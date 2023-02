.

GRITOS, GRIETAS Y SIEMBRAS DE NUESTROS TERRITORIOS DEL SUR.

Catherine Walsh y el pensamiento cr铆tico-decolonial en Am茅rica Latina (*)

M谩s all谩 de la superstici贸n

Gustavo Esteva

Universidad de la Tierra, Oaxaca

No es f谩cil participar en un homenaje a Cathy Walsh. No sabe uno por d贸nde empezar, ante la variedad de sus contribuciones en palabra y obra. Y luego, no hay lenguaje. La tensi贸n que se observa en sus escritos, a la b煤squeda de las palabras pertinentes para aludir a las novedades que exi-ge la circunstancia, se presenta aqu铆 tambi茅n, cuando no hay una manera apropiada de caracterizarla. Es buena la expresi贸n que ella eligi贸, 鈥渋ntelec-tual militante鈥, pero resulta claramente insuficiente. Superstici贸n es una fe fuera de lugar, es un conjunto de creencias sin fundamento. Tengo la impresi贸n de que Cathy logr贸 salir, en forma casi heroica, de todas las supersticiones que la hicieron.

Transterrada

Jos茅 Gaos, el notable fil贸sofo, acu帽贸 la palabra; se consider贸 transterrado. No quer铆a referirse a una condici贸n de su vida personal sino a un proyecto vital e intelectual. Le llovieron cr铆ticas, especialmente de republicanos espa帽oles que afirmaron hasta la muerte su condici贸n de exiliados y se aferraban al destierro como definici贸n de identidad: se hab铆an quedado sin su tierra. Le atribu铆an a Gaos un exceso de celo con sus anfitriones y hasta consideraban que su empatriaci贸n mexicana (otra expresi贸n que us贸 Gaos) era una exageraci贸n patri贸tica, una especie de patriotismo militante fuera de lugar, o bien una simple cursiler铆a. Transterrado es, para Gaos, la actitud de quien sale de su tierra, por su propia voluntad o a fuerzas, y llega a otra que no s贸lo le es af铆n, sino que llega a quererla tanto o m谩s que a la propia, la de origen. Es la noci贸n que se aplica con claridad a Cathy. En ella, adem谩s, adquiere variantes particularmente valiosas.

En Ecuador, Cathy no practic贸 una empatriaci贸n. Su actitud no implic贸 afiliarse a la patria ecuatoriana, en el sentido que la palabra adquiri贸 en los 煤ltimos siglos, cuando tom贸 un sello patriarcal y el nacionalismo fue herramienta de manipulaci贸n y control. Para la gente com煤n, en el siglo XVI, patria era la tierra en la que hab铆a nacido: su aldea, su comarca, su ciudad鈥 Poco a poco, sin embargo, el t茅rmino fue asimil谩ndose al rey y al reino, y cobr贸 otro sentido. Luis Gonz谩lez y Gonz谩lez se vio obligado a recuperar el antiguo sentido del t茅rmino matria, el que ten铆a desde los griegos, para referirse a lo que la gente llamaba en M茅xico su 鈥減atria chica鈥, su lugar de nacimiento y pertenencia f铆sica y cultural. Cathy se habr铆a enmatriado.

Adem谩s, su actitud abarc贸 varias matrias. Tom贸 para s铆, en la cabeza y el coraz贸n, diversas tierras ecuatorianas, por ejemplo, con las organizaciones ind铆genas o afrodescendientes o con las mujeres. Tambi茅n hizo suyas las matrias andinas y la del Abya Ayala. Todas juntas forman su actitud profunda, el sentido de su compromiso vital y pol铆tico, lo que la transterr贸, tras una escucha atenta.

Enraizada

Cathy echa ra铆ces en donde est谩. Ha querido vivir enraizada. No deja que sus empe帽os intelectuales la lleven a tomar por reales las abstracciones. No vive con la mirada puesta en los horizontes que esas abstracciones abren, por encima de la realidad natural y social alrededor.

