Compartimos el comunicado de los presos ind铆genas en lucha Adri谩n G贸mez Jim茅nez, German L贸pez Montejo y Abraham L贸pez Montejo, en apoyo a la gira zapatista por Europa 鈥Viaje por la vida鈥.

Desde principios del mes de mayo, 鈥淟a Monta帽a鈥, un nav铆o鈥 est谩 surcando el Oc茅ano Atl谩ntico, rumbo a las costas europeas d贸nde est谩 previsto que llegue a mediados del mes de junio. Su objetivo: recorrer este continente que llamamos Europa, un primer paso al que seguir谩n otros en otras geograf铆as, 鈥渂uscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perd贸n y la l谩stima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales鈥.

Viaje Zapatista