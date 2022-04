–

De parte de Indymedia Argentina April 22, 2022 56 puntos de vista

Mèxico_Oaxaca COMUNICADO DEL COOA ( CONCEJO DE ORGANIZACIONES OAXAQUEÑAS AUTÓNOMAS ) por APIIDTT COOA CONCEJO DE ORGANIZACIONES OAXAQUEÑAS AUTÓNOMAS A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COLECTIVOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DE PAGA Las organizaciones indígenas y campesinas que conformamos el Concejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas COOA, ante las flagrantes violaciones a nuestros derechos fundamentales como Pueblos Originarios, hemos decidido realizar acciones de protesta en esta ciudad capital de Oaxaca. En un contexto nacional e internacional donde los Pueblos Originarios somos pisoteados por los grandes intereses económicos; donde a los dueños del poder y del dinero no les importa destruir las bases de la existencia misma de los Pueblos Indígenas, despojando y devastando a nuestra madre, la tierra, y asesinando y persiguiendo a nuestros defensores; en un contexto estatal donde están coludidos gobiernos, empresas, partido políticos, crimen organizado y cuerpos policíacos y militares para imponer proyectos a gran escala de minería, hidroeléctricas, deforestación, gasoductos, infraestructura, turismo, privatización del agua, y megaproyectos como el llamado corredor interoceánico, sin el más mínimo respeto a las culturas, el tejido social y los territorios de nuestros pueblos, violando así nuestros derechos consagrados en los tratados internacionales, las organizaciones del COOA hoy venimos nuevamente a denunciar el siguiente caso: El día seis de noviembre del año 2019 el compañero Fredy García Ramírez, Defensor de los Derechos Humanos y de los Territorios, vocero de la organización CODEDI, fue detenido arbitrariamente y trasladado al reclusorio de Taniveth en Tlacolula de Matamoros, esto mientras se encontraba en la ciudad de Oaxaca realizando actividades para exigir al gobierno del Estado atención y solución a las demandas de las comunidades que representamos. Para lograr su detención, al compañero le fabricaron delitos; los cuales no tienen sustento alguno y que hemos demostrado constantemente que no los cometió. Por si fuera poco, utilizando el pretexto de la pandemia se le limitaron las visitas a la cárcel y sus audiencias se fueron aplazando, tanto asi que su tercera y ultima audiencia esta fijada para mayo del 2022 violando así gravemente el principio de celeridad procesal y claramente sus derechos que como persona le corresponden. Así mismo, desde su ingreso al reclusorio, el compañero emprendió junto con los demás presos una ardua lucha para hacer valer sus derechos dentro del penal ya que las condiciones en las que se encuentran son inhumanas y degradantes; y como castigo, Fredy García fue aislado del resto de la población carcelaria, y bajo el argumento de que “son ordenes de arriba para que este quieto”, fue golpeado en repetidas ocasiones. Todos estos atropellos y claras violaciones a sus derechos humanos nos dejan muy en claro que es el Estado encabezado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa quien tiene de rehén a Fredy y pretende tenerlo así, debido a su amplia trayectoria de lucha y resistencia con los pueblos originarios de las diferentes regiones de Oaxaca, por exigir lo que a los pueblos por derecho nos corresponde. Es por esto que, A MAS DE DOS AÑOS DE SU INJUSTO ENCARCELAMIENTO, las organizaciones que conformamos el CONCEJO DE ORGANIZACIONES OAXAQUEÑAS AUTÓNOMAS COOA, nos manifestamos nuevamente para exigir la inmediata e incondicional libertad del compañero Fredy García, preso político y de conciencia, y de quien hemos dicho una y mil veces, ES INOCENTE; y se ha comprobado. Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, colectivas-vos, sindicatos y organismos de derechos humanos a estar pendientes de estas actividades y a solidarizarse con el compañero injustamente preso. RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE ALEJANDRO MURAT HINOJOSA DE CUALQUIER REPRESIÓN FISICA O PSICOLOGICA DE LA QUE PUEDA SER VICTIMA NUEVAMENTE EL COMPAÑERO FREDY GARCÍA O CUALQUIER OTRA U OTRO COMPAÑERO O COMPAÑERA. ASÍ MISMO, EN CASO DE NO OBTENER RESPUESTAS A NUESTRA JUSTA DEMANDA, ACUDIREMOS A LAS INSTANCIAS FEDERALES E INTERNACIONALES CORRESPONDIENTES. ¡LIBERTAD A FREDY GARCÍA, PRESO POLÍTICO Y DE CONCIENCIA! ¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! ¡PRESAS POLÍTICAS LIBERTAD! OAXACA DE FLORES MAGÓN, a 19 de Abril del 2022 Por el CONCEJO DE ORGANIZACIONES OAXAQUEÑAS AUTÓNOMAS COOA: ASAMBLEA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO APIIDTT COMITÉ POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDÍGENAS CODEDI COMITÉS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS DE OAXACA CODEPO FRENTE INDÍGENA ZAPOTECO FIZ ORGANIZACIONES INDIAS POR LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA OIDHO UNIÓN CAMPESINA INDÍGENA DE OAXACA – EMILIANO ZAPATA UCIO-EZ fuente: