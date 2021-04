La casi total ausencia de inspecci贸n por las autoridades del trabajo ha completado el cuadro de desamparo para varios millones de empleades

Con una reuni贸n en el Palacio Nacional, en la que participaron funcionarios, diputados, dirigentes empresariales y l铆deres sindicales, principalmente de las centrales priistas, se declar贸 resuelto el espinoso pero urgente tema de la subcontrataci贸n del trabajo y su regulaci贸n.

Los dirigentes avalaron finalmente un convenio para dar salida al tema de la tambi茅n llamada terciarizaci贸n laboral o outsourcing. Un amplio c贸nclave en Palacio que, por su formato, hace recordar los pactos de la 茅poca presidencial de Miguel de la Madrid con los que se impusieron los planes 鈥渉eterodoxos鈥 de austeridad en el pa铆s.

Pero esta negociaci贸n viene a destrabar, al parecer, las diferencias entre legisladores, gobierno y sector empresarial acerca de la subcontrataci贸n y, adem谩s, alcanza tambi茅n una ampliaci贸n del reparto de utilidades en beneficio de los trabajadores.

La subcontrataci贸n ha existido, pr谩cticamente, desde que surgi贸 el capitalismo; pero en nuestro pa铆s ha tenido su apogeo con la reforma realizada a la Ley Federal del Trabajo en noviembre de 2012, al finalizar el gobierno de Felipe Calder贸n, que incluy贸 cuatro nuevos art铆culos (15-A al 15-D) para legalizar y regular el otsourcing. Si bien se introdujeron algunas previsiones para evitar que se trasladaran funciones sustantivas de la empresa contratante a la contratista, y para que los trabajadores de 茅sta no tuvieran menoscabo en sus derechos de ley, los abusos han sido la constante y, sobre todo, por medio de las compa帽铆as subsidiarias, una gran cantidad de trabajadores han quedado al margen de la contrataci贸n colectiva y en completa precariedad laboral.

La casi total ausencia de inspecci贸n por las autoridades del trabajo ha completado el cuadro de desamparo para varios millones de empleados adscritos a las subcontratistas, muchas veces carentes incluso de las prestaciones obligadas por la ley, como el aguinaldo y la seguridad social, y sin derecho de huelga o a la organizaci贸n sindical. Por los constantes despidos y recontrataciones, no acumulan antig眉edad ni podr谩n tener un retiro digno en el futuro.

Adem谩s, la terciarizaci贸n del trabajo ha representado, seg煤n el senador G贸mez Urrutia, una evasi贸n fiscal cercana a los 500 mil millones de pesos, y que se dejen de pagar cuotas al IMSS por casi 50 mil millones anuales. Otro tanto ha de decirse de las cotizaciones al Infonavit. Se ha llegado al extremo de una empresa minera canadiense, Americas Gold and Silver, que tiene un solo trabajador registrado, su gerente, mientras todos los obreros laboran bajo un contrato de protecci贸n firmado con la CTM (Entrevista de Andrea Becerril, La Jornada, 1 nov. 2020).

Recordemos que, desde 2019 se intent贸 revisar esta legislaci贸n nociva, con la iniciativa de reforma presentada en el Senado por G贸mez Urrutia, que fue frenada cuando hab铆a sido dictaminada en comisiones y estaba lista a ser enviada al pleno, por la presi贸n de dirigentes empresariales y due帽os de las empresas subcontratantes, como el hoy pr贸fugo Ra煤l Beyruti (el Zar del Outsourcing), propietario de GINgroup. La iniciativa fue turnada al llamado parlamento abierto para que los empresarios, acad茅micos y, sindicalistas opinaran de la regulaci贸n.

Una segunda iniciativa, del presidente de la Rep煤blica, presentada en noviembre de 2020, que busc贸 equiparar las pr谩cticas evasivas del outsourcing en materia fiscal y de derechos de los trabajadores con las llamadas empresas 鈥渇actureras鈥 y establecer penas de multa y c谩rcel a los responsables. Implicaba modificaciones no s贸lo a la LFT sino tambi茅n a las del IMSS, Infonavit, de Ingresos de la Federaci贸n, del IVA y del Impuesto sobre la Renta. Pero tambi茅n esta iniciativa del presidente, enviada a la C谩mara de Diputados, fue postergada para dar lugar a una nueva consulta con las c煤pulas empresariales.