Cathy piensa y act煤a a partir de sus propias luchas, experiencias y pr谩cticas de vida, que le sirven como base de reflexi贸n (2019a). 鈥淧ongo mi energ铆a, esfuerzo y atenci贸n en lo encarnado, situado y local鈥, sostiene. Est谩 comprometida con los empe帽os que desaf铆an, transgreden, interrumpen y desplazan al sistema dominante, porque ah铆 鈥渟e construyen y caminan formas de estar-hacer-ser-sentir-pensar-saber-vivir muy otras鈥 (2017a, p. 82).

Apuesta a esos modos muy otros de ser y de pensar, esas 鈥渆speranzas peque帽as鈥, tras abandonar la compulsi贸n de cambiar o transformar el sis-tema en su conjunto y totalidad. No pierde de vista el horizonte del enemigo 鈥済rande鈥. Quiere un cambio general, un cambio del sistema capitalista/moderno/colonial/heteropatriarcal. Pero abandona radicalmente todas las formas del universalismo de la totalidad. Es el mismo impulso que la lleva a apartar la mirada del Estado, con may煤scula, como orientaci贸n, sentido y destino de la lucha; le interesa la que se realiza desde los abajos, a ras de tierra, con muy otras intuiciones y compromisos (2017b, p. 30).

Cathy naci贸, creci贸 y se form贸 en la mirada occidental universal y universalizante. Al empezar su migraci贸n al sur, hace m谩s de 40 a帽os, tuvo que cuestionar y desafiar su 鈥渕irada interna鈥, el lugar desde el cual enun-ciaba ideas y pr谩cticas. Tuvo que aprender a desaprender y a reaprender, en un proceso profundo de transformaci贸n personal que le permiti贸 abrirse a formas de comprensi贸n del mundo pluri-versales e inter-versales, en vez de universales, como ella se帽al贸 en su momento.

El cambio no se produjo de un d铆a para otro, entre otras cosas por el hecho de experimentar tambi茅n, desde su lugar en el sur, los ideales y las violencias de la modernidad occidental, que forman parte de las 鈥渕iradas internas鈥 y de las l贸gicas de clasificaci贸n que se asumen en todas partes en forma expl铆cita o impl铆cita y crean complicidades insoportables.

Parece haber perdurado en Cathy, hasta hoy, el esp铆ritu de los a帽os sesenta. Ese impulso colectivo de alcance mundial, que buscaba cambiarlo todo, se desat贸 cuando Cathy apenas dejaba de ser ni帽a, pero evidentemente se arraig贸 en su manera de ser y existir. Experiment贸, como adolescente, lo que significaba la notable organizaci贸n estudiantil Students for a Democratic Society (SDS), cuyo manifiesto de Port Huron, en 1962, puede verse a煤n como anticipaci贸n luminosa de un proyecto pol铆tico de gran envergadura; ah铆, en un grupo de estudio de SDS, empez贸 su lectura de Franz Fanon, que habr铆a de marcarla para siempre. Ya en la d茅cada de 1970 Cathy recibi贸 de las Panteras Negras uno de los primeros 鈥渆ncargos鈥 que definieron su vida. En esa 茅poca decidi贸 tambi茅n experimentar la vida comunal y poner sus manos en la tierra, cultivando su propia comida. Desde muy joven, por tanto, se observan en Cathy los compromisos profundos con la realidad inmediata y con el cambio pol铆tico radical: su activismo aparece siempre vinculado con formas de pensar y de vivir en las que se compro-mete a fondo, con los pies en la tierra.

