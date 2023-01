México: El zapatismo impacta en los procesos de autonomía…

M茅xico

El zapatismo impacta en los procesos de autonom铆a

de Am茅rica Latina: Ra煤l ZibechiA 29 a帽os del levantamiento del EZLN, el periodista y educador popular Ra煤l Zibechi hace un balance de la vigencia del zapatismo de Chiapas en los movimientos sociales e ind铆genas de Am茅rica Latina y los procesos que viven ante los gobiernos progresistas actualmente. Texto: Daliri Oropeza Alvarez

Fotos: Pedro Anza e Isabel Mateos

Ciudad de M茅xico 31.12.2022

enviado por https://twitter.com/UnitierraOaxaca Ra煤l Zibechi es educador popular, periodista, escritor que vive en Montevideo, Uruguay -donde tiene su biblioteca- cuando no est谩 viajando por Am茅rica Latina. Es parte del equipo de Desinform茅monos, y colabora en varios medios como La Jornada, en Gara o Brecha, un medio creado por Mario Benedetti y Eduardo Galeano. Zibechi es un referente para el an谩lisis de movimientos anticapitalistas. Para 茅l, lo importante del levantamiento del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional en 1994 y lo construido en estos 29 a帽os en Chiapas es 鈥渕ostrar que es un camino posible鈥, al hablar de autonom铆a. Hace un balance de la Traves铆a Zapatista cap铆tulo Europa, la solidaridad y los horizontes que abre en Am茅rica Latina para los movimientos sociales. A su vez, habla del contexto social con los gobiernos progresistas para los movimientos ind铆genas , 鈥渆ncarnan una posibilidad y a su vez un riesgo鈥, asegura en entrevista. Da un panorama de c贸mo los gobiernos progresistas tienen en sus filas a personas provenientes de las luchas y esto implica un riesgo para los movimientos sociales o ind铆genas. El periodista ha seguido de cerca el proceso de Pueblos Unidos, comunidades nahuas que se unieron por el agua de la regi贸n cholulteca en Puebla, quienes cerraron una planta de Bonafont y lograron recuperar el agua de sus propios pozos. Ah铆, en la Bonafont clausurada, dio talleres y present贸 libros. Aunque los desalojaron, Zibechi regres贸 este 2022 a presentar su libro Mundos Otros y pueblos en movimiento. Debates sobre anti-colonialismo y transici贸n en Am茅rica Latina. Describe en entrevista c贸mo los procesos de despojo, sean de corporaciones o de Estados, provocan divisi贸n en pueblos ind铆genas u organizaciones sociales, y habla de evitar la confrontaci贸n, ante la dificultad que representa recuperar el tejido social. Asegura que no podemos olvidar que los sujetos de la decolonizaci贸n son los pueblos. Remarca que es importante pensarnos colectivamente y en eso el Zapatismo se ha destacado, en el hacer-reflexionar simult谩neo. Toma la entrevista desde Montevideo, donde participa en un movimiento llamado Mercado Popular de Subsistencia, un colectivo de 53 nodos en redes dedicados a la compra y distribuci贸n comunitarias de alimentos que compran a f谩bricas recuperadas, a campesinos directamente, o a cooperativas de producci贸n. El levantamiento y sus contagios 鈥擜 29 a帽os, 驴por qu茅 es importante recordar el Levantamiento Zapatista? 鈥擡s importante porque marca un parteaguas en Am茅rica Latina y en el mundo. Pero vamos a quedarnos en Am茅rica Latina, en un momento en cual hab铆a ca铆do el socialismo real. Entre 1989 y 1991 hubo una implosi贸n del socialismo Sovi茅tico y de la Europa del Este y no se avizoraban cambios sociales. En el mundo hab铆a un triunfo completo del capitalismo neoliberal. 鈥楨l Consenso de las Commodities鈥, como las llama una soci贸loga argentina. Eso por un lado y por otro lado, el protagonismo de los pueblos originarios, en este caso los pueblos de ra铆z maya marca una inflexi贸n en lo que sol铆an ser las luchas previas, colocaron en un lugar destacado la autonom铆a. La construcci贸n de autonom铆as en vez de la lucha por el poder estatal. Estos dos elementos marcan ya en el 94 la irrupci贸n de una fuerza revolucionaria y a su vez los sujetos colectivos que las sostienen: los pueblos originarios. 