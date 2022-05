–

鈥淓s como si el Duki y una licenciatura de comunicaci贸n social tuvieran una relaci贸n consentida, naciera un nene y lo dejaran hu茅rfano. Eso es este poema.鈥, escribe @valentincanetti en un comentario de la cuenta que @ale.chuca tiene en Instagram. Es que algo de eso produce la poes铆a de Chuca. Estamos en el muelle con la ca帽a y acabamos de tirar: justo cuando la plomada est谩 por llegar al fondo, el autor le da un golpecito a la ca帽a, se tensa la l铆nea, y el hilo de nailon salpica el agua donde el anzuelo puede convertirse en isla, nube o ave. En los poemas y textos narrativos de 鈥淢etodolog铆a de la dispersi贸n鈥, tal como el autor titul贸 a su primer libro -publicado en 2021 por @penguinlibrosar- el humor no se cobra de la ternura, y la gracia no se realiza a costa de la sensibilidad. Amor, sencillez, pol铆tica, humor y elegancia conviven en una intimidad arm贸nica que llevan a pensar en la libertad del mejor Vicente Luy, en la pol铆tica de algunos poemas de Humberto Constantini, en la ternura barrial de Mario Jorge De Llelis, y en la inocencia de Tute. Por Andr茅s Manrique para ANRed.

Lo que pasa con Chuca es que empez谩s y no pod茅s parar. Fascina con frescura, honestidad y picard铆a. Muestra relaciones que no hab铆a antes; o que estaban latentes, las ve铆amos, pero no sab铆amos c贸mo decir. Porque cada cosa se une a las dem谩s a trav茅s de una mirada que quiere y se sorprende con lo que ve del mundo. Chuca goza de un importante compromiso con la libertad del curioso, que es la del mirar sin dar nada por sentado. Tiene una manera particular de coser los ojos de adentro con el afuera de los ojos. En su literatura no existen personas, hechos ni objetos ordinarios. Bajo su pluma todo cobra el car谩cter extraordinario de la existencia, en relaci贸n. Y ante su curiosidad, se producen nuevas conexiones que, durante un rato, nos hacen querer m谩s a las personas y al mundo.

EL QUE ABARCA

Alejandro Chuca es soci贸logo y becario del CONICET. Escribe y lee todo el d铆a. En El Aleph, una librer铆a a dos cuadras de plaza Flores, di con su libro. Lo abr铆 y le铆 al azar, todav铆a dudando: 鈥渦n poeta de las redes, me debo estar poniendo gag谩, con los cl谩sicos que me falta leer, pens茅.鈥 Igual, me lo llev茅 hasta el mostrador. Mientras pagaba los otros, una de las cajeras lo levant贸 interesada y se lo recomend茅. Se notaba que ten铆a experiencia en el rubro, y adem谩s estaba completamente desenfadada, porque abri贸 la 鈥淢etodolog铆a鈥 y se puso a leer en voz alta un texto que nos hizo re铆r. Todav铆a no me hab铆a decidido, pero cuando dijo que lo iba a dejar separado para llev谩rselo, imaginarla en su casa, patas para arriba, disfrutando ese libro que hab铆a estado a punto de ser m铆o, fue insoportable. Por no enfermar de envidia, le dije que me lo compraba. Y, encima, le ped铆 que me lo envolviera para regalo. Me parece que ah铆 me zarp茅, porque por primera vez me mir贸. La tipa parec铆a que hab铆a tomado algunos tragos de m谩s en el almuerzo por el color rojizo en sus mejillas, y por la confianza con la que me trataba. Y mientras la compa帽era me cobraba y ella cortaba por tercera vez el papel de la bobina a la que no le embocaba con la medida, me dijo: 鈥溌os jodido, eh!鈥 As铆 nom谩s, cortito y al pie. Yo le sonre铆, y al salir de la librer铆a pens茅 que eso de que el cliente tuviera la raz贸n, en este caso, me hab铆a venido bien.

As铆 entr贸 Chuca a casa. A la semana de tenerlo dando vueltas, cuando lo cit茅 en una conversaci贸n cotidiana por segunda vez, me enter茅 de que iba a estar en la feria del libro y le escrib铆 para entrevistarlo. Me contest贸 al toque y me puse contento, como si me hubiera respondido una estrella de rock.

