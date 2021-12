–

De parte de Kurdistan America Latina December 22, 2021 52 puntos de vista

El campamento de Mexm没r y su poblaci贸n de unos 12.000 refugiados pol铆ticos, se encuentran en una zona ins贸lita, cuyo estatus, calificado de 鈥渄isputado鈥, se supone que se determinar谩 finalmente en un refer茅ndum, seg煤n el art铆culo 140 de la Constituci贸n iraqu铆. Se trata de una zona que se extiende desde Sinjar, en el oeste, hasta Xaneq卯n, en el este, y, por lo tanto, de aproximadamente la mitad del territorio del Kurdist谩n del Sur. Una gran variedad de fuerzas, cada una de las cuales persigue sus propios objetivos pol铆ticos en la regi贸n, est谩n activas all铆 y est谩n intensificando cada vez m谩s el caos con sus constantes intervenciones. Ante esta confusa situaci贸n, merece la pena dar un paso atr谩s y plantearse las siguientes preguntas: 驴por qu茅 se ha dado a esta zona el estatus de 鈥渢erritorio disputado鈥? 驴Por qu茅 se la califica de 鈥減roblem谩tica鈥? 驴Por qu茅 se regul贸 su estatus por separado en la Constituci贸n iraqu铆 mediante el art铆culo 140? A continuaci贸n trataremos de discutir brevemente estas preguntas y de encontrar respuestas.

La zona en cuesti贸n, que incluye Mexm没r, es hist贸rica, geogr谩fica, demogr谩fica y culturalmente parte del Kurdist谩n, y una zona de asentamiento de los kurdos. A pesar de este hecho, tras la intervenci贸n en Irak en 1991, Estados Unidos y sus aliados decidieron establecer una zona de seguridad que se extend铆a hasta el paralelo 36. Al hacerlo, convirtieron aproximadamente la mitad del Kurdist谩n del Sur en una 鈥渮ona en disputa鈥 que, desde entonces, se asemeja a una especie de nudo gordiano. Oficialmente, este estatus estaba estipulado en el art铆culo 140 de la nueva Constituci贸n iraqu铆, redactada tras la segunda intervenci贸n estadounidense en 2003 y adoptada oficialmente en 2005. Pero m谩s tarde qued贸 claro que este art铆culo constitucional era una trampa que no se hab铆a reconocido a tiempo. Los representantes del Kurdist谩n Meridional en aquel momento fueron obviamente incapaces de entenderlo y, adem谩s, simplemente no estuvieron lo suficientemente atentos. En este contexto, vale la pena examinar m谩s de cerca la estrategia y la pol铆tica de Estados Unidos y de las dem谩s fuerzas imperialistas en la regi贸n. Est谩n desarrollando constantemente nuevos planes para mantener el estatus que han desarrollado en Irak y especialmente en el Kurdist谩n, para ajustarlo seg煤n sus intereses imperialistas. Actualmente, el ej茅rcito estadounidense est谩 retirando sus unidades de combate de las partes 谩rabes de Irak y traslad谩ndolas al sur del Kurdist谩n. Al mismo tiempo, la rama de la Uni贸n Europea (UE), con Francia a la cabeza, est谩 asumiendo un papel cada vez m谩s activo dentro de la coalici贸n internacional. Estos acontecimientos hacen que el inter茅s por los 鈥渢erritorios en disputa鈥 sea a煤n m谩s intenso. Adem谩s, la misi贸n de la ONU en Irak, que es m谩s bien un representante de la coalici贸n internacional, est谩 desempe帽ando un papel muy provocador y negativo debido a sus actividades y relaciones en la regi贸n.

Aproximadamente, el 70 % de todas las reservas de petr贸leo del sur del Kurdist谩n se encuentran en la zona que acabamos de describir. Desde Sinjar hasta Xaneq卯n hay ricos yacimientos de petr贸leo y gas, muchos de los cuales a煤n no se han explotado o procesado completamente. Por la zona pasan rutas comerciales hist贸ricamente importantes, y actualmente se est谩n desarrollando varios proyectos y planes para reforzar este papel como ruta comercial central. El agua dulce de los numerosos manantiales del norte y el este del Kurdist谩n, y las vastas llanuras de suelo f茅rtil, dan a la regi贸n el potencial para abastecer de productos agr铆colas a todo el pa铆s, si se gestiona adecuadamente. En consecuencia, atrae la atenci贸n de las fuerzas imperialistas y de los estados vecinos debido a sus condiciones hist贸ricas, geogr谩ficas y actuales.