Decolonizada

Cathy trae consigo, hasta los huesos, el 铆mpetu colonizador. Para quien coloniza, particularmente si es norteamericano, es casi imposible percibir la parcialidad de su mirada. Asume casi siempre que su presencia, su pr茅dica y su acci贸n son una bendici贸n para lxs colonizadxs. Se trata de incorporarlxs a un modo de ser y de pensar que considera indudablemente mejores. Toda colonizaci贸n conquista r谩pidamente adeptxs en la tierra colonizada, que se convierten en aliadxs y c贸mplices de la tarea. Adquieren a plenitud el af谩n de ser incorporadxs. Quieren compartir la fe del colonizador y pueden convertirse en fieles de su religi贸n que lleven su fanatismo a toda suerte de extremos. Se esfuerzan en 鈥渟er como ellos鈥, en adquirir para s铆 todas las condiciones de la modernidad, el capitalismo, el desarrollo. Pueden participar con pasi贸n y entusiasmo en la destrucci贸n de la cultura propia y de todo lo que existe en el espacio colonizado. Combinan de la mejor manera posible los patrones patriarcales que el colonizador trae consigo con los que ya pose铆an en su tradici贸n. Algunxs son simples lacayxs, al servicio del colonizador. Otrxs son colonizadxs d贸ciles. Cierto n煤mero consigue tomar parte en la empresa colonizadora desde arriba y compartir sus productos.

Cuando la colonizaci贸n se realiza desde el lado izquierdo resulta especialmente perniciosa. Parece imposible percibirla como tal. Est谩 formada por doctrinas y pr谩cticas que parecen enteramente destinadas a la liberaci贸n de lxs colonizadxs. En general, quien coloniza desde esta posici贸n no parece recibir beneficio alguno del empe帽o; incluso, puede realizar evidentes sacrificios y hasta poner en peligro su libertad y su vida. Para muchas personas de este signo es pr谩cticamente imposible detectar las ra铆ces racistas, patriarcales y sexistas de las doctrinas convencionales de liberaci贸n que forman parte de la colonizaci贸n que practican, incluso cuando no lo saben o quieren.

Cathy tra铆a consigo esa doble carga: su 鈥渕irada interna鈥, el espacio del que emanaban naturalmente ideas y pr谩cticas por su condici贸n norteamericana, y adem谩s su posici贸n pol铆tica, asociada con doctrinas de clara impronta euroc茅ntrica, y todo ello revestido de un 铆mpetu redentor. Cathy ven铆a a 鈥渁yudar鈥, a poner al servicio de otrxs sus conocimientos, su tiempo, sus experiencias, sus pr谩cticas. Record贸 reiteradamente que no pod铆a negar el privilegio que portaba, como una mujer percibida como blanca, como inmigrante y como intelectual asociada con la universidad.

Destaco todo esto para subrayar el m茅rito de Cathy. No se redujo a limpiar su propia mirada, a aprender a desaprender y reaprender, como ha repetido incansablemente, hasta despojarse por completo del 铆mpetu colonizador. Fue tambi茅n una de las primeras personas en el mundo que supo apreciar el valor y sentido de las propuestas de An铆bal Quijano sobre decolonialidad. Descubri贸 claramente que mientras el colonialismo hist贸rico convencional hab铆a quedado atr谩s y no subsist铆an ya las colonias de los antiguos imperios, persist铆a una forma colonizada de existencia, reflejada en el pensar lo mismo que en el hacer, la cual afectaba por igual a colonizadores y colonizados.

Cathy ha adquirido justa fama a la cabeza de la corriente decolonial, que no se ha dejado atrapar como moda acad茅mica y constituye ya una vigorosa posici贸n filos贸fica y pol铆tica que permea capas cada vez m谩s amplias de la sociedad y la cultura en muchas partes del mundo. No parece necesario extenderse aqu铆 en reflexionar sobre las contribuciones espec铆ficas de Cathy a la configuraci贸n y propagaci贸n de esa corriente. Pero es importante subrayar aspectos no siempre aquilatados de esas contribuciones, por haber sido formuladas desde el lugar f铆sico, cultural, intelectual y pol铆tico del que Cathy ven铆a, que entre otras cosas la hizo padecer racismos a la inversa. Por esa v铆a, Cathy pudo definir su camino como praxis decolonial; no se trata de un paradigma, una nueva teor铆a cr铆tica, un nuevo objeto de estudio o una especie de iluminaci贸n que ciertas personas tienen y otras no. La decolonialidad trata de un accionar, dice Cathy, una manera de analizar y actuar con respecto a la realidad que estamos viviendo para concentrarse en las pr谩cticas que desaf铆an al sistema dominante.

