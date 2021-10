–

El gobierno de Andr茅s L贸pez Obrador present贸 ante la C谩mara de Diputados, el 1潞 de octubre, una iniciativa de reforma Constitucional del sector energ茅tico. Entre los puntos que han generado intenso debate desde entonces es la propuesta de nacionalizar la explotaci贸n del litio, uno de los minerales fundamentales para la producci贸n de tecnolog铆a que debe sostener la llamada 鈥榯ransici贸n energ茅tica鈥.

En la ma帽anera del mismo 1潞 de octubre, Obrador sostuvo que 鈥淢茅xico tiene suficiente litio y esto nos permite, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, dejar a los mexicanos este recurso para el desarrollo de M茅xico. Por eso tomamos esta decisi贸n de que el litio sea de la naci贸n, de todos los mexicanos鈥.

Sin embargo, un estudio de la Red Mexicana de Afectadoas/os por la Miner铆a (Rema) revela que el discurso 鈥渆l litio para los mexicanos鈥 no se sostiene. 鈥淟as 谩reas de litio que le quedar铆an al Estado ser铆an (鈥) 谩reas marginales en comparaci贸n con las que ya han sido entregadas鈥 a las transnacionales.

La reforma, si aprobada, respetar谩 las concesiones 鈥渙torgadas previamente鈥. De acuerdo con el art铆culo, el 84% de la superficie de concesiones asociadas con la extracci贸n del litio ya est谩n en proceso de ser otorgadas.

鈥淟as declaraciones que alientan la arenga pol铆tica para ganar espacios de opini贸n antes de que se discuta, modifique y apruebe la iniciativa de ley, son declaraciones que nuevamente nos muestran las contradicciones, ignorancia y visi贸n err贸nea y patriarcal que tienen el presidente para el 鈥榙esarrollo鈥 de las y los mexicanos鈥, argumenta Rema.

M谩s all谩 de la discusi贸n de qui茅n explotar谩 las minas, las organizaciones sostienen que el problema est谩 en la l贸gica de explotaci贸n que se quiere imponer. 鈥淩omper con el acaparamiento y la explotaci贸n de bienes naturales y estrat茅gicos por parte de empresas privadas es algo necesario e importante. Sin embargo, el hecho de que una mina sea explotada por 鈥榚mpresas de capital nacional p煤blicas, privadas y sociales鈥 no cambia nada en absoluto en t茅rminos de los procesos de despojo y los impactos que generan dichos proyectos en los territorios鈥.

Los pueblos 鈥渘o necesitamos que 鈥榥os salven鈥 o 鈥榥os desarrollen鈥欌. M谩s bien, 鈥渘ecesitamos que respeten nuestro derecho a la autodeterminaci贸n para decidir lo que queremos para nuestros territorios, nuestras vidas y generaciones futuras鈥, sostiene la red de organizaciones.

Poder a la CFE

Otra pol茅mica que se destap贸 con la propuesta de reforma fue alrededor del poder de decisi贸n sobre el sector que se otorga a la Comisi贸n Federal de Electricidad (CFE).

鈥淭ampoco es cierto que, si la CFE sea la encargada de la operaci贸n y generaci贸n de la electricidad a nivel nacional implica que seremos soberanos ya que seguimos y seguiremos dependiendo de las importaciones que requerimos desde los EEUU鈥, argumenta .

La dependencia de M茅xico y su subordinaci贸n a los EEUU y otros mercados del norte global 鈥渆s un tema complejo y entramado por medio de m煤ltiples acuerdos de libre comercio, que no se solucionan con esta propuesta de reforma energ茅tica. Eso lo sabe el gobierno de M茅xico鈥.

Las concesiones

De acuerdo con el informe de Rema, hasta la fecha en M茅xico existen 31 concesiones de litio vigentes por una superficie total de 94 mil ha. que est谩n en manos de empresas privadas y de las cuales algunos proyectos ya se encuentran en fases iniciales y avanzadas.

El de mayor relevancia y avance es el de Sonora Lithium, impulsado inicialmente por la empresa brit谩nica Bacanora Minerals Ltd., la cual acaba de ser adquirida al 100% por la empresa china Ganfeng, quien ya controla actualmente la mitad de la producci贸n de litio a nivel mundial.

Vienen luego las concesiones vigentes de la empresa Organimax Nutient Corp, que cedi贸 luego sus derechos de concesi贸n a la empresa canadiense Advance Gold para proyectos de litio en una decena de salares entre San Luis Potos铆 y Zacatecas.

Existen otras 14 concesiones vigentes para litio relacionadas con empresas como Radius Gold Inc. (proyecto La uni贸n 1 y 2 en Chihuahua), Pan American lithium Corp. En Mexicali, Zenith Minerals Ltd en San Luis Potos铆 e Infinite Lithium Corp. en Sonora, pero esas empresas y proyectos no tienen por ahora ning煤n avance.

Tambi茅n existen otras 17 concesiones para litio que se encuentran en fase de tr谩mite por una superficie total de 527 mil ha.