De parte de Paco Salud January 7, 2022







Mi casual encuentro con José Luis

García Rúa

(El hombre de los cuatro acentos)

Cómo comenzar y expresar lo que siento sin que mi corazón se

acelere y mis lágrimas desterradas fluyan sin poder evitarlas.

Cómo contener la rabia que me ocupa.

Recuerdo con emoción contenida la

primera vez que, tuve el honor de conocer a José Luis García Rúa. Corría el año

1979, cuando organizamos en Puerto Real, la primera Semana Cultural Libertaria.

Como cierre de las Jornadas, celebramos un Mitin en la Plaza del Ayuntamiento

donde intervenimos: J.L. García Rúa, Pepe Bondía, J. Luis Coronado y el que

subscribe. Aquél puñado de militantes (entre los que me incluyo), quedamos

absolutamente impresionados y conmovidos, sobre todo, con la actuación de J.

Luis García Rúa que, nos colmó de satisfacción y orgullo por su sapiencia y

oratoria a la que, por infrecuente, no estábamos habituados. Muchísimos

trabajadores del Astilleros que asistieron al acto, la mayoría afiliados a

otros Sindicatos, quedaron gratamente sorprendidos de que nuestra Organización

dispusiera de militantes con tanta capacidad y experiencia. Ya se sabe la

propaganda denigrante contraria a la CNT que practicaban y practican los

Sindicatos, palafreneros del Sistema. Fue éste sin duda el principio anhelado

de respeto, con el que desde entonces, percibimos de la clase trabajadora de

Puerto Real.

Desde aquél instante, la relación

de nuestro Sindicato con José Luis, más que un flechazo, fue un trancazo en

toda regla a nuestra débil consciencia. Un entender y comprender en toda su

magnitud, el profundo significado del Anarcosindicalismo, cuyos principios,

tácticas y finalidades son un todo, soldado al ideal superior del Anarquismo y

su ética, como salvaguardia del caudal transformador y participativo, contrapuesto

al Sindicalismo reformista que, curiosamente, se autodefine como

“Revolucionario y de Masa.“ No sé sinceramente lo que pretenden, con lo de

Sindicalismo de “Masa.” Tal vez, la de formalizar Federación de Cooperativas

Panaderas, sea la razón última de tal ímpetu Revolucionario.

Tener un padre consecuente, un

hermano consecuente y sobre todo un compañero infatigable, un maestro obrero,

un enseñante inconmensurable, honrado y coherente hasta la médula, es

invalorable.

Cenando un surtido de pescados

fritos en Las Golondrinas y después de grata tertulia, me ofreció su primer

regalo. Pepe, me dijo, (con esa calma que le caracteriza) con su mano sobre mi

hombro: si militas en la Confederación, crece con ella; es duro, muy duro pero,

crece con ella y lucha con ella; no te detengas, no te rindas, no hagas oídos a

los que, vencidos y derrotados por el sistema, aducen la necesidad de acomodar

la Organización a los nuevos tiempos. Tras estas palabras ocultan torcidas

intenciones. Si un día te vences y dices “No puedo más y aquí me quedo”, marcha

con dignidad y no formes parte de los que, quieren adaptar la CNT a sus

chapuceros y personales intereses, sin importarles pervertir los ideales más

básicos del Anarcosindicalismo. Su segundo y principal regalo: Su amistad que

ya nos dura casi cuarenta años.