Los esfuerzos de ocupaci贸n de Turqu铆a

La estrategia regional de Turqu铆a se basa en una mentalidad que se remonta al Imperio Otomano. En consecuencia, los intentos turcos de ocupar la regi贸n contin煤an. Turqu铆a ha estacionado grandes contingentes de tropas en el sur del Kurdist谩n y lleva a cabo continuas operaciones militares en toda la regi贸n, como si fuera territorio turco. Mantiene aqu铆 m谩s de 60 bases militares y de inteligencia. Ba艧ika es una de las zonas donde est谩n estacionadas las tropas turcas. El hecho de que sea uno de los 鈥渢erritorios en disputa鈥 es crucial para los planes militares en el marco de los esfuerzos de ocupaci贸n turcos. A pesar de las resoluciones en este sentido del parlamento iraqu铆 y del gobierno central iraqu铆, Turqu铆a sigue neg谩ndose a retirar sus tropas de Ba艧ika. Esta ocupaci贸n, impuesta con la ayuda de la colaboraci贸n del PDK (Partido Democr谩tico del Kurdist谩n), es hoy claramente perceptible en todas las zonas del Kurdist谩n del Sur controladas por el PDK. En las 鈥渮onas en disputa鈥, ni Irak ni el Gobierno Regional del Kurdist谩n Meridional han conseguido a煤n hacerse con el control total. Militarmente, el ej茅rcito iraqu铆 est谩 presente, pero administrativamente, el gobierno regional sigue gobernando en muchas zonas. La zona se mantiene permanentemente inestable. El vac铆o pol铆tico y la inestabilidad fueron dos de las principales razones por las que el terror del Estado Isl谩mico (ISIS) consigui贸 mantener su presencia en la zona durante mucho tiempo en 2014. En la actualidad, la zona sigue siendo muy vulnerable a la intervenci贸n, que el gobierno fascista de Turqu铆a utiliza para intensificar sus actividades de ocupaci贸n. Como parte de sus intentos de ampliar los contactos con la poblaci贸n 谩rabe sun铆 de Irak, Turqu铆a se apoya en fuerzas como la familia Usama an-Nujahifi, que ya colabor贸 con el Imperio Otomano, o los restos del ISIS. Al mismo tiempo, Turqu铆a est谩 trasladando a la regi贸n fuerzas islamistas proxy que ha entrenado.

Bas谩ndose en una fatwa emitida por el l铆der religioso chi铆ta Ayatol谩 Ali al-Sistani, las unidades militares de las Hashd al-Shaabi (Fuerzas de Movilizaci贸n Popular) se crearon en 2014 para luchar contra el ISIS. Estaban compuestas por voluntarios. Su resistencia contribuy贸 a la liberaci贸n de numerosas ciudades del terror del ISIS, incluidas las provincias de Mosul y Kirk没k, consideradas 鈥渮onas en disputa鈥. Es bien sabido que los grupos chi铆es afiliados a Ir谩n desempe帽aron un papel activo y decisivo en la guerra contra el ISIS, y en la liberaci贸n de la regi贸n. Hoy en d铆a, siguen teniendo una gran influencia en la seguridad de la zona. Desde Sinjar hasta Xaneq卯n, son una fuerza militar dominante y en algunos lugares tambi茅n influyen administrativamente, al tiempo que buscan activamente ganarse las simpat铆as de la poblaci贸n local. En lugares como Tuz Xurmatu y Tal Afar, parte de la poblaci贸n est谩 formada por chi铆es. Sin embargo, el hecho de que la mayor铆a de los habitantes sean sun铆es y tengan profundas contradicciones hist贸ricas con las fuerzas chi铆es hace, que el rechazo a las fuerzas Hashd al-Shaabi sea generalizado all铆.

Esta regi贸n representa una importante ruta de tr谩nsito en los esfuerzos de expansi贸n del r茅gimen iran铆. En consecuencia, Ir谩n le otorga una gran importancia estrat茅gica, incluyendo Sinjar y Mexm没r. Por consiguiente, es muy poco probable que las fuerzas chi铆es de Ir谩n e Irak abandonen esta zona, que fue liberada por ellas y en la que Ir谩n desempe帽a un papel influyente.

