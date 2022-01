–

De parte de A Las Barricadas January 29, 2022 43 puntos de vista

Una historia de la anarquista mexicana Mar铆a Luisa Mar铆n y el movimiento de inquilinas de Veracruz de 1922 [1] por Andrew Grant Wood. Traduce Alasbarricadas

A Contra corriente, Vol. 2, No. 3. Primavera 2005 | Primavera 2005, pp. 1-34.

Compa帽eros: 隆Viva el amor Universal! 隆Viva la emancipaci贸n de la mujer! 隆Arriba el Comunismo! 隆Viva la humanidad libre! 驴Mujeres? 隆A la lucha!

Mar铆a Luisa Mar铆n, 1923

Cuando las prostitutas del barrio obrero veracruzano de La Huaca dejaron de pagarle el alquiler a sus caseros en febrero de 1922, desencadenaron una protesta social que pronto involucrar铆a a m谩s de la mitad de la poblaci贸n de la ciudad. Hartas de las malas condiciones de las viviendas, de los alquileres excesivos y del constante acoso de los cobradores, las residentes de algunos de los barrios m谩s pobres del puerto, junto con militantes anarquistas locales y miembros del Partido Comunista Mexicano, fundaron el Sindicato Revolucionario de Inquilinos, dirigido por el agitador local Her贸n Proal. A medida que la movilizaci贸n crec铆a, los manifestantes pidieron primero reformas espec铆ficas en materia de vivienda, pero luego a帽adieron otras reivindicaciones influidas por los ideales internacionalistas de la 茅poca: la abolici贸n de la propiedad privada, la emancipaci贸n de los trabajadores y la eventual eliminaci贸n del Estado.

En las manifestaciones participaron cientos de hombres, mujeres y ni帽os. A finales de mayo, aproximadamente 30.000 personas hab铆an dejado de pagar el alquiler. En ese momento, los ocupantes de m谩s de 100 patios de vecinas – que consist铆an en un conjunto de habitaciones situadas alrededor de un patio central donde los residentes compart铆an la cocina y el ba帽o – sacaron pancartas rojas y carteles que dec铆an: “Estoy en huelga y no pago renta”. Una vez iniciada la protesta, los enfrentamientos habituales entre los propietarios, los administradores de las viviendas, los inquilinos que no cooperaban, los vendedores del mercado, la polic铆a y los pol铆ticos contribuyeron a crear un clima social tumultuoso que persisti贸 durante gran parte de la d茅cada de 1920.

Con la ayuda del gobernador populista Adalberto Tejeda, los manifestantes establecieron lo que llamaron la colonia comunista en las afueras de la ciudad y tambi茅n comenzaron a organizarse entre los trabajadores rurales de todo el estado [2]. Sum谩ndose a la vibrante cultura de oposici贸n en el puerto que inclu铆a la acci贸n militante de los trabajadores organizados, algunos inquilinos radicales contribuyeron con art铆culos al peri贸dico comunista local El Frente 脷nico, al tiempo que produc铆an una publicaci贸n radical llamada Guillotina.

Inspiradas por los acontecimientos del puerto, las protestas por los alquileres tomaron forma en otras ciudades del estado de Veracruz, como Orizaba, C贸rdoba y Jalapa. Al mismo tiempo, los activistas lanzaron huelgas a gran escala en Ciudad de M茅xico y Guadalajara, mientras que otros en M茅rida, Puebla, San luis Potos铆, Mazatl谩n, Monterrey, Tampico, Aguascalientes, Torre贸n y Ciudad Ju谩rez tambi茅n iniciaron esfuerzos de organizaci贸n de inquilinos. Aunque carec铆an de una coordinaci贸n central, las numerosas mujeres y hombres que se unieron en estas acciones colectivas constituyeron esencialmente un movimiento social urbano pionero dedicado a la causa de la reforma de la vivienda en el M茅xico posrevolucionario. [3]

Curiosamente, fue la fuerte presencia de mujeres en la protesta de Veracruz durante estos a帽os lo que atrajo la atenci贸n de muchos observadores externos. El hecho de que tantas participaran en el movimiento durante estos a帽os hizo que un participante masculino se refiriera al movimiento m谩s tarde como una “rebeli贸n de mujeres.” [4]

En ocasiones, algunos cr铆ticos argumentaban que el l铆der inquilino Proal hab铆a lanzado un hechizo seductor sobre las huelguistas, “conquist谩ndolas con sus extra帽as teor铆as”. Sin embargo, en contra de tales afirmaciones, las fuentes hist贸ricas sugieren que las mujeres actuaban en gran medida como agentes aut贸nomos en el movimiento de los inquilinos, aunque casi todas ellas permanecieran en gran medida en el anonimato. Entre estas mujeres activistas destaca, aunque s贸lo se menciona ocasionalmente en las fuentes disponibles para un historiador de estos tiempos, una militante reci茅n llegada de la ciudad de M茅xico. Su nombre era Mar铆a Luisa Mar铆n.

Mar铆a Luisa era una joven inspirada en las ideas revolucionarias de aquellos tiempos. En una rara fotograf铆a de 1923 de veintiocho mujeres afiliadas al Sindicato Revolucionario de Inquilinos, se encuentra Mar铆a Luisa en el centro del grupo. De pie junto a otras veintisiete colaboradoras en la 煤nica fotograf铆a conocida que identifica a las manifestantes inquilinas por su nombre, Mar铆a Luisa aparece como una mestiza de unos veinticinco a帽os con el pelo largo y oscuro trenzado, de complexi贸n media y con una mirada ligeramente traviesa pero decidida que sugiere que desempe帽贸 un papel importante en la organizaci贸n de las mujeres de Veracruz.

Mar铆n, junto con sus hermanos Lucio y Esteban, hab铆a llegado a Veracruz con el prop贸sito de ayudar a organizar a los trabajadores. Aunque no sabemos casi nada de su vida antes de esa 茅poca, est谩 claro que debi贸 adquirir experiencia previa en el movimiento sindical anarcosindicalista. Poco despu茅s de llegar a Veracruz, en la primavera de 1922, se convirti贸 r谩pidamente en una fuerte impulsora de la protesta, reuniendo a varias mujeres inquilinas en un poderoso grupo anarquista conocido como la Federaci贸n de Mujeres Libertarias [5]. Acordaron un pacto mutuo que estipulaba que si alg煤n inquilino estaba en peligro de ser desalojado, se dar铆a una alarma general para llamar a otros inquilinos en su defensa. Armadas con silbatos de polic铆a y con un fuerte compromiso con la justicia social, estas mujeres desafiaron regularmente a los administradores de las viviendas, a la polic铆a y a otros arrendatarios poco amigos del sindicato. Tambi茅n recorrieron los mercados locales, donde animaban a las empleadas dom茅sticas a organizarse en un sindicato y a hacer huelga para conseguir mejores salarios. Por lo general, estas mujeres anarquistas llevaban a cabo una pol铆tica popular que se escenificaba en las calles, los parques, las plazas, las cantinas, los auditorios, los salones sindicales, las oficinas gubernamentales, la legislatura estatal e incluso la c谩rcel de la ciudad de Veracruz.

Las cr贸nicas period铆sticas se refer铆an ocasionalmente a Mar铆a Luisa como la “compa帽era de Proal”. Se rumoreaba que era la amante del anarquista, pero era algo m谩s que la compa帽era del influyente l铆der de los inquilinos. Mar铆a Luisa coordinaba muchas de las actividades del Sindicato Revolucionario. En el transcurso de la protesta, se inspiraba en gran medida en el pensamiento anarquista, comunista, nacionalista mexicano y, hasta cierto punto, en el pensamiento feminista temprano para desafiar a las 茅lites. Sus discursos, sus pasos por la c谩rcel y su participaci贸n en la huelga de alquileres exig铆an sistem谩ticamente soluciones radicales a los problemas sociales. A trav茅s de acciones directas anarquistas, reuniones p煤blicas, peticiones y propaganda, se estableci贸 como un elemento verdaderamente vital en el movimiento de inquilinos mexicano. Aunque en gran medida olvidada, Mar铆a Luisa Mar铆n representa para nosotros una generaci贸n de mujeres mexicanas inspiradas por ideas revolucionarias y dedicadas con pasi贸n a la causa de los derechos humanos, las pr谩cticas de vivienda justas y la justicia econ贸mica. Para explicar el auge de las protestas de los inquilinos en las ciudades mexicanas son fundamentales dos cuestiones: (1) la r谩pida urbanizaci贸n tras el cambio de siglo y (2) el cambio institucional y pol铆tico en M茅xico en la d茅cada inmediatamente posterior a la Revoluci贸n de 1910.

Antecedentes de la protesta popular urbana

En 1907, un visitante comentaba la condici贸n y el estado cambiante de la capital del pa铆s:

La ciudad de M茅xico representa el M茅xico progresista. En ella se concentra la riqueza, la cultura y el refinamiento de la rep煤blica. Es el centro pol铆tico, educativo, social y comercial de todo el pa铆s. Es para M茅xico lo que Par铆s es para Francia… El mismo brillo y resplandor de una metr贸poli amante del placer se encuentra aqu铆. [6]

Al igual que las ciudades norteamericanas y europeas de la 茅poca, los planificadores urbanos de la Ciudad de M茅xico transformaron la zona metropolitana en un nuevo y mejorado lugar de consumo y poder estatal. Las modificaciones m谩s importantes fueron el establecimiento del servicio el茅ctrico, la mejora del suministro de agua, el drenaje, las carreteras y el servicio telef贸nico [7].

A partir de la ampliaci贸n, pavimentaci贸n, iluminaci贸n y embellecimiento del Paseo de la Reforma en la d茅cada de 1860, los habitantes de la Ciudad de M茅xico ve铆an cada vez m谩s acelerada la transformaci贸n del espacio urbano. En 1857, los tranv铆as articulan nuevas conexiones entre el centro de la ciudad y los nuevos barrios suburbanos de Tacubaya, La Villa, Tlalpan y San 脕ngel. Poco a poco, nuevas colonias (Cuauht茅moc, Ju谩rez, Roma, Condesa) se levantaron en los terrenos m谩s altos del oeste. Sin embargo, la mayor铆a de la poblaci贸n permanec铆a en el centro de la ciudad. Detr谩s de un delgado barniz de modernidad, un n煤mero creciente de personas viv铆a en la m谩s absoluta pobreza [8].