鈥斅縀l levantamiento zapatista de qu茅 manera repercute o favorece a los movimientos sociales en Am茅rica Latina actualmente? 鈥擡n Am茅rica Latina el Zapatismo tuvo una impronta muy fuerte en los primeros a帽os, l贸gicamente. Luego esa impronta va modific谩ndose en su intensidad pero hoy en cuanto han pasado ya casi 30 a帽os del 鈥淵a Basta!鈥 tenemos en Am茅rica toda Latina, incluyendo M茅xico, una gran cantidad de experiencias auton贸micas鈥 que yo no las describir铆a como hijas del zapatismo pero s铆 recorriendo caminos similares. Vemos el Pueblo Mapuche o las diferentes variables del Pueblo Mapuche en el sur de Chile, en el sur de Argentina; Nasa y Nasa en el sur de Colombia, en el Cauca; el nacimiento de dos gobiernos territoriales aut贸nomos en el norte del Per煤 de los pueblos: Wallmapu y Wampis, que se forman se forman en los 煤ltimos seis, siete a帽os, en 2015 los Wampis, en el 2021 los Wallmapu. Una veintena, hasta 28 procesos auton贸micos en la Amazon铆a legal brasile帽a de demarcaci贸n aut贸noma de territorios; procesos como los que vive Cher谩n en M茅xico; procesos como los de Guerrero y los de Oaxaca, que algunos ya ven铆an de antes como las autonom铆as comunitarias de Oaxaca, pero que se potencian en este periodo de los 90 y toman caminos propios, naturalmente. El Zapatismo impacta en los procesos de autonom铆a, no los dirige ni mucho menos, porque no es su objetivo, y adem谩s la autonom铆a no admite que otros te dirijan 驴verdad? La autonom铆a es autonom铆a, as铆 totalmente. Entonces cada quien toma sus propios caminos. Tenemos tambi茅n la autonom铆a y procesos de construcci贸n auton贸micas urbanas m谩s o menos conocidos en diferentes partes del mundo y de Am茅rica Latina. Y esto me parece que es muy importante: crear y confirmar que estamos en un proceso en el cual no s贸lo hay una parte de la izquierda y los movimientos que le apuestan a la conquista del poder estatal sino que hay otra parte que a veces colabora o no, o est谩n distanciadas. Pero hay otra parte de esa izquierda, de abajo, que pugna por la autonom铆a. Algo similar sucede en el movimiento de mujeres, en una parte son m谩s pegadas a las iniciativas estatales y otra parte m谩s que ligadas a proyectos de autonom铆a o a procesos de autonom铆a. Similar sucede entre los campesinos, entre los pueblos negros que est谩n en este momento, tanto en Brasil como en Colombia, en procesos de expansi贸n de sus iniciativas. 鈥擲e podr铆a hablar, entonces, que el levantamiento del EZLN en el 94 y lo construido a ra铆z del Zapatismo, es una especie de detonador de visibilizar o proclamar estas autonom铆as, que de por s铆 ya estaban, de contagiarlas鈥 鈥擲i. Las que de por s铆 ya estaban y contagiar a otras que no exist铆an y mostrar que es un camino posible. Yo si quiero enfatizar que eso que t煤 llamas detonador o un impulsor de esos procesos, es pero no en relaci贸n de direcci贸n; no hay nadie que dirija esos procesos porque las autonom铆as naturalmente se autodirigen 驴verdad? Mirar Am茅rica Latina 鈥擸a pas贸 un a帽o de la Traves铆a Zapatista por la vida donde dos delegaciones: una mar铆tima, una a茅rea viajaron a otra geograf铆a que es Europa 驴Esta experiencia qu茅 horizontes abre en Am茅rica Latina? 鈥擸o particip茅 en el exilio en los 80 cuando la dictadura uruguaya en Europa, en el Estado Espa帽ol en procesos de solidaridad internacionalista. Lo que hace la gira zapatista es provocar un cambio en la cultura pol铆tica de la solidaridad. No provocar. Mostrar que es posible otra cultura solidaria porque yo recuerdo en mi vida eran dirigentes, sobre todo de las guerrillas centroamericanas, los que visitaban Europa; comandantes, para reunirse con dirigentes pol铆ticos europeos. Siempre estaba mediado por la recaudaci贸n de fondos 驴verdad?, el apoyo material. En este caso lo que hay es: mujeres, sobre todo, varones, ni帽as y ni帽os de las comunidades y de los pueblos de ra铆z maya que visitan otro continente y se re煤nen con otras personas de abajo de Europa. Muestra que es posible otro tipo de v铆nculo, otro tipo de relaciones que no pase por los estilos de la vieja cultura pol铆tica y sea, por decirlo de alg煤n modo metaf贸rico, un abrazo entre personas y pueblos de abajo. Esto es importante porque env铆a, tambi茅n, un mensaje distinto de que es posible y necesario labrar otra cultura pol铆tica aun en las relaciones internacionales. Esto qued贸 ah铆, que luego la gente lo recoge. Me parece interesante destacar que hay otras formas y que se mostraron. Otros modos de hacer solidaridad, yo le llamo cultura pol铆tica pero no hay porqu茅 llamarle as铆. Cada quien le llama a las cosas como le parece m谩s adecuado. 鈥擜hora hay m谩s pa铆ses con gobiernos progresistas en Am茅rica Latina 驴Qu茅 implica para los movimientos ind铆genas por un lado y para los movimientos sociales por el otro? 鈥擝ueno, t煤 sabes que yo soy muy cr铆tico de los gobiernos progresistas. Los que m谩s conozco, l贸gicamente, son los del Cono Sur: Brasil, Argentina, Uruguay, Chile鈥 encarnan una posibilidad y a su vez un riesgo. El gobierno progresista de Gabriel Boric envi贸 a Wallmapu, territorio Mapuche, m谩s blindados y m谩s soldados, que el gobierno neoliberal de Pi帽era, militariz贸 Wallmapu, entonces eso muestra el riesgo 驴verdad? de la militarizaci贸n de territorios ind铆genas. A su vez Lula, en sus dos primeros gobiernos, avanz贸 una obra de infraestructura enorme de Belo Monte, la tercer represa m谩s grande, una iniciativa que ni siquiera los militares de la dictadura brasile帽a del 64 al 85 pudieron realizar por la oposici贸n de los pueblos de la Amazon铆a, de los pueblos originarios ind铆genas de la Amazon铆a. Uno dice: 驴Es mejor Lula o Bolsonaro? Evidentemente yo prefiero que est茅 Lula que Bolsonaro pero, eso no puede oscurecer los enormes riesgos que representa para los movimientos la existencia de gobiernos progresistas que tienen pujante. Para los movimientos tienen un riesgo, pues muchos de ellos han estado con los pueblos, muchos de sus cuadros, sobre todo en medios, han participado en las luchas de los pueblos y cuando van al gobierno, llevan al gobierno esos saberes, entonces pueden trabajar mejor con ellos. Ahora Lula va a crear el Ministerio de los Pueblos Originarios, de los Pueblos Ind铆genas, porque fueron la punta de lanza de la lucha o de la resistencia a Bolsonaro. Ya hay todo un dispositivo creado para que los dirigentes de una buena parte de esos pueblos se inserten en la estructura ministerial, con lo cual la lucha y la organizaci贸n de los pueblos sin duda se va a debilitar. Hay luces y sombras, y las sombras para los movimientos, para los pueblos ind铆genas, son riesgos muy grandes porque una vez que un pueblo, que una organizaci贸n se inserta en las instituciones y coptada por ellas, es muy dif铆cil recuperar la autonom铆a. Recuperar tejidos sociales 鈥斅u茅 panorama! Hay una preocupaci贸n expresada en varios pueblos ind铆genas por la divisi贸n que provoca el capitalismo voraz o los gobiernos, por el despojo. 驴Qu茅 alternativas tienen los movimientos sociales o ind铆genas ante lo que hablabas, el uso de c贸digos de lucha por gobiernos progresistas, ante la divisi贸n? 鈥擸o no tengo alternativas. Lo que yo veo a nivel m谩s macro, es que las clases dominantes del mundo y las corporaciones internacionales han aprendido mucho de los pueblos. Ah铆 tenemos el caso de Soros y las Revoluciones de Color, que se hallan en muchos lugares a tal punto que uno duda. No sabremos si es un movimiento legitimo o si es un movimiento que inici贸 siendo leg铆timo, m谩s all谩 de que est茅 de acuerdo o no, pero luego fue manipulado por los medios de comunicaci贸n y la derecha. Algo as铆 sucedi贸 en Brasil en Junio de 2013. Una corporaci贸n minera, por ejemplo, llega a Per煤 o a Ecuador, o a cualquier pa铆s: Argentina, Chile, independientemente del gobierno, llega a una