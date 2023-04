Integrantes del Movimiento por la Verdad y la Justicia, la mayor铆a adultos mayores, ocuparon hace un mes el Centro de Atenci贸n Integral como protesta por el incumplimiento de un acuerdo para recibir ayudas econ贸micas. La CIDH ha calificado el paso del tiempo como un factor de impunidad cuando las personas envejecen y mueren sin acceder a la verdad y la justicia

Quien busc贸 primero a Misael Mart铆nez P茅rez, tras ser v铆ctima de desaparici贸n forzada el 7 de marzo de 1978 en Atoyac de 脕lvarez, Guerrero, fue Isa铆as Mart铆nez Gervancio, su padre. Estela Mart铆nez P茅rez, hermana de Misael, entonces de 27 a帽os, recuerda acompa帽arlo en las b煤squedas.

鈥淵o ya era casada [鈥. A mi mam谩 un carro la avent贸 a media calle, se quebr贸 su pelvis, de ah铆 empez贸 a estar enferma y ya no pudo acompa帽ar a mi pap谩. Entonces, 茅l y yo and谩bamos鈥, cuenta do帽a Estela, hoy de 73 a帽os, quien vive sola y se sostiene econ贸micamente con la pensi贸n para adultos mayores que le entrega el gobierno federal.

Con parte de ese apoyo pag贸 los gastos del viaje de Atoyac de 脕lvarez a la Ciudad de M茅xico para participar en las actividades de protesta del Movimiento por la Verdad y la Justicia de los Desaparecidos de la Guerra Sucia de los a帽os 60, 70 y 80, un periodo de represi贸n y violencia del Estado que incluy贸 ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por agentes de inteligencia, polic铆as y militares.

Hace m谩s de un mes, en la ma帽ana del 17 de marzo, alrededor de 50 integrantes de este colectivo tomaron las oficinas del Centro de Atenci贸n Integral (CAI) de la Comisi贸n Ejecutiva de Atenci贸n a V铆ctimas (CEAV) en protesta por el incumplimiento de un acuerdo para entregar los primeros apoyos econ贸micos o 鈥渞ecursos de ayuda鈥 a 19 de sus miembros.

El Movimiento por la Verdad y la Justicia fue creado en 2018 por familias que durante d茅cadas hab铆an participado en otros grupos de v铆ctimas, principalmente de Atoyac de 脕lvarez, en el estado de Guerrero, sin poder dar soluci贸n a la b煤squeda de sus seres queridos desaparecidos, y acceder a la justicia y la reparaci贸n del da帽o.

Los cub铆culos se han convertido en dormitorios en los que descansan quienes participan en la protesta. (Celia Guerrero)

La represi贸n de movimientos sociales y pol铆ticos durante la 鈥済uerra sucia鈥 se extendi贸 a todo el pa铆s, pero en Guerrero fue 鈥渟istem谩tica y generalizada鈥 y se llev贸 a cabo a 鈥渦na mayor escala鈥, seg煤n lo se帽alado por la Comisi贸n de la Verdad (Comverdad) del estado en su informe de 2014.

El colectivo est谩 integrado por 77 sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas, en su mayor铆a adultas y adultos mayores, de acuerdo con Luis de la Cruz, su vocero. En algunos casos, como el de do帽a Estela, llevan m谩s de cuatro d茅cadas buscando a sus parientes y han ido de una agrupaci贸n a otra debido a conflictos internos y a la falta de resoluci贸n de sus demandas.

El paso del tiempo ha sido se帽alado por la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un factor de impunidad y un obst谩culo para la reparaci贸n integral de las v铆ctimas cuando, en casos de violaciones a los derechos humanos, despu茅s de dedicar tiempo y recursos en una lucha de a帽os o d茅cadas, sucede 鈥渆l envejecimiento y muerte de las v铆ctimas y familiares sin conocer verdad y justicia鈥.

Las pol铆ticas de memoria, verdad y justicia deben incorporar un 鈥渉orizonte temporal鈥 para su ejecuci贸n, se帽ala el organismo internacional. La invisibilizaci贸n del envejecimiento en estos procesos, agrega, es considerada una discriminaci贸n por edad.

鈥淐uando los procesos de justicia y verdad son demorados o interminables se recrudecen los efectos perniciosos de una violaci贸n a los derechos humanos鈥, se帽al贸 la CIDH el 24 de marzo en un comunicado que conmemoraba el D铆a Internacional del Derecho a la Verdad. Y esto es lo que ha sucedido con las v铆ctimas de la 鈥済uerra sucia鈥.

