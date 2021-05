鈥 Demando la libertad inmediata de JAIME BETANZOS FUENTES, HERMINIO MONFIL AVENDA脩O y FERNANDO GAVITO MART脥NEZ de quienes se resolver谩 estos d铆as (26 al 28 de mayo) el amparo en revisi贸n tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del D茅cimo Tercer Circuito con sede en Oaxaca.

鈥 Demando del Consejo de la Juridicatura Federal y del Consejo de la Juridicatura de Oaxaca el reconocimiento inmediato de las graves violaciones cometidas por el Juez Cuarto de Distrito con sede en Oaxaca, Lic. Pedro Guerrero Tejo, y por los magistrados de la Sala Segunda de la Corte Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; demando las sanciones correspondientes a los funcionarios.

鈥 Demando la libertad inmediata de ALFREDO BOLA脩OS PACHECO, ISA脥AS GALLARDO 脕LVAREZ, FRANCISCO DUR脕N ORT脥Z Y OMAR HUGO MORALES 脕LVAREZ, atenci贸n inmediata a todos sus recursos interpuestos.

鈥 Demando que el Congreso del Estado de Oaxaca, ponga alto al Conflicto de inter茅s que subsiste al ser Elisa Zepeda Lagunas, la presidenta de la Comisi贸n de Procuraci贸n y Administraci贸n de Justicia, y, por tanto, ser ella, la que pone en los cargos a quien nos acusa (Fiscal General del Estado de Oaxaca) y a quien nos juzga (magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.

鈥 Demando del partido MORENA que haga una investigaci贸n exhaustiva al perfil de la Diputada Elisa Zepeda Lagunas y tenga la valent铆a y disposici贸n de escucharnos para demostrarles c贸mo Elisa Zepeda Lagunas, con base en un relato m谩gico e inveros铆mil, arrib贸 a la diputaci贸n. Hasta la fecha, su carrera pol铆tica descansa en la falsa acusaci贸n contra los presos pol铆ticos de Eloxochitl谩n de Flores Mag贸n, Oaxaca, lo que explica, por qu茅 se empe帽a en obstaculizar la salida de los presos. Demando al partido Morena no ser c贸mplice de esta persona, ni de las graves violaciones cometidas contra el debido proceso de ind铆genas mazatecos.

鈥 Demando del gobierno del Presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, que haga efectiva la consigna de su gobierno 隆NO A LA CORRUPCI脫N! y que exija a los jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, as铆 como a los jueces federales con sede en Oaxaca, actuar con rectitud y demostrarlo otorgando la libertad inmediata a los presos pol铆ticos de Eloxochitl谩n de Flores Mag贸n, porque se les remunera para hacer JUSTICIA no para perpetuar la corrupci贸n. Esto con base en la abundante demostraci贸n jur铆dica y cient铆fica de la inocencia de los presos pol铆ticos de Eloxochitl谩n. El gobierno federal NO puede poner de pretexto la Soberan铆a del Estado de Oaxaca como para no hacerle a sus magistrados y jueces una exigencia justa, cuando por otro lado, el Congreso de Oaxaca, olvid谩ndose de la autonom铆a del poder judicial, ha incidido sobre este, sin la menor verg眉enza.

鈥 Invito a las compa帽eras y compa帽eros solidarias (os) en lo individual o en colectivos y agrupaciones a sumarse a nuestra lucha, a estar pendientes de la libertad.

鈥 Invito a la sociedad en general a sumarse a las exigencias de libertad inmediata de Jaime Betanzos Fuentes, Herminio Monfil Avenda帽o y Fernando Gavito Mart铆nez ante el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, a trav茅s del tel茅fono (55) 5490-8000, (55) 4113-1614 azaldivarl@mail.scjn.gob.mx @CJF_Mx y @ArturoZaldivarL; ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca Magistrado Eduardo Pinacho S谩nchez, as铆 como a su Secretario Ejecutivo Lic. Jes煤s Ezequiel Garc铆a L贸pez: a trav茅s de los correos epinacho@tribunaloaxaca.gob.mx y Ezequiel.garcia@tribunaloaxaca.gob.mx, al gobierno de M茅xico: ante la Secretaria de Gobernaci贸n Olga S谩nchez Cordero, @M_OlgaSCordero, y el Subsecretario de Derechos Humanos @A_Encinas_R por encontrarse en sus mesas desde diciembre de 2018 el caso de los presos pol铆ticos de Eloxochitl谩n que les entreg贸 el Senado.