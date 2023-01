Comunicaci贸n y sociedades en movimiento:

la revoluci贸n si est谩 sucediendo

Paula Restrepo

Juan Carlos Valencia

Claudio Maldonado Rivera

CIESPAL (2007)

Quito, Ecuador

http://ediciones.ciespal.org/

Trascendiendo el c贸digo com煤n: una conversaci贸n con Gustavo Esteva

sobre acciones colectivas y comunicaci贸n

Vimos por primera vez a Gustavo Esteva (Ciudad de M茅xico, 1936) a principios del a帽o 2009 en la Universidad de la Tierra en Chiapas, en el seminario de la Sexta declaraci贸n de la Selva Lacandona y la Otra Campa帽a. En ese momento a煤n no lo hab铆amos le铆do, pues su nombre no es muy conocido en algunos 谩mbitos acad茅micos y a煤n menos en el de la comunicaci贸n, de donde venimos los tres editores de este libro.

La oportunidad de escucharlo se materializ贸 en lo que en M茅xico los zapatistas llaman una compartici贸n, en donde la mayor铆a de los asistentes eran ind铆genas y activistas cercanos al movimiento zapatista. Esas primeras palabras fueron memorables, llenas de sabidur铆a, experiencia y amor. Sab铆amos ya que est谩bamos al lado de uno de los m谩s grandes pensadores latinoamericanos contempor谩neos. M谩s adelante comenzamos a explorar su obra y a conocer las experiencias de donde venia, y esa figura se nos fue configurando poco a poco muy ligada a la critica al desarrollo, la educaci贸n y el neoliberalismo. Pero su propuesta no es solo critica, o no es principalmente critica; su obra es derivada de un trabajo comunitario sostenido que se ha materializado especialmente en la fundaci贸n de y participaci贸n en la Universidad de la Tierra en Oaxaca.

La segunda vez que escuchamos a Esteva fue justamente durante nuestra primera visita a Unitierra, Oaxaca, en el 2015. Las Unitierras en M茅xico son un movimiento decolonizador, no solo de la educaci贸n, sino del conocimiento, la comunicaci贸n y la vida. All铆, en una casa llena de libros, activistas de todas las edades y procedencias, asombrosos sistemas de ecotecnia y un huerto org谩nico en la terraza, conversamos con Gustavo en uno de los habituales seminarios de los jueves. Nos habl贸 del dolor por la desaparici贸n de los j贸venes estudiantes de Ayotzinapa, de la creciente crisis del Estado-naci贸n y de la expansi贸n do las luchas auton贸micas en M茅xico y Am茅rica Latina, Esteva habla pausado, con voz c谩lida, sin recurrir a la jerga que tanto incomunica a los acad茅micos, pero citando a sus autores, amigos y compa帽eros de lucha, con lucidez y pasi贸n.

A partir de este encuentro se nos ocurri贸 el t铆tulo de este libro, 鈥La revoluci贸n s铆 esta sucediendo鈥, pues Esteva nos mostr贸 c贸mo el rechazo a un estado de cosas siniestro y destructor, a una modernidad de impronta occidental que ha desatado el antropoceno (2000), tiene una contraparte que los 鈥渁paratos de desesperanza鈥 de los que habla el David Graeber Ra煤l Zibechi antrop贸logo anarquista(2013) no nos dejan percibir: ya est谩n en marcha, por toda Am茅rica Latina, esas sociedades en movimiento de los que habla(2009,2015), y prosperan los esfuerzos de personas, colectivos y pueblos por vivir en comunalidad. por gestar la convivialidad y expandir formas diversas de Buen Vivir.

Esteva tiene su centro de trabajo en Oaxaca. una ciudad intermedia de M茅xico, con una gran efervescencia cultural, intelectual y pol铆tica. Su trabajo, aunque muy cercano al movimiento ind铆gena y a las comunidades rurales, est谩 asentado en lo urbano, un emplazamiento que para muchos intelectuales es un centro perdido para la emancipaci贸n y los procesos de resistencia, un dispositivo de captura, inserci贸n en la obsesi贸n por el consumo y aguda despolitizaci贸n. En nuestra 煤ltima visita, y a trav茅s de unas sencillas y potentes palabras, entendimos que los despose铆dos somos los habitantes de las ciudades, de los edificios de apartamentos y las urbanizaciones, con la vida supuestamente resuelta.