Desescolarizada

Cathy ha pasado la vida entera en la escuela y la academia. Graduada con honores y con inmenso prestigio como acad茅mica, expuesta a la permanente seducci贸n del 鈥渃laustro del saber鈥, no estaba c贸moda ah铆. Lo convirti贸 tambi茅n en espacio de lucha, en el que libraba innumerables batallas internas y desde el cual lanzaba toda suerte de empe帽os. Siempre he dicho que la universidad no es 鈥渕i lugar鈥; trabajo all铆 pero no es, y nunca ha sido, el lugar de mi sentimiento y pensamiento. [鈥 Cada vez estoy m谩s inc贸moda en la UNI-versidad, m谩s desobediente con respecto a su disciplina y disciplinamiento, su ethos blanco-mestizo, masculino y heteropatriarcal, su indiferencia intelectual, su ceguera frente a la realidad y sus complicidades crecientes con el sistema violencia-guerra-muerte que hoy es la modernidad/colonialidad/capitalismo global. (Walsh, 2019b, p. 95)

Cathy ha resistido por muchos a帽os los afanes e intereses del poder institucional, sea universitario o estatal. 鈥淭engo claro que mi lugar no es la UNI-versidad鈥, sostiene. Sigue en la universidad 鈥攑or un tiempo que se acorta ya鈥 con crecientes dificultades para mantener abiertas las grietas que logr贸 hacer en ella. Llevo casi cuatro d茅cadas trabajando en la instituci贸n universitaria, y siempre mi inter茅s ha sido bajar las paredes y abrir las ventanas de esos espacios para que sea posible entrar y salir. Las distintas tareas encomendadas, que han sido parte de mi propia construcci贸n como militante comprometida, tienen que ver con esos espacios. Uno de los primeros encargos vino de las Panteras Negras, al inicio de los a帽os setenta, que consisti贸 en distribuir su peri贸dico en mi universidad. Mi acercamiento a los procesos del Movimiento Ind铆gena ac谩 en Ecuador tambi茅n tiene que ver con eso de los encargos. (Walsh, 2019a)

Aunque siempre se pens贸 como pedagoga y ense帽ar nunca dej贸 de ser parte de su acci贸n pol铆tica, la educaci贸n no fue su preocupaci贸n primaria o su atenci贸n principal. Abandon贸 ese campo hace m谩s de dos d茅cadas, ante el creciente peso que observ贸 en 茅l de la 鈥渆xistencia escolarizada鈥. Reconoce, parafraseando a Illich, que hace falta desescolarizar no s贸lo la educaci贸n sino la existencia misma. Una parte significativa de su esfuerzo ha consistido en transformar la pedagog铆a en una praxis que abandone su carga patriarcal y hasta violenta. Durante sus a帽os de colaboraci贸n y amistad con Paulo Freire en Estados Unidos, se ocuparon de impulsar la corriente de 鈥減edagog铆a cr铆tica鈥 que lleg贸 a tener un peso muy significativo en ese pa铆s y se extendi贸 por el mundo.

Sin desgarrar su amistad como Paulo, como es costumbre entre personas de izquierda cuando aparecen diferencias ideol贸gicas, Cathy percibi贸 las limitaciones e insuficiencias de las ense帽anzas de Freire y tom贸 su propio camino, m谩s all谩 de la pedagog铆a cr铆tica. Es fascinante explorar con ella su 鈥渞ecuperaci贸n鈥 de Freire, cuando encuentra en los 煤ltimos a帽os de su vida una transformaci贸n que los acerc贸 de nuevo (2013).

En la conversa que desde hace a帽os Cathy y yo mantenemos, estos temas aparecen con frecuencia. Su cercan铆a con Freire la tuve yo con Iv谩n Illich. Fuimos amigos y colabor茅 con 茅l hasta su muerte. Supe por 茅l de su relaci贸n con Paulo, que empez贸 cuando Iv谩n estuvo mes y medio bajo la tutor铆a de Helder C谩mara, quien le hac铆a leer cada d铆a un libro de un autor brasile帽o y en seguida lo pon铆a a platicar con 茅l.

