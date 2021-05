–

Chiapas, México. 25 de mayo. La reforma educativa aprobada por el congreso de la unión de este régimen autodenominado de la cuarta transformación (4t), no es más que la reforma neoliberal priista de Peña Nieto maquillada con el nuevo color del partido en el poder. Un acto que se nos vendió al magisterio como el más grande cambio efectuado en la educación, que resultó en una completa farsa para dar continuidad a la serie de afectaciones de los trabajadores de la educación que los coloca en mayor desventaja laboral y sindical.

Si bien se reconoce que en la actual ley omitieron el aspecto punitivo de las evaluaciones, en su operatividad se dejan intactas todas las medidas que causan la afectación de los derechos sindicales. Como las evaluaciones de ingreso, de promoción (horizontal o vertical) o diagnósticas, dicha operatividad la aplica la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros (USICAM, misma que cuenta con presupuesto y autonomía propia para emitir disposiciones, criterios o reglamentos que norman toda movilidad de los trabajadores del magisterio.

La USICAMM, según su artículo 8 es un instrumento del estado y por lo tanto es autónomo y en el ámbito de su competencia “emitirá las disposiciones bajo los cuales se desarrollan los procesos” … de ingreso, promoción y reconocimiento según la fracción IV del articulo 14 de su propia ley.

Además de lo anterior, nos excluyeron como trabajadores del apartado “b” del articulo 123 y nos clasifican como “servidores públicos” en un transitorio del actual artículo tercero constitucional, por lo que desaparece la intervención sindical en todo proceso y es el Estado quien toma la rectoría de la educación tal y como pretendía la reforma de peña nieto y gobiernos anteriores.

Con ello estamos sujetos a la “meritocracia” y a la defensa individual y no colectiva de nuestros derechos y conquistas laborales, mismas que se encuentran en riesgo con la pretensión de la federalización de la nómina educativa; el individualismo es la fórmula que se impone desde el Estado para el trabajador de la educación, de un gobierno que se aferraba en su discurso en la defensa de la educación pública.

Con ello se le pretende hacer a un lado de la lucha legal a las fuerzas democráticas del magisterio que pugnan por la democratización del sindicato, reducir a las representaciones a figuras ornamentales sin mayor injerencia en el control y organización de nuestro trabajo. Su intención es convertir al representante sindical en una figura pasiva, sin autoridad en las decisiones laborales ni en la defensa colectiva de nuestros derechos y carente de todo reconocimiento por la autoridad. Al representante sindical ya no se le trata como trabajador activo ya que tiene que solicitar un permiso sin goce de sueldo mientras tenga algún cargo sindical reconocido por la “toma de nota”, es decir, se les somete a nuevas formas de opresión.

En torno a la movilidad de los trabajadores queda al criterio del patrón-Estado, quien impone una constancia de no tener notas desfavorables para poder participar en la cadena de cambios, además no se otorgarán ordenes de comisión definitivas por cambios o promociones.

Toda promoción o ascenso queda sujeto a la “suficiencia presupuestaria”, en esta época de austeridad republicana para el magisterio, en Chiapas no hay un solo ascenso. Finalmente, el afectado es el trabajador y no los empresarios como se empeña en difundir al gobierno federal.

En cada cadena de cambios, se pierde el ajuste salarial de zona económica 1 si la nueva zona escolar se ubica en algún municipio considerado en zona económica 2. Si estas en zona económica 2 y te ubicas a la zona económica 1 no hay ajuste salarial, en ambos casos se reduce el salario.

No existen plazas de nueva creación, se reponen algunas (por deceso o jubilación) que son autorizadas. Los docentes recién egresados ocupan los interinatos con contratos por tiempo fijo, no adquieren derechos y en los períodos no se consideran las vacaciones ni el receso laboral.

Para los compañeros de secundarias generales es más agresiva la precarización laboral. Se pierden horas base por cambios de zona, no hay incrementos, se cambian con las mismas horas si la casualidad lo permite y USICAMM se adjudica las horas sobrantes y las oferta como interinatos por tiempo fijo.

Al no cubrirse las plazas vacantes y las de nueva creación no se cotiza al instituto de seguridad social (ISSTECH) por lo que se ponen en riesgo el fondo solidario de pensiones y jubilaciones que ya se pagan en UMA.

Para aspirar al examen de ingreso al servicio docente se exige titulo, haber cubierto algún interinato y tener constancia del curso de nueva escuela mexicana (NEM).

En suma, un conjunto de medidas antipopulares que están incorporadas en la Reforma educativa neoliberal, que afectan principalmente a los trabajadores de la educación. Hechos concretos que vienen a evidenciar la existencia de una política de simulación de la defensa de la educación pública y de los derechos sindicales.

Conforme avanza la aplicación cada vez más se desnuda el carácter demagógico y represivo del gobierno federal a pesar de que se empeñe en presentarse como defensor del magisterio. Por ello, es un error y hasta una actitud reaccionaria defender de manera ciega a un gobierno que es a todas luces antipopular y pro empresarial.

Como magisterio democrático en lucha y como organización sindical independiente, la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 (AED40) del CNTE llamamos a las bases magisteriales a alzar la voz y mantener la organización independiente, a reincorporarse a las acciones políticas de masas, ya que por medio de estas es como se efectúa la defensa de los derechos, a pasar del simbolismo virtual a lo presencial real.

POR UNA CNTE CLASISTA Y DEMOCRATICA.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DE LA 4T

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRATICA SECC.40, CHIAPAS

MAYO COMBATIVO