Nosotros sin territorio, que si nos cae el edificio encima nos quedamos con menos de medio metro cuadrado en tierra para vivir, con nuestras casas en el aire donde los lazos sociales, la potencia de la comunidad, el conocimiento para vivir aut贸nomamente y la resistencia se han ido perdiendo en medio de la comodidad llevada al extremo de lo absurdo y del mito de un estado de bienestar que nunca ha existido en Am茅rica Latina.

Pero hablando con Esteva tambi茅n vislumbramos c贸mo nosotros, sin embargo, en muchas ciudades de Am茅rica Latina, experimentamos el renacimiento de las resistencias y las comunidades en movimiento a trav茅s de las huertas urbanas, la revitalizaci贸n de los lazos barriales, el movimiento de datos abiertos, el arte comunitario, las cocinas de todos, los saberes desde abajo, las pluralidades de g茅nero. Estamos reviviendo y construyendo sobra esos terrenos poco abonados formas de convivencia que se nos hab铆an olvidado porque las sent铆amos superadas o no modernas.

La combinaci贸n de potencia critica, desmitificaci贸n del desarrollo, rechazo al neoliberalismo, cercan铆a al zapatismo y propuesta de autonom铆a, desescolarizaci贸n y comunalidad en el discurso de Gustavo Esteva, nos llevaron a considerar que 茅l pod铆a llevarnos a pensar, de maneras inusuales e interesantes, el tema de la comunicaci贸n y la movilizaci贸n social. Y despu茅s de leer esta entrevista, que Arturo Guerrero, su amigo y compa帽ero de muchas luchas, nos ayud贸 a hacerle, nos mantenemos en nuestra idea. El pensamiento de Esteva es un pensamiento de frontera que emerge desde dentro de las sociedades en movimiento y reflexiona con y para ellas, con un compromiso muy fuerte con los lenguajes y las intencionalidades de la resistencia y un absoluto sentido cr铆tico de las intencionalidades acad茅micas, tanto desde su discurso como desde su hacer.

Gustavo Esteva lleg贸 a trabajar en IBM, pero sus ra铆ces, su contexto, su reflexi贸n personal y colectiva le llevaron por los cauces del activismo. Se considera a s铆 mismo como un intelectual p煤blico desprofesionaliza-

Gustavo Esteva lleg贸 a trabajar en IBM, pero sus ra铆ces, su contexto, su reflexi贸n personal y colectiva le llevaron por los cauces del activismo. Se considera a s铆 mismo como un intelectual p煤blico desprofcsionalizado y un escritor. Fue asesor de los zapatistas en las negociaciones con el gobierno mexicano en 1996 y participa en numerosos organismos civiles, redes locales, nacionales e internacionales y movimientos sociales. Es autor de m谩s de 30 libros, cientos de ensayos y columnista del diario La Jornada.

Paula Restrepo, Juan Carlos Valencia. Claudio Maldonado y Arturo Guerrero1 escribimos una serie de preguntas para Gustavo Esteva, basadas en los temas de los que trata este libro y en lo que hemos aprendido de su trabajo.

Esto fue lo que nos respondi贸:

Jes煤s Mart铆n-Barbero dijo hace unos a帽os que los intelectuales cr铆ticos latinoamericanos padec铆an una especie de 鈥渕al de ojo鈥 con respecto a la comunicaci贸n, siempre asoci谩ndola con los grandes medios y el poder hegem贸nico y no visualizando sus alternativas disidencias y posibilidades. 驴Considera usted que esta situaci贸n se sigue dundo, de acuerdo a su propia experiencia? 驴Hoy se reconoce m谩s ampliamente el potencial liberador que puede tener la comunicaci贸n?

Pienso que Jes煤s sigue teniendo raz贸n鈥 pero tambi茅n ha dejado de tenerla. Es cierto que la critica al r茅gimen medi谩tico se ha vuelto redundante y hasta tautol贸gica y empieza a ser lugar com煤n, y tambi茅n es cierto que muchas veces no sabe ver hacia los lados. Pero es igualmente cierto que hace 30 a帽os hubo intelectuales que descubrieron los usos alternativos de las nuevas tecnolog铆as de comunicaci贸n y anticiparon su empleo disidente y su potencial liberador鈥 y que ese grupo ha estado creciendo. Sin embargo, a煤n prevalecen cegueras sobre la transici贸n de la era de las herramientas a la era de los sistemas que habr铆a tenido lugar a partir de los a帽os ochenta. Pertenezco a la generaci贸n que a煤n se irrita y desconcierta cuando Word o Thunderbird resisten nuestra voluntad y nos recuerdan que al usar lo que aun vemos como una herramienta a nuestra disposici贸n nos hemos incorporado a un sistema que nos convierte en subsistemas. Me asusta ver que a muchos ni帽os y ni帽as les encanta ser controlados por la m谩quina en un videojuego. Tengo la impresi贸n de que incluso en el uso alternativo de la tecnolog铆a de informaci贸n y comunicaci贸n, no se ha tomado suficiente distancia critica de herramientas que han dejado de serlo porque ya no pueden responder plenamente a la intenci贸n del usuario.