As铆 entabl贸 una fuerte amistad con Paulo, que se consolid贸 cuando tras liberarlo de la c谩rcel en la que lo hab铆an puesto los militares lo trajo al Centro Intercultural de Documentaci贸n, en Cuernavaca, el famoso CIDOC, en donde estuvieron buena parte de los pensadores radicales de la 茅poca. Le public贸 ah铆 Pedagog铆a del oprimido y lo circul贸 en el mundo entero. En La sociedad desescolarizada celebr贸 lo que los equipos de Freire hac铆an. Pero sus caminos tomaron rumbos enteramente distintos. Iv谩n reconoci贸 que hab铆a estado ladrando al 谩rbol equivocado y pas贸 de la cr铆tica a la escuela a la cr铆tica de lo que la educaci贸n hace a una sociedad; es decir, 鈥減romover la idea de que la gente necesita recibir ayuda para poder percibir la realidad, y tiene que recibir ayuda para prepararse a existir o a vivir鈥.

Iv谩n y Paulo fueron amigos hasta su muerte, pero su distancia era muy clara. Recuerdo a Paulo con inmenso afecto, pero tambi茅n como una persona que cada vez m谩s trataba de salvar la credibilidad de las actividades educativas, en una 茅poca en que mi principal preocupaci贸n consist铆a en cuestionar las condiciones que configuran la educaci贸n en cualquier forma, incluyendo la concientizaci贸n, el psicoan谩lisis o cualquier otra cosa. Espero que nadie interprete esta separaci贸n en nuestros campos de inter茅s, que en cierto momento comenzaron a apartarse, en la est煤pida forma pol铆tica en que se piensa que las gentes se oponen entre s铆. Paulo fue para m铆 un s贸lido punto de paso en el an谩lisis de la educaci贸n escolar ritualizada y graduada y sigue siendo un amigo querido. (Illich en Cayley, 1993, p. 92)

He compartido con Cathy mis distancias de Freire y mis cercan铆as con Illich. Cuando hace unos 20 a帽os un grupo de amigos y organizaciones ind铆genas y no ind铆genas concebimos y pusimos en marcha la Universidad de la Tierra en Oaxaca (Unitierra) busc谩bamos expl铆citamente romper con el sistema educativo. Ah铆 aprendemos haciendo juntos, en libertad, lo que queremos aprender; y para eso no necesitamos clases, profesorxs, curr铆cula, diplomas o cualquier de los dispositivos y rituales de la educaci贸n. Para nosotrxs, como quer铆a Iv谩n, el estudio es la actividad gozosa de personas libres. El nuestro es un espacio de libertad sin jerarqu铆as, en que el cuidado de la vida ocupa el centro de la organizaci贸n, en lucha continua para defender nuestra subsistencia aut贸noma y comprometidxs a fondo con las comunidades ind铆genas con las que trabajamos, con sus luchas en defensa de su vida y su territorio, con el zapatismo y con las batallas que libramos constantemente contra el sistema moderno, patriarcal, capitalista, estatista y 鈥渄emocr谩tico鈥 que libra actualmente la guerra sin cuartel en la que tanto Cathy como yo estamos involucrados, en el mismo bando.

A veces, cuando no aceptan nuestra afirmaci贸n de que no tenemos pedagog铆a alguna, comentamos sonriendo que la nuestra es la de lxs beb茅s, la que se us贸 con todxs nosotrxs cuando lo fuimos: aprendimos cosas tan complejas como pensar, hablar y caminar sin educadores, maestros o tutores que nos ense帽aran a hacerlo o guiaran esas actividades. Reiteramos que la palabra pedagogo naci贸, entre los griegos, para referirse al esclavo que llevaba a lxs ni帽xs a un proceso educativo, y que no quer铆amos continuar esa tradici贸n. Cathy y yo conversamos de eso鈥 y tambi茅n de otra preocupaci贸n.