comunidad y a esa comunidad le ofrecen 鈥渁yudas鈥 para las escuelas, para los centros deportivos, para una cantidad de iniciativas 驴Con qu茅 objetivo? Neutralizar las cr铆ticas a ese emprendimiento minero. Entonces el resultado es este que mencionabas: se promueve una divisi贸n en las comunidades, por esa inteligencia adquirida por las grandes corporaciones: las mineras, Monsanto, las empresas de la soya, etc茅tera y comienza un proceso de divisi贸n de las luchas porque siempre hay personas de las comunidades que incluso sin mala intenci贸n, ven que la presencia de esta minera o de esta empresa internacional es favorable para sus intereses. Esta divisi贸n inevitablemente debilita la lucha, la resistencia. Entonces lo que yo creo es que estamos ante un periodo en el cual el capitalismo, los saberes del capitalismo, han conseguido generar amplia confusi贸n entre los sectores populares y las comunidades y en esta confusi贸n los proyectos extractivos se profundizan y se aceleran, y esto es muy dif铆cil de revertir. La 煤nica forma de revertirlo es con mucha paciencia. Con mucha aceptaci贸n de que la comunidad est谩 dividida y que no son buenos y malos. A veces hay alguna persona comprada por el poder, de eso no hay duda. Pero no se puede simplificar entre buenos y malos. Lo que termina habiendo es una situaci贸n en la cual el tejido colectivo de las comunidades termina siendo lastimado, rasgado. Y reparar esos tejidos que no es nada sencillo. A veces no se puede. A veces demanda mucho tiempo. Pero en todo caso hay que evitar la confrontaci贸n, porque salvo una m铆nima, una peque帽铆sima minor铆a de personas que obtienen cargos o dinero, esa divisi贸n no se puede juzgar porque lo que est谩 actuando son poderes muy fuertes. 鈥擡n tu reciente libro, 鈥淢undos otros y pueblos en movimiento鈥, colocas a los pueblos como sujetos colectivos de conocimiento y de potencial cr铆tico, como un sujeto dentro de la historia con un potencial emancipador 驴C贸mo se coloca el zapatismo en esta historia propuesta? 鈥擡n este libro yo intento mostrar, conocer una: que la descolonizaci贸n o la decolonialidad, como sostiene la academia, tiene sujetos que son los pueblos que son sujetos colectivos. Porque a veces parecer铆a que en la academia hay mucha confusi贸n, como en todas partes, que no es algo especial. Pero lo que uno puede ver es que no queda claro en los escritos de los acad茅micos qui茅nes son los sujetos de la decolonizaci贸n. Y son los pueblos. Eso es una primera cuesti贸n te贸rica e importante, porque sino los pueblos ser铆an objeto de estudio y yo creo que son sujetos colectivos en el pensamiento y en la acci贸n. Y lo segundo es mostrar c贸mo en este periodo completamente nuevo, Immanuel Wallerstein dice que estamos navegando mares para los que no hay mapas porque estamos en una crisis sist茅mica del capitalismo, del neoliberalismo, y ante una crisis civilizatoria que incluye lo ambiental y otras facetas. Los pueblos, a diferencia del viejo movimiento obrero, est谩n a su vez resistiendo el modelo pero creando cosas nuevas en la salud, en la educaci贸n, en la justicia, y no s贸lo en Chiapas. Yo creo que el Zapatismo hace las dos cosas: crear un mundo nuevo y reflexionarlo. Tiene las dos facetas y en ese sentido muestra un plus importante porque, aunque yo creo que las creaciones de un nosotros son patrimonio ya de muchos pueblos originarios, negros, campesinos y hasta de periferias urbanas en Am茅rica Latina, la reflexi贸n profunda sobre esto no es todav铆a patrimonio de todas y todos los movimientos. Pero s铆, en esto se ha destacado el Zapatismo: en hacer y en reflexionar, en reflexionar sobre lo que se hace y esto es una cosa bien importante porque necesitamos pensarnos colectivamente para poder seguir creciendo. fuente: https://piedepagina.mx/el-zapatismo-impacta-en-los-procesos-de-autonomia/ Tambi茅n editado en https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2023/01/01/mexico-2/