Si por un lado los intelectuales ven con desconfianza la comunicaci贸n, desde dentro de los movimientos sociales el panorama es bien distinto. 驴C贸mo lo describir铆a usted?

Siento a煤n desconfianza, ambivalencia y preocupaci贸n ante lo que seguimos llamando 鈥渃omunicaci贸n鈥. M谩s all谩 de modas y fascinaciones impuestas, veo pr谩cticas geniales, creativas y eficaces de las herramientas, y al mismo tiempo usos y estilos que destruyen la interacci贸n real entre personas y grupos. Una amiga querida, de una peque帽a comunidad, me llam贸 un d铆a para pedirme que la ayudara a destruir su tel茅fono. Cuando le coment茅 que pod铆a danzar encima del aparato para deshacerlo me dijo que quer铆a impedir la posibilidad del tel茅fono en su casa. Corr铆 a verla con mucha curiosidad. 鈥淨uiero ver a mis hijos鈥, me dijo cuando le pregunt茅 por qu茅 quer铆a hacer lo que quer铆a. 鈥淎provecharon que me fui de viaje para instalar el tel茅fono, al que me hab铆a resistido. Desde hace semanas no vienen a verme. Me llaman los cinco todos los d铆as y a veces hasta dos veces al d铆a. Pero ya no me visitan. Y yo quiero verlos, tocarlos, darles de comer鈥 Ser谩 muy ego铆sta de mi parte pero el tel茅fono nada m谩s me recuerda lo que ya no tengo鈥.

He visto organizaciones y movimientos que se hunden poco a poco en un pantano de informaci贸n y han dejado de hablarse o de verse. La utilidad innegable de las nuevas tecnolog铆as, la fascinaci贸n que provocan y el descubrimiento de lo que puede hacerse con ellas hacen que muchos movimientos se dejen llevar por ellas, sin precauciones ni desconfianzas. Me gustar铆a ver en ellos una conciencia m谩s clara de los riesgos que corren al entrar en ese mundo.

Hay un debate entre intelectuales que se han aproximado a la televisi贸n y el cine hecho por ind铆genas y afrodescendientes. Unos opinan que las narrativas y las est茅ticas de esas creaciones audiovisuales deber铆an reflejar la alteridad de sus creadores, pero hay quienes consideran que ese tipo de producciones casi siempre tienen intencionalidades pol铆ticas que tal vez no se lograr铆an si las est茅ticas de la alteridad se sobreponen al prop贸sito pol铆tico. Dado que sabemos de su cercan铆a con el Movimiento Zapatista y con luchas ind铆genas nos gustar铆a saber como ve usted este debate.

He visto personas de comunidades peque帽as que se divierten como enanos al verse en un video y c贸mo, al verlo juntos, desatan en torno a 茅l conversaciones fascinantes: el instrumento les hizo ver cosas que no ve铆an. Tambi茅n presenciado su disgusto al observar la metamorfosis grotesca que sufren, al haber sido convertidos en objeto, as铆 sea con los m谩s altos fines pol铆ticos. El sello monocultural, una cierta mirada inevitablemente subjetiva y culturalmente arraigada en la cultura de quien usa el medio, es inherente a herramientas dise帽adas para la comunicaci贸n 鈥渕asiva鈥 -cuando el habla y el ojo se dirigen a una audiencia abstracta homogeneizada en el procedimiento. En ciertas lenguas ind铆genas no hay palabras para decir 鈥測o hablo鈥; solo puede usarse un vocablo que significa 鈥yo hablo-t煤 escuchas鈥, es decir, no se puede hablar sin interlocutor. 驴Qu茅 hacer cuando el 鈥渢煤鈥 no est谩 ah铆, cuando cumple su funci贸n una construcci贸n abstracta? Pueden usarse trucos. Cuando escribo invito siempre a mi mesa, en la imaginaci贸n, a ciertos interlocutores que conozco, con los cuales quiero placticar algo; me imagino que otros pueden estar interesados en esa conversaci贸n. Lo hago ahora mismo. Traje a Jes煤s a esta pl谩ctica, y a Beatriz Sol铆s, a H茅ctor Schmudler y a algunos m谩s. He visto usar trucos semejantes en la producci贸n de ciertos materiales para radio y televisi贸n, tanto por algunos ind铆genas que se dedican a eso como por grupos y comunidades enteras que deciden participar juntos en esa aventura.

