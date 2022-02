–

鈥淨ue cada hombre y mujer que amen la libertad y el ideal anarquista, lo propague con empe帽o, con terquedad, sin hacer aprecio de las burlas, sin medir peligro, sin reparar en consecuencias; y manos a la obra camaradas y el porvenir ser谩 para nuestro ideal libertario鈥.

El 21 de noviembre de 1922 muri贸 asesinado en una celda de la c谩rcel de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, el anarquista Ricardo Flores Mag贸n. A 100 a帽os de su asesinato, a manos de un esbirro del gobierno estadounidense, la historia oficial pretende edulcorar la vida y lucha de Flores Mag贸n y el Partido Liberal Mexicano, present谩ndolo como 鈥減recursor鈥 de la llamada 鈥淩evoluci贸n mexicana鈥 y del reformismo maderista. Lo intentan hacer pasar como un periodista y escritor liberal que luch贸 contra la dictadura porfirista. Pretenden relegar su car谩cter revolucionario y anarquista, para, as铆, poder recuperar su figura, hacer uso de ella y ganar capital pol铆tico.

Ricardo Flores Mag贸n fue contrario a todo caudillismo y culto a la personalidad. Rechaz贸 en茅rgicamente el mote 鈥渕agonismo鈥 para referirse a lxs anarquistas del PLM, afirmando que 茅ste no era sino un t茅rmino que el gobierno utilizaba para hacer creer que se trataba de un movimiento m谩s, como el maderismo. El t茅rmino no s贸lo fue rechazado por Ricardo Flores Mag贸n, sino por el conjunto de hombres y mujeres que formaban parte del PLM: 鈥渓xs anarquistas no tenemos 铆dolos鈥, sentenciaban. Hoy, quienes est谩n en el poder pretenden utilizar el t茅rmino 鈥渕agonismo鈥, para confundir al pueblo mexicano y evitar llamar al PLM y a Flores Mag贸n como lo que eran: anarquistas. Ocultando, a conveniencia de sus intereses, por lo que realmente lucharon y por lo que ofrendaron su vida: la abolici贸n de la propiedad privada, la Iglesia y todo tipo de Estado.

Ricardo Flores Mag贸n fue un anarquista consecuente. Combati贸 toda su vida a lo que llam贸 la trinidad sombr铆a: Autoridad, Capital y Clero. Por esa raz贸n,su cuerpo experiment贸 la persecuci贸n, el exilio y el encarcelamiento. Pero su esp铆ritu, inquebrantable, sent铆a una pasi贸n por la libertad tan inmensa, que ninguno de los suplicios infligidos logr贸 apaciguar esa llama de fuego al rojo vivo que ard铆a en su pecho. Junto a hombres y mujeres impuls贸 la revoluci贸n social desde abajo. Una revoluci贸n que no buscaba encumbrar a un nuevo tirano en el poder, sino destruir los cimientos mismo del sistema capitalista, de dominaci贸n y explotaci贸n, para que ondeara en lo alto, y libre como el viento, la bandera roja de Tierra y Libertad para todxs.

Ante el anuncio de la 4T, declarando este 2022 como a帽o de Ricardo Flores Mag贸n, lxs individualidades y colectivxs anarquistas declaramos que la memoria de Mag贸n y el PLM no puede ser recuperada por el grotesco espect谩culo ma帽anero de L贸pez Obrador. Por el contrario, reafirmamos que la memoria del PLM forma parte de la historia de las luchas de los pueblos por su emancipaci贸n y libertad. Es la historia de Ricardo y Enrique Flores Mag贸n, de Librado Rivera, Pr谩xedis Guerrero, Anselmo Figueroa, del Mayo Fernando Palomares, el Yaqui Javier Huitimea, de Hilario Salas, del m铆tico Santan贸n, de C谩ndido Donato Padua, Blas Lara, Emilio Guerrero, del Tarahumara Camilo Jim茅nez, del infatigable Nicol谩s Bernal, de Joe Hill, Jack Mosby y los wobblies, de las compa帽eras Margarita Ortega, Mar铆a Talavera, Teresa Brousse, Concha Rivera, Francisca Mendoza, Jes煤s Rangel, del peri贸dico Regeneraci贸n, de los bravos guerrilleros del PLM, de la huelga de R铆o Blanco, de Cananea, de las insurrecciones de Acayucan, Las Vacas o Palomas. Es la historia de miles de mujeres y hombres insurrectos que lucharon en las filas del PLM por la libertad y la regeneraci贸n de la comunidad.