Las Semanas Culturales

Libertarias que hemos organizado desde 1979, no se habrían podido realizar, sin

la inestimable colaboración de José Luís García Rúa. Gracias al profundo

respeto que por él siente el mundo de la cultura fuimos capaces de darle un

notable contenido de calidad a las Jornadas. Los documentales, películas,

exposiciones, conferencias, cantautores etc. Fueron magistral y

desinteresadamente expuestos y desarrollados entre otros por: J.L. García Rúa,

Agustín García Calvo, Labordeta, Hugo Gómez, Javier Sádaba, Moncho Alpuente,

José Luis Morales, Concha Serrano, Isabel Escudero, El Cabrero, Javier Ruibal,

Basilio Martin Patino, Andrés Sopeña, López Campillo, González Duro, Gutiérrez

Molina, Puente Ojea, Emilio García Wiedemann, García Maroto, Pons Prades…

En estos casi cuarenta años, su

cariño hacia nuestro Sindicato se extendió a nuestro pueblo, que él sentía y

disfrutaba como propio. Los variados y diversos conflictos donde la CNT jugó, a

veces un papel principal, modesto en otras muchas ocasiones, siempre contaron

con su inestimable aliento, solidaridad y consejos. A todo ello hay que añadir,

las decenas de magistrales y variadas conferencias que nos dispensó. Es

imposible concebir la fundación, desarrollo y consolidación de la CNT en Puerto

Real, sin el valioso apoyo de José Luis García Rúa: el hombre de los cuatro

acentos.

Cuando me disponía a envolverme

de cotidiana rutina, recibí una llamada de mi compañero Paco Aragón que me heló

la sangre.

– Dime Paco.

– Pepe, he recibido un correo de

Granada que dice que José Luis ha fallecido.

¿Cómo? ¡Y una mierda! Esa fue mi

primera y atropellada reacción. No lo creía, ni lo quería creer, ni lo debía

creer. Pasados unos minutos y apresado el aire que uno puede apresar no nos

quedaba otra que organizarnos y junto a otros compañeros partir hacia Granada.

Desconcertados y tristes, marchamos en silencio sin rumbo cierto. Sobre la

marcha, nos reunimos Paco, Kranke, Manuel, Juanjo, un compañero de Algeciras y

yo. Sin tener nada claro, aún confusos, decidimos elegir el itinerario que nos

guiara al Cementerio San José. No osamos llamar a su familia porque asumimos,

la lógica de sus ocupaciones y desvelos, y, sobre todo, el temor de que nos

confirmasen la inesperada noticia. Puesta la dirección en el Tom Tom de los

cojones emprendimos las casi cuatro horas de viaje hasta Granada…

… terminamos perdidos por calles

veteranas y apretadas hasta que, por azar, encallamos en la Calle de Elvira. Mi

asombro, desconcierto e incredibilidad se vio justificado, al entrever, sentado

en la terracita del bar “El Enano Rojo y Negro” a José Luis, degustando unos

churros y un café con leche. Con su sombrero de alas anchas derivado levemente

hacia la izquierda de su rostro. Su mirada perdida, rebelaba el fluir de

serenas e inquietas reflexiones.

Perplejo y confuso, me acerco y,

como siempre le doy, más que un saludo, un bocinazo. Dios picha, José Luis, qué

casualidad. Qué bien te veo; un abrazo cojones míos. Quién me iba a decir que,

perdido en Granada te iba descubrir, tomando el solecito en la terraza de un

bar.

Hola Pepe, qué sorpresa. Cómo

estás… y tus hijos… Hola Paco, y tú y tu familia…y tú, tú eres Kranke el

tesorero ¿verdad? Qué hacéis por estos lares y sin que…

Bueno…la verdad es que nos

dirigíamos hacia la Alhambra y nos hemos perdido…

Ya, ya… De acuerdo, pero… la

próxima me avisáis ¿vale?

Como siempre, degustando su

templada presencia y un cortado descafeinado, acometemos la labor inestimable

de compartir recientes experiencias. Aprovechando esta inesperada y valiosa

ocasión, (superada la imprevista sorpresa por el error cometido) le solicito me

precise, cuestiones subyacentes en nuestra Organización que, pienso, son

contrarias al Anarcosindicalismo. Viene al caso el despropósito de fingidas y sesgadas

interpretaciones (absolutamente fuera de lugar y de contexto) sobre,

municipalidad y ciudadanismo: justificado y practicado por militantes y comités

de la CNT.

Pepe, ya conoces el desánimo y

confusión en la que nadan las ideas. En la Revista de pensamiento y crítica

anarquista Adarga correspondiente al mes de Enero de 2013, y con el título de:

Nace lo que renace. El horizonte de la CNT, contiene una serie de artículos

meritorios que, contestan a tus inquietudes de forma clara y contundente.