No es f谩cil escapar de formas de solipsismo colectivo que parecen insertadas en la tecnolog铆a de comunicaci贸n. Si Humboldt tiene raz贸n y para entender una sola palabra necesito conocer el lenguaje completo al que pertenece, 驴 c贸mo compartir con alguien que no tiene mi lenguaje? Creo que el camino que han estado eligiendo los pueblos que no comparten la manera occidental u occidentalizada de experimentar el mundo, cuando reconocen que estamos en una situaci贸n sin precedente que nos impone la necesidad de interactuar con 鈥渙tros鈥, radicalmente otros como condici贸n de supervivencia, es recurrir ai arte, a la poes铆a, tratar de ir m谩s all谩 de la propia racionalidad, trascendi茅ndola, a partir de la conciencia de que no se comparten racionalidades. Se trata de trascender la raz贸n sin caer en la irracionalidad.

Raim贸n Panikkar Tengo la impresi贸n de que esos pueblos saben que la inter-culturaIidad es tierra de nadie, que nada hay ah铆. que nadie puedo instalarse en un lugar al lado o por encima de toda cultura. Que ni siquiera podemos afirmar la diversidad de las culturas, porque eso implicar铆a poder compararlas con un criterio supra-cultural para decidir, desde ah铆, si son o no diversas: todo lo que podemos hacer, como condici贸n de la coexistencia arm贸nica, es suponer que son diversas, es decir, asumir la diversidad como presupuesto de la armon铆a de los pueblos, como sostiene un bello texto de(1993)- El uso de ciertos medios que est谩n expl铆citamente abiertos a la interacci贸n con 鈥渙tros鈥 deber铆a, creo yo, tener plena conciencia de este desafio para escapar de la trampa intimista (solipsista) o la colonizadora.

En las lenguas occidentales circulan cotidianamente palabras como 鈥渕undo鈥 que no tienen sujeto ni objeto. A nadie le preocupa usarlas a pesar de esa limitaci贸n. En lenguas como el zapoteco la palabra equivalente significa lo que est谩 m谩s all谩 del horizonte del sujeto comunal que ve del otro lado. No se pierde la condici贸n del sujeto y el objeto tiene una caracterizaci贸n expl铆cita, en relaci贸n con sujeto, aunque sea vago o desconocido. Creo que la producci贸n audiovisual de pueblos ind铆genas o afro-desccndicntes retiene esa raigambre, m谩s all谩 de toda intencionalidad pol铆tica.

Se habla mucho de activismo por internet, de c贸mo se conocen causas y noticias que los medios hegem贸nicos invisibilizaban, de como facilita a los actores sociales coordinar sus iniciativas y conseguir apoyo nacional e internacional, pero a la vez internet est谩 expuesta a la vigilancia de los

Estados y las grandes corporaciones, lo cual pone en riesgo a los activistas. 驴Qu茅 papel considera usted que juega la comunicaci贸n en internet en los movimientos sociales en Am茅rica Latina? 驴Vale la pena correr el riesgo de la vigilancia al usarla ?

Hace tiempo pienso que la clandestinidad es en la actualidad imposible y que estamos condenados a vivir en riesgo禄 incluso mortal, si queremos seguir vivos, es decir, seguir luchando, seguir afirmando nuestra dignidad y desafiando con ello todos los sistemas de gobierno, cada vez m谩s autoritarios. Al concebir y realizar iniciativas y movilizaciones debemos estar permanentemente conscientes de que est谩n expuestas a la escucha policiaca, se utilicen o no medios tan observables como internet. En un peque帽o cuarto cerrado, la polic铆a puede estar escuchando a distancia lo que platica un peque帽o grupo de amigos. La idea de fraguar algo en secreto se ha vuelto rid铆cula, en particular cuando se trata de personas activas en la movilizaci贸n social.

Hace unas semanas, una amiga muy querida fue acusada, seg煤n leyes antiterroristas turcas, por im谩genes que habian aparecido en su fucebook. Hubo una interesante movilizaci贸n internacional de apoyo; quiz谩s miles tratamos de hacer algo. El dia del juicio el juez la exoner贸 de todo cargo y la dej贸 en libertad. Es pura especulaci贸n pensar si fue o no la visibilidad internacional del incidente lo que produjo ese resultado, porque hay miles como ella que est谩n siendo activamente perseguidos, hayan o no usado alg煤n medio electr贸nico para decir lo que dicen y hacer lo que hacen.

