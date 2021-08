Se

ha puesto de moda, entre conferenciantes, empezar sus comunicaciones

con un manifiesto de humildad; así, es muy frecuente que al comienzo

digan: “tengo más preguntas que respuestas”, expresión

que casi siempre viene a ser un modo de curarse en salud para evitar

comprometerse más de la cuenta. Podrá ser auténtica o falsa

humildad, habrá de todo. En mi caso, no siendo conferenciante

habitual, ni menos aún profesional, para comenzar esta comunicación

anunciaré que lo que aquí voy a decir son solo aquellas preguntas

para las que tengo respuesta, las otras me las guardo para otras

ocasiones. Sé que pudiera parecer falta de humildad y, por si así

fuera, anuncio que todas las respuestas que diré son provisionales y

mejorables, lo digo de acuerdo con mi propio sentido de la humildad,

pero, sobre todo, de acuerdo con mi propio método científico, por

el que pienso que el propósito de toda ciencia o búsqueda de

conocimiento es encontrar a cada pregunta una explicación que sea

mejor que la anterior. Pudiera parecer que ésto es lo mismo que la

Ciencia oficial denomina “paradigma”, pero no siempre es así.

Soy perfectamente consciente de que para la Ciencia “oficial”

todo lo que yo pueda decir no es ciencia, sólo es opinión.

Para esa Ciencia la búsqueda de conocimiento ha de ser “profesional”, quien

no sea de profesión científico podrá tener opinión pero no

Conocimiento, así, con mayúsculas. Esta costumbre ya me da una

pista sobre el pelaje ideológico de esta Ciencia oficial.











La

expulsión del templo del conocimiento no afecta solo a los que somos

meros “opinantes”, también afecta a muchos científicos

profesionales. Valga como ejemplo lo que estamos observando durante

el tiempo que dura la Pandemia: siendo imposible que no haya

científicos profesionales que tuvieran explicaciones diferentes -no

digo mejores- sobre las causas, consecuencia y tratamientos de la

pandemia, los medios de comunicación masiva no solo no han permitido

ninguna expresión de disidencia científica, sino que ésta la han

sustituido, con inteligencia estratégica, por la de unos pocos

“opinantes seleccionados”, concreta y mayoritariamente entre

conspiranoicos y antivacunas, dando por hecho que no hay científicos

“profesionales” con hipótesis diferentes a la oficial, incluso

que sean contrarios a las vacunas en general y especialmente

contrarios a estas vacunas.

En su programación, todos esos medios

podrían haber dejado un hueco, por pequeño que fuera, y aunque solo

fuera testimonial, para evidenciar un mínimo respeto a la

libertad de expresión y a la controversia científica, es decir, con

respeto al mismo método científico que es exhibido en todos los

frontispicios oficiales y académicos. Pero no, a lo que asistimos es

a una contumaz y sistemática expresión de mensaje, teoría y pensamiento

único. Y esta vez, además, con sincronización del mensaje en los

medios masivos de todo el mundo, todos ellos estatales (oficiales), aunque

se autodenominen públicos o privados. ¿Que sale de ojo y hasta

parece obscena tanta unanimidad de los mensajes y teorías?…pues que lo

parezca, parecen decir, que está bien justificado, “porque se hace para

salvar vidas”.

La inmensa mayoría de los receptores del mensaje

sentirán que han salvado sus vidas gracias a estas vacunas.

Obsérvese que antes de la vacunación masiva, la contabilidad de

contagiados, enfermos, hospitalizados y fallecidos, fue exahustiva

mientras que la contabilidad de los enfermos, hospitalizados y

fallecidos que ya están vacunados, como fue declarada “anecdótica”,

¿para qué llevarla?







Con

carácter general, toda la medicina moderna pasa a estar bajo

sospecha “científica” en cuanto se comprueba, aplicando su

propio método “científico”, que su objeto es el tratamiento de

la enfermedad y no el cuidado de la salud, los síntomas y no las causas de la

enfermedad. Cualquiera

sabe que si en nuestra casa vemos cucarachas éstas andarán por

donde hay desperdicios orgánicos y que, por eso, nuestro “problema”

no son las cucarachas sino los desperdicios, la basura. Las

cucarachas son la consecuencia, no son el problema. Ésto, que lo

sabe cualquiera, es ignorado por la ciencia médica oficial. Con

orgullosa y sistemática exhibición de su ignorancia, se dedica esta

Ciencia a recetar medicamentos contra las “cucarachas”, con

olvido de la basura, de toda la toxicidad industrial que nos

tragamos al respirar y al comer, además de los tóxicos inmateriales

que a diario invaden nuestros cuerpos a través de los sentidos.

¿Cómo esperar de esta Ciencia oficial que se ocupe en encontrar

vacunas contra toda esa basura y, de paso, contra su propia

ignorancia sistémica?







Este

sencillo ejemplo de sentido común, en ningún caso será tenido en

cuenta por la ciencia médica oficial, más bien será despreciado

por no ser “profesional” ni atenerse al método y, por tanto, siempre será oficialmente

considerado como mera ocurrencia u opinión, “acientífica” en

todo caso. Sin duda que tenemos un problema real, y muy grande, con

ésto que llamamos Ciencia “profesional”, más aún si además

de profesional es la “oficial”, cuyos mensajes de conocimiento

nos son trasmitidos por los medios de comunicación estatales y/o

empresariales, los emanados de “la comunidad científica”, esa mágica

entidad abstracta representada en los medios por unos pocos

“profesionales” a sueldo de Institutos científicos estatales y

de laboratorios propiedad de grandes corporaciones empresariales,

industriales y financieras.









Por

otra parte, fijémonos que en el lenguaje, que sin duda es la

capacidad más propiamente humana, cabe todo, igual lo real que lo

imaginario. Habitualmente pensamos que pensar y decir es algo que

precede al hacer, pero que no es exactamente un “hacer.” Parece que no tenemos

muy claro si pensar, decir o escribir, son “hechos” en sí

mismos. Una expresión popular dice que “del dicho al hecho hay un

trecho”, sentenciando esta duda que acabo de mencionar; pero es

indiscutible que pensar, decir y escribir, de algún modo

consideramos que son “hechos”. La duda al respecto proviene de

que el contenido de tales hechos -pensar, decir o escribir- son solo “ideas”, algo inmaterial, mientras que los

hechos-hechos son realizaciones, la materialidad de las ideas, algo

sustancialmente diferente a las ideas. Parece sencillo, pero no lo

es. Lo que enuncia la citada expresión popular, lo que consideramos

como “de sentido común”, resulta ser asunto mucho más

complejo de lo que pudiera parecer a primera vista. Una buena

explicación (recordemos que ese es el objeto del conocimiento),

tendría que abarcar: la idea pensada y el hecho realizado junto

con todo el proceso que media entre lo pensado, lo dicho y lo hecho,

además de causas y consecuencias…sin duda, algo muy complejo.







Me

he dado cuenta de que lo que le sucede a la Ciencia médica tiene

gran parecido con lo que le pasa a la Ciencia histórica: que

también se concentra casi exclusivamente en los “hechos” y, como

aquella, también tiende a ignorar el proceso por el que los

hechos pudieran tener, o no, relación de causa o consecuencia con

hechos, ideas y discursos previos. Una buena ciencia histórica no

pasaría por alto investigar los procesos por los que una idea puede

llegar a realizarse en un hecho “histórico”.







Empecé

a pensar ésto cuando leí lo que decía el historiador Jacques le

Goff acerca de las “mentalidades” y su importancia para el

conocimiento histórico. Las mentalidades como ideas que consiguen

hacerse virales, por medios que pueden ser muy diferentes y que

también tendrían mucho que ver con las concretas circunstancias

sociales en las que surgen tales ideas, hasta conformarse como

“pensamiento colectivo”, compartido por una mayoría social, que

acaba por condicionar y hasta determinar los hechos, la realidad

social.

Tiempo

después, leyendo a Ilya Progagine, el que fuera premio nóbel de

Física y uno de esos curiosos físicos dados a la filosofía, me

ayudó a comprender que mi propio método de conocimiento, el que yo

mismo tenía por intuitivo y “casero”, no iba tan descaminado. Me

ayudó a entender por qué ese método me llevaba, casi siempre, a

un conocimiento de la realidad tan distante del transmitido por la

Ciencia oficial. La lectura concreta a la que me refiero es sobre

aquello que Progagine decía al respecto del tiempo, ese

asunto que ha generado

tantos paradigmas y que tantos

devaneos les viene causando a los científicos desde hace siglos.

Progagine decía que toda persona del común, aún ignorando todos

los paradigmas sobre el tiempo, sabe que éste, sea lo que el tiempo sea, es

algo irreversible, sabe cualquier individuo que lo que sucede hoy, ni

pudo suceder ayer, ni puede suceder mañana.







Mi

método casero no se atiene ni conforma solo con este sentido común,

porque he observado que, en no pocas ocasiones, tiene su origen en

las “mentalidades” a las que se refería Le Goff, en ese

pensamiento colectivo y viral que puede ser creado, inducido y hasta

impuesto por quien tenga los medios y el poder para hacerlo. Por eso

que mi método tome sus precauciones al respecto del sentido común,

al tiempo que también guarda respeto por el estudio de la historia,

como de las ciencias en general, para luego poner a conversar los

datos de ambas partes, ciencia y sentido común. Pues bien, a esta

conversación es a lo que yo llamo “mi método científico”,

perfectamente practicable por cualquiera que posea un mínimo de

inteligencia y profese libertad de pensamiento.







No

viene de más, recordar que pensar es algo que solo puede hacerlo un

único cerebro y que, por tanto, si admitimos que un “cerebro

colectivo” no existe, que es algo imaginario, convendremos que

tampoco puede darse ningún “pensamiento colectivo” que, objetiva

y científicamente, éste es “otra cosa”, algo que perfectamente podríamos

denominar “mentalidades”, con el sentido que decía Le Goff.







Así

pues, mi modesto método de conocimiento -casero sí, pero no menos

científico- poco a poco me va permitiendo encontrar mejores

respuestas o explicaciones a las preguntas que nos asolan en estos

convulsos tiempos de la Modernidad tardía; mejores explicaciones que

apuntan a la urgente necesidad de un cambio radical de paradigma, uno

que nos sirva al común de las gentes para superar el Imaginario

moderno, su entramado ideológico y su correspondiente Relato

oficial, “profesional y científico”, el mismo que se nos va

desvelando en su pobreza científica, como en su interesada y totalitaria idea

del “Progreso”.









Por

fortuna, hay cada vez más científicos disidentes, incluso los hay

que ya piensan en integrar el sentido común en su método

científico. Enhorabuena por reintegrarse a la humanidad, por abandonar

las aulas y laboratorios instalados en el silencio teórico de las

esferas, por empezar a destapar la carencia de sentido humano de una

Ciencia, oficial y profesional, que condiciona su método a la

ganancia en los Mercados y, casi siempre, al servicio del Estado.