Seg煤n Illich, los cambios t茅cnicos en la impresi贸n de libros que se registraron en la 煤ltima parte del siglo XII crearon el texto, como algo separado del libro, y en ese molde se concibieron la memoria y el individuo. El individuo se mantuvo encapsulado en un cosmos religioso hasta que el capitalismo lo sustrajo de esa c谩psula para dar forma al individuo moderno, el homo economicus, sin g茅nero. En vez del recuerdo, de car谩cter vol谩til y cambiante, desde una palabra construida con la voz que significa coraz贸n en lat铆n (cor), surgi贸 la memoria. Era componente central de un nuevo espacio mental, en cuya malla de categor铆as se encuentran, entre otros, los supuestos de que 鈥渆l habla se puede congelar, que los recuerdos se pueden almacenar y recuperar, que los secretos se pueden grabar en la conciencia y que se puede describir la experiencia鈥.

El breve texto en que Iv谩n present贸 estas ideas ocup贸 durante varios a帽os sesiones de nuestro conversatorio semanal en Unitierra. Lo utiliz谩bamos para reflexionar sobre el impacto del texto y la alfabetizaci贸n sobre la civilizaci贸n oral y c贸mo se estaba cumpliendo lo que Iv谩n anticip贸: el auto-sacrificio de la civilizaci贸n textual para dar lugar a la era cibern茅tica; si el libro ser铆a met谩fora de aquella, la pantalla y el sistema binario lo eran ya de esta (Illich, 1992). Como ten铆amos trato cotidiano con personas a煤n arraigadas en la oralidad, era posible encontrar formas encarnadas de lo que se pierde con el paso al texto y las p茅rdidas a煤n m谩s graves con el tr谩nsito al r茅gimen binario. Cathy comparte sin duda estas preocupaciones, cuando se lanza a la aventura de registrar por escrito la memoria oral y las tradiciones orales. 鈥淪abemos鈥, comenta: Que esa es una decisi贸n que puede ser mal le铆da, mal entendida pero que se la hace frente a este desaf铆o de la historia y la colonialidad del poder, de este avasallamiento de lo que significa la escolarizaci贸n de nuestros j贸venes y de nuestros ni帽os. Hemos tomado la decisi贸n de hacerlo sabiendo que ya no es tradici贸n oral, vamos a tener que usar mucha reflexi贸n y pensar mucho, casa adentro. Todo eso, la palabra de la memoria y la palabra escrita, es algo todav铆a nuevo para la comunidad. Tristemente no tenemos mucha gente haci茅ndolo, poniendo la palabra de la memoria en palabra escrita, repito ah铆 nos falta mucha reflexi贸n casa adentro. (Walsh & Salazar, 2015, p. 86)

Cathy est谩 consciente de que la escritura se ha empleado para transmitir conocimientos ajenos e intenta hacerlo con los propios. Le parece, con Juan Garc铆a, que el punto clave es que lo que ponen en un texto no ser铆a conocimiento individual ni las palabras de un solo autor, sino 鈥渆l colectivo, la reproducci贸n de la memoria de los mayores鈥. Los dos (Juan Garc铆a y Cathy) nos preguntamos si la memoria colectiva se convertir谩 pronto en eso: en letras en una p谩gina vaciada de significado ancestral, existencial y vivencial. O si m谩s bien, las letras y su escritura llegar谩n a ser una forma m谩s de fortalecer el baluarte en contra de la desmemoria, lo que Jerome Branche ha denominado como: 鈥渦na 茅tica malunga de crear y de participar en estructuras de memoria y alteridad en tensi贸n cr铆tica con las narrativas dominantes e historias oficiales鈥. Una 茅tica y una pr谩ctica 鈥揹e tipo decolonial鈥 que en vez de (re)ordenar la memoria colectiva para adaptarse a las estructuras de la literatura y la escritura, altera y transforma lo que se conoce 鈥攅n la sociedad mayor鈥 como literatura y escritura y su relaci贸n con la tradici贸n oral. Tal es el desaf铆o, casa adentro y casa afuera, al que nos enfrentamos en el Ecuador hoy, un desaf铆o que posiblemente se encuentra tambi茅n en otras partes de la di谩spora afrolatinoamericana. (Walsh & Salazar, 2015, pp. 96-97)

Como buena parte de las que hace Cathy, se trata de una apuesta muy arriesgada. Nutre bien nuestra conversa continua.