En mi experiencia en la base social, en los barrios y en los pueblos, la 鈥渋nformaci贸n鈥 de lo que pasa no est谩 colgada de los medios; la gente com煤n no es la que ve los noticieros鈥alvo cuando alguien recomienda ver algo en particular, un gran desastre o lo que sea鈥 Todav铆a tienen otras fuentes m谩s confiables para enterarse de lo que pasa鈥 o ignorarlo por completo, como ocurre a menudo. La gente de afuera se sorprende a menudo de ese nivel de 鈥渄esinformaci贸n鈥, que es como llaman a la condici贸n de vivir fuera del planeta creado desde arriba y proyectado en los medios.

Dicho todo esto, que parece evadir la pregunta* pienso que la interacci贸n a trav茅s de internet ha estado resultando muy 煤til para la movilizaci贸n social en Am茅rica Latina, y que sus ventajas y contribuciones superan sus riesgos. Simplemente hay que saber lo que se est谩 haciendo con plena conciencia del contexto, 隆lo que es una bobada, algo aconsejable para hacer cualquier cosa!

Jes煤s Mart铆n-Barbero La mayor铆a de las personas cuando escuchan la palabra comunicaci贸n. incluso en las ciencias sociales. siguen asoci谩ndola con lo medi谩tico, pero por nuestro acercamiento a diversas movilizaciones sociales y a la obra de, quien ha hablado de mediaciones y pr谩cticas comunicativas, nos hemos dado cuenta de que la comunicaci贸n cara a cara, las pr谩cticas cotidianas y las comparticiones de palabra son igualmente importantes. 驴Cu谩les podr铆an ser los objetivos de las diferentes movilizaciones sociales con esas distintas modalidades de comunicaci贸n? 驴Deber铆an privilegiar una de ellas a sabiendas de. la gran saturaci贸n en la oferta de esos canales de comunicaci贸n medi谩tica?

Sent铆 que el de la comunicaci贸n era territorio minado y trat茅 de abandonarlo禄 hace casi 30 a帽os, al entenderlo como una forma de adoptar un c贸digo com煤n鈥 impuesto. Podemos lograr comunicaci贸n perfecta entre nosotros ante el signo pi. si lo conocemos, o ante muchos t茅rminos t茅cnicos; est谩 en esto la huella de los primeros usos modernos de la palabra, en el siglo XIX. cuando empez贸 la 鈥渃omunicaci贸n cient铆fica鈥 como intercambio de signos entre expertos. Por eso Jaime Goded dec铆a que 鈥済obernar es comunicar鈥: quien gobierna debe tener a todos enchufados en un c贸digo com煤n, el de las leyes e instituciones pero tambi茅n el de los l铆deres, los partidos, el alfabeto, los videotipos y todo lo dem谩s. Eso est谩 en la naturaleza del poder pol铆tico. Cuando se le pierde. es decir, cuando la gente deja de hacer lo prescrito por ese 鈥渃贸digo Com煤n鈥, los gobernantes tienen que recurrir a la polic铆a. Este principio es la base de toda la publicidad comercial, como se ha examinado hasta el cansancio.

Algunos gobernantes han invertido el dictum del comunic贸logo Goded. Piensan que 鈥渃omunicar es gobernar鈥. Creen estar gobernando cuando usan masivamente los medios. Es cierto que as铆 se construyen en la actualidad los c贸digos comunes que permiten el gobierno, pero no debe confundirse una cosa con otra. Los medios no sustituyen la gesti贸n de gobierno. En sus primeros dos a帽os Pe帽a Nieto invirti贸 casi 1,500 millones de d贸lares en publicidad, por los medios convencionales, para fortalecer su imagen y convencer a todo mundo de la validez y ventajas de sus 鈥榬eformas estructurales鈥. Tiene el 铆ndice de popularidad m谩s bajo de la historia del 铆ndice y la mayor铆a de la poblaci贸n sigue viendo a las reformas como amenazas, en muchos casos cumplidas.

Pienso que no hay comunicaci贸n cuando nos hablamos, nos tocamos o nos sonre铆mos. Un beso no es un signo de interpretaci贸n 煤nica, no es un 鈥渃贸digo com煤n*. No veo raz贸n para reducir todas las formas de interacci贸n entre las personas y grupos al t茅rmino 鈥渃omunicaci贸n鈥, cayendo en el s铆ndrome de Humpty Dumpty cuando propuso a Alicia un lenguaje en que cada palabra significara lo que la persona que la usara quisiera. Cuando Alicia pregunta c贸mo nos entender铆amos en esas circunstancias, Humpty responde: 鈥淟o importante es qui茅n tiene poder aqu铆鈥.