El 13 de marzo, miembros del colectivo guerrerense viajaron a la Ciudad de M茅xico para manifestarse por el incumplimiento de un acuerdo para la entrega de ayudas econ贸micas firmado en octubre del a帽o pasado por la titular de la CEAV, Martha Yuriria Rodr铆guez Estrada, y el director general de Estrategias y Atenci贸n de los Derechos Humanos de la Secretar铆a de Gobernaci贸n (Segob), F茅lix Santana 脕ngeles, quien es tambi茅n secretario ejecutivo de la Comisi贸n para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Hist贸rico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Creada el 6 de octubre de 2021, esta comisi贸n es un 鈥済rupo de trabajo especial鈥 presidido por la Subsecretar铆a de Derechos Humanos, Poblaci贸n y Migraci贸n, e integrado por personal de instituciones como la CEAV y la Comisi贸n Nacional de B煤squeda. Aunque cuenta con dos instrumentos 鈥攅l Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Hist贸rico y el Comit茅 para el Impulso a la Justicia鈥 en el que participan especialistas independientes, se trata de un organismo gubernamental, que tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024.

D茅cadas de impunidad

La familia de do帽a Estela acumula 45 a帽os de exigencia de verdad y justicia. Isa铆as, su padre, pertenec铆a a la Asociaci贸n de Familiares de Detenidos Desaparecidos y V铆ctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en M茅xico (Afadem), un colectivo creado en 1978.

Durante veintis茅is a帽os, Isa铆as busc贸 a su hijo Misael en c谩rceles y cuarteles militares, y particip贸 en plantones y manifestaciones para exigir su presentaci贸n con vida. En enero de 2004, cuando ten铆a 82 a帽os, fue acusado junto a otras cuatro personas del asesinato de Horacio Zacar铆as Barrientos Peralta, un testigo clave para identificar a personal del Ej茅rcito y de la Polic铆a Judicial involucrado en la detenci贸n y desaparici贸n de cientos de habitantes en la sierra de Guerrero, y que poco antes del crimen hab铆a dado su testimonio a la Fiscal铆a Especial para Movimientos Sociales y Pol铆ticos del Pasado. Isa铆as se declar贸 inocente y v铆ctima de tortura por parte de la Polic铆a Judicial. Despu茅s de once meses encarcelado, fue liberado junto con dos de los cinco acusados.

鈥淧ara m铆 fue m谩s feo porque yo no dorm铆a en la noche. Ten铆a miedo de que me cayeran a quitarme a mi padre otra vez. Y yo no dorm铆a, quer铆a meter a mi pap谩 no s茅 en d贸nde, que nadie lo viera. Ten铆a mucho miedo. Todo eso fue a consecuencia de que mi pap谩 mucho buscaba a mi hermano鈥, recuerda do帽a Estela.

La condici贸n de salud de Isa铆as era mala, pero estando preso se agrav贸. Un a帽o exacto despu茅s de su liberaci贸n, el 3 de diciembre de 2005, falleci贸. A partir de entonces, Estela y Jaciel Mart铆nez Hip贸lito, hijo de su hermano desaparecido, decidieron continuar exigiendo lo que Isa铆as ya no pudo.

鈥溌緿贸nde est谩n? Es lo que nosotros queremos saber, porque mi padre y mi madre se fueron con esa ilusi贸n de saber de su hijo y nunca fue posible. All铆 terminaron su vida ellos dos, buscando a mi hermano. Y eso es lo que a m铆 me da fuerza y 谩nimo de seguir luchando, porque vi cu谩nto sufrieron mis padres鈥.

Apoyos que no llegan

Do帽a Estela y otras ocho mujeres, integrantes del Movimiento por la Verdad y la Justicia, juegan a la tradicional loter铆a mexicana. Son alrededor de las siete de la noche del jueves 30 de marzo y, despu茅s de hacer la comida, de recoger y lavar, se toman un descanso.

Quienes ese d铆a sostienen la toma de las instalaciones del CAI son alrededor de 30 personas y, por lo menos, la mitad son mujeres. Las labores de aseo y de la cocina se las dividen do帽a Estela y sus compa帽eras Lidia, Abelina, Simona, Mercedes, Macrina, Nestora, Julia, Andrea, Teresa, Saturnina, Isabel, Silvia y Leslie. A un lado de la mesa en la que se entretienen jugando, hay un par de kilos de jitomates y papas, cabezas de ajos y otros ingredientes para la comida de la jornada siguiente.