Es la memoria de las y los trabajadores del campo y la ciudad que luchan por terminar con la explotaci贸n econ贸mica; Es la memoria de nuestrxs compa帽erxs ca铆dos como Tobi, Ruffo, Sacra y tantas y tantos que dejaron su vida por un mundo libre, de los hombres y mujeres que buscan acabar con fronteras y banderas. De las que sue帽an con destruir las c谩rceles, las polic铆as y los ej茅rcitos. Es la memoria de lxs que somos enemigxs de todo Estado, de todo autoritarismo y toda jerarqu铆a.

Por lo antes expuesto, invitamos a lxs colectivxs, organizaciones e individualidades anarquistas a las Jornadas por la Memoria Anarquista; a 100 a帽os de la muerte de Ricardo Flores Mag贸n.Iniciando el 7 de enero de 2022, 115 aniversario de la huelga de R铆o Blanco. Clausur谩ndolas el 30 de diciembre de 2022, 112 aniversario de la muerte de Pr谩xedis G. Guerrero.

No es nuestra intenci贸n sumar una fecha m谩s al santoral de la izquierda. Ellos ya tienen demasiados m谩rtires y h茅roes. Nuestra aspiraci贸n es rescatar la memoria anarquista, es conocer, recordar, estudiar, divulgar y difundir nuestra historia, para as铆 seguir escribiendo las p谩ginas de las luchas libertarias a trav茅s de la acci贸n. Para conseguirlo, invitamos a todx libertarix, preciadx de serlo, a darse a la tarea de organizar foros, conversatorios, presentaciones de libros, c铆rculos de estudio, exposiciones de arte, proyecciones de pel铆culas, programas de radio, m铆tines, concentraciones y todo aquello que permita convertir a la memoria, nuestra memoria, en un arma libertaria contra todo tirano y opresor. El combate por la memoria es un escenario m谩s de la lucha contra nuestrxs opresores, estamos dispuestxs a darla.

Hoy como ayer, los explotadores se mantienen a fuego y sangre. Como toda autoridad, la 4T se vale de la violencia y la represi贸n para imponer sus pol铆ticas y megaproyectos, en ning煤n momento ha titubeado en perseguir, asesinar o encarcelar a quien la desaf铆an. 脡ste es el caso de lxs siete compa帽erxs presxs, que llevan siete a帽os en la carcel, de la Asamblea de Eloxochitl谩n de Flores Mag贸n, en la sierra mazateca, cuna de Ricardo, quienes han logrado mantener viva la autonom铆a comunitaria, resistiendo, con tenacidad y valent铆a, los continuos ataques patrocinados por lxs due帽xs del dinero y del poder.

As铆, mientras homenajean el legado de Ricardo Flores Mag贸n, la llamada cuarta transformaci贸n, contin煤a reforzando la opresi贸n capitalista. Gestion谩ndola, por un lado, con programas asistencialistas y paliativos que en nada revierten la miseria y sufrimiento de millones de proletarixs que habitamos esta regi贸n; y, por el otro, un alarmante aumento de la militarizaci贸n de nuestras comunidades Todo con el fin de imponer megaproyectos como el mal llamado Tren Maya o el Trans铆stmico , profundizando el despojo del territorio y la devastaci贸n de la tierra, en beneficio de la clase dominante.

A cien a帽os de la muerte de Ricardo Flores Mag贸n, las anarquistas continuamos ondeando la bandera negra de la libertad. Seguimos oponi茅ndonos a cualquier gobierno, no importa si se dice de izquierda, para nosotrxs鈥el cambio de amo no es fuente de libertad ni de bienestar鈥.

Imitemos el ejemplo de las y los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, vayamos hacia la vida, levantando la bandera de la regeneraci贸n, buscando Tierra, pan y libertad para todxs. Rebeld铆a gritamos, mientras nos despe帽amos como el agua.

隆Viva Tierra y Libertad!

隆Viva la anarqu铆a!

隆Libertad a los presos de Eloxochitl谩n de Flores Mag贸n!

Enero 2022