No digo esto para reabrir un debate confuso, y quiz谩 muerto, sobre 鈥榣a comunicaci贸n鈥. A partir de la conciencia de que las palabras son s铆mbolos me preocupa que se les transforme en c贸digos, operaci贸n que debemos confinar al uso de t茅rminos t茅cnicos para ciertos prop贸sitos. Trato de vivir en interacci贸n viva y directa con los dem谩s y uso para prop贸sitos espec铆ficos otras formas de interacci贸n. Una de ellas es construir en com煤n, con otras personas y con grupos y organizaciones, c贸digos para la acci贸n, lo que es a menudo la clave para concebir y realizar las movilizaciones que nos hacen falta. C贸digos que movilizan por las condiciones de su aparici贸n, como la fotograf铆a del Che y el Basta ya! de los zapatistas, pueden convertirse en signos sectarios o elementos de propaganda comercial.

M谩s que nunca debemos estar conscientes de lo que significa movilizarse. En la masa la gente pierde su movilidad禄 esa condici贸n que la hace m谩s m贸vil de lo que es, d谩ndole la libertad de un bailar铆n, la presencia de 谩nimo del futbolista, el factor sorpresa del guerrillero. Dice bien Rnzenzbergen:

quien considera a las masas como objeto de la pol铆tica no lograr谩 movilizarlas; solo logra darles 贸rdenes. Un paquete, por ejemplo, no tiene movilidad; solo se le env铆a de un lugar a otro. Las concentraciones de masas, las marchas y los desfiles inmovilizan a la gente. La propaganda que no da rienda suelta a la autonom铆a, sino que la paraliza, sigue el mismo patr贸n. Conduce a la despolitizaci贸n <1992).

Arundhati Roy Aunque se nos ha construido como individuos y somos individualizados con toda suerte de presiones, seguimos siendo personas, nudos de redes de relaciones concretas. Como nunca, necesitamos activar esos nudos y esas redes para entrelazarnos con otrxs. La materia inicial y constante tiende a ser la amistad, la actitud emp谩tica y gratuita entre esos nudos, que entremezclan ideas y pr谩cticas al descubrirse en una condici贸n com煤n, en la opresi贸n com煤n, en la resistencia com煤n, para formar nuevos 谩mbitos de comunidad. Se constituyen as铆 bandas, tertulias, grupos, organizaciones, etc. que adoptan las m谩s diversas formas, para los m谩s distintos prop贸sitos y en las m谩s variadas condiciones. Se afirman en la comunalidad, que permite dejar atr谩s el aislamiento enfermizo del individualismo competitivo. Tienden a mantener con rigor su escala humana: son por naturaleza peque帽os. 鈥淓s el desmantelamiento de lo grande.鈥 como dice: 鈥済randes bombas, grandes presas, grandes ideolog铆as, grandes contradicciones, grandes h茅roes, grandes errores. Quiz谩 estamos ya en el siglo de lo peque帽o鈥 (1999禄 P-12).

En el campo minado sobre el que discutimos aqu铆, mantener la noci贸n de escala puede ser el desaf铆o principal.

La cr铆tica al mito del desarrollo que iniciaron activistas e intelectuales como usted, Arturo Escobar y Vandana Shiva ya tiene casi tres d茅cadas y ha circulado ampliamente en entornos acad茅micos y entre algunos movimientos sociales, pero parece que el desarrollo sigue todav铆a alentando acciones estatales e incluso los sue帽os de muchos actores sociales en Am茅rica Latina. 驴A qu茅 le atribuye usted la perduraci贸n del atractivo de ese mito? Y 驴tiene la comunicaci贸n algo que ver?

Cuando el equipo del presidente Truman seleccion贸 la palabra 鈥榙esarrollo* y acu帽贸 la de subdesarrollo鈥 no fue como el burro que toc贸 la flauta: hicieron bien su tarea. Escogieron una palabra de s贸lida tradici贸n y arraigo, tanto en el mundo letrado como entre los legos. Lograron empacar el designio hegem贸nico norteamericano y una herramienta de lucha contra el comunismo en una propuesta te贸rica y filos贸fica de Marx que incluso los anti-yanquis aceptaron.