De todas maneras y muy

sumariamente te apuntaría varias evidencias:

El actual sistema capitalista

necesita regenerarse de tantos años de bipartidismo, fomentando y dando cabida

al ciudadanismo que, con nuevos nombres y aparente renovación estética,

prescindan y desnaturalicen las movilizaciones populares y rehabiliten la

socialdemocracia y aquéllas ideologías revolucionarias fracasadas.

El ciudadanismo fortaleció los

intereses del PSOE, para debilitar la derecha del PP, que gobernaba ya durante

ocho años. Los movimientos y actos masivos contra la globalización, el

Prestige, la guerra de Iraq quedaron cercenados con la vuelta al poder del

PSOE. Una vez instalados y apoltronados en las instituciones del sistema

(Municipios y parlamentos) ¿Qué fue del 15M?

El ciudadanismo y el actual

municipalismo, no acepta la lucha de clases ni la transformación social y

económica que devaste el capitalismo. Su idea transversal y consumista de la

sociedad los aparta de cualquier estímulo transformador. Atemperar los excesos

del capitalismo es su meta. Sus armas: puro teatro estético y, la frustración

de votantes y consumidores de la clase media, sus razones.

-Verdad José Luis, llevas toda la

razón.

Hace bastante tiempo que,

militantes y secretarios de los actuales comités de la CNT, se dedican a

promover Foros como plataforma para la creación de partidos políticos en nombre

de la Municipalidad. El hecho de que un secretario del sindicato forme parte

como consejero de un partido en una empresa municipal ya prueba el sentido

pseudo revolucionario y transformador del Municipalismo y su falso

anarcosindicalismo. Al mismo tiempo se dedican, por puras cuestiones bancarias,

a expulsar y desfederar Sindicatos que durante tantos años contribuyeron con su

sufrimiento y esfuerzo a su constitución y defensa. Ya exponen su verdadera

faz, hipócrita y sin razón. Que mantengan el discurso (no deseado por ellos) de

no participar en las elecciones sindicales y, sí promover las elecciones

municipales, nos parece, además de una necedad, la más grave contradicción y

agresión, al sentido común más elemental. La meta de ésta gente: Acabar con el

Anarcosindicalismo en el nombre del Anarcosindicalismo. ¡Manda huevos!

-José Luis, cuando nos dimos

cuenta de tu presencia, observé que estabas muy pensativo, como…no sé…

-Ciertamente. Ya sabes que,

cuando nos hacemos mayores, tendemos a recordar pasajes de nuestra niñez. Este

lugar lo visito asiduamente, rememorando tiempos pasados. Recuerdo como si

fuese ayer las visitas que mi padre, conmigo de la mano, hacíamos a esta taberna.

Entonces se llamaba la Taberna Colectiva. Su dueño, Juanito de Málaga, era uno

de los mejores amigos y compañero de mi padre. Juanito sabiendo de la

militancia y luchas de mi padre, lo invitaba todos los meses de Julio a pasar

unos días en su casa. Juanito anarcosindicalista desde su juventud, ya se bregó

en las luchas mineras de Asturias. Más que un bar, era un Ateneo Libertario.

Junto a los barriles una coqueta biblioteca, y bajo ellos y dándole continuidad

a los mismos, una preciosa tarima donde los trabajadores de distintos gremios,

exponían sus ideas y reflexiones. La poesía, el debate y la lectura de

comunicados llamando a la solidaridad eran frecuentes. Recuerdo la intervención

de un estudiante de Antropología, más tarde doctorado en Ciencia de la

Manipulación con el título: CÓMO CARGARTE TU PROPIA ORGANIZACIÓN Y CREERTE

MARAVILLOSO. Definitivamente sibilino y pretencioso; de torcida mirada,

arquetipo de aquéllos que, en la CNT y en nombre de lo superior, devastan el

ideal más hermoso. Entusiasta de Ángel Pestaña, machaconamente sustentaba su

discurso, en el positivismo ideológico y de acción, tan necesario en la Ley del

Número. Siempre aplaudido y secundado por su eterno acompañante, un hombre

mayor de impreciso y obscuro conocimiento y de un verbo ciertamente difícil de

digerir y sobrellevar. Frecuentemente ocuparon cargos políticos en el Partido

Sindicalista. Juanito los despreciaba con inusitada intensidad. Siempre se

repetía con aquello de: ¡Roma no paga a los traidores!… Ya ves Pepe, nada

nuevo bajo el Sol.