Es igualmente improbable que estas fuerzas sean aceptadas por la poblaci贸n local y puedan afianzarse sobre el terreno, en consecuencia. Esto tambi茅n se aplica al legado otomano de opresi贸n y violencia de Turqu铆a, y a sus aspiraciones dictatoriales fascistas en la regi贸n. El apoyo turco al ISIS y a otras fuerzas yihadistas, as铆 como las ambiciones expansionistas de Turqu铆a en Oriente Medio, son bien conocidas por la poblaci贸n de este pa铆s. A pesar de la ayuda de Estados Unidos y la OTAN, y de la colaboraci贸n de fuerzas locales como los turcomanos sun铆es y el PDK, ser谩 muy dif铆cil que Turqu铆a se gane a la poblaci贸n local. Su mentalidad fascista, basada en una s铆ntesis turco-isl谩mica, encuentra fuertes objeciones por parte de los habitantes de la regi贸n. En particular, debido al intento de Turqu铆a de ganar influencia apoyando al ISIS, la poblaci贸n local siente una afinidad mucho mayor con el nacionalismo 谩rabe promovido por Arabia Saud铆, Egipto y Jordania.

Todas estas fuerzas, que tienen presencia militar sobre el terreno pero muy poco apoyo social, no tienen nada nuevo que ofrecer a la poblaci贸n local. Su presencia se basa en la opresi贸n y la violencia. El pueblo ha reconocido que el sistema existente tiene siglos de antig眉edad y que ya ha perdido todo poder para resolver los problemas existentes. Tampoco sus gobernantes tienen nada que ofrecer a la poblaci贸n, ni tienen poder para provocar el cambio. No tienen ning煤n plan para restablecer la libertad, la democracia y la prosperidad econ贸mica de las que se ha privado a los pueblos, para cambiar las condiciones existentes y resolver los numerosos problemas. Ya sea el sistema completamente d茅bil e impotente de Irak, la cultura democr谩tica de las potencias imperialistas como Estados Unidos o la UE, el sistema expansionista y sectario de Ir谩n o la potencia ocupante fascista de Turqu铆a, ninguna de estas fuerzas es capaz de hacerlo. Por el contrario, todas ellas tienen contradicciones y conflictos hist贸ricamente motivados entre s铆. La existencia de estos estados supone una enorme amenaza para toda la regi贸n. S贸lo una ligera intensificaci贸n de las pol铆ticas intervencionistas de estas potencias puede conducir a resultados que aseguren cambios masivos. Turqu铆a recibe un amplio apoyo de Estados Unidos y de la OTAN. Al mismo tiempo, ella misma apoya al ISIS, al PDK y a parte de las tribus turcomanas. Si se produjera un enfrentamiento directo entre las fuerzas fascistas de Turqu铆a y las apoyadas por Ir谩n, la regi贸n podr铆a verse sacudida por guerras cuyas consecuencias ser铆an incalculables. Los acontecimientos actuales hacen que este escenario sea cada vez m谩s probable. En consecuencia, el estatus de la Regi贸n del Kurdist谩n de Irak, ese remanente del art铆culo 140 de la Constituci贸n iraqu铆, tambi茅n est谩 gravemente amenazado.

Objetivos del ataque: Sinjar y el campo de Mexm没r

Actualmente podemos ver, sin mucho esfuerzo, una r谩pida evoluci贸n hacia una profundizaci贸n del caos regional. Es completamente inconcebible que en el contexto de este desorden Sinjar y el campo de Mexm没r no se conviertan tambi茅n en objetivos de ataque. Esto se debe a que estos dos lugares tienen las poblaciones m谩s resistentes y organizadas de la regi贸n. Se han preparado ampliamente para todos los posibles acontecimientos. Adem谩s, se ven a s铆 mismos como representantes de un proyecto importante y como alternativa al sistema existente. Sobre esta base, mantienen contactos directos con la poblaci贸n de su barrio. Cuanto m谩s consigan que la gente de all铆 comprenda sus ideas, m谩s ganar谩n en fuerza Sinjar y Mexm没r. Los habitantes de Sinjar pueden mirar hacia atr谩s en una historia de resistencia enormemente larga. Sobre todo cuando el Islam se extendi贸 por la regi贸n, los habitantes de Sinjar fueron objeto de constantes masacres a causa de su fe: un total de 74 masacres a lo largo de los siglos. Sin embargo, resistieron en todo momento, protegiendo su fe, y as铆 han podido mantenerla viva hasta hoy. A pesar de ser continuamente oprimidos, discriminados y aislados, los yezid铆es no renunciaron a su fe. Unidos en su fe com煤n, desarrollaron una cultura de resistencia permanente. Recientemente, fueron atacados por las bandas del ISIS en 2014. Miles de yezid铆es fueron asesinados o vendidos como esclavos a Turqu铆a y otros pa铆ses. Cientos de miles no vieron otra opci贸n que huir y ahora viven dispersos en diversas partes del mundo. En las zonas del sur del Kurdist谩n controladas por el PDK, los refugiados yezid铆es han sufrido todo tipo de corrupci贸n y actos inmorales. En los campamentos de all铆, se les mantiene como rehenes y se abusa de ellos como fuente de beneficios mediante la malversaci贸n de fondos de ayuda internacional. Al comienzo de los ataques del EI en 2014, los habitantes de Sinjar resistieron junto con un peque帽o grupo de guerrilleros. M谩s tarde, junto con las HPG (Fuerzas de Defensa del Pueblo) y las YPG/YPJ (Unidades de Defensa del Pueblo/Mujeres), liberaron su tierra natal de Sinjar. Bas谩ndose en este esp铆ritu de resistencia, los habitantes de Sinjar se mantienen hoy en pie, se organizan y se educan. De este modo, convierten sus terribles experiencias en lo contrario y contin煤an su resistencia con la cabeza alta. A trav茅s de su propia renovaci贸n, est谩n luchando por evolucionar como comunidad. Con la ayuda de la inspiraci贸n que representa para ellos Abdullah 脰calan, se est谩n organizando y fortaleciendo para avanzar en la construcci贸n del sistema de Autonom铆a Democr谩tica.