De hecho, a principios de siglo casi una cuarta parte de los habitantes de la ciudad de M茅xico viv铆an en viviendas precarias. Luego, al aumentar la poblaci贸n de la ciudad en un 59% entre 1900 y 1920, los problemas asociados a la vivienda popular se agravaron[9]. Conocidos como vecindades, muchos edificios del centro de la ciudad hab铆an sido construidos a partir de estructuras de la 茅poca colonial que hab铆an servido de residencia para familias solas y sus sirvientes [10]. No es de extra帽ar que muchos propietarios se aprovecharan de la situaci贸n. En su momento, el peri贸dico El Pa铆s describi贸 los barrios populares de la ciudad como “centros de enfermedad y muerte”, ya que en ocasiones se sab铆a que m谩s de siete personas compart铆an una habitaci贸n alquilada. Se calcula que casi el diecis茅is por ciento de la poblaci贸n de la ciudad era indigente. Si pod铆an permitirse el pago de unos pocos centavos, algunos se alojaban en casas de alojamiento p煤blico o mesones. [11]

En parte, fue la renovaci贸n urbana -o la “piqueta de los demoledores”, como la denomin贸 un observador- lo que hab铆a contribuido a la creciente crisis de la vivienda. Los residentes desplazados del centro de la ciudad se trasladaron a zonas situadas al este y al norte de la plaza principal, donde miles de personas se api帽aban en viviendas de alta densidad. Los distritos uno y dos (al este del Z贸calo) registraban los mayores niveles de hacinamiento. All铆, los inquilinos carec铆an de instalaciones b谩sicas de agua y alcantarillado. Estas zonas registraban las mayores tasas de mortalidad de la ciudad en torno a 1900. Al mismo tiempo, otros asentamientos ilegales en la periferia de la ciudad como La Bolsa, Valle G贸mez, Cuartelito (m谩s tarde Obrero) tambi茅n ten铆an poca o ninguna conexi贸n con los servicios municipales.

Para cuando el Departamento del Trabajo de M茅xico emiti贸 su informe sobre la vivienda popular en 1920, las condiciones se hab铆an deteriorado a煤n m谩s. Como revelaba el estudio

A pocos metros del Z贸calo y de la calle 5 de Mayo se encuentran casas en ruinas donde decenas de familias duermen expuestas a la intemperie o entre cientos de ratas, o verduras en descomposici贸n… [L]a mayor铆a de estas ruinas y focos de enfermedad son propiedad de gente rica y famosa. [12]

Las autoridades constataban que muchas viviendas de la capital se encontraban en un estado “pat茅tico” y “ruinoso”. Tambi茅n declaraban que desde 1914, muchos alquileres en la Ciudad de M茅xico se hab铆an triplicado y “ahora absorb铆an hasta el treinta por ciento del salario de un trabajador.” [13] Posteriormente, un informe de diciembre de 1922 del Departamento del Trabajo afirmaba que los alquileres en los ocho diferentes distritos de la Ciudad de M茅xico hab铆an vuelto a aumentar significativamente despu茅s de 1917. Igualmente, el costo de la vivienda popular hab铆a aumentado a tasas comparables en otras ciudades mexicanas como Guadalajara y el puerto de Veracruz.

El desarrollo del ferrocarril ayud贸 a asegurar el lugar de Guadalajara como foco de un mercado regional que se extend铆a a los estados de Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora. En esa 茅poca, la segunda ciudad de M茅xico albergaba un n煤mero creciente de casas de dos pisos y, adem谩s, se introdujo el alumbrado el茅ctrico, un sistema de trolebuses, la mejora del suministro de agua y otros servicios urbanos en zonas clave. Los trabajadores construyeron nuevas escuelas, hospitales y mercados, mientras las 茅lites fundaban una universidad estatal. En la d茅cada de 1880, la ciudad se convirti贸 en la capital del estado. [14]

A medida que las oleadas de emigrantes rurales se trasladaban a la ciudad a finales del siglo XIX, muchas de las clases trabajadoras de Guadalajara establecieron barrios populares al este y al norte del distrito central. Pronto surgieron tambi茅n nuevas zonas al oeste. En 1880, los observadores contaban 812 manzanas frente a las 334 enumeradas en 1800. En las d茅cadas siguientes, la urbanizaci贸n continuar铆a a buen ritmo, llegando a poner a prueba las infraestructuras, los servicios urbanos y las viviendas existentes. La distribuci贸n desigual de los servicios urbanos en Guadalajara dio lugar a lo que un estudioso ha llamado una “ciudad dividida”:

[La ubicaci贸n de los servicios [urbanos] favoreci贸 y reforz贸 el patr贸n de segregaci贸n de clases. Los sistemas de transporte en la zona central se dise帽aron para mejorar el acceso a los establecimientos comerciales y las nuevas y elegantes avenidas conduc铆an a las zonas residenciales de clase alta. Los servicios b谩sicos como el agua, las calles pavimentadas y el alcantarillado tardaron en llegar a los barrios pobres, a pesar de su gran necesidad. En resumen, en lugar de intentar contrarrestar la tendencia hacia una ciudad dividida que se inici贸 en [las primeras d茅cadas del siglo XX], el Estado se ali贸 con las clases privilegiadas proporcion谩ndoles los recursos p煤blicos necesarios para su comodidad. [15]

Asimismo, esta tendencia a favorecer a las zonas de 茅lite a expensas de otras fue aplicada no s贸lo en la Ciudad de M茅xico y Guadalajara, sino tambi茅n en la ciudad, menor, de la costa del Golfo, Veracruz.

Entre 1873 y 1902 se construyeron en Veracruz nuevos ferrocarriles, puertos y otras instalaciones urbanas [16]. Y aunque muchos cre铆an que hab铆a comenzado una “nueva era de civilizaci贸n” en el puerto, no todos se beneficiaron por igual del crecimiento econ贸mico. De hecho, la mayor铆a de los residentes viv铆an en construcciones desordenadas en la periferia de la ciudad o api帽ados en estrechas viviendas cuyo dise帽o inclu铆a habitaciones individuales situadas fuera de un patio central (patio de vecindad).

A principios de noviembre de 1920, el peri贸dico veracruzano El Dictamen publicaba un editorial que ofrec铆a un retrato 铆ntimo de las condiciones de vida en los barrios populares de la ciudad. “Los patios”, comenzaba el autor, “que se encuentran principalmente en los barrios [justo al sur y al este del] centro de la ciudad dejan mucho que desear.” [17] Una exposici贸n similar afirmaba que “el saneamiento de los conventillos es el problema m谩s importante de salud p煤blica en la ciudad.” [18] La responsabilidad del problema, suger铆a el art铆culo, reca铆a en los propietarios que “cobraban alquileres inflados y hac铆an poco por mantener sus propiedades, mientras que los inquilinos s贸lo parec铆an empeorar las deplorables condiciones.” [19]

Comparando los precios de la vivienda entre las tres ciudades, los observadores afirmaban que los alquileres en Veracruz superaban a los registrados en Ciudad de M茅xico y Guadalajara [20]. De hecho, el costo de la vivienda en el puerto se hab铆a disparado considerablemente despu茅s de la revoluci贸n. Una habitaci贸n de 10 pesos en 1910 se alquilaba entre 30 y 35 en 1922 [21]. Muchos coincid铆an en que el costo de la vivienda de alquiler “hab铆a subido terriblemente, hasta el punto de que (era) casi imposible para cualquier empleado de una empresa media encontrar un alojamiento adecuado.” [22] Un peri贸dico de la Ciudad de M茅xico escrib铆a que “la vivienda [en Veracruz] as铆 como el costo de la vida en general, siempre ha sido m谩s alto que en muchos otros lugares de M茅xico, pero ahora los alquileres est谩n simplemente fuera de control.” [23]

Un informe al Departamento de Trabajo federal en el verano de 1922 resumi贸 la situaci贸n de la vivienda:

Esta oficina tiene fuentes fiables que sugieren que los inquilinos tienen una raz贸n leg铆tima para protestar contra los propietarios del puerto, muchos de los cuales poseen propiedades construidas con la intenci贸n de cobrar la mayor cantidad de renta posible y que, sin embargo, se dejan, durante alg煤n tiempo, en un estado de completo abandono. Esta situaci贸n supone una amenaza para la salud y el bienestar de gran parte de la poblaci贸n del puerto. (P)igencias que en 1910 se alquilaban por diez pesos mensuales en 1918 cuestan quince y ahora se cotizan entre treinta y treinta y cinco. Otras (habitaciones m谩s peque帽as) en peor estado se pod铆an alquilar en 1910 por tres pesos mensuales, en 1914 por seis ahora cuestan quince. En resumen, la condici贸n de la vivienda de los pobres en un estado de completo abandono… muchos est谩n sin agua… y la mayor铆a vive con s贸lo la higiene m谩s rudimentaria. [24]

Con los informes del gobierno verificando las quejas de los inquilinos, 驴a qui茅n culparon los residentes por tales condiciones? Con el resurgimiento del nacionalismo mexicano durante la revoluci贸n, los inquilinos comenzaron a articular cada vez m谩s sus demandas en t茅rminos politizados. Un importante precedente de este cambio de conciencia hab铆a aparecido antes, en 1914, con la ocupaci贸n del puerto por las fuerzas estadounidenses y m谩s tarde con la posterior aprobaci贸n de la Constituci贸n de 1917 por el gobierno de Venustiano Carranza.