En Am茅rica Latina, numerosos intelectuales y dirigentes pol铆ticos contribuyeron a enraizar el t茅rmino, al tratar el 鈥榮ubdesarrollo鈥 como algo real, una condici贸n objetiva, cuyo origen pod铆a rastrearse. Los te贸ricos de la dependencia, mucho m谩s que la Alianza para el Progreso, el Programa del Punto Cuatro y otras campa帽as norteamericanas, contribuyeron a acreditar y legitimar el t茅rmino y con 茅l una orientaci贸n pol铆tica que todo lo reduc铆a a llegar a la meta propuesta: conseguir el desarrollo, una meta que incluso sustituyo a In justicia en la definici贸n del socialismo 鈥渞eal鈥.

Creo que fue v谩lido el obituario que escribimos hace 25 a帽os: el mito est谩 muerto. El discurso que lo rodeaba es ya insostenible y la palabra, que carece de toda denotaci贸n t茅cnica pero sigue llena de connotaciones, se usa para cualquier cosa: la parte media de una partida de ajedrez, el despertar de la mente de un ni帽o o la expansi贸n del pecho de una quincea帽era. La empresa del desarrollo, sin embargo, y la l贸gica que la configura, la del capitalismo, no han muerto a煤n. Podemos asociar lo que hoy significa desarrollo con tres 鈥Sachses鈥:

-Con Goldman Sachs, la empresa de inversi贸n de Wall Street, cuyos departamentos corresponden casi exactamente a las orientaciones de pol铆tica del desarrollo de los a帽os cincuenta y se concentra ciegamente en el 鈥渄esarollo鈥 para encubrir lo que en rigor debe llamarse capitalismo salvaje. Esta es la mentalidad y la orientaci贸n dominantes en los gobiernos de todo el mundo, incluso los que se pretenden 鈥減rogresistas鈥, y en las instituciones internacionales.

-Con Jeffrey Sachs, un fan谩tico neoliberal que contribuy贸 a destruir los dispositivos estatales de Bolivia y Polonia. Sufri贸 en el camino una epifan铆a moral y lleg贸 a la conclusi贸n de que esos aparatos que odiaba deb铆an utilizarse para ayudar a los pobres creados por el capitalismo. Para salvarlos, era preciso ocuparse directamente de ellos, sin esperar al famoso 鈥渆fecto cascada鈥, y as铆 combatir la inestabilidad social que causan. Nadie, sostiene Sachs, est谩 a favor de la malaria o el SIDA. Un grupo de artistas y personas prominentes respalda su campa帽a, que puede llamarse capitalismo filantr贸pico y retoma la tradici贸n de los a帽os setenta, cuando la OIT y el Banco Mundial propusieron concentrarse en las necesidades b谩sicas, en vista de que la metas del desarrollo eran imposibles. Este enfoque corresponde claramente a las famosas metas del milenio y ha generado instrumentos de pol铆tica p煤blica particularmente da帽inos.

Diccionario del Desarrollo Iv谩n Illich -Con Wolfgang Sachs, que fue el editor delque elaboramos cuandoinvit贸 hace 25 a帽os a un grupo de sus amigos a conversar sobre el tema 鈥淒espu茅s del desarrollo, 驴que?鈥. Se hab矛a empezado a hablar de posdesarrollo.

Diccionario En 1985, cuando la Sociedad Internacional para el Desarrollo me invit贸 a participar en un panel sobre el futuro de los estudios del desarrollo en su gran conferencia en Roma, propuse buscarlo con la arqueolog铆a, solo una mirada arqueol贸gica podr铆a explorar las ruinas que hab铆a dejado el desarrollo; ya no lo ve铆amos en nuestro presente y mucho menos en nuestro futuro. Es cierto que todav铆a hay millones que siguen luchando para ser 鈥渋ncorporados鈥 al desarrollo, es decir, por alcanzar las condiciones que definen la forma de vida de la clase media norteamericana; hay miles de migrantes centroamericanos que enfrentan toda suerte de penalidades y riesgos al cruzar M茅xico para alcanzar el 鈥American dream鈥. Pero un n煤mero creciente de personas, que nunca han le铆do el 鈥鈥, resisten cada vez m谩s los proyectos y pol铆ticas que a煤n se asocian con el desarrollo y se caractirizan por el despojo, lo que se ha estado llamando extractivismo en la Am茅rica Latina. Solo quieren vivir bien y conservar, en sus propios espacios, sus propias tradiciones para hacerlo. El desarrollo no es ya para ellos un mito movilizador y experimentan cada vez m谩s el discurso del desarrollo como una amenaza.

Unitierra, Oaxaca 驴Puede, por favor, hablarnos sobre la comunicaci贸n en驴qu茅 hacer? 驴Qu茅 papel desempe帽a la comunicaci贸n en trabajos como los seminarios, la radio, el video, la cooperativa 鈥淓l Rebozo鈥 y la editorial?