Sinjar ha desarrollado un modo de vida resistente y cuenta con enormes experiencias de resistencia. Por ello, hoy puede compartir todas estas experiencias con los dem谩s pueblos de la regi贸n y actuar como modelo a seguir a trav茅s de su vida libre, igualitaria y organizada. De este modo, Sinjar puede convertirse en un lugar en el que prevalezca de forma ejemplar la coexistencia pac铆fica de los pueblos. En la oraci贸n, los yezid铆es se dirigen a Dios con sus deseos: primero para toda la humanidad, luego para sus vecinos y, por 煤ltimo, para ellos mismos. Sobre la base de su rica fe, de su conciencia y experiencia recientemente desarrolladas, pero tambi茅n de su cultura caracterizada por la seguridad y el desinter茅s, hoy pueden hacer que su tarea sea liderar el camino de la humanidad y de los dem谩s pueblos de la regi贸n. As铆 pueden conseguir crear una nueva esperanza no s贸lo para ellos sino para toda la regi贸n.

Los habitantes del campamento de Mexm没r han vivido en ese lugar durante 23 de sus 27 a帽os de desplazamiento. Aqu铆, sus vidas siempre se han caracterizado por la resistencia y la lucha. Con su modo de vida, se han ganado el respeto y la confianza de las comunidades vecinas. A pesar de todas las obstrucciones de los poderes que act煤an en la regi贸n, han conseguido desarrollar y mantener relaciones armoniosas con sus comunidades vecinas. Como resultado de la lucha de Mexm没r contra las bandas del ISIS, los pueblos de la regi贸n tienen ahora una imagen muy positiva de su gente. En 1998, Abdullah 脰calan se dirigi贸 a la poblaci贸n del campo por la radio. Adem谩s de la esperanza y el entusiasmo que transmit铆an sus palabras en aquel momento, tambi茅n dio a la gente una misi贸n: 鈥淐omo poblaci贸n del campo, jugar茅is un papel de puente con los dem谩s pueblos de la regi贸n鈥. Hoy, Mexm没r puede combinar esta misi贸n con la experiencia y los conocimientos que ha adquirido entretanto. El campamento se enfrenta as铆 a la urgente tarea de difundir el paradigma y el sistema basados en la democracia, la ecolog铆a y la libertad de las mujeres a los dem谩s pueblos de la regi贸n. As铆, hoy Mexm没r tiene la oportunidad hist贸rica de estar a la altura de su misi贸n hist贸rica.

Podemos concluir que la regi贸n de los 鈥渢erritorios en disputa鈥, incluidos Sinjar y Mexm没r, se caracterizar谩 por un gran caos en el futuro inmediato. Al igual que en el pasado, esta situaci贸n en la regi贸n puede volver a acarrear grandes p茅rdidas a los pueblos. En esta situaci贸n, Sinjar y Mexm没r se enfrentan a la tarea hist贸rica de desempe帽ar un papel de liderazgo en la construcci贸n de un futuro prometedor mediante la difusi贸n del sistema democr谩tico-confederal y la Autonom铆a Democr谩tica en la regi贸n.

FUENTE: Baxtiyar 脟el锚 (miembro del Consejo del Pueblo de Mexm没r) / Kurdistan Report / Rojava Azadi Madrid / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>