Motivada por el deseo de interceptar un cargamento de armas alem谩n destinado al general contrarrevolucionario Victoriano Huerta, la invasi贸n norteamericana de Veracruz impuso una nueva disciplina sanitaria en Veracruz al obligar a los residentes a limpiar la ciudad y a cumplir con un nuevo conjunto de normas de salud p煤blica. Aunque muchos habitantes del puerto apreciaron el hecho de que se eliminaran los desechos acumulados en la ciudad, se resintieron profundamente de los medios empleados por los norteamericanos. Como resultado, la ocupaci贸n contribuy贸 a transformar la cultura local, tanto al aumentar las expectativas sobre las condiciones de vivienda y salud p煤blica como al desencadenar una nueva ola de nacionalismo popular. Los cambios importantes en la “conciencia ciudadana” provocados por la resistencia a la invasi贸n extranjera pueden verse en las estatuas conmemorativas de los defensores heroicos de la ciudad, en las caricaturas de los peri贸dicos, en la ficci贸n contempor谩nea, en la poes铆a y en las baladas populares (corridos), as铆 como en una ola inicial de organizaci贸n por parte de los inquilinos de casas poco despu茅s.

A medida que la fase militar de la Revoluci贸n llegaba a su fin, la Constituci贸n de 1917 emiti贸 un discurso oficial destinado a legitimar el gobierno de las 茅lites revolucionarias. Sin embargo, al mismo tiempo, la difusi贸n del documento tambi茅n aument贸 las expectativas y proporcion贸 a los ciudadanos mexicanos un lenguaje eficaz para exigir mejores condiciones pol铆ticas, econ贸micas y sociales.

Como estos cambios pronto dieron lugar a un periodo de euforia pol铆tica, as铆 como a una reacci贸n cada vez m谩s feroz de los elementos conservadores del estado, los veracruzanos eligieron al senador Adalberto Tejeda como gobernador a mediados de 1920. A lo largo de su mandato, el estado se convertir铆a en uno de los “laboratorios experimentales” durante la d茅cada inmediatamente posterior a la revoluci贸n. Como tal, a pol铆ticos individuales como Tejeda se les concedi贸 la autonom铆a necesaria para construir su propia base de poder mediante el uso de llamamientos populistas articulados con el lenguaje de la Revoluci贸n. As铆, mientras las 茅lites revolucionarias de la Ciudad de M茅xico trabajaban para consolidar el poder del gobierno federal “desde arriba”, l铆deres regionales como Tejeda alentaban ostensiblemente a los organizadores de base -muchos de ellos afiliados a diversas organizaciones sindicales, anarquistas y comunistas- a hacer campa帽a por todo el estado. Al hacerlo, los militantes aprovecharon el creciente sentimiento de indignaci贸n moral de los propietarios de viviendas, muchas de ellas mujeres.

Las mujeres libertarias

La tarde del 27 de febrero de 1922, Her贸n Proal se reuni贸 con cerca de ochenta mujeres en el patio del conventillo de la Vega. “Queridas compa帽eras -comenz贸-, ha llegado la hora de la reivindicaci贸n social y para ustedes es la hora de la liberaci贸n. Sois grandes ciudadanas -continu贸- y estoy aqu铆, hermanas, para decirles que pueden quemar esos inmundos tugurios en los que est谩n siendo miserablemente explotadas por la burgues铆a.” Animado por la respuesta de las hermanas, prosigui贸: “Tienen que quemar esas casas y destruir a la burgues铆a… Todas ustedes son mujeres fuertes, y no tienen que soportar esta explotaci贸n”. Tras esto, Proal termin贸 su discurso y se march贸. Justo cuando las mujeres volvieron a la calle se encontraron con su odiado cobrador de alquileres, Jos茅 “el Chato” Montero. Envalentonadas por el discurso incendiario de Proal, apedrearon al administrador. Pronto se corri贸 la voz de que cre铆a r谩pidamente un movimiento de resistencia a los terratenientes locales entre los barrios m谩s pobres del puerto. Para cuando un grupo de prostitutas lanz贸 sus colchones a la calle a principios de marzo de 1922, casi todo el mundo en la ciudad sab铆a que se estaba produciendo un gran enfrentamiento.

La acci贸n posterior llevada a cabo por las mujeres del patio de San Salvador en la noche del 6 de marzo proporcion贸 la chispa inicial necesaria para iniciar la protesta de Veracruz. Al d铆a siguiente, El Dictamen informaba de que “muchas de las prostitutas (hab铆an sacado) sus colchones, sillas y otros muebles alquilados a la calle con la idea de iniciar una gigantesca hoguera.” [26] Aunque la polic铆a logr贸 restablecer el orden en el 煤ltimo momento, no pudo evitar que las noticias de una creciente acci贸n colectiva contra los propietarios locales se extendieran por toda la ciudad. Pocos d铆as despu茅s, los porte帽os se enteraron de la existencia de varios otros conventillos cuyos habitantes se hab铆an declarado en huelga y se hab铆an unido al sindicato de Proal. A finales de la primera semana de marzo, el peri贸dico hab铆a registrado las protestas de los inquilinos de los patios El Perfume, La Hortaliza, El Aserradero, Vallejo, La Providencia, La Josefina, San Bruno, Ni me olvides, Para铆so, Li茅bano, La Conchita y 21 de Abril. Pronto, en cada uno de estos edificios se nombraron representantes del sindicato de inquilinos y trabajaron para coordinar la huelga. A mediados de mes, miles de inquilinas de la ciudad se hab铆an unido al boicot de los alquileres, con m谩s de cien patios en huelga.

Las mujeres participaron activamente en todos los aspectos de la protesta y acabaron asumiendo el liderazgo del propio Sindicato Revolucionario. Las huelguistas participaban regularmente en “acciones directas” anarquistas, manten铆an comit茅s de huelga y llenaban las filas de las innumerables manifestaciones que animaban las calles de la ciudad. En sus m铆tines nocturnos, las manifestantes denunciaban a quienes en Veracruz consideraban que viv铆an de la “miseria de sus rentistas”. A menudo las personas que hac铆an estas afirmaciones eran las francas mujeres anarquistas encabezadas por Mar铆a Luisa Mar铆n. Armadas con silbatos de polic铆a desafiaban a los administradores de las viviendas, a la polic铆a y a los compa帽eros de inquilinato que no eran afines al sindicato. Tambi茅n aplicaban estrategias de acci贸n directa en varios mercados de la ciudad con la esperanza de convencer a las mujeres locales que trabajaban como empleadas dom茅sticas para los residentes de clase media y alta de la ciudad de que se declararan en huelga. La prueba de su pr谩ctica revolucionaria pudo verse con mayor claridad durante la protesta de toda la ciudad que protagonizaron los trabajadores organizados a mediados de junio de 1922.

Ese mes, cientos de trabajadores de la ciudad de Veracruz iniciaron una huelga general. Aprovechando la coyuntura, Mar铆a Luisa y las integrantes de las Mujeres Libertarias se organizaron para detener la venta de carne en el mercado de Fabela e invitaron a las trabajadoras dom茅sticas a unirse a su lucha. A primera hora de la ma帽ana del martes 13 de junio, varios grupos peque帽os se situaron en las entradas del mercado para intentar impedir que nadie entrara o saliera del recinto. A medida que empezaron a reunirse m谩s y m谩s compradoras fuera del mercado, las anarquistas fueron finalmente incapaces de impedir que la multitud se abriera paso. Se produjo un ruidoso intercambio de insultos, gritos y empujones, tras lo cual las organizadoras se dirigieron a otro mercado, donde volvieron a animar a las empleadas dom茅sticas que compraban all铆 a organizarse y ponerse en huelga [28].

Al enterarse del alboroto, los funcionarios de la ciudad llamaron a Proal y le indicaron que deb铆an cesar los “esc谩ndalos” que estaban provocando esas mujeres. El dirigente de los inquilinos no estuvo de acuerdo y respald贸 las reivindicaciones de las militantes informando a los responsables municipales de que, dadas sus miserables condiciones de trabajo, no deb铆a extra帽ar que criadas y cocineras hubieran pedido, de hecho, la ayuda del Sindicato de Inquilinos. Proal a帽adi贸 que todo ciudadano mexicano ten铆a derecho a organizarse, negociar colectivamente y hacer huelga cuando fuera necesario.

Poco despu茅s, la polic铆a recibi贸 贸rdenes de posicionarse fuera de cada uno de los dos mercados al d铆a siguiente. Preocupados de que no s贸lo los inquilinos, sino tambi茅n otras actividades de organizaci贸n laboral, pudieran provocar grandes des贸rdenes civiles, los funcionarios enviaron a cuatrocientos soldados del 27潞 regimiento del cuartel general del estado en Jalapa para ayudar a mantener la paz. Pronto, las fuerzas federales patrullaron la ciudad con regularidad. Habiendo escuchado rumores de que un agitador, con el apoyo del sindicato de arrendatarios, podr铆a volver a intentar acciones directas, las autoridades ordenaron que varias tropas reforzaran a la polic铆a estacionada en las entradas de los dos mercados de Fabela. Tambi茅n se enviaron veinte polic铆as a caballo para que montaran guardia en el exterior del mercado de la carne de la ciudad.

El 16 de junio, El Dictamen informaba de que los trabajadores del puerto hab铆an decidido volver a sus puestos de trabajo. Sin embargo, muchos otros, como panaderos, empleados de restaurantes, barberos, sastres y varios trabajadores de terminales y muelles, segu铆an en huelga [29]. Al mismo tiempo, los residentes recibieron la noticia de un telegrama del Presidente Obreg贸n exhortando a los trabajadores y a los miembros del Sindicato de Inquilinos de la ciudad a “evitar actos de violencia.” [30] Evidentemente, las estrategias de Mar铆n y otros inquilinos huelguistas hab铆an despertado la ira no s贸lo de los ciudadanos locales, sino tambi茅n del Presidente.

