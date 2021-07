14-07-2021

El día de hoy nuestros compañeros Fernando Gavito y Argelia Betanzos, cumplen 41 y 49 días en huelga de hambre; ellos están utilizando sus cuerpos como instrumentos para exigir justicia.

Hacemos un llamado solidario, a las y los compañeros de lucha, a sumarse, a alzar su voz mediante una llamada telefónica y el envío de un correo electrónico, a los siguientes números y direcciones electrónicas:

(Si se llama desde Europa poner el prefijo +52)

Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca

Teléfono: 951 501 6680 extensión 30001 al Magistrado Eduardo Pinacho Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca

email: epinacho@tribunaloaxaca.gob.mx

Consejo de la Judicatura Federal, México

Teléfono: 54 49 95 00 extensión 3211 al Mtro. Carlos Antonio Alpízar, Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, y con el Mtro. Adrián Valdés Quiroz Director General Jurídico del CJF.

email: sgpresidencia@correo.cjf.gob.mx

Sugerencia de exigencia por llamada telefónica:

Sugerencia de exigencia por correo electrónico:

La inocencia de los presos mazatecos Fernando Gavito Martínez, Herminio Monfil Avendaño y Jaime Betanzos Fuentes es pública. Los documentos que la demuestran también son públicos, se trata de:

*Amparos: 56/2015 J.2do. DTTO., 59/2015 de J1ro. DTTO., 311/2015 J.1ro. DTTO., 489/2015, etc, J.3ro. DTTO., etcétera.

*18 Autos de Libertad: 646/2015 1ra. Sala 74-(II)/2016 2da. Sala, 255/2016 1ra. Sala, 051/2017 1ra. Sala, 791/2017 1ra. Sala, 279/2018, 1ra. Sala, 646/2015 1ra. Sala, etcétera.

*2 sentencias absolutorias: Miguel Ángel Peralta Betanzos e Ismael Reyes Rosete.

*1 incidente de Libertad por desvanecimiento de datos de fecha de 1 de marzo de 2019, que desbarató el caso 02/2015 y que es el mismo con el que se está acusando a los presos por el delito de tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas.

Por otro lado está demostrada la fabricación de las acusaciones:

5 testigos fueron descalificados por la 1ra. Sala Penal del TSJO dentro del toca penal 791/2017; Manuel Z.C., Eleazar H.O., Fernando R.C., Marco A. O. G., Keila T. G.M.) porque sus dichos no tienen eficacia probatoria; otro testigo más negó haber declarado en contra de los presos F.R.C.; incluso otra testigo Amada O.H. se amparó para no ratificar sus declaraciones; y el único supuesto testigo presencial Vicente Z.C., narró una historia completamente distinta a la contada por Elisa Zepeda Lagunas. Aunado a esto el relato de la supuesta víctima Elisa Zepeda Lagunas es inverosímil (imposible de creer, así lo observó el Amparo 56/2015 de Juzgado 2do. Dtro. de Oaxaca en su primer punto de las observaciones sobre la ILEGALIDAD del Auto de formal prisión). Cabe precisar que ninguno de los 7 testigos corrobora la narrativa de Elisa Zepeda Lagunas.

La supuesta víctima Elisa Zepeda Lagunas ha variado su versión inicial varias veces, la última en marzo de 2019 cuando incorporó nuevas acusaciones que no están comprobadas por ningún certificado médico, ni por otro tipo de pruebas, además de reconocer públicamente que su padre Manuel Z.C. no estuvo en uno de los lugares donde supuestamente ocurrieron sus lesiones (siendo que lo ofreció como testigo presencial).

Otro punto que suma a la inocencia de los presos es inconsistencia de los Certificados Médicos, los cuales son contradictorios y la perita que emitió el 1er. Certificado (el que no registra las lesiones narradas por Elisa) está desaparecida, fue impedida por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que se presentara a rendir su testimonio, más adelante fue desaparecida y la Fiscalía ha informado que no da con su paradero.

Por lo anterior sobran razones para exigir la INMEDIATA LIBERTAD.

Pedimos al 1er, Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito que otorgue el Amparo y protección de la Justicia Federal a nuestros tres compañeros: Fernando Gavito Martínez, Herminio Monfil Avendaño y Jaime Betanzos Fuentes.

Pedimos a la 2da. Sala del TSJO, otorgue libertad inmediata a nuestros tres compañeros: Fernando Gavito Martínez, Herminio Monfil Avendaño y Jaime Betanzos Fuentes.