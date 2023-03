–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga March 15, 2023 433 puntos de vista

Laura Carlsen

La militarizaci贸n, ahora institucionalizada en la Constituci贸n y en la pr谩ctica, extendida para los pr贸ximos seis a帽os y muy posiblemente para siempre, no es solo la m谩s reciente manzana de la discordia entre los partidos pol铆ticos. Es un tema que tiene profundas implicaciones para la sociedad mexicana, la democracia, la seguridad, la igualdad de g茅nero y los DDHH. Tiene que analizarse en el marco de estas consideraciones, m谩s all谩 de los falsas e hip贸critas posicionamientos de los partidos pol铆ticos.

El pasado 9 de septiembre el Senado aprob贸 la propuesta del presidente para que la Guardia Nacional pasara del mando civil (nominalmente) en la Secretar铆a de Seguridad y Protecci贸n Ciudadana, a formar parte de la Secretar铆a de Defensa (SEDENA). La SEDENA es ahora responsable de su operaci贸n, administraci贸n, entrenamiento y despliegue en territorio nacional. Ya fue publicado en el Diario Oficial.

La segunda parte, la extensi贸n del mandato de las FFAA para participar en tareas de seguridad p煤blica hasta el a帽o 2028, ser谩 ley esta semana, despu茅s de que el Senado aprob贸 la propuesta el martes y pasa con modificaciones a la C谩mara de Diputados. 驴Qu茅 est谩 en juego, m谩s all谩 de qui茅n gan贸 y qui茅n perdi贸 en el terreno pol铆tico?

Para analizarlo, primero hay que descartar la hipocres铆a pura de los panistas y priistas que empezaron, y sostuvieron, este modelo de guerra durante m谩s de una d茅cada de sangre. Tambi茅n de las ONGs en EEUU como WOLA y Human Rights Watch que ahora critican el modelo y que, en su momento, avalaron la Iniciativa M茅rida en el Congreso de los EEUU, que es el apoyo econ贸mico y geopol铆tico al modelo de la 鈥済uerra contra las drogas鈥.

Hay varias razones fundamentales, y no solo oportunistas, para oponerse a las reformas:

1. Es un modelo que genera violencia y no asegura la seguridad p煤blica. Como ha dicho el propio presidente, violencia contra violencia genera m谩s violencia. El entrenamiento militar sigue la l贸gica de dominaci贸n, eliminaci贸n del enemigo y fuerza bruta, que puede funcionar en un campo de batalla, pero no en una comunidad o una ciudad frente a paisanos suyos. No se puede aniquilar al crimen porque es una expresi贸n de las fisuras y perversiones inherentes en la misma sociedad. Se reproduce en la medida en que no se atienden sus causas profundas. Es una contradicci贸n hablar de programas que reconocen las causas y a la vez dedicar los mayores recursos al enfrentamiento armado.

Con raz贸n no funciona. La correlaci贸n entre el n煤mero de tropas desplegadas en territorio nacional y el n煤mero de homicidios dolosos es innegable. En este sexenio, los homicidios siguen al mismo nivel, alt铆simo, que en el durante el mandato de Pe帽a Nieto y los feminicidios siguen subiendo. No hay ninguna evidencia de 茅xito con el uso de las fuerzas armadas y existen muchos casos de probable complicidad y corrupci贸n, casos que muchas veces no son investigados ni enjuiciados.

2. Lleva a graves violaciones de los DDHH, que quedan impunes. La violaci贸n de los DDHH por parte de las FFAA no cesa: ejecuciones extrajudiciales, las violaciones a In茅s y a Valentina, miles de desapariciones atribuibles a ellos, Tlatlaya, Petatl谩n, Chiapas, su actuaci贸n en reprimir a las personas migrantes subordinados a la pol铆tica de EEUU, las nuevas evidencias en el caso de Ayotzinapa que salieron el mismo d铆a de la propuesta presidencial, y el m谩s reciente caso de la muerte de la peque帽a Heidi P茅rez por balas de la Marina.

Si bien ha bajado el n煤mero de denuncias bajo la pol铆tica sensata de evitar enfrentamientos, el problema es estructural. La falta de transparencia y rendimiento de cuentas entre las FFAA dificulta el esclarecimiento de los cr铆menes que cometen, en un pa铆s que de por si tiene una tasa de impunidad arriba de 95 por ciento.

3. El abandono del prop贸sito de transitar desde la seguridad militar a la seguridad p煤blica civil: Una de las modificaciones para aprobar la presencia de las FFAA en las calles hasta 2028 fue incrementar el financiamiento a las polic铆as estatales y municipales. M谩s que resolver la situaci贸n de abandono, la destaca.

No hay planes reales para capacitar a la polic铆a a pesar de que existen nuevos modelos de polic铆a cercana y participaci贸n ciudadana que han mostrado efectividad. 驴Si se conf铆a en poder entrenar a la GN para hacer tareas policiales en solo unos meses antes de ser despegados, por qu茅 no podemos entrenar a los policias? Los bajos salarios y cadenas de mando corruptos son una invitaci贸n a la corrupci贸n sin embargo poco, o nada, se hace para remedar la situacio贸n.

Hay consenso entre los organismos de DDHH en no usar las fuerzas armadas en tareas de seguridad p煤blica. La Corte Interamericana de DDHH lo estableci贸 ante el gobierno mexicano en el caso de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974 y lo ha reiterado.

4. Crea un poder desproporcionado de las FFAA: Llam贸 la atenci贸n cuando el secretario general Luis Crescencio Sandoval hizo referencia al 鈥渟ector militar鈥 como si fuera una fuerza aut贸noma con sus propios intereses en la sociedad mexicana. Con la GN, los militares activos en el pa铆s llegan a 500,000, colocando a M茅xico en el noveno lugar en el mundo y el m谩s grande de Am茅rica Latina, seg煤n el informe de 鈥橤lobal Fire Power鈥 2022.

Adem谩s, tiene un presupuesto r茅cord en la historia de M茅xico, y ha ampliado su poder econ贸mico con el manejo de megaproyectos de infraestructura (que no casualmente enfrentan fuertes oposiciones locales y nacionales), puertos y aeropuertos.

Fuente: https://www.nodal.am/2022/10/mexico…