Durante los primeros meses de la protesta, Mar铆a Luisa Mar铆n nunca fue identificada por la prensa como parte de la “multitud” que se reun铆a en el parque Ju谩rez, que marchaba por las calles del puerto o que reun铆a comit茅s de huelga en los numerosos conventillos de la ciudad. Luego, tras un violento enfrentamiento entre miembros del Sindicato Revolucionario de Inquilinos y fuerzas federales que dej贸 varios muertos en las calles de Veracruz la noche del 5 de julio, Mar铆a Luisa sali贸 del anonimato para convertirse en una din谩mica l铆der local por derecho propio. Acusada de homicidio y sedici贸n junto con Proal y unos noventa hombres y cincuenta mujeres, Mar铆n comenz贸 lo que finalmente ser铆a un encarcelamiento de once meses dentro de la c谩rcel de Veracruz Allende. [31]

Dos d铆as despu茅s de su detenci贸n, los inquilinos en huelga escribieron directamente al presidente Obreg贸n exigiendo la liberaci贸n de Proal, Mar铆n y otros miembros del Sindicato Revolucionario. Al justificar su petici贸n, afirmaban que

La huelga de inquilinos… ha sido una bendici贸n porque, aunque s贸lo sea por eso, ha alertado a los trabajadores sobre el hecho de que detr谩s de las palabras y las “posturas avanzadas” de los funcionarios p煤blicos… hab铆a un abuso de poder… El “liberalismo revolucionario” de los funcionarios del gobierno ha ca铆do como un miserable castillo de naipes. (Y) en su lugar nos han mostrado ostentosamente c贸mo son “amigos” del “pueblo” metiendo el ca帽贸n de una pistola en nuestras gargantas. Al “respetar el derecho [de los trabajadores] a la huelga”, han enviado una fuerza militar para proteger a las ardillas y garantizar los “derechos de los trabajadores y los industriales”… Lamentamos que las bayonetas sigan sosteniendo a la burgues铆a del pa铆s [mientras] explotan miserablemente el sudor del indio en el campo y la sangre del proletariado en las ciudades. [32]

La petici贸n revelaba la profunda frustraci贸n y rabia que se sent铆a hacia los militares y funcionarios del gobierno, as铆 como la nueva perspectiva ideol贸gica cr铆tica que hab铆an asumido muchos veracruzanos. Denunciando el populismo revolucionario de los agentes estatales, los huelguistas fundamentaban su frustraci贸n en el marco de la lucha de clases para argumentar que el gobierno mexicano operaba teniendo en cuenta 煤nicamente los intereses de las 茅lites “burguesas” nacionales. Al igual que los anarcosindicalistas de otras partes de Am茅rica y Europa, los inquilinos de Veracruz se identificaban -al menos sobre el papel- como parte de un “proletariado” urbano m谩s amplio en la primera l铆nea de una guerra internacional que libraba una clase burguesa explotadora contra la gente com煤n de todo el mundo. Curiosamente, su comunicaci贸n tambi茅n suger铆a una solidaridad dif铆cil de demostrar entre los campesinos “indios” de M茅xico y los trabajadores de las ciudades del pa铆s. A medida que la noticia de lo que muchos ve铆an como la masacre de ciudadanos inocentes se extend铆a por todo M茅xico, las peticiones de los grupos simpatizantes expresaron igualmente fuertes objeciones sobre lo que hab铆a sucedido en el puerto. [33]

El 10 de julio, miembros del Sindicato de Inquilinos registraron su relato del sangriento enfrentamiento y escribieron al Secretario de Gobernaci贸n Plutarco El铆as Calles en la Ciudad de M茅xico. Registrando su agravio, afirmaaban que los miembros del ej茅rcito hab铆an ignorado “los m谩s rudimentarios principios de justicia.” [34] Para comenzar a rectificar esta situaci贸n, los inquilinos exig铆an la inmediata liberaci贸n de Her贸n Proal, Mar铆a Luisa Mar铆n y otros miembros del Sindicato de Inquilinos, as铆 como una investigaci贸n completa. M谩s de cien simpatizantes firmaron la carta. [35] Sin embargo, a pesar de los innumerables esfuerzos para pedir la liberaci贸n de los inquilinos de Veracruz, no fue hasta el mes de mayo siguiente que salieron de la c谩rcel de Allende. Mientras tanto, Proal y Mar铆n se instalaron en la prisi贸n cantando “La Internacional” y otras canciones comunistas, al tiempo que se burlaban de los funcionarios de la prisi贸n con sus banderas rojas y negras.

Un baile rojo y la huelga de las tortillas

A pesar de su encarcelamiento, los dos l铆deres inquilinos continuaron organiz谩ndose incansablemente desde el interior de la c谩rcel. All铆, animaron a los inquilinos a agitarse contra el personal de la prisi贸n, as铆 como contra los detenidos que no cooperaban. Proal y Mar铆n tambi茅n mantuvieron una en茅rgica defensa de su ideolog铆a revolucionaria. El 18 de septiembre, por ejemplo, los inquilinos obtuvieron permiso para celebrar lo que los forasteros denominaron m谩s tarde un “baile rojo”. Apropiadamente, el evento coincidi贸 con la celebraci贸n nacional del D铆a de la Independencia de M茅xico. Seg煤n El Dictamen, el director de la prisi贸n, Andr茅s Andrade, incluso prest贸 a los internos su fon贸grafo para la ocasi贸n.

Para la ocasi贸n, Proal y Mar铆n ordenaron decorar el interior de la c谩rcel con pancartas rojas y fotos de l铆deres revolucionarios rusos para expresar su solidaridad con el creciente movimiento comunista internacional. Esa noche los presos se reunieron para cantar y bailar en el departamento de mujeres. Al d铆a siguiente, El Dictamen informaba de que los inquilinos hab铆an cantado las alabanzas del movimiento obrero internacional ofreciendo interpretaciones de varios “himnos comunistas”. Para disgusto de muchos forasteros, el baile marc贸 la primera vez que una reuni贸n “roja” de este tipo ten铆a lugar dentro de una c谩rcel mexicana. Por su parte, los editores de El Dictamen denunciaron que a los inquilinos se les hab铆a dado demasiada libertad al permitirles continuar con su organizaci贸n “roja” [36].

Unos d铆as despu茅s, Mar铆a Luisa Mar铆n organiz贸 un paro de labores entre las tortilleras de la c谩rcel para protestar por el insuficiente suministro de agua potable y el mal trato del personal penitenciario. Al principio, la huelga de las tortilleras pareci贸 unificar a las mujeres. Sin embargo, pronto algunas se desilusionaron con el esfuerzo. Una semana despu茅s, El Dictamen calific贸 a Mar铆a Luisa de “cacique”, sugiriendo que hab铆a ordenado a las presas “cometer abusos” dentro de la c谩rcel:

Mar铆a Luisa Mar铆n, la l铆der inquilina se ha convertido en una jefa que exige que todos respondan ante ella. Ya hay un grupo considerable de mujeres que no est谩n dispuestas a cooperar con su deseo de continuar la huelga de las tortilleras. [37]

A finales de mes, varias mujeres enviaron una carta al gobernador Tejeda, diciendo que “no ten铆an ning煤n inter茅s en participar en los altercados de la c谩rcel de Allende”. Su 煤nico deseo, dec铆an, “era recuperar su sagrada libertad para regresar a sus hogares y a sus hijos que ahora viven en un espantoso estado de abandono.” [38]

Las desavenencias en el seno del departamento de mujeres estallaron poco despu茅s cuando, el 5 de octubre, estall贸 una batalla de tres horas. Seg煤n un relato, Mar铆a Luisa hab铆a desafiado a un grupo de presas que pretend铆a romper la huelga de tortillas. El enfrentamiento lleg贸 a un punto 谩lgido cuando Mar铆n y sus seguidores, tras insultar primero a las mujeres y a los miembros de sus familias que estaban de visita, tomaron palos y piedras para atacarlas. Durante un periodo de intensa lucha, una mujer se separ贸 y consigui贸 pedir ayuda. Pronto, diez miembros del personal penitenciario tuvieron que intervenir y restablecer el orden. A continuaci贸n, los funcionarios pusieron a Mar铆a Luisa y a otras dos mujeres en confinamiento especial durante quince d铆as. A la ma帽ana siguiente, las presas volvieron a la actividad de hacer tortillas. [39]

A pesar de la controversia generada por los inquilinos dentro de la prisi贸n, los organizadores laborales de la ciudad mantuvieron su apoyo a los inquilinos encarcelados. El 11 de octubre, un grupo de trabajadores escribi贸 al gobernador Tejeda solicitando que Proal y los dem谩s fueran liberados. Afirmaron que el nuevo encarcelamiento de los manifestantes “representaba una gran injusticia porque muchos de los inquilinos tienen hijos peque帽os que necesitan ser atendidos”. El verdadero crimen, dec铆a la carta, era el robo llevado a cabo por “arrendadores sin escr煤pulos en el puerto”. El comit茅 sugiri贸 que el gobernador se tomara tres d铆as para considerar el asunto. Si el gobernador no utilizaba sus “inteligentes poderes” para responder despu茅s de ese plazo, advirtieron que “habr铆a consecuencias negativas”. [40] El 23 de octubre, el l铆der obrero Jos茅 Mancisidor escribi贸 a Tejeda inform谩ndole de que el comit茅 Pro-Presos ten铆a la intenci贸n de seguir trabajando por la liberaci贸n de Proal y Mar铆n, as铆 como de “otros trabajadores y mujeres detenidos en la c谩rcel de Allende… incluso si eso significaba lanzar una huelga general.” Mancisidor aconsej贸 al gobernador que “si los asuntos se dejan sin resolver por alg煤n tiempo las cosas s贸lo se pondr谩n peor y [posiblemente] m谩s peligrosas.” [41]

El conflicto dentro de la prisi贸n se intensific贸 de nuevo durante el oto帽o de 1922 y los primeros meses de 1923. Con Proal encabezando el grupo en la secci贸n de hombres, Mar铆n continu贸 liderando en el departamento de mujeres. Cada contingente se quejaba de que los funcionarios de la prisi贸n maltrataban a los inquilinos. Fuera de la c谩rcel, El Dictamen recordaba el “comportamiento inapropiado” de los inquilinos y suger铆a que Proal, Mar铆a Luisa y los dem谩s representaban un elemento corrosivo en sociedad veracruzana. [42]

Los acontecimientos que condujeron a la eventual liberaci贸n de Proal y Mar铆n comenzaron a mediados de enero de 1923, cuando un abogado ayud贸 a los presos a redactar y presentar una petici贸n de amnist铆a pol铆tica. Mientras se corr铆a la voz por los conventillos sobre la posible liberaci贸n de los inquilinos encarcelados durante alg煤n tiempo m谩s, los porte帽os que simpatizaban con la causa del Sindicato hicieron estallar petardos, decoraron el frente de sus casas con pancartas y organizaron bailes para celebrar. [43] Mientras la amnist铆a para los militantes tendr铆a que esperar, los vecinos se prepararon para conmemorar el primer aniversario de su huelga.

