CONVOCATORIA A LA ACCI脫N GLOBAL CONTRA LA MILITARIZACI脫N Y LA GUERRA CAPITALISTA Y PATRIARCAL HACIA LOS PUEBLOS DE TODO M脡XICO Y DEL MUNDO, HACIA EL EZLN Y LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE M脡XICO.

A 530 a帽os de la mal llamada Conquista de Am茅rica, nosotr@s no tenemos nada que celebrar, que no sea, la resistencia y la rebeld铆a de los pueblos originarios.

En contraste con el dolor y la rabia de nuestros pueblos, el a帽o pasado, mientras el EZLN denunciaba que 鈥淐hiapas se encontraba al borde de la Guerra Civil鈥; por estas fechas, los pueblos zapatistas, en lo que llamaron 鈥淟a Traves铆a por la Vida鈥, decidieron surcar el Atl谩ntico para llegar a la otra Europa, la Europa Insumisa, la de Abajo y a la Izquierda鈥, ellos dec铆an: 鈥淰amos a agradecer a lo otro su existencia. A agradecer las ense帽anzas que su rebeld铆a y su resistencia nos han regalado. A entregar la flor prometida. A abrazar lo otro y decirle al o铆do que no est谩 sola, soloa, solo. A susurrarle que valen la pena la resistencia, la lucha, el dolor por quienes ya no est谩n, la rabia de que est茅 impune el criminal, el sue帽o de un mundo no perfecto, pero s铆 mejor: un mundo sin miedo. Y tambi茅n, y sobre todo, vamos a buscar complicidades鈥 por la vida.鈥