, GAVI (financiado por la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates) y la Fundaci贸n Rockefeller. Fue durante el mandato de Johnson con Microsoft que se anunci贸 una asociaci贸n formal con el proyecto ID2020 en el Foro Econ贸mico Mundial en 2018. Al hacer el anuncio, Johnson tambi茅n se帽al贸: 鈥淔ue el verano pasado cuando Microsoft dio un primer paso, colaborando con Accenture y Avanade en un prototipo de identidad basado en blockchain en Microsoft Azure 鈥.

Curiosamente, Peggy Johnson forma parte del Consejo de Administraci贸n de BlackRock, un puesto que ocupa desde marzo de 2018. BlackRock ha sido objeto de cr铆ticas durante el 煤ltimo a帽o por inversiones inmobiliarias, pero tambi茅n por sus acciones en Moderna, Inc.

El hecho de que Johnson tenga experiencia trabajando con Microsoft, BlackRock, WEF, ID2020 y otros jugadores importantes de la agenda del Gran Reinicio es probablemente una de las razones por las que ha sido elegida para ayudar a marcar el comienzo de The Metaverse.

Las declaraciones de Johnson en entrevistas recientes brindan una ventana a su propio pensamiento en torno al concepto de realidad virtual aumentada. En su p谩gina de LinkedIn, recientemente habl贸 sobre su primer a帽o como directora ejecutiva de Magic Leap. 鈥淗ace un a帽o, en medio de una pandemia global, me un铆 a Magic Leap como CEO, inspirada por la visi贸n de la empresa de amplificar el potencial humano a trav茅s del poder de la realidad aumentada (AR)鈥, escribi贸 Johnson.

Johnson va a explicar c贸mo Magic Leap planea conquistar el entorno del espacio de trabajo corporativo primero, antes de pasar a la tecnolog铆a de nivel de consumidor. Ella describe algunas de las empresas con las que Magic Leap se ha asociado:

鈥淣os asociamos con Ericsson para mejorar los procesos de trabajo en las f谩bricas, aumentando la eficiencia y la colaboraci贸n. Los oftalm贸logos de Heru utilizaron nuestra tecnolog铆a para desarrollar una soluci贸n de RA para ex谩menes oculares, reemplazando una m谩quina de diagn贸stico costosa y engorrosa por una herramienta de diagn贸stico de la vista m谩s asequible. Y Farmers Insurance utiliz贸 recientemente Magic Leap para capacitar de forma remota a los ajustadores de reclamos reci茅n contratados durante la pandemia, eliminando la necesidad de viajes que gravan el medio ambiente 鈥.

En una entrevista de febrero de 2021, Johnson tambi茅n habl贸 sobre el 鈥渃apitalismo de las partes interesadas鈥, un componente clave de la agenda del Gran Reinicio del WEF. 鈥淓l hecho de que seamos una peque帽a empresa no significa que no podamos cumplir con los principios en torno al capitalismo de las partes interesadas鈥, dijo el podcast Leadership Next.

Pocos d铆as antes de la publicaci贸n de este art铆culo, Peggy Johnson habl贸 en la Web Summit y revel贸 algunos detalles m谩s de los planes de Magic Leap. Johnson le dijo a la audiencia que 鈥測a estamos en las primeras etapas del Metaverso鈥. Seg煤n Johnson, a medida que los mundos f铆sico y digital se fusionan en uno solo, las personas pueden volar menos y participar menos en la realidad f铆sica, en general.

鈥溌縍ecuerdas cuando los m茅dicos no usaban AR para operarte?鈥, Afirm贸 Johnson, alguien podr铆a preguntar. 鈥淣o vas a querer esa vieja experiencia, solo vas a querer esa nueva experiencia porque ser谩 muy precisa y precisa鈥.

En el Web Summit, Johnson declar贸 que, para ella, el objetivo era 鈥渓iberarnos鈥 de mirar hacia abajo a nuestras pantallas y, en cambio, hacer que los usuarios miraran hacia el mundo que los rodeaba. Sin embargo, a pesar de que muchos partidarios del Metaverso presionan por una inmersi贸n completa en la realidad virtual y aumentada, Johnson afirm贸 que este no es su objetivo. 鈥淣o quiero vivir en un mundo completamente ocluido en el que entro a otro mundo durante horas鈥, afirm贸. 鈥淨uiero vivir en mi mundo f铆sico y tener ese mundo aumentado para m铆. Ah铆 es donde creo que vamos y esa es la verdadera promesa del Metaverso 鈥.

Si bien la propia Johnson puede no tener la intenci贸n de que El Metaverso se convierta en una realidad que lo abarque todo y que supere la realidad f铆sica, para los Zuckerberg, Microsofts y WEF del mundo, eso es exactamente lo que pretenden para El Metaverso.

La red de tecn贸cratas que trabajan para construir esta realidad deber铆a ser motivo de alarma para cualquier mente pensante. Meta, Microsoft, Google, Apple, el Foro Econ贸mico Mundial, Amazon y otros tienen la intenci贸n absoluta de cerrar la brecha entre la realidad virtual y f铆sica. El Metaverso cumple su visi贸n final de dominar a la humanidad a trav茅s de la tecnolog铆a digital y borrar la privacidad y la individualidad.

Lo 煤nico que se interpone en el camino de esta distop铆a tecnocr谩tica son los corazones y las mentes libres del mundo. Debemos rechazar este esfuerzo y, en cambio, esforzarnos por reconectarnos con el mundo f铆sico que nos rodea. Si bien los tecn贸cratas han intentado usar COVID-19 como un m茅todo para cortar la conexi贸n humana para que podamos desear algo parecido al Metaverso, deber铆amos dejar atr谩s esta propaganda y reconectarnos con nuestros semejantes y el abundante mundo natural. Ahora es el momento de luchar por nuestra humanidad antes de que la Clase Predator elimine por completo nuestra conexi贸n f铆sica entre nosotros y con el planeta.

Derrick Broze