De parte de Grup Antimilitarista Tortuga July 27, 2021 38 puntos de vista

Por Florentino L贸pez Mart铆nez

Este 30 de junio se cumplieron dos a帽os en que se cre贸 la Guardia Nacional, que se convertir谩, m谩s que cualquier otra instituci贸n en uno de las instituciones emblem谩ticas de la autodenominada Cuarta Transformaci贸n que encabeza el Presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador.

No s贸lo por ser una de las 鈥渘uevas鈥 instituciones, creadas con la llegada del actual Presidente, sino porque es una de las que est谩 absorbiendo una de las partidas presupuestales m谩s altas de la actual administraci贸n.

La pol茅mica sobre las funciones y las caracter铆sticas que tendr铆a la ahora Guardia Nacional, inici贸 con los primeros anuncios que se hizo desde la Presidencia; desde un inicio se denunci贸 por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, intelectuales, organizaciones sociales y populares, sobre la naturaleza militarizada que iba a tener la Guardia Nacional, as铆 como el mando subordinado del Ej茅rcito Mexicano, denuncias que forzaron al nombramiento de civiles para encabezar a este cuerpo polic铆aco.

Esto fue s贸lo una maniobra pol铆tica, porque de ah铆, los mandos operativos son todos militares activos, la tropa, en su gran mayor铆a proviene de la extinta Polic铆a Federal, tambi茅n militarizada en su tiempo principalmente en los sexenios de Felipe Calder贸n y Enrique Pe帽a Nieto. De tal modo que las denuncias sobre la instituci贸n militarizada que representa la Guardia Nacional, a dos a帽os de distancia se confirman enteramente.

En la conferencia ma帽anera de este 30 de junio del 2021, en voz del propio Presidente de la Rep煤blica, se ha confirmado que la Guardia Nacional lo conforman 100 mil elementos, formados, capacitados, disciplinados y conducidos por la Secretar铆a de Marina y la Secretar铆a de la Defensa Nacional (SEDENA); es decir, es una instituci贸n militar. Los mandos civiles nombrados para dirigirlos son meros monigotes, y la burla para el pueblo mexicano, de que ser铆a una instituci贸n civil para la seguridad ciudadana, no tiene nada, la Guardia Nacional es un instrumento de guerra.

Presupuestalmente, durante los tres primeros a帽os de la 4T, el Ej茅rcito, la Marina y la Guardia Nacional, es decir todos los cuerpos represivos del Estado mexicano, han mantenido un continuo aumento del presupuesto, mientras qu茅, en otras 谩reas, principalmente para la Investigaci贸n, Ciencia y Tecnolog铆a, Educaci贸n Superior, Cultura, Pueblos Ind铆genas, han disminuido en algunos casos hasta m谩s del 70% de su presupuesto.

En el 2020, el presupuesto aprobado para la Guardia Nacional fue de 29 mil 286 millones de pesos y en el 2021, fue de 133 mil 938 millones de pesos; mientras que, para las 100 universidades del Programa de Universidades para el Bienestar Benito Ju谩rez s贸lo se destin贸 1000 millones de pesos, e incluso en el 2019, se le recort贸 hasta 750 millones de pesos. En la misma ma帽anera que hemos hecho referencia, el Presidente de la Rep煤blica presumi贸 que se han inaugurado 165 cuarteles de la Guardia Nacional, mientras que las mismas 100 Universidades para el Bienestar, operan en instalaciones provisionales y en muy malas condiciones, falta de personal acad茅mico y equipamiento apropiado.

La cereza en el pastel para confirmar que la Guardia Nacional no hace m谩s que profundizar la militarizaci贸n en el pa铆s, es el anuncio que ha hecho AMLO, de proponer que ya en breve, mediante una reforma constitucional, la Guardia Nacional pase de manera directa, administrativa, log铆stica y estructuralmente bajo el mando de la SEDENA.

Para rematar: durante estos tres a帽os a las fuerzas castrenses del pa铆s se les ha entregado, no s贸lo el resguardo de todas las 谩reas estrat茅gicas del pa铆s, ellos ya est谩 administrando los puertos, las aduanas, administrar谩n el aeropuerto Felipe 脕ngeles, y parte importante del Tren Maya, obras en las que tambi茅n est谩n interviniendo como empresa constructora; es decir estar谩n usufructuando de manera directa cuantiosos ingresos econ贸micos que dejar谩n de entrar al erario p煤blico, con ello tendr谩n no s贸lo el monopolio de la violencia, sino que adem谩s dejar谩n de depender del presupuesto que les quiera o no aprobar el poder legislativo, estar谩n en condiciones de estar por encima del propio poder ejecutivo, legislativo y judicial del pa铆s.

Mientras tanto, los cr铆menes que cometieron como Polic铆a Federal Preventiva, como Polic铆a Federal en el pasado, siguen impunes, y siguen siendo los mismos, no hay ni siquiera un intento de modificar de manera estructural el papel de ninguno de los cuerpos represivos, por el contrario, se les sigue fortaleciendo y el Presidente amenaza con que llegar谩 a 200 mil efectivos, a diferencia de la Polic铆a Federal en sus mejores momentos fueron 40 mil.

驴A alguien le queda duda de que con la Guardia Nacional avanza la militarizaci贸n en M茅xico?

Florentino L贸pez Mart铆nez. Presidente Nacional del Frente Popular Revolucionario (FPR)