Unitierra Cuando empezamos, hace unos 15 a帽os, muchos j贸venes ind铆genas se mostraron interesados en aprender 鈥渃omunicaci贸n popular鈥. Conforme al principio que adoptamos desde que nacimos, el de aprender haciendo, en su primer a帽o con nosotros esos j贸venes aprend铆an a producir programas de radio, hacer videos, dise帽ar e imprimir panfletos y algunas otras cosas, mientras le铆an, seg煤n sus preferencias, libros y otros materiales que dej谩bamos por ah铆 a su alcance. Todos ellos destruyeron esa especie de curr铆culo. Cada uno se estacion贸 en cierta actividad y no le interes贸 aprender las otras. Hasta donde sabemos, todos ellos siguen haciendo cada vez mejor y en formas y contextos cada vez m谩s complejos, lo que aprendieron en su paso por

Estamos enteramente inmersos en el movimiento social oaxaque帽o. No tenemos una agenda propia: seguimos las que la gente marca. Desde dentro, en 2006, participamos en el sociomvto que lleg贸 a llamarse 鈥la comuna de Oaxaca鈥, cuando cerramos todas las oficinas de gobierno, dej贸 de haber polic铆a -hasta para el tr谩nsito y la ciudad estuvo en nuestras manos por cinco meses. J贸venes de Unitierra estaban en aquel tiempo aprendiendo a usar sus c谩maras y les toc贸 en suerte estar en la plaza central de la ciudad cuando se prodigo la represi贸n policiaca contra los maestros en plant贸n que el 14 de junio de 2006 desat贸 el movimiento. Editaron sus im谩genes en un disco que circul贸 por la ciudad en miles de copias piratas. Fue una forma de compartir el incidente que contribuye a explicar lo que pas贸 en los siguientes d铆as.

Como en toda guerra, la informaci贸n fue pronto dada de baja, Un grupo de estudiantes decidi贸, junto con nosotros, reunirse en nuestras oficinas todos los d铆as a las cuatro de la tarde para compartir lo que hab铆an podido registrar en c谩maras y grabadoras en el curso del d铆a, al participar en marchas, realizar entrevistas o cualquier otra cosa. A las seis sub铆amos todo el material a una p谩gina de internet 鈥oaxacalibre-. que pronto se convirti贸 en el mejor punto de referencia para saber lo que pasaba.

Nos toc贸 la fortuna de contribuir a instalar 25 radios comunitarias y formamos parte del impulso que las sigue multiplicando. Desde hace diez a帽os lanzamos panfletos y libros a trav茅s de Ediciones 隆Basta! y de la Palapa Editorial 鈥淓l Rebozo鈥, una cooperativa aut贸noma vinculada recientemente a Unitierra. Producimos Radio Tlayuda, donde, adem谩s de decir lo que queremos decir, aprenden con nosotros a producir radio j贸venes que forman parte del movimiento de radios comunitarias. Cumpli贸 ya quince a帽os un encuentro semanal que actualmente se llama 鈥Conversatorio Caminos de la Autonom铆a en Tiempos de la Tormenta鈥 en donde examinamos la cambiante coyuntura, y nos hemos trazado una agenda de estudio y reflexi贸n para entender lo que pasa e intercambiar experiencias de construcci贸n del mundo nuevo.

En las iniciativas que hemos lanzado, como 鈥Sin ma铆z no hay pa铆s*, Am茅rica profunda鈥 y 鈥Regeneraci贸n cultural鈥, o en aquellas en que contribuimos con muchos otros, como el Foro Oaxaque帽o del Agua, Tejiendo Voces por la Casa Com煤n, la Campa帽a Nacional por la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio y otras m谩s, tanto locales como nacionales e internacionales, utilizamos muy diversos medios para informamos mutuamente, compartir experiencias, reflexiones o llamados, convocar a encuentros y di谩logos o difundir saberes y aprendizajes.

No sabr铆a decir si en todo eso tiene un papel la comunicaci贸n.

NOTAS:

1) Arturo Guerrero Osorio {Ciudad de M茅xico, 1971). radialista, docente e investigador de lo propio, desde la comunalidad.

2) La palabra comunalidad fue acu帽ada independientemente por Jaime Mart铆nez Luna (zapoteco) y Floriberto D铆az (mixe) para expresar la forma de ser en comunidad (Maldonado, 2021)

fuente: https://www.academia.edu/36699503/Gustavo_Esteva_Trascendiendo_el_codigo_comun_Pr%C3%B3logo_de_libro_