鈥淎penas nos trajeron la loter铆a, pues, para distraernos鈥, dice una de las mujeres, envuelta en su rebozo. Entretanto, se escucha caer una fuerte lluvia.

Desde el 17 de marzo, los cub铆culos donde los funcionarios sol铆an atender a las personas usuarias del CAI se han convertido en dormitorios. Las y los manifestantes han colocado los muebles de oficina en las esquinas y con cobijas improvisan camas a ras del suelo. Tambi茅n han montado una cocina comedor en el patio, al aire libre, y un 谩rea de vigilancia que incluye una hamaca en la entrada del centro.

Ese d铆a, por la ma帽ana, el colectivo decidi贸 en asamblea tomar las instalaciones. Alrededor de las 11:30 horas, unas 50 personas llegaron a las oficinas, un par se registraron y, tras unos minutos, Luis de la Cruz, vocero del colectivo, tom贸 un meg谩fono y anunci贸:

鈥淐ompa帽eros, en este momento les comunicamos a las personas que est谩n aqu铆 que el edificio est谩 tomado por nuestro colectivo, por el incumplimiento a un acuerdo, que fue violado por la CEAV鈥.

Le pidieron a los empleados que se retiraran, pero estos prefirieron quedarse y comenzaron a dar consultas de salud a las y los adultos mayores que participaban en la toma. Unos 30 minutos despu茅s llegaron polic铆as antimotines a rodear el lugar.

鈥淣osotros dijimos, si nos van a desalojar no podemos poner resistencia porque no tenemos las condiciones para evitarlo. Somos adultos mayores, pura se帽ora, 驴pues c贸mo? [鈥 Nuestra toma es pac铆fica, ni siquiera agredimos a nadie o que hayamos ofendido a alg煤n empleado, no. Aqu铆 venimos nosotros tambi茅n a que nos den alg煤n servicio, 驴c贸mo vamos a agredir?鈥, se帽ala De la Cruz.

Unas horas despu茅s de la toma, la CEAV emiti贸 un comunicado: 鈥淕rupo de personas cierra instalaciones del CAI鈥︹, en el que anunciaba la suspensi贸n de los servicios regulares de la oficina y reprobaba 鈥渃ualquier acto de violencia contra v铆ctimas y personas servidoras p煤blicas鈥.

鈥淎horita se sienten v铆ctimas porque estamos aqu铆, dicen que un grupo de personas entr贸 aqu铆. 驴Por qu茅 no dicen 鈥榰n grupo de v铆ctimas鈥? Todos, todos tienen la calidad de v铆ctimas con el Renavi鈥.

De la Cruz alude con estas siglas al Registro Nacional de V铆ctimas, el padr贸n de personas v铆ctimas de un delito o violaci贸n a los derechos humanos administrado por la CEAV, que incluye el Registro Federal de V铆ctimas (Refevi) y los registros locales. De acuerdo con las estad铆sticas de la CEAV, desde 2014 hasta diciembre de 2022 recibieron 69,408 solicitudes de inscripci贸n al Renavi, de las cuales se asignaron 52,791 folios. Una vez que una v铆ctima es inscrita y recibe el folio, puede acceder a las medidas de ayuda, atenci贸n y reparaci贸n integral que otorga la CEAV.

Seg煤n el acta de la junta de gobierno de la CEAV realizada en julio de 2022, del periodo de la 鈥済uerra sucia鈥 hay 2,209 v铆ctimas con expediente en el Refevi (97 por ciento con un folio asignado). La mayor铆a se concentran en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Sinaloa y la Ciudad de M茅xico, y en menor n煤mero, en Baja California, Nuevo Le贸n, Tamaulipas, Morelos y Michoac谩n. El 75 por ciento de los registros son v铆ctimas indirectas, y el 25 por ciento, directas, y la mayor parte son personas adultas mayores.

Do帽a Estela y su sobrino Jaciel cuentan con un folio asignado del Renavi que los acredita como v铆ctimas indirectas desde mayo de 2016. Ella toma sus documentos y los muestra para comprobarlo.

鈥淰enimos y firmamos papeles. 鈥楴o, que para tal fecha, ahora s铆 ya鈥. Y nos vamos contentos y se llega la fecha y no. Y all谩 venimos m谩s. No tenemos dinero, yo ando consiguiendo prestado鈥, cuenta do帽a Estela sobre los m煤ltiples viajes que ha realizado con sus compa帽eros del colectivo desde Atoyac de 脕lvarez a la Ciudad de M茅xico.