Enmujerada

Es la hora de la mujer, de las mujeres. En el mundo de los llamados 鈥減ueblos originarios鈥, la combinaci贸n de los patrones patriarcales tradicionales con el sexismo moderno result贸 insoportable para las mujeres, que sintieron la necesidad de dar un paso hacia adelante. En Oaxaca, donde vivo, empezamos a llamar 鈥渓a feminizaci贸n de la pol铆tica鈥 el proceso por el que las mujeres asumieron el liderazgo de movimientos sociales fundamentales. Esa decisi贸n audaz les ha impuesto un alto precio, con el aumento de la violencia dom茅stica y de los femicidios, lo cual, por cierto, no las ha detenido. Se帽alan, como sus compa帽eras zapatistas, 鈥淣os quitaron tanto que hasta el miedo nos quitaron鈥.

Fuera de la 贸rbita ind铆gena, mujeres de todas las clases sociales han cobrado creciente visibilidad en las movilizaciones, como se observ贸 en Latinoam茅rica en 2019. En ambos casos no se trata solamente de una lucha de las mujeres contra la opresi贸n y discriminaci贸n que sufren. Es tambi茅n la forma en que expresan su creciente preocupaci贸n por la destrucci贸n de la vida que conducen en todas partes los varones. Son las mujeres 鈥攄ice Cathy鈥 quienes est谩n liderando, pensando y proponiendo una perspectiva de vida muy distinta al mundo masculinizado y patriarcal. Me siento identificada y parte de este proceso, mi responsabilidad como intelectual militante es tambi茅n asumir la lucha por la vida: en la manera como hago mis cursos, como construyo mi escritura, mis intervenciones en distintos lugares del mundo. (2019a)

Piensa Cathy que el hecho de que sean las mujeres quienes asuman el liderazgo en el actual despertar de protesta no ha sido suficientemente reconocido. Y tampoco se reconoce: El papel de las mujeres en repensar, recrear y sembrar el movimiento, la pol铆tica, la lucha y la vida de hoy (en Ecuador y la regi贸n), o su papel de despertar la resistencia y re-existencia en estos tiempos de opresi贸n capitalista-patriarcal-colonial, de violencia, destrucci贸n y muerte. (2019c, p. 87)

Cathy es una de esas mujeres que est谩 tomando el liderazgo del cambio. Lo hace ahora de manera natural, como expresi贸n de toda una vida dedicada a la lucha. 鈥淓scribir gritando 鈥攕ostiene鈥 es otro modo de confrontar la realidad que estamos viviendo y tambi茅n mi propia subjetividad como mujer鈥.

Amiga

Cathy sabe ser amiga. Y sabe bien lo que eso significa hoy. Poco antes de morir, en una pl谩tica informal con un grupo de j贸venes, Iv谩n Illich les coment贸:No creo que la amistad pueda florecer en la actualidad fuera de la vida pol铆tica. Si en este mundo de la tecnolog铆a queda a煤n para nosotros algo as铆 como una vida pol铆tica 鈥攃omenzar铆a con la amistad. Mi tarea por tanto consiste en cultivar amistades disciplinadas, cuidadosas, sabrosas, en las que uno se niega a s铆 mismo鈥 Porque quiz谩s en esto podemos encontrar lo que el bien es鈥 Esto va m谩s all谩 de cualquier cosa de la que la gente est谩 hablando, diciendo que cada uno de ustedes es responsable por las amistades que puede cultivar, porque la sociedad s贸lo ser谩 tan buena como el resultado pol铆tico de estas amistades. Pienso que si tuviera que escoger una palabra a la que pueda asociarse la esperanza ser铆a hospitalidad. Practicar la hospitalidad 鈥攔ecuperar el umbral, la mesa, la paciencia, escuchar, y desde ah铆 generar alm谩cigos de virtud y amistad, por una parte鈥 y por la otra irradiar hacia comunidades posibles, para que la comunidad vuelva a nacer. (Illich en Esteva, 2016, p. 27) 7

Cathy cultiva amistades disciplinadas y sabrosas, en que siempre se niega a s铆 misma. Soy uno de las muchas y muchos que pueden dar testimonio de lo que significa una amistad profunda, llena de afecto, que nunca escapa del marco del compromiso pol铆tico igualmente profundo.