Para la ocasi贸n, los organizadores imprimieron una edici贸n especial del peri贸dico comunista local El Frente 脷nico. Desde la c谩rcel, Mar铆a Luisa escribi贸 dos art铆culos. El primero, titulado simplemente “El 5 de marzo”, celebraba el “ideal del comunismo” y la fundaci贸n del Sindicato de Inquilinos el a帽o anterior. El otro expresaba su compromiso con la emancipaci贸n femenina, argumentando que “las mujeres son las due帽as del mundo… por su cari帽o, su abnegaci贸n sin l铆mites y su incre铆ble generosidad”. Escribi贸 que su entusiasmo por la causa inquilina proven铆a de su tremendo amor a la humanidad y de su admiraci贸n por Proal, a quien ve铆a como “libertador del pueblo de Veracruz”. Admiro al hombre… y por 茅l ofrecer铆a con gusto mi vida”. Mar铆n termin贸 con un llamado a sus lectores:

Compa帽eros, 隆Viva el amor universal!

隆Viva la emancipaci贸n de la mujer!

隆Arriba el comunismo!

隆Viva la humanidad libre!

隆Mujeres, a la lucha! [44]

Su art铆culo, si bien respaldaba una noci贸n algo rom谩ntica de las mujeres como cuidadoras abnegadas, avanzaba tambi茅n una mezcla radical de ideas comunistas y feministas. La reivindicaci贸n de Mar铆a Luisa de la emancipaci贸n femenina tambi茅n abarcaba aspectos de un incipiente movimiento de mujeres que estaba surgiendo en Europa y Am茅rica en aquella 茅poca. Aunque permanecer铆a en la c谩rcel durante dos meses m谩s, su contribuci贸n a El Frente 脷nico la distingui贸 a los ojos del p煤blico veracruzano como una de las visionarias del movimiento. Los editores de El Dictamen, como siempre, ve铆an las cosas de otra manera. Anticipando una posible amnist铆a para los inquilinos, sus columnistas comentaron que el sindicato representaba una “fuerza sediciosa” en la pol铆tica veracruzana. Con la pronta liberaci贸n de Proal, Mar铆n y los dem谩s, supon铆an que el car谩cter de la acci贸n de los inquilinos s贸lo pod铆a ser m谩s “odioso.” [45]

El 11 de mayo de 1923, cuando el gobernador Tejeda permiti贸 que los inquilinos salieran libres, marcaron la ocasi贸n en su habitual manera extravagante. En grupos de diez, los hombres salieron primero, seguidos por Mar铆a Luisa y las dem谩s mujeres, que vest铆an vestidos color crema y sombreros de paja con cintas rojas. Luego Proal, con un grupo de sus compa帽eros m谩s 铆ntimos, sali贸 el 煤ltimo. Mientras los presos hac铆an su salida, sus partidarios lanzaban petardos con j煤bilo, aplaud铆an a sus compa帽eros, cantaban canciones y gritaban consignas para celebrar la ocasi贸n. Una vez que los casi ciento cincuenta inquilinos salieron de Allende, la multitud desfil贸 por varias de las principales calles de la ciudad y acab贸 en la sede del sindicato de inquilinos. En una entrevista concedida poco despu茅s de salir de la c谩rcel, Proal prometi贸 que las “actividades de calle” del sindicato continuar铆an como antes. “Reanudaremos nuestras conferencias culturales al aire libre, las manifestaciones y las reuniones p煤blicas”, dijo a los periodistas, “y por supuesto, nuestro compromiso con la acci贸n directa.” [46]

Mujeres y hombres que luchan en la calle

Tal y como hab铆a previsto Proal, los acontecimientos de la primavera y el verano de 1923 dieron testimonio de un nuevo nivel de militancia entre los miembros del sindicato. En la ciudad, el despliegue de t谩cticas anarquistas result贸 especialmente controvertido. S贸lo cuatro d铆as despu茅s de conmemorar el primer aniversario del enfrentamiento del 6 de julio, por ejemplo, los manifestantes organizaron asaltos a dos pensiones donde, seg煤n ellos, sus propietarios espa帽oles viv铆an de la miseria de sus inquilinos. Aunque las fuentes period铆sticas no siempre las identifican, es razonable decir que Mar铆a Luisa Mar铆n probablemente desempe帽贸 un papel importante en estas acciones.

La noche del 10 de julio de 1923, unos setenta inquilinos, armados con palos, garrotes, piedras, cuchillos y algunas pistolas, se acercaron primero al hotel Santo Domingo, propiedad de Jes煤s Casta帽贸n. Pronto tuvieron el lugar rodeado. Con pancartas rojas, formaron un semic铆rculo en medio de la calle Aquilles Serdan, deteniendo el tr谩fico, y luego enviaron una comisi贸n al interior para exigir las llaves de las habitaciones al propietario. “隆Nuestra intenci贸n”, gritaban, “es tomar esta posada para buscar alojamiento a algunos de nuestros compa帽eros y sindicalizar a los que ya viven aqu铆! Casas, queremos casas y habitaciones”. En respuesta, el propietario se resisti贸 brevemente, pero no tuvo m谩s remedio que ceder a las exigencias de los manifestantes. R谩pidamente, los manifestantes subieron al piso superior y colgaron pancartas en las ventanas que daban a la calle. Pronto lleg贸 la polic铆a montada justo cuando la multitud empezaba a lanzar petardos para celebrar su moment谩nea victoria.

Para no ser detenidos, los inquilinos se trasladaron a otra pensi贸n llamada El Cosmop贸lita, propiedad de Bernardo Francisco Prida. En este punto, la multitud hab铆a crecido hasta casi un centenar de hombres y mujeres que marchaban bajo las banderas rojas y negras del sindicato. Al acercarse a la pensi贸n, pronto se enfrentaron a una unidad de polic铆a fuertemente armada. Sin embargo, algunos de los manifestantes consiguieron entrar en este segundo edificio y empezaron a romper botellas, vasos, l谩mparas, muebles y ventanas del bar de la planta baja. Algunos incluso provocaron un incendio en el interior cuando un grupo de polic铆as irrumpi贸 detr谩s de ellos. Finalmente, la polic铆a consigui贸 dispersar a la multitud, pero no antes de que se produjeran da帽os considerables en ambos establecimientos. Por la noche, un grupo de inquilinos volvi贸 brevemente al lugar y grit贸 desde la calle el t茅rmino despectivo de “gachup铆n” y “viva Proal”. [47] Durante los d铆as siguientes, las autoridades detuvieron a varios inquilinos relacionados con el sindicato, entre ellos los hermanos de Mar铆a Luisa, Lucio y Esteban.

Poco despu茅s, los inquilinos y la polic铆a volvieron a enfrentarse. Esta vez, los miembros del sindicato, incluida Mar铆a Luisa Mar铆n, supuestamente arrancaron una bandera mexicana desplegada por un arrendador en el puerto[48]. Este incidente tuvo lugar el 18 de julio, d铆a en que los ciudadanos mexicanos conmemoran la muerte de su h茅roe nacional Benito Ju谩rez. Debido a la falta de respeto de los huelguistas a la autoridad, as铆 como a su atroz demostraci贸n de sentimiento antipatri贸tico, la acci贸n result贸 especialmente pol茅mica.

Incluso el New York Times consider贸 oportuno comentar el enfrentamiento entre los inquilinos y la polic铆a [49]. Tres d铆as despu茅s, un peri贸dico de la Ciudad de M茅xico criticaba duramente a los militantes de Veracruz:

Los graves des贸rdenes cometidos en el puerto revuelto como consecuencia de la actitud irrespetuosa asumida por los miembros del Sindicato de Inquilinos contra las autoridades ha obligado a 茅stas a pedir garant铆as al presidente. [El Primer Magistrado [ha] reprendido categ贸ricamente a los arrendatarios, lamentando que no respeten la propiedad ni a las autoridades. [50]

Se produjo entonces un intercambio de telegramas entre los miembros del Sindicato de Inquilinos y el Presidente Obreg贸n. El 18 de julio, el miembro del Sindicato Marcos Guti茅rrez se quejaba de que la ciudad hab铆a sido invadida por la polic铆a y ped铆a que el Presidente interviniera para restablecer los derechos de los ciudadanos:

En estos momentos la polic铆a est谩 invadiendo la ciudad con pistolas y espadas. Exige garant铆as y libertad inmediata, pues ya varios compatriotas de la ciudad han sido heridos, golpeados y encarcelados. [51]

Impasible, Obreg贸n expresaba su desaprobaci贸n a los inquilinos:

El Ejecutivo a mi cargo lamenta sinceramente que los directivos de ese sindicato reconozcan a las autoridades y a las leyes s贸lo en los casos en que solicitan de las primeras garant铆as otorgadas por las segundas: pero no reconozcan igualmente a las unas y a las otras cuando se pide el respeto a sus decisiones y a los derechos de los dem谩s otorgados por esas mismas leyes que ustedes invocan a causa de las violaciones. El caso en cuesti贸n se pondr谩 en conocimiento de las autoridades respectivas y ellas decidir谩n la responsabilidad e impondr谩n la sanci贸n correspondiente. [52]

Al se帽alar que los inquilinos quer铆an tanto expresar su desprecio por el gobierno como hacer reclamaciones que se basaban en las garant铆as del Estado a los ciudadanos, el Presidente mostraba poca simpat铆a por los miembros del sindicato revolucionario. Al final, las autoridades detuvieron a varias militantes, entre ellas Mar铆a Luisa Mar铆n. Unos d铆as m谩s tarde, los concejales solicitaban que se volvieran a traer tropas del ej茅rcito para ayudar a la polic铆a local. [53]

Estos dos incidentes, probablemente unos de los ejemplos m谩s dram谩ticos de acci贸n directa de los inquilinos, conmocionaron a los residentes “respetables” de Veracruz. En los meses siguientes, las peticiones de intervenci贸n federal para “proteger la ciudad” y “establecer la ley y el orden” volver铆an a surgir de funcionarios p煤blicos que ve铆an a los pol茅micos inquilinos como una potente fuerza social. En diciembre de ese a帽o, el reci茅n elegido presidente Plutarco El铆as Calles utiliz贸 una escaramuza entre facciones rivales del movimiento de inquilinos como pretexto para la intervenci贸n federal. Pronto, pidi贸 la detenci贸n y el encarcelamiento, una vez m谩s, de Her贸n Proal a mediados de diciembre de 1924. En su lugar, Mar铆a Luisa Mar铆n asumi贸 el cargo de Secretaria General del Sindicato Revolucionario de Inquilinos.

