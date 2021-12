–

Al contrario de lo que esper谩bamos, la interrupci贸n de la sedaci贸n y el coma farmacol贸gico hace un mes y medio no signific贸 el inicio de una recuperaci贸n completa de nuestro compa帽ero.



Boris sigue en la unidad de quemados del hospital de Metz, en cuidados intensivos. Su estado es fr谩gil e inestable. Todav铆a no puede hablar ni escribir. No se sabe cu谩nto tiempo tardar谩 en recuperar totalmente sus capacidades.

Adem谩s, todav铆a no se pueden recuperar sus objetos personales en la c谩rcel. Por tanto, cabe suponer que la investigaci贸n sobre el incendio de su celda sigue en curso.

Se dar谩n noticias a medida que evolucione la situaci贸n.

Anarquistas complices y solidarios