San Pablo Etla, diciembre de 2019

Bibliograf铆a

Cayley, D. (1993). Ivan Illich In Conversation 鈥淚llich, Goodman, Freire: encuentros y desencuentros. De las conversaciones entre Iv谩n Illich y David Cayley鈥, Op-ciones, suplemento de El Nacional, 29, 19/02/1993, 8-9 traducido de David Cayle y, Ivan Illich In Conversation, Toronto: Anansi Press, 1992, 206-207.Esteva, G. (2016).

Iv谩n Illich para el M茅xico de hoy. Revista Cr铆tica de la cultura del progreso capitalista, 1(1). https://bit.ly/2RPMctfIllich, I. (1992). A Plea for Research on Lay Literacy, In The Mirror of the Past. Lec-tures and Addresses 1978-1990, Nueva York/Londres: Marion Boyars. En espa帽ol se public贸 como 鈥淟a alfabetizaci贸n de la mentalidad. Un llamamiento a investigarla鈥, Cuernavaca, agosto de 1986, en Tecno-pol铆tica, DOC.86.04.Walsh, C. (Ed.)

(2013). Lo pedag贸gico y lo decolonial. Entretejiendo caminos. En Pedagog铆as decoloniales. Pr谩cticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo I. Ediciones Abya-Yala.

(2019a). 鈥淣o me identifico como acad茅mica, sino como intelectual-mili-tante鈥. Entrevista de Alicia Ortega a Catherine Walsh. Revista Sycorax, 1. https://bit.ly/3kEmkwP

(2019b). 鈥淧ensar-sentir-actuar desde y con los gritos y las grietas en Am茅-rica Latina鈥. Entrevista de Iv谩n David Sanabria Gonz谩lez y Lennon Matos a Catherine Walsh. Revista de Estudos Culturais Edi莽ao 4. Escola de Artes, Ci锚ncias e Humanidades da Universidade de S茫o Paulo (EACH/USP). 7 Cuando escrib铆 esa nota cre铆 que las frases de Iv谩n sobre la amistad hab铆an tenido lugar con un grupo de j贸venes. En realidad, las pronunci贸 en una conversaci贸n con Jerry Brown y Carl Mitcham. Carl la incluir谩 en su informe de sus conversaciones con Iv谩n sobre el fin de la era de las herramientas.

(2019c). El despertar de octubre y el c贸ndor: Notas desde Ecuador y la regi贸n. https://bit.ly/3hYLRPr

(2017a). Entretejiendo lo pedag贸gico y lo decolonial: luchas, caminos y siembras de reflexi贸n-acci贸n para resistir, (re)existir y (re)vivir. Alter/nativas. Latin American Cultural Studies Journal. Center por Latin American Stu-dies. The Ohio State University. https://bit.ly/33PRBGv

(2017b). Gritos, grietas y siembras de vida. Entretejeres de lo pedag贸gico y lo decolonial. En Catherine Walsh (Ed.), Pedagog铆as decoloniales. Pr谩cticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo II. Ediciones Abya-Yala.Walsh, C., & Garc铆a-Salazar, J. (2015). Memoria colectiva, escritura y Estado. Pr谩c-ticas pedag贸gicas de existencia afroecuatoriana. Cuadernos de Literatura, 19(38), 79-98. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana

Libro: Alicia Ortega-Caicedo / Miriam Lang (Editoras). 2020. "GRITOS, GRIETAS Y SIEMBRAS DE NUESTROS TERRITORIOS DEL SUR. Catherine Walsh y el pensamiento crítico-decolonial en América Latina".