Pero hoy estaba especialmente

doliente y ocupado en ordenar mi memoria. Tenía entonces trece años y sentía un

gran aprecio por Las Manolas. Ellas, habituales clientes de la Tasca, me

prestaban atención y cariño además de contarme historias maravillosas, sobre

los Escritos Carmesí y los amores de Boabdil y Morayma en La Alhambra.

Aquellos días de Julio de 1936

los recuerdo con infinita tristeza. En primer lugar porque mi padre, que ya

sabía del posible golpe por los sediciosos, marchó con urgencia hacia Gijón

para preparar la probable defensa de la ciudad, ya que, amén de un

revolucionario, era el Secretario Local de la CNT. Previniendo la dificultad y

peligrosidad de la empresa, le confió mi custodia a Juanito quien, cerrada su

Taberna, se dirigió a su ciudad natal, Málaga, a sabiendas de que si lo

detenían lo asesinarían. Una de sus cuñadas se encargó de mi custodia y

seguridad. El hecho de ser una mujer súper católica y su marido conservador,

garantizaba en gran medida mi estancia en la ciudad. Solo habría que esperar el

momento adecuado, para mi traslado a Gijón.

La represión en Granada fue

brutal a igual que en otros muchos pueblos y ciudades. Pasado casi un mes, y a

escondidas, me arriesgué a pasar por la Taberna de Juan, donde desde el

exterior patrullaba uno de sus fieles compañeros apodado el “Teclo”. Pasadas

varias horas me forjé de valor y le interpelé, no sin antes recibir por su

parte una enorme reprimenda por mi estúpido atrevimiento.

¿Qué les pasa a las manolas que por la calle de Elvira

caminito de la Alhambra como un manojo de lilas,

las vi pasar tan contentas deshojando las esquinas

y, ahora, ensombrecido el día retroceden como locas,

llorando sal por sus venas trenzando sus penas negras?

Aventajando a las garzas

Interrogué a la paloma:

si el espejo de la Luna causó cerrojo a su cita.

Las manolas no contestan sus pañuelos no se agitan.

Labios mordidos de rabia, brunos cabellos se arrancan.

La casa de los Rosales donde

anidan cinco flechas

la muerte azul examina la trémula verde rama.

La corola de alta cumbre la más cimera montaña

Mulhacén de la concordia Everest del Himalaya

-el mismo que las tres aman- como alas de mariposas

su sangre dorada baja por las tierras de Granada.

Un vaso de odio y venganza

colmado de España antigua

no soporta la esperanza del gitano que hondo canta

en la fragua de su vida.

Las tres coquetas manolas no volverán a la Alhambra

a ofrecer flores redondas.

Las tres y las cuatro solas.

Gracias al Teclo y a la cuñada de

Juan, logré llegar a Gijón. El resto ya lo sabéis: Mi padre muere en la defensa

de Oviedo; el exilio y el campo de concentración en las playas francesas; la

vuelta a Gijón, los estudios; la Universidades y las expulsiones; mi exilio a

Alemania, y sobre todo mi familia y mi militancia en la Confederación.

-Qué te envidio compañero…

Suena el teléfono y me comunica

Manuel desde el cementerio que, impera un desconcierto monumental y me pide que

vayamos lo más rápido posible. Le asiento y ofrezco a José Luis, llevarlo a su

casa. Nos contesta que no puede porque, ha quedado con su hijo y su nieto al

que adora

Después de un enorme abrazo, le

comprometimos y emplazamos a participar en el Mitin del Primero de Mayo de

2017, en La Plaza de San Antonio de Cádiz. Ya en la distancia, una breve

parada, para atisbar la figura enjuta y alargada, del hombre de los cuatro

acentos.

Gracias a una persona mayor de

Granada que se dio cuenta de nuestro despiste y pérdida, y que se nos ofreció a

servirnos de guía con su moto, logