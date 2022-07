Universidad de la Tierra Oaxaca

Junio, 2021

contactounitierra@gmail.com

Facebook 鈥 Unitierra de Oaxaca

Twitter 鈥 @UnitierraOaxaca

Instagram 鈥 @unitierraoax

No Capitalista.

La explotaci贸n comercial de esta obra s贸lo est谩permitida a cooperativas, organizaciones y colectivos sin 铿乶esde lucro, a organizaciones de trabajadores autogestionados, ydonde no existan relaciones de explotaci贸n. Todo excedente o plusval铆a obtenidos por el ejercicio de los derechos concedidospor esta Licencia sobre la Obra deben ser distribuidos por y entre los trabajadores.

PRESENTACI脫N 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹..9

PRIMERA PARTE鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.13

LA LUCHA POR LA VIDA:M脕S ALL脕 DEL PATRIARCADO

La violencia patriarcal 鈥17

La resistencia antipatriarcal de lxs zapatistas y el CNI 鈥20

El enemigo en casa 鈥23

驴Qu茅 hacer ante la violencia? 鈥25

Las voces del feminismo 鈥30

Las masculinidades 鈥33

El car谩cter patriarcal del lenguaje 鈥34

La esperanza de muerte 鈥35

El patriarcado y la econom铆a 鈥37

Hacia una espiritualidad pol铆tica del cuidado y del cari帽o鈥38

驴Un horizonte pospatriarcal? 鈥40

LA LUCHA POR LA COMUNIDAD Y EL SENTIDO: M脕S ALL脕 DEL CAPITAL

驴Qu茅 es eso del capitalismo? 鈥47

La coexistencia de modos de producci贸n 鈥51

驴Desarrollo? 鈥52

Necesidades鈥56

驴Se agot贸 el capitalismo?驴C贸mo ser铆a una realidad poscapitalista? 鈥56

Los l铆mites del capitalismo y la cuesti贸n del trabajo鈥59

Las emociones y el poscapitalismo 鈥63

Pueblos originarios y poscapitalismo 鈥65

Poscapitalismo como profanaci贸n 鈥67

Las formas de la lucha 鈥68

LA LUCHA POR LA LIBERTAD: M脕S ALL脕 DEL ESTADO-NACI脫N DEMOCR脕TICO

Aprender 鈥淓stado鈥 鈥73

Pensando Ayotzinapa 鈥75

驴Qui茅n est谩 ah铆? 鈥76

Durmiendo con el enemigo 鈥79

Creencias, patria, ciudad 鈥82

Con los pies en la tierra 鈥85

Aprender de los pueblos originarios 鈥87

驴Democracia? El dise帽o original racista y sexista 鈥92

El desencanto con la democracia 鈥94

La lucha por la democracia radical 鈥98

Las masas y el leninismo global 鈥101

La democracia enraizada 鈥103

Localizarnos 鈥105

La transici贸n鈥106

Di谩logo intercultural 鈥109

El momento de peligro 鈥111

LUCHAS ENCARNADAS

El Concejo Ind铆gena de Gobierno 鈥115

Concejales y concejalas del Concejo Ind铆gena de Gobierno,

y delegadoS y delegadas del Congreso Nacional Ind铆gena 鈥117

驴De qu茅 se trata? 鈥118

Insurrecci贸n en curso 鈥121

Compartir sin evangelizar 鈥123

En medio de la tormenta 鈥124

Retos 鈥127

驴Gobierno? 鈥129

Contra la verticalidad y la jerarqu铆a 鈥131

驴Qu茅 hacer en las ciudades? 鈥134

Luchar por la vida 鈥136

SEGUNDA PARTE 鈥139

APRENDER EN LIBERTAD

驴C贸mo nace la educaci贸n moderna? 鈥141

Aprender lo nuestro 鈥143

Aprender en comunidad 鈥145

Tejiendo comunidad 鈥147

M谩s all谩 de la educaci贸n 鈥149

Aprender en colectivo 鈥152

Iniciativas dentro del sistema 鈥153

La Unitierra Oaxaca鈥155

Desaprender racismo y sexismo, aprender cooperaci贸n 鈥161

RECUPERAR EL APETITO

Las nuevas caras del hambre 鈥165

La respuesta social 鈥166

Nuestras alternativas 鈥168

Recuperar lo que somos 鈥170

SANAR DE LA SALUD

La salud como poder 鈥174

Dar vida como patolog铆a 鈥175

La separaci贸n del cuerpo 鈥176

Sanar desde la comida y el territorio 鈥177

Cuando la 鈥渟alud鈥 no lo es鈥179

Sanar de lo que llaman 鈥渟alud鈥 鈥181

TERCERA PARTE 鈥185

LUCHAR POR EL TERRU脩O

Lugarizaci贸n鈥189

El arte de habitar es comunal 鈥191

El arte de habitar es resistencia 鈥192

La tembladera 鈥195

Hacerse humanos 鈥198

La naturaleza de los desastres 鈥199

Recuperar lo propio 鈥201

Los 鈥渄omesticados鈥 鈥205

De los arribas y los abajos 鈥209

Limitar la tecnolog铆a 鈥212

RECUPERAR LA ESPERANZA

La lucha por la palabra, por las palabras 鈥217

La lucha por recuperar-nos 鈥225

AP脡NDICE 1

Autores/participantes 鈥228

AP脡NDICE 2

Concepci贸n inicial del seminario鈥230

AP脡NDICE 3

Lecturas鈥235

Y 铿乶almente, al cabo de tres a帽os, nos animamos a compartir la conversa. A partir de enero de 2017 dos docenas de colectivos y cientos de personasde m谩s de diez pa铆ses nos reunimos cada mes a conversar. No somos las mis-mas. Unas no pudieron continuar, otras llegaron cuando la conversa ya estabaadelantada. Pertenecemos a muy distintas culturas y vivimos en muy diferentes contextos. Algunxs estamos remontados en una sierra del norte de M茅xico; otrxs vivimos en el 谩rea de la Bah铆a, en California, en el coraz贸n de una de las zonas m谩s ricas del mundo; algunxs m谩s estamos en grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, R铆o de Janeiro o la Ciudad de M茅xico y otrxs en peque帽os centros urbanos del centro o del sur de M茅xico o de Colombia.

Quienes ahora participamos en el seminario y nos animamos a compar-tir la conversa no tenemos en com煤n una doctrina, un discurso, una elabora-ci贸n te贸rica o el relato de una aventura, ni siquiera tenemos una posici贸n po-l铆tica de铿乶ida que podamos comentar con otras y otros. Es una conversaci贸n.

El lector encontrar谩 las distintas voces, a veces en primera persona del singular y a veces del plural, en voz de mujer o de hombre. Hallar谩 repeticiones, por-que distintas personas hablaron de lo mismo, pero lo dijeron de manera dife-rente en distintos momentos y contextos y era importante retener los matices. De pronto se habr谩 ido la sintaxis convencional porque en la conversa, entre amigas y amigos, muchas veces hablamos de ideas que todav铆a no tenemos, que est谩n apenas en un balbuceo exploratorio y que van tomando forma al hablarlas y escucharlas y repetirlas de otro modo. Hay tropiezos con el lenguaje, con las maneras de decir las cosas, porque lo que hemos sentipensado no se acomoda ya en el lenguaje patriarcal en que nos formatearon a todas y todos鈥n ocasiones hay fragmentos de lecturas que hicimos porque lo que discutimos en la conversa se re铿乪re a ellos, pero no los entrecomillamos ni incluimos las referencias; son parte de nuestras voces. Solo damos datos de los autores cuandousamos una cita espec铆铿乧a.