Mar铆a con otros miembros del grupo de inquilinos

La se帽ora secretaria

Tras asumir la direcci贸n del Sindicato Revolucionario a finales de 1924, Mar铆a Luisa intensific贸 su llamamiento al p煤blico. Uno de sus primeros actos como secretaria general fue lanzar un apasionado llamamiento a los veracruzanos inst谩ndoles a exigir la liberaci贸n de Proal y a “unirse contra los explotadores del mundo”:

Haremos lo posible para que nuestros hijos no nos denuncien como traidores y cobardes…(Demostraremos que con Proal y sin 茅l, los rentistas veracruzanos (Pueblo Inquilinario)… defender谩n sus derechos… Ante el peligro que ahora nos amenaza… hacemos un llamado urgente al pueblo. No esper茅is a que los poderosos os ayuden… nunca apreciar谩n la dignidad y el valor de nuestra solidaridad que alg煤n d铆a triunfar谩. La hora suprema del pueblo ha llegado. Pueblo de Veracruz, despierta y 煤nete a la lucha. [54]

Con Proal en la c谩rcel, Mar铆n sosten铆a que la “lucha” requer铆a que los hombres y mujeres de Veracruz reafirmaran su compromiso con el ideal de un municipio independiente e igualitario. Para Mar铆a Luisa, hab铆a llegado “la hora suprema”. Tal como ella lo ve铆a, los ojos de las generaciones futuras estaban sobre ellas.

Mientras tanto, Mar铆a Luisa coordinaba los esfuerzos para pedirle a los funcionarios federales la liberaci贸n de Proal. Esto incluy贸 cartas al Presidente Calles, as铆 como una petici贸n enviada a mediados de enero de 1925 a la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n que fue firmada por casi doscientas mujeres [55]. Adem谩s de trabajar para conseguir la libertad de Proal, Mar铆n continu贸 organizando manifestaciones peri贸dicas, peticiones a funcionarios estatales y acciones directas, as铆 como haciendo planes para conmemorar el tercer aniversario de la fundaci贸n del sindicato de inquilinos de Veracruz.

El 5 de febrero de 1925, Mar铆a Luisa Mar铆n dio instrucciones a los inquilinos para que decoraran sus patios con pancartas rojas para mostrar su compromiso con la continua huelga de los inquilinos. Muchos, incluidos los residentes de las viviendas de El Obrero, Tanitos y La Malinche, no tardaron en organizar coloridos despliegues. Expresando su lealtad a los l铆deres inquilinos, los renteros colgaron dos grandes pancartas rojas del techo de la casa de Proal, en Arista 33. Los entusiastas tambi茅n decoraron la sede del sindicato en la calle Landero y Cos. A 煤ltima hora de la tarde, Mar铆n y otros dirigentes se dirigieron a una multitud reunida ante el Hotel Diligencias que daba a la plaza mayor de la ciudad. Tras exigir la liberaci贸n de Proal, Mar铆a Luisa lanz贸 un discurso en el que atac贸 a los propietarios. Muchas mujeres, que constitu铆an la mayor铆a de los congregados, llevaban pancartas en las que se pod铆a leer: “Las mujeres del puerto luchan por el progreso”, “En nombre de la humanidad pedimos la liberaci贸n de Proal”, “Las mujeres del puerto protestan por el injusto encarcelamiento del compa帽ero Proal y las mujeres proletarias har谩n la revoluci贸n social”.

Tras el mitin, acompa帽ada por varios ni帽os que tocaban panderetas y golpeaban latas, Mar铆a Luisa dirigi贸 a un grupo de manifestantes hacia la cercana sede del peri贸dico El Dictamen. Haciendo caso omiso de las 贸rdenes de la polic铆a de dispersarse, los manifestantes segu铆an pululando afuera. Irritada por la evidente falta de respeto a la ley por parte de los inquilinos, la polic铆a se abri贸 paso entre la multitud. Se produjo un p谩nico generalizado. Cuando algunos se refugiaron en la cantina Blanco y Negro, las autoridades se acercaron. Al ver que la polic铆a se acercaba, alguien lanz贸 una piedra que golpe贸 a uno de los agentes en el hombro. Siguieron gritos, disparos de pistola y un tremendo ruido antes de que la polic铆a acabara imponi茅ndose. En respuesta, las autoridades municipales ordenaron patrullar la ciudad y vigilar de cerca las actividades de los inquilinos para evitar nuevos disturbios. [56]

Al d铆a siguiente, El Dictamen coment贸 la reciente asunci贸n de Mar铆a Luisa Mar铆n de la direcci贸n del Sindicato de Inquilinos. Como era t铆pico, trataron de desacreditar la forma en que los huelguistas hab铆an presentado sus demandas, caracterizando la protesta como un virtual reino del terror impuesto por una turba desordenada. En esta ocasi贸n, tambi茅n cuestionaban la independencia e integridad de la l铆der de los inquilinos llam谩ndola simplemente “su mujer”:

Her贸n Proal… [ha enviado a su mujer, Mar铆a Luisa Mar铆n, a ocupar su lugar. [Desde entonces, Mar铆n ha]… aportado nuevas energ铆as y entusiasmos a la causa inquilina. Con igual vigor [ha] dirigido los negocios [del Sindicato] y, como en el pasado, ha cobrado las cuotas que han hecho de la protesta una empresa pr贸spera durante alg煤n tiempo. Mar铆a Luisa, como ha dicho Proal, es una mujer “inteligente” y basta con pasar una corta temporada aqu铆 para familiarizarse con sus actividades: agitaci贸n en los patios, comentarios agresivos… contra las autoridades, petardos y toda una serie de gestos que suelen culminar en las tumultuosas manifestaciones p煤blicas que ya son bien conocidas y recordadas con horror por los sufridos vecinos de esta ciudad. [57]

Al no abordar ning煤n detalle de los “agresivos comentarios” de Mar铆a Luisa, los editores de El Dictamen trataban de persuadir al p煤blico veracruzano para que la viera simplemente como una amenaza para la sociedad. Para no desanimarse, ella y los miembros de las Mujeres Libertarias coordinaban gran parte de las manifestaciones diarias, las acciones directas y las relaciones p煤blicas del Sindicato de Inquilinos. Sin embargo, mientras Mar铆a Luisa segu铆a organiz谩ndose a nivel local al tiempo que presionaba a los funcionarios para que liberaran a Proal a principios de 1925, sus esfuerzos en la primavera de ese a帽o no tardaron en desembocar en el enfrentamiento final con las 茅lites locales, que no se mostraron comprensivas. [58]

El 1 de abril de 1925, delegados de varias organizaciones sindicales bajo los auspicios de la Confederaci贸n Regional Obrera Mexicana (CROM) se reunieron en Veracruz para intentar poner fin a la protesta por la vivienda. Descontentos con estos procedimientos por su negativa a reconocer al Sindicato Revolucionario de Inquilinos, Mar铆a Luisa Mar铆n y varios de sus partidarios intentaron bloquear la apertura de la convenci贸n poniendo barricadas en la entrada del sal贸n del sindicato de estibadores. Sin 茅xito para impedir la reuni贸n, entraron en la sala, interrumpiendo los procedimientos al insultar a los oradores, gritando “muerte a los explotadores del pueblo” y como siempre viva Proal. Esa misma noche, los militantes reunidos ante la sede del Sindicato de Inquilinos expresaron su deseo de que la huelga continuara. Luego, despu茅s de que los inquilinos desfilaron por las calles durante un tiempo, la polic铆a intervino para dispersar la concentraci贸n. Al final de la noche, trece afiliados de Mar铆n y su organizaci贸n hab铆an sido detenidos.

Al d铆a siguiente, las autoridades acusaron formalmente a Mar铆a Luisa de intentar quemar una sede sindical local. Esa ma帽ana, veinticinco polic铆as se reunieron para detenerla. Hablando con un grupo que se encontraba frente a la oficina del sindicato de inquilinos, no pudieron obtener ninguna informaci贸n sobre el paradero de la l铆der de los inquilinos. Unas horas m谩s tarde, Mar铆a Luisa fue vista caminando por las calles de la ciudad con algunos otros miembros del sindicato, a punto de convocar una asamblea p煤blica. Mientras varios inquilinos se reun铆an a su alrededor, les dijo que no deb铆an abandonar la huelga por la hostilidad de los dirigentes sindicales que hab铆an “traicionado la causa del proletariado”. Mientras continuaba, la polic铆a se acerc贸 poco a poco para detenerla. La periodista, que dijo a su p煤blico que “el gobierno hab铆a olvidado sus responsabilidades ante el pueblo y se hab铆a vendido a la burgues铆a”, corri贸 hacia la sede del sindicato en el 煤ltimo momento para evitar a la polic铆a. A continuaci贸n, se produjeron varios minutos de empujones en la calle, con el resultado de un polic铆a y varios inquilinos heridos. Durante la refriega, Mar铆a Luisa consigui贸 escapar.

Tres d铆as despu茅s, la polic铆a la detuvo. [59] Los funcionarios de justicia acusaron a Mar铆a Luisa de sedici贸n. Ella neg贸 los cargos. Aunque las autoridades abandonaron el caso, llegaron a considerar a Mar铆a Luisa como un elemento peligroso e incontrolable en la escena pol铆tica de Veracruz. Si quer铆an restablecer la ley y el orden, hab铆a que neutralizar su poder.