Lo que tanto han esperado, explica De la Cruz, son esas medidas que la CEAV reconoce como 鈥渞ecursos de ayuda, asistencia y reparaci贸n integral鈥: apoyos monetarios para alimentaci贸n, alojamiento y traslados relacionados con el acceso a la justicia, la atenci贸n m茅dica y los gastos funerarios, en tanto no exista una reparaci贸n integral del da帽o. E insiste: no se trata de beneficios o d谩divas, es su derecho legal como v铆ctimas y les resolver铆a muchos problemas en lo inmediato.

鈥淵o cuid茅 a mi padre como pude, lo sepult茅 igual, a mi mam谩 tambi茅n. Por eso siento yo, no s茅鈥 que nos van a ayudar, pero 驴cu谩ndo y en qu茅 forma? Hab铆a muchos se帽ores ya de edad en nuestro grupo y muchas personas est谩n muriendo sin una esperanza de nada鈥, lamenta do帽a Estela.

Rueda de prensa de integrantes del colectivo tras la toma de las instalaciones. (Celia Guerrero)

Acuerdos incumplidos

Luis de la Cruz, quien pronto cumplir谩 65 a帽os, es yerno de Antonio Onofre Barrientos, desaparecido el 2 de septiembre de 1972. Tras la muerte de Florentina Gudi帽o Castro 鈥攅sposa de Antonio鈥, asumi贸 junto con su esposa y sus hijas un rol de liderazgo en las actividades de protesta. En diciembre de 2018 se unieron al colectivo y, poco despu茅s, De la Cruz comenz贸 a apoyar con los tr谩mites frente a las dependencias y a fungir de vocero.

鈥淒esde 2019 estamos pidiendo esto y no nos contestan鈥, dice sobre los recursos de ayuda. 鈥淵 tengo mis acuses, no solamente de palabra, lo pedimos con la CEAV y hasta a Gobernaci贸n tambi茅n. Hemos regado papeles por donde quiera y nos ignoran, ese es el coraje que nos da鈥.

Cuenta que, antes de tomar las instalaciones del CAI, el colectivo realiz贸 bloqueos, protestas pac铆ficas, y particip贸 en mesas de di谩logo y en reuniones para hacerse escuchar y colaborar con autoridades y funcionarios del gobierno. Y es que la comisi贸n actual para investigar la 鈥済uerra sucia鈥, creada por decreto del presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, fue una demanda de los colectivos de v铆ctimas que apostaron por una nueva administraci贸n aparentemente comprometida con sus causas; sin embargo, con el paso de los meses dicen estar decepcionados.

El 22 de junio de 2022, en el Campo Militar No. 1, durante el acto protocolario de inicio de actividades de la comisi贸n, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, reivindic贸 la actuaci贸n del Ej茅rcito durante la 鈥済uerra sucia鈥 y anunci贸 que algunos de los militares fallecidos durante ese periodo ser铆an inscritos en el Monumento a los Ca铆dos de las Fuerzas Armadas. Para evidenciar su rechazo al discurso del general, el colectivo decidi贸 emprender una serie de manifestaciones.

En septiembre, los integrantes bloquearon la carretera Acapulco-Zihuatanejo durante horas a manera de protesta. Ped铆an, entre otras demandas, que L贸pez Obrador cancelara los planes del secretario de la Defensa de inscribir los nombres de los 鈥減erpetradores鈥 en un monumento. La 煤ltima petici贸n era para el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a quien solicitaban 鈥渘os informe el avance de la comisi贸n, reparaci贸n y medidas de ayuda鈥.

El 27 de octubre, el colectivo fue convocado a la Ciudad de M茅xico para reunirse con Santana 脕ngeles, por parte de la Segob, y Rodr铆guez Estrada, titular de la CEAV. Ese d铆a firmaron el acuerdo que ahora sus integrantes consideran incumplido y por el que justifican la toma de las instalaciones del CAI. El compromiso fue analizar 鈥渓os procesos de los 19 expedientes completos que existen para emitir las resoluciones鈥 ese a帽o; es decir, que en 2022 se entregar铆an 19 recursos de ayuda. No se establecieron montos, pero se acord贸 que, tras proporcionar una 鈥渓ista de documentos faltantes para el 4 de noviembre de 2022鈥, posteriormente se agendar铆an citas a trav茅s de Tom谩s Godoy Barrera, integrante del colectivo.