Esta entrevista se compone de preguntas formuladas al autor, a partir de sus textos, en tres secciones. Una que llamamos En la cocina, m谩s relacionada a t茅cnicas y otras cuestiones clich茅s; una que le pusimos Sociolog铆a de鈥, vinculada a sus maneras de pensar y hacer; y una tercera De cholulo nom谩s, que son curiosidades que se desprendieron de la lectura de sus textos. Chuca prefiri贸 la escritura m谩s que la oralidad y, en una manifestaci贸n de curiosidad y lucidez atravesada por un humor fascinante, nos envi贸 esto.

EN LA COCINA

驴Record谩s qui茅n fue el que te dijo por primera vez que lo que hac铆as merec铆a convertirse en libro?

S铆, Pablo de Marinis. Est谩bamos en la recepci贸n del casamiento de Diego, un compa帽ero del grupo de investigaci贸n, as铆 que debe haber sido en febrero del 2017. Despu茅s gracias a Pablo tuve una beca doctoral y pude escribir mejores textos que los que hubiera publicado en el 2017.

驴Ten茅s alg煤n autor de cabecera?

S铆, a un autor del cual le铆 un solo libro y una vez sola: Oscar Wilde. Le铆 鈥淓l retrato de Dorian Gray鈥. Quiero tener las ocurrencias y la elegancia que 茅l tiene. Que haya una oraci贸n subrayable por p谩gina. A veces mientras escribo y me siento perdido, me digo: m谩s british, Ale, m谩s british.

驴Cu谩l consider谩s que es el autor que m谩s o mejor le铆ste?

En poes铆a a Joaqu铆n Giannuzzi, y en narrativa a Agust铆n Fern谩ndez Mallo

驴Qu茅 autor sent铆s que te deb茅s?

A Clarice Lispector.

Record谩s alguna novela o cuento, pel铆cula o poema que te haya dado felicidad.

S铆, este poema de un libro que compila haikus de japonecitos menores de 12 a帽os:

Mirando la luna / con las enormes / sandalias de pap谩.

驴Qu茅 te lleva m谩s a escribir: el humor, el amor, la ternura, las ideas?

El humor y las ideas, en otro orden.

驴Qu茅 te da la versificaci贸n a diferencia de la prosa?

Con la versificaci贸n puedo lograr ritmo y eso me importa much铆simo. Con la prosa siento que pierdo ritmo, pero gano en libertad. A veces me siento m谩s libre en la prosa, aunque el texto sea po茅tico. El verso tiene algo muy bueno: pod茅s dejar una palabra o una oraci贸n sola en un rengl贸n, y de esa manera darle importancia. Es como construirle un escenario para que brille ah铆. Eso est谩 buen铆simo. Es como usar la negrita sin hacerlo burdamente. 隆Ah! y en el verso no es necesario argumentar, es m谩s de sheriff.

驴Ten茅s en mente alg煤n libro

S铆, pero lo voy a poder escribir en el 2023. Ahora estoy escribiendo la tesis que ser谩 un libro de sociolog铆a.

驴Con qu茅 est谩s trabajando?

En la tesis de doctorado, que es una pregunta por cu谩les son las condiciones para que ocurra una posibilidad. Y tomo el caso del surgimiento de las relaciones no mon贸gamas como inspiraci贸n.

SOCIOLOG脥A DE GOMA Y ZAPATOS BARATOS

驴Hip贸tesis o esperanza?

Joaco siempre dice que las hip贸tesis son esperanzas del pensamiento. 脡l imagina que hay una sala de espera en donde est谩n sentadas todas las hip贸tesis que existieron en la historia esperando el juicio.

驴Es la dispersi贸n indispensable para la construcci贸n de una met谩fora?

