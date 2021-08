Un año mas la Plataforma Contra el 2 de Enero rechaza la celebración de la conquista de Granada ‘No a la toma’ no a las celebraciones fascistas

A 500 aÑos del inicio de la resistencia no nos conquistaron seguimos en resistencia y rebeldÍa

Posicionamiento del cipog-ez a 500 aÑos de la llamada “conquista de mÉxico”: ¡aquÍ seguimos, no nos rendimos, no nos vendemos, no claudicamos!