鈥淟e dijimos: 鈥樎縎abe qu茅, licenciada Yuriria? P谩senos esos 19 expedientes para saber qu茅 compa帽eros est谩n completos. Porque yo que me acuerde, le entregu茅 todo. Aqu铆 no met铆 papeles de 19, son 73 [personas v铆ctimas integrantes del colectivo]鈥. Y ella me dijo que esos 19 ya estaban completos y que se iba a emitir una resoluci贸n para que se dieran ya las primeras medidas de ayuda. As铆 nos dijo, despu茅s nos la volte贸鈥, recuerda De la Cruz.

En 2023, el colectivo continu贸 con las manifestaciones: en febrero protest贸 afuera del Palacio Nacional y del Campo Militar No. 1; se reuni贸 con Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, y tras bloquear la entrada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de M茅xico, sus miembros fueron atendidos por personal del CAI, que les pidi贸 ingresar otros documentos para continuar con el tr谩mite. El 13 de marzo, a煤n sin una soluci贸n, volvieron a la Ciudad de M茅xico para realizar una nueva jornada de manifestaciones. El 17 de marzo, finalmente, tomaron las instalaciones del centro.

鈥淟os compa帽eros dijeron: 鈥極ye, pues no venimos a pasear, venimos a luchar鈥. Dijeron: 鈥楶ues v谩monos al CAI鈥. Por eso estamos aqu铆鈥, dice De la Cruz.

Godoy, quien estuvo presente en la firma del acuerdo en octubre, duda que los contacten pronto. Piensa que est谩n esperando a que se cansen o se les agoten los recursos. Su primera demanda fue reunirse con la titular de la CEAV, pero a煤n no los ha recibido. Se busc贸 conocer la postura del organismo ante el conflicto, pero hasta el momento de la publicaci贸n no hubo respuesta.

鈥淎hora se quieren lavar las manos, que porque somos grilleros, dicen ellos, que por qu茅 nos atrevimos鈥 No nos dejaron otra opci贸n鈥, afirma.

Esos grilleros son en su mayor铆a, como do帽a Estela, adultas mayores. Los m谩s j贸venes, un n煤mero reducido, son nietos y nietas que nunca conocieron a sus abuelos desaparecidos, mientras que otros familiares, hijas e hijos, yernos y nueras, no tienen, como Godoy, menos de 50 a帽os.

De la Cruz y Godoy mencionan a do帽a Luisa V谩zquez, con 82 a帽os, como la m谩s longeva del colectivo. Luego a do帽a Fidencia, que se fue a descansar a su casa unos d铆as porque est谩 enferma del coraz贸n; do帽a Juana Barrientos, que ya no camina, pero a quien representan sus hijas, y don Chico, que particip贸 en las protestas en la Ciudad de M茅xico en febrero hasta que desarroll贸 una trombosis en la rodilla. Y a quienes est谩n aqu铆, como do帽a Estela, sosteniendo la toma con su trabajo dom茅stico y jugando loter铆a para distraerse.

De la Cruz afirma que la intenci贸n del colectivo es reunirse tambi茅n con el subsecretario Encinas. Desde la toma, solo han podido hablar con Abel Barrera y Eugenia Allier, dos de los miembros del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Hist贸rico, quienes se comprometieron a apoyarlos llevando sus demandas al interior de la comisi贸n. Ambos declinaron dar una entrevista.

Mientras esperan a que la titular de la CEAV los reciba, integrantes del colectivo organizaron el domingo 16 de abril una venta de pozole para recaudar fondos y sostener la protesta. Sugieren, entre broma y broma, renombrar el CAI como Pozoler铆a La Resistencia.

鈥淎 lo mejor nos llevamos aqu铆 unos cinco, seis, siete meses, hasta un a帽o. Pero estamos preparados para eso, para ese tiempo鈥, asegura De la Cruz, y a帽ade bromista: 鈥淣ada m谩s con que no sean otros 50 a帽os [refiri茅ndose al periodo m谩s 谩lgido de la 鈥榞uerra sucia鈥橾 porque va a estar canijo鈥.

El 16 de abril, miembros del colectivo organizaron una venta de pozole para recaudar fondos. Han rebautizado el lugar como La Resistencia. (Rebeca Herrera/ObturadorMX)

**Foto de portada: Desde el 17 de marzo, integrantes del Movimiento por la Verdad y la Justicia de los Desaparecidos de la Guerra Sucia de los a帽os 60, 70 y 80 tomaron el Centro de Atenci贸n Integral de la Comisi贸n Ejecutiva de Atenci贸n a V铆ctimas. (Rebeca Herrera/ObturadorMX)