Unas semanas m谩s tarde, las autoridades liberaron a Her贸n Proal de la c谩rcel. Durante el resto del a帽o regres贸 a Veracruz y sigui贸 organizando. Sin embargo, el 12 de enero de 1926, el veterano dirigente anarquista fue detenido de nuevo en su casa de la calle Arista. Llevado ante un juez local, se le acus贸 de negarse a cooperar con una sentencia anterior que exig铆a a los inquilinos retirar las pancartas rojas del Sindicato de las puertas y ventanas de las viviendas [60]. Las 贸rdenes enviadas desde la Ciudad de M茅xico exig铆an ahora que Proal fuera expulsado del estado. Al d铆a siguiente, los funcionarios locales advirtieron a Mar铆a Luisa Mar铆n que evitara cualquier acci贸n que pretendiera interferir en el proceso contra Proal. En ese momento qued贸 claro que los representantes de la confederaci贸n de trabajadores mexicana y los funcionarios estatales hab铆an elaborado un plan para marginar la amenaza que representaban Proal, Mar铆n y toda la membres铆a del Sindicato Revolucionario de Inquilinos.

Cuando Proal se embarc贸 en un vapor con destino a Frontera, Tabasco, el 14 de enero de 1926, los funcionarios de la ciudad le dieron un ultim谩tum a Mar铆a Luisa Mar铆n: suspender la agitaci贸n en los conventillos y ayudar a poner fin a la huelga o ser ella misma expulsada del estado. A las cuatro de la tarde, acompa帽ada por un grupo de mujeres del sindicato, Mar铆a Luisa entr贸 en el ayuntamiento. All铆, el jefe de un consejo municipal dedicado a acabar con el movimiento de los huelguistas de alquiler se reuni贸 con la l铆der de los inquilinos. Los funcionarios le pidieron que ella y otros grupos rivales unieran fuerzas con las organizaciones laborales de la ciudad en aras de poner fin a la huelga. Siempre desafiante ante la autoridad, Mar铆a Luisa le respondi贸 a los funcionarios municipales que nunca aceptar铆a disolver el Sindicato de Inquilinos. A Mar铆n se le dijo entonces que si no renunciaba a su puesto en un plazo de cuarenta y ocho horas ser铆a detenida y finalmente expulsada de Veracruz. Si sus seguidores se negaban a “dejar de pintar estrellas rojas en las puertas y ventanas de sus viviendas”, fue advertida

“Ellos tambi茅n ser铆an apresados y enviados a la c谩rcel”. [63]

Al d铆a siguiente, Mar铆a Luisa present贸 un amparo contra el presidente Calles, el alcalde y el jefe de polic铆a de Veracruz en un intento de bloquear su detenci贸n y posible expulsi贸n del estado. Al recibir la solicitud, un juez local suspendi贸 los cargos contra Mar铆n hasta que se pudiera dictar sentencia. Creyendo que la l铆der inquilina pretend铆a reanudar su campa帽a, la polic铆a volvi贸 a detener a Mar铆a Luisa el 28 de enero de 1926. [64] Los funcionarios municipales informaron al d铆a siguiente que la agitadora impenitente tendr铆a la oportunidad de permanecer en la c谩rcel o abandonar Veracruz y viajar a la Ciudad de M茅xico. Tras escuchar el ultim谩tum, dijo a los funcionarios que abandonar铆a la ciudad el lunes, despu茅s de tomarse un tiempo para vender algunas de sus cosas. Al desearle buena suerte al marcharse, los miembros del Sindicato de Inquilinos le aseguraron a Mar铆a Luisa que continuar铆an con su protesta hasta llegar a un acuerdo aceptable con los propietarios. [65]

Aunque Mar铆a Luisa Mar铆n regres贸 un par de a帽os despu茅s a Veracruz, nunca volvi贸 a tener el grado de influencia pol铆tica que hab铆a tenido durante los primeros a帽os de la huelga[66]. A medida que los inquilinos de Veracruz se ve铆an obligados a firmar nuevos contratos con sus propietarios, el poder del Sindicato Revolucionario disminu铆a. Cuando Mar铆n se reuni贸 con sus compa帽eros de militancia, la pol铆tica popular urbana en M茅xico estaba bastante m谩s controlada por el gobierno nacional de lo que hab铆a sido durante los primeros a帽os de la d茅cada de 1920. [67]

La trayectoria de Mar铆a Luisa Mar铆n marc贸 el inicio y el fin del movimiento radical de inquilinos en M茅xico. Su trabajo como organizadora popular fue testimonio de una enorme fuerza de car谩cter y compromiso con la justicia social. Alentada por los ideales de democracia expresados en el discurso oficial de la revoluci贸n, exigi贸 cambios radicales en la naturaleza de la sociedad mexicana. Inspirada por la ret贸rica del comunismo internacional y por las primeras campa帽as de emancipaci贸n de la mujer, Mar铆n se dedic贸 sin descanso a mejorar la vida cotidiana de los trabajadores de Veracruz. A pesar de su uso a veces excesivamente entusiasta de las t谩cticas de acci贸n directa, Mar铆a Luisa nunca dej贸 de insistir en que los propietarios y los funcionarios p煤blicos tuvieran en cuenta las deficientes condiciones de vivienda en las que se ve铆an obligados a vivir muchos residentes del puerto y que hicieran algo al respecto. Aunque la visi贸n ut贸pica de una humanidad emancipada que compart铆a con otros manifestantes por los alquileres nunca se cumpli贸, la apasionada adhesi贸n de Mar铆a Luisa Mar铆n al movimiento de los inquilinos en M茅xico representa un poderoso ejemplo de la dedicaci贸n de una mujer a los objetivos de la justicia social.

Andrew Grant Wood, Universidad de Tulsa

Notas:

1. El autor le desea agradecer a David Sweet sus comentarios sobre una versi贸n anterior de este ensayo, as铆 como las sugerencias de los revisores an贸nimos de A contracorriente. Una generosa subvenci贸n del decano Tom Benediktson, as铆 como de la Oficina de Investigaci贸n y del Departamento de Historia de la Universidad de Tulsa, hizo posible los viajes regulares a Veracruz entre 2000 y 2005.

2. Sobre Tejeda v茅ase Andrew Grant Wood, “Adalberto Tejeda: Radicalism and Reaction in Revolutionary Veracruz”, (en) Jurgen Buchenau y William H. Beezley (ed.), Governors of the Mexican Revolution. De pr贸xima aparici贸n.

3. Andrew Grant Wood: Revoluci贸n en la calle: Women, Workers and Urban Protest in Veracruz, 1870-1927. (Wilmington, DE: Scholarly Resources Inc., 2001). Para una historia anterior de la huelga de alquileres en Veracruz, v茅ase Octavio Garc铆a Mundo, El movimiento inquilinario de Veracruz, 1922. (M茅xico, Sepsetentas. 1976). La discusi贸n de la protesta por parte de uno de los principales participantes puede encontrarse en: Arturo Bolio Trejo, La rebeli贸n de mujeres: Versi贸n hist贸rica de la revoluci贸n inquilinaria de Veracruz. (Veracruz: Editorial “Kada”. 1959). V茅ase tambi茅n el trabajo de Erica Berra-Stoppa en el que se comparan las huelgas de Veracruz y de la Ciudad de M茅xico. Ver: Erica Berra Stoppa, “隆Estoy en huelga y no pago renta!”, Habitaci贸n, vol 1, n潞 1, (enero-marzo 1981), p. 35. Sobre la protesta por los alquileres en la Ciudad de M茅xico, v茅ase Paco Ignacio Taibo II, Bolcheviques: historia narrativa de los or铆genes del comunismo en M茅xico, 1919-1925. (Ciudad de M茅xico: Editorial Joaqu铆n Mortiz, 1986), pp. 155-197. Sobre la huelga de Guadalajara v茅ase Jaime Tamayo, “El sindicato revolucionario de inquilinos y la huelga de rentas de 1922”, (en) Jalisco desde la revoluci贸n, vol. iv. (Los movimientos sociales, 1917-1929). (Guadalajara: Estado de Jalisco/Universidad de Guadalajara, 1988), pp. 129-140 y Jorge Durand Arp-Nisen, “El movimiento inquilinario de Guadalajara, 1922”, Encuentro, 1983. pp. 7-28. Para la discusi贸n de la pol铆tica popular en Veracruz durante la d茅cada de 1920, v茅ase: Olivia Dom铆nguez P茅rez, Pol铆tica y movimientos sociales en el tejedismo. (Jalapa: Universidad Veracruzana, 1986). Sobre el movimiento campesino relacionado en Veracruz ver: Heather Fowler Salamini, Agrarian Radicalism in Veracruz, 1920-1938. (Lincoln: University of Nebraska Press, 1971) y Romana Falc贸n, El agrarismo en Veracruz: La etapa radical, 1928-1935. (Ciudad de M茅xico: Colegio de M茅xico, 1977). Para una magn铆fica historia fotogr谩fica de la ciudad de Veracruz, v茅ase Bernardo Garc铆a D铆az, El Puerto de Veraruz. (Jalapa, Universidad Veracruzana, 1992). Una novela que trata de la huelga de alquileres es Jos茅 Mancisidor La ciudad roja: Novela proletaria. (Jalapa: Editorial Integrales, 1932). Adem谩s de mi Revoluci贸n en la calle, v茅anse otros trabajos recientes, como el estudio sobre el trabajo y la pol铆tica en la zona central de Veracruz de Benedikt Behrens, Ein laboratorium der revolution: Stadtische soziale Bewegungen und radikale reformpolitik im mexikanischen bundessstaat veracruz, 1918-1932. (Berna y Berl铆n: Peter Lang, 2002), esp. pp. 282-318 Rogelio de la Mora V. Sociedad en crisis: Veracruz 1922. Xalapa: Universidad Veracruzana, 2002.

4. Arturo Bolio Trejo, Rebeli贸n de mujeres: versi贸n hist贸rica de la revoluci贸n inquilinaria de Veracruz. (Veracruz: Editorial “Kada” 1959).