Es, al parecer, sobre esta iniciativa del presidente L贸pez Obrador, que se ha discutido y alcanzado, por fuera del poder Legislativo, el acuerdo anunciado el 5 de abril de 2021, que sin embargo no se ha dado a conocer de manera integral. La informaci贸n m谩s completa disponible es un bolet铆n emitido por la Secretar铆a del Trabajo que rese帽a lo convenido de manera muy sucinta:

鈥淟os acuerdos alcanzados comprenden: la prohibici贸n de la subcontrataci贸n de personal, la regulaci贸n de la subcontrataci贸n de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad econ贸mica preponderante de la empresa contratante, el registro ante la STPS y la inscripci贸n al padr贸n p煤blico de las empresas de subcontrataci贸n de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la n贸mina del patr贸n real.

Adicionalmente, se lleg贸 a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el c谩lculo del reparto. Con esta f贸rmula se elimina la discrecionalidad y se lograr铆a un incremento del 156 % en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores鈥.

Todo suena bien, en principio, y parece coincidir con las dos iniciativas anteriormente presentadas (y dictaminada la primera de ellas) al poder Legislativo. Pero no queda claro si la segunda se mantendr谩 en el debate parlamentario o habr谩 un tercer proyecto de legislaci贸n que concrete lo emanado de las negociaciones dirigidas desde el Palacio Nacional. No es tampoco lo fundamental, a condici贸n de que las reformas que se operen contengan verdaderos mecanismos de integraci贸n, formalizaci贸n y protecci贸n a los trabajadores. Y que el acuerdo del 5 de abril no excluya la deliberaci贸n y el debate libre en ambas c谩maras del Congreso, atendiendo al inter茅s superior de los derechos de la clase laborante.

Porque todo indica que en las negociaciones la voz ausente fue la de los m谩s interesados, los trabajadores precarizados que se encuentran sometidos al yugo de la subcontrataci贸n. Sin formas organizaci贸n propias, dif铆cilmente puede sostenerse que las burocracias de las arcaicas centrales sindicales como la CTM, la CROC, la CROM y similares 鈥攃asi todas priistas鈥 sean las portadoras de esa voz.

Tampoco, aun si representa un avance muy importante, el tema de la terciarizaci贸n agota ni resuelve la a煤n m谩s amplia cuesti贸n de la precarizaci贸n del trabajo, un problema general del capitalismo y de esta etapa ultraliberal depredadora, que ha hecho presa de los trabajadores, particularmente en nuestro pa铆s.

Un ejemplo claro lo es el de lo que anta帽o era una de las capas m谩s altas del trabajo asalariado, la docencia en la educaci贸n superior, que ha dado pie en las semanas recientes al movimiento de los profesores de asignatura interinos 鈥攗n sector creciente en la estructura de las universidades鈥 en la UNAM. Y es que tambi茅n en instituciones del sector p煤blico, centralizadas y descentralizadas, la precarizaci贸n laboral es una realidad que ha llegado para quedarse.

A pesar de los incrementos significativos a los salarios m铆nimos en los tres a帽os del actual gobierno, en el sector p煤blico se contin煤an aplicando todos los d铆as los muy neoliberales topes salariales, muchas veces inferiores a los 铆ndices de la inflaci贸n, y tambi茅n las pr谩cticas de inestabilidad en el empleo, despidos arbitrarios y contrataciones y recontrataciones a modo que vulneran todo derecho de los empleados, incluido el de sindicaci贸n.

Muy bien el avance en la protecci贸n a los trabajadores subcontratados, que ya veremos c贸mo se concreta en las leyes. Pero el poder Legislativo ha de ir a fondo y combatir las diversas formas de precarizaci贸n, subempleo y escamoteo de derechos, incluso en las instituciones del sector p煤blico, buscando una protecci贸n integral de todos, absolutamente todos, los trabajadores de M茅xico.

* Eduardo Nava Hern谩ndez. Polit贸logo – UMSNH