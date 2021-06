–

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) – que trabaja desde 2014 en la búsqueda y análisis de restos óseos, en el marco de la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, México, como perito independiente de sus familias – anunció que el laboratorio de Genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck reportó una coincidencia genética muy importante entre uno de los restos recuperados en la Barranca de la Carnicería y la familia del estudiante desaparecido Jhosivani Guerrero de la Cruz. «Estos resultados son extremadamente dolorosos para los familiares del joven Jhosivani Guerrero de la Cruz. A la familia de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre le informamos lo que significa una ‘reasociación’, cuando luego de una coincidencia genética aparece un nuevo resto, como este caso. Como EAAF, apoyamos los resultados enviados desde la Universidad de Innsbruck para ambas coincidencias genéticas», expresó Mercedes Doretti, cofundadora y directora para Centro y Norte América del EAAF. Por ANRed.

Así lo anunció el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en un comunicado: «el laboratorio de Genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck reportó una coincidencia genética muy importante entre uno de los restos recuperados en la Barranca de la Carniceria y la familia del estudiante desaparecido Jhosivani Guerrero de la Cruz. En esta oportunidad, la coincidencia se obtuvo vía ADN nuclear», detalló el EAAF, y agregó que «el resto óseo fue recuperado en octubre de 2020 por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, a cargo del Maestro Omar Gómez Trejo», donde «el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) colaboró en el análisis de restos óseos hallados en la zona y en la selección de las muestras para procesamiento genético en Innsbruck».

En particular, el informe recibido de Innsbruck explica: «los datos genéticos nucleares [provenientes de la muestra ósea] tienen al menos un billón de veces de veces más probabilidades de ser (…) de un hijo biológico de la madre y del padre y de un hermano biológico completo (…) de las hermanas y el hermano de Jhosivani Guerrero de la Cruz en comparación con que los restos no identificados sean originados por un individuo no relacionado”.

El EAAF analizó el dictamen y concuerda con sus resultados. Además, «realizó un dictamen de genética complementario, con cálculos estadísticos adicionales sobre probabilidad de parentesco y genética poblacional, que arroja un porcentaje de parentesco superior al 99,99%, teniendo en cuenta las variables estadísticas aplicables a este caso. El resto óseo con coincidencia genética con la familia de Jhosivani corresponde a una vértebra lumbar que no presentaba alteración térmica. Fue hallada en octubre de 2020 en la Barranca de la Carnicería como parte de una diligencia de búsqueda realizada por la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa de la FGR, dirigida por el maestro Omar Gómez Trejo. A lo largo de sucesivas diligencias en la zona desde 2014 a la fechase hallaron cientos fragmentos óseos no articulados dispersos en superficie», detalló el organismo en el comunicado.

También, entre los nuevos resultados arrojados por el análisis de Innsbruck, se encuentra otro resto óseo (un fragmento de calcáneo) que se reasoció genéticamente con los familiares del joven Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. «En julio de 2020, ya se había informado públicamente que un fragmento de hueso encontrado también en La Barranca de la Carnicería tuvo una coincidencia genética con la familia del joven Christian», explicó el EAAF.

En el comunicado el organismo también anunció que «las familias de Jhosivani, de Christian y de los restantes alumnos desaparecidos ya fueron informadas de estos resultados por el EAAF – como perito de los familiares –, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan – ambos representantes legales de los familiares -, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación».

Con respecto al estudio de toda la evidencia recuperada y la selección de muestras a ser enviadas al laboratorio de Innsbruck, el EAAF detalló: «se trata en su mayoría de fragmentos óseos severamente fragmentados, la mayoría alterados por exposición a altas temperaturas. La exposición al calor, la intemperie y la fragmentación de restos dificulta, y puede llegar a imposibilitar, la recuperación de material genético. Por estas razones, solo pudieron seleccionarse 14 muestras óseas del total para ser enviadas al laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck en Austria».

«Estos resultados son extremadamente dolorosos para los familiares del joven Jhosivani Guerrero de la Cruz. Le expusimos a la familia por qué estos resultados son concluyentes. A la familia de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre le informamos lo que significa una ‘reasociación’, cuando luego de una coincidencia genética aparece un nuevo resto, como este caso. Como EAAF, apoyamos los resultados enviados desde la Universidad de Innsbruck para ambas coincidencias genéticas. El EAAF seguirá trabajando junto a las familias de los 43 estudiantes, sus representantes legales y la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa de la FGR para llegar a la verdad de lo ocurrido», expresó Mercedes Doretti, miembro fundadora y directora para Centro y Norte América del EAAF.

El EAAF actúa como perito independiente a pedido de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y las organizaciones que los acompañan, desde octubre de 2014. Esta colaboración la realiza junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que acompañan y representan legalmente a los familiares de los 43 estudiantes. Entre 2015 y 2016 el EAAF también colaboró con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien se instaló durante ese período en México para investigar el caso.