5. El t茅rmino “libertario” en ese momento estaba estrechamente afiliado a los ideales anarquistas de la 茅poca.

6. Nevin Winter, M茅xico y su gente hoy. (Boston: 1907). Citado en John Lear, “Mexico City: Space and Class in the Porfirian Capital, 1884-1910”, Journal of Urban History, vol. 22, no. 4 (mayo de 1996), p. 455.

7. Jos茅 Luis Lezama, “M茅xico”, (en) Urbanizaci贸n latinoamericana: Perfiles hist贸ricos de las principales ciudades. (Westport: Greenwood Press, 1994), p. 393. Sobre este proceso, v茅ase David Harvey, “Paris, 1850-1870,” (en) Consciousness and the urban experience: studies in the history and theory of capitalist urbanization. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985).

8. Para una visi贸n general del crecimiento de la ciudad de M茅xico, v茅ase Peter Ward, The Production and Reproduction of an Urban Environment. (Londres: Belhaven Press, 1990), Martha Schteingart, Los productores del espacio habitable: estado, empresora y sociedad en la Ciudad de M茅xico. (Ciudad de M茅xico: El Colegio de M茅xico, 1989) y Michael Johns, Mexico City in The Age of D铆az. (Austin: University of Texas Press, 1997).

9. Mar铆a Dolores Morales, “La expansi贸n de la Ciudad de M茅xico en el siglo XIX: el caso de los fraccionamientos”. (en) Alejandra Moreno Toscano (ed.), Ciudad de M茅xico: ensayo de construcci贸n de una historia. (Ciudad de M茅xico: I.N.A.H., 1978), pp. 189-200.

10. Gisela von Wobeser, “La vivienda de nivel socioecon贸mico bajo en la Ciudad de M茅xico entre 1750-1850”. Ponencia presentada en el IX Encuentro de historiadores canadienses, mexicanos y estadounidenses en la Ciudad de M茅xico, del 27 al 29 de octubre de 1994.

11. Rodney Anderson, Outcasts in Their Own Land: Mexican Industrial Workers, 1906-1911. (Dekalb: Northern Illinois Press, 1976), pp. 43-4.

12. Citado en Lear 477.

13. Citado en Ignacio Taibo II, “Inquilinos del D.F.”, pp. 103-6. Ignacio Taibo II ofrece una descripci贸n detallada de varias viviendas a partir del informe de 1920.

14. Lezama, “M茅xico” 363-4.

15. John Walton, “Guadalajara: Creating The Divided City”, (en) Wayne Cornelius y Robert Kemper (eds.) Latin American Urban Research. Volumen 6, Metropolitan Change in Latin America: The Challenge and The Response. (Beverly Hills: Sage Publications, 1978): 33.

16. Recientemente aparecieron en el malec贸n de Veracruz las estatuas de bronce del empresario e ingeniero ingl茅s Weetman Pearson, de Porfirio D铆az y de varios trabajadores que realizaron las obras del frente portuario.

17. “Los patios de vecindad ‘en su tinta'”, El Dictamen, 4 de noviembre de 1920.

18. “Los patios de vecindad y el departamento de ingenier铆a sanitaria”, El Dictamen, 5 de noviembre de 1920.

19. Ib铆dem.

20. Berra-Stoppa, p. 37. Para los informes sobre la vivienda de los trabajadores y el costo de vida en la ciudad de M茅xico, v茅ase “El trabajo de sastrer铆a y sus asimilados en M茅xico D.F.; trabajo a domicilio”. Bolet铆n mensual del departamento de trabajo, enero de 1922 y “Higiene de la habitaci贸n; la habitaci贸n obrera en M茅xico, D.F.” Bolet铆n mensual…, febrero de 1922.

21. Berra-Stoppa, “Estoy en huelga…”, p. 37. El historiador Robert Quirk se帽ala que durante la invasi贸n norteamericana, “(e)l problema m谩s espinoso del que se ocup贸 el departamento jur铆dico fue el de las disputas por las rentas. Durante el periodo de anarqu铆a que acompa帽贸 a las revoluciones contra D铆az y Madero y ahora contra Huerta, muchos de los inquilinos mexicanos hab铆an aplazado el pago de sus rentas todo lo posible, y ahora se encontraban con meses o incluso a帽os de atraso. Casi seis mil casos de falta de pago de rentas fueron llevados a los tribunales informales norteamericanos”. Robert Quirk, An Affair of Honor: Woodrow Wilson y la ocupaci贸n de Veracruz. Nueva York: Norton Press, 1967): 142.

22. Ibid.

23. “Son muy altas las rentas de casas”, El Universal, 1 de agosto de 1920. 24. Para informes sobre la vivienda de los trabajadores y el costo de la vida en la ciudad de M茅xico, v茅anse varios informes en el Bolet铆n mensual del departamento de trabajo. Enero-diciembre de 1922.

24. “Las 煤ltimas huelgas en el puerto de Veracruz”, Bolet铆n mensual del departamento del trabajo, junio, 1922. p. 81-82. AGN, ramo Trabajo, caja 502, exp.1.

25. El Dictamen, 28 de febrero de 1922.

26. Ib铆dem, 7 de marzo de 1922.

27. Ib铆dem, 8 y 9 de marzo de 1922.

28. Ib铆dem, 14 de junio de 1922.

29. Ib铆dem, 16 de junio de 1922.

30. Ib铆dem.

31. Ib铆dem, 7 de julio de 1922.

32. Petici贸n firmada por aproximadamente 190 vecinos (muchos de ellos mujeres) de los patios San Francisco y Consuelo a Obreg贸n, 8 de julio de 1922. Archivo General de la Naci贸n, Ciudad de M茅xico (en adelante AGN), gobernaci贸n, vol. 24, expediente 107. Una nota adjunta al reverso de la petici贸n dice que “hay muchos m谩s de otras vecindades que desean firmar pero tienen miedo.”

33. V茅anse ejemplos en AGN, gobernaci贸n, caja 26, C.2.51. 258.

34. Carta del Sindicato Revolucionario a Calles, 10 de julio de 1922. AGN, gobernaci贸n, vol. 24, expediente 107.

35. Ib铆dem.

36. El Dictamen, 18 de septiembre de 1922.

37. Ib铆dem, 27 de septiembre de 1922.

38. Concepci贸n P茅rez y m谩s de 20 personas a Tejeda, 29 de septiembre de 1922. Archivo General del Estado de Veracruz, Jalapa, Veracruz (en adelante AGEV), gobernaci贸n, 1922.

39. El Dictamen, 6-7 de octubre de 1922.

40. El Comit茅 Pro-presos a Tejeda, 11 de octubre de 1922. AGEV, gobernaci贸n, 1922.

41. Jos茅 Mancisidor a Tejeda, 23 de octubre de 1922. AGEV, Archivo Tejeda volumen 68.

42. El Dictamen, noviembre-diciembre, 1922.

43. Ib铆dem, 16 de enero de 1923.

44. El Frente 脷nico, 5 de marzo de 1923.

45. El Dictamen, 17 de enero de 1923.

46. Ib铆dem, 12 de mayo de 1922.

47. Ib铆dem, 11 de julio de 1922.

48. Ib铆dem, 18 de julio de 1923.

49. New York Times, 20 de julio de 1923.

50. El Dem贸crata, 23 de julio de 1923. Citado en Summerlin al Secretario de Estado, 27 de julio de 1923. Records of the United States Department of State (en adelante RDS), carrete 161.

51. Marcos Guti茅rrez a Obreg贸n, 18 de julio de 1922. RDS, carrete 161.

52. Obreg贸n a Guti茅rrez, 19 de julio de 1923. Ib铆dem.

53. El Dictamen, 18 de julio de 1923. Las diligencias relativas al incidente continuaron durante el resto del

del mes. V茅ase 23, 27 y 28 de julio de 1923.

54. “Bolet铆n del Sindicato Revolucionario de Inquilinos”, 24 de diciembre de 1924. AGN, gobernaci贸n, C-28.

55. Carta de Mar铆a Luisa Mar铆n a Calles, 25 de diciembre de 1924. 56. Petici贸n de la Federaci贸n de Mujeres Libertarias al Presidente del Tribunal Superior de La Justicia de La Naci贸n, 14 de enero de 1925. AGN, Justic铆a, 2019-9, 1925.

56. El Dictamen, 6 de febrero de 1925.

57. Ib铆dem, 7 de febrero de 1925.

58. Ver, por ejemplo, varias comunicaciones de Mar铆a Luisa Mar铆n a Calles, febrero de 1925. AGN, gobernaci贸n, C-28, 1925.

59. El Dictamen, 1-3 de abril de 1925.

60. Ib铆dem, 13 de enero de 1926.

61. Ib铆dem, 14 de enero de 1926.

62. En Tabasco, el gobernador Tom谩s Garrido Canabal se neg贸 a dejar entrar a Proal al estado. El 24 de enero, los funcionarios lo instalaron en la prisi贸n de Santiago Tlatelolco en la Ciudad de M茅xico.

63. El Dictamen, 15 de enero de 1926.

64. Ib铆dem, 28 de enero de 1926.

65. Ib铆dem, 1 de febrero de 1926. Tras la marcha de Mar铆n, In茅s Ter谩n asumi贸 el cargo de Secretaria

General del Sindicato.

66. El historiador Mario Gill escribe que Proal “abandon贸” a Mar铆a Luisa y se cas贸 con una mujer llamada Lola Mu帽oz en cuanto su influencia pol铆tica disminuy贸. Mario Gill, “Veracruz: revoluci贸n y extremismo”, Historia Mexicana, vol. 2, no. 4 (abril-julio de 1953) p. 626.

67. Aunque los detalles no son claros, las cartas escritas por los residentes de las colonias 22 de Marzo y Colonia Vicente Guerrero al gobernador en noviembre de 1928 quej谩ndose de Mar铆a Luisa sugieren que ya no era bienvenida. Ver: comunicaci贸n a Obreg贸n de la Uni贸n Cooperativa de Colonias Obreras 22 de Marzo y Colonia Vicente Guerrero, 21 de octubre de 1928. El gobernador Rodr铆guez recibi贸 una carta similar de los residentes del puerto sobre Mar铆a Luisa el 7 de noviembre de 1928. AGN, Obreg贸n/Calles 802-v-58