S铆, y tambi茅n para la creaci贸n de un concepto. Sea este un concepto filos贸fico o uno para poner un bar. En su librazo 鈥淟a individuaci贸n鈥, Simondon arranca hablando sobre el proceso de creaci贸n de un ladrillo. Nadie que ve a alguien mirando c贸mo se hace un ladrillo puede sospechar que ah铆 hay un fil贸sofo pensando. Pero Simondon lo hizo y tambi茅n lo hizo mirando el motor de un auto Jaguar. Ser disciplinado para participar en una disciplina es lo peor que le puede pasar a alguien que quiera pensar. La metodolog铆a de la dispersi贸n surgi贸 de la necesidad de pensar c贸mo es que tengo que trabajar desde que soy becario y dispongo de todo el d铆a para escribir un libro (la tesis). Ah铆 me di cuenta de que ten铆a que leer por lo menos cuatro tipos de textos. 1. De filosof铆a o metaf铆sica, para ver c贸mo pienso. 2. De sociolog铆a, para pensar mi tema de investigaci贸n. 3. de poemas, para poder ser preciso escribiendo y para poder inventar mi propio lenguaje y 4. el m谩s importante, sobre cualquier cosa. Y sobre todo hacer cualquier cosa de manera met贸dica.

En tu escritura est谩 el conocimiento pr谩ctico vinculado a una reflexi贸n te贸rica que tuerce el sentido de una manera novedosa. 驴Podr铆as descubrir y describir el salto entre el fen贸meno cotidiano y la idea, es decir, entre el videojuego y la liberaci贸n o la tragedia?

Actualmente hay algunos fil贸sofos que dicen que tienen una ontolog铆a plana (Latour, Harman, Bryant, etc.). Es decir, piensan que todos los entes tienen la misma dignidad de existir y los consideran a todos de la misma manera. De hecho, el libro de Bryant se llama: 鈥淭he Democracy of Objects.鈥 Es tambi茅n una especie de 茅tica para con las cosas. Para escribir yo uso esa ontolog铆a. Para m铆 todo tiene la misma dignidad po茅tica y el mismo porte est茅tico. Se puede hablar de un videojuego o de un corte de gas y estar hablando de la libertad o de la modernidad. Son cosas que est谩n en un mismo plano. Da igual. La gente tiene una ontolog铆a (todos tienen una ontolog铆a) desnivelada. Piensan que hay cosas m谩s importantes que otras, ponele: el ser humano o Dios o la poes铆a. Por eso genera sorpresa y placer ver ese tipo de relaciones en un texto. Por eso tambi茅n me genera placer a m铆. Cuando todos tengan una ontolog铆a plana (esto va a pasar) voy a tener que escribir de otra manera. Cuando escuche el sonido del motor de la aplanadora encenderse, voy a saber que es la hora. Tengo que mantenerme atento porque eso ser谩 un llamado.

驴Podr铆as explayar un poco m谩s el planteo de la poes铆a como una rama del arte urbano?

No.

驴Qu茅 es una idea para vos, Alejandro?

No s茅.

驴Y el error, qu茅 es?

Hay un minuto muy conocido de Papo (vs Cacha) que dice: 鈥淒ice que Cacha me la agita / con su facha vietnamita / mientras que baila Guaracha / con su chancha la gordita.鈥 Es un minuto muy s贸lido y sin errores; eso llev贸 a que muchos sospech谩ramos si es o no freestyle. Parece escrito, la verdad. Y que no tenga errores le quita legitimidad para entrar en el g茅nero freestyle, donde el error es sello de autenticidad. Yo trato de aprender de estas cosas.

驴Qu茅 hac茅s cuando sent铆s que la posibilidad de la novedad est谩 lejos?

Y, me siento mal.

驴A tu entender, qu茅 es un hecho est茅tico, qu茅 lo constituye, qu茅 lo determina?

Casas (Fabi谩n) dice que la literatura no es para soldados, es para soldadores. Los soldados son los que siempre tienen enemigos. Esos sufren la literatura. Los soldadores son los que se divierten mirando un ladrillo individuarse.

驴C贸mo te llev谩s con el tiempo?

Me viene divirtiendo ver c贸mo personas de mi generaci贸n empiezan a llegar (o ya llegaron) a lugares de poder, en un sentido amplio, y ver qu茅 hacemos ah铆. La idea de generaci贸n me emociona mucho: pensar en la idea de que los que est谩n a mi lado directa o indirectamente vamos a hacer que el mundo sea de una manera u otra, me vuelve loco. 驴C贸mo vamos a hacer poes铆a nosotros? 驴C贸mo vamos a pensar el mundo nosotros? Eso me produce expectativa y ganas de ver qu茅 pasa.

驴Qu茅 otra cosa, adem谩s del juego de Riquelme, tal como plante谩s vos, es 鈥渓ento como el movimiento de las placas tect贸nicas pero dram谩tico como sus consecuencias鈥?

El proceso de apropiaci贸n de la plusval铆a tiene esas caracter铆sticas.

Imaginemos que de no elegir una se perder铆an las dos, y en tus manos queda la responsabilidad de elegir una para salvarla: 驴droga o m煤sica?

A la m煤sica. A la droga no la pod茅s poner de fondo.

Si tuvieras que ir perdiendo emociones y aspectos de tu subjetividad, 驴cu谩l ser铆a el primero que perder铆as y cu谩l el 煤ltimo?

隆Uh! Me gustar铆a perder coherencia. Y el 煤ltimo que perder铆a ser铆a la curiosidad o la alegr铆a.

驴C贸mo es la textura del lomo de los distintos d铆as de la semana, ya que describ铆s la del domingo?

No s茅. Solo pude acariciar el lomo de un domingo.

DE CHOLULO NOM脕S

驴Alguna vez tu pap谩 trabaj贸 en un cami贸n de caudales?

Naturalmente.

驴Octi, Joaco, Pato son amigues o personajes imaginarios desprendidos de lecturas o cuelgues personales?

Naturalmente.

驴C贸mo es tu relaci贸n con la paciencia?

驴de 1 a 10?

驴C贸mo te llev谩s con la inercia?

3 (dos)

驴Cu谩les son los textos propios que m谩s placer te dan: los que tienen una vuelta de ternura, al estilo del de la vecina del 7 C, el de tu padre, el de los encargados del edificio, el de los empleados de los peajes; o esos en los que una idea fuerte se te aparece?

Veo que divid铆s mis textos en cuatro categor铆as: de ternura, de amor, de humor y de ideas. No lo hab铆a notado, y puede ser. Los m谩s dif铆ciles de escribir son los poemas de amor. Hay miles poemas de amor. Adem谩s, mi apuesta es a que hoy el amor es un fen贸meno m谩s interesante para ser analizado desde las ciencias sociales que desde la poes铆a. A la poes铆a le toca callarse un poco con el amor. Por lo menos por 24 meses. Hacer humor en un poema es much铆simo m谩s f谩cil. Es tan solemne todo que se arma un clima ideal para que al toque te r铆as. Es como si un monaguillo en medio de una misa te sacara la lengua haci茅ndote lero lero.

驴Nos mencionar铆as cuatro canciones de Frank Sinatra que te copen?

Con That鈥檚 Life es suficiente. Pueden escuchar esa cuatro veces.

驴De qu茅 cosa o cosas est谩s enamorado?

De una chica.

驴Miedo a qu茅 o de qu茅?

A tener que trabajar de otra cosa.

驴Sabor a qu茅 tiene la incertidumbre?

Al sabor que se siente cuando uno estira mucho un m煤sculo.

驴Crees en Dios?

Dios es una idea muy buena, pero me parece un proyecto inviable. Por lo menos con la tecnolog铆a que hay hoy en d铆a. M谩s adelante quiz谩 sea posible.

驴Hay algo que est茅s esperando fuerte, desde hace mucho, y quieras que pase ya?

La reactivaci贸n de la econom铆a argentina. Quiero vivir mi pr贸ximo momento de 鈥済o鈥, no estoy ac谩 por los momentos de 鈥渟top鈥.

鈥淢etodolog铆a de la dispersi贸n鈥 re煤ne poemas, textos narrativos, ideas, aforismos. Chuca dividi贸 el libro en cinco partes, g茅neros que el mercado separ贸 hist贸ricamente. Y si lo hizo as铆 fue porque, tal como dijo: 鈥漵i mi generaci贸n puso en agenda pol铆tica la diversidad del g茅nero, sostenerla en los libros no tiene sentido.鈥 鈥淓l lenguaje est谩 lleno de cosas que no se pueden hacer, no se pueden decir dos palabras a la vez, no se pueden leer dos oraciones juntas, pero tiene una potencia tal que supera las restricciones que implica. Y eso genera una gran pregunta sobre cu谩l es el potencial de los l铆mites, c贸mo empezar a ver en las limitaciones recursos.鈥 Esto es Chuca en entrevista, ahora me disculpan que tengo que hacer algo. Me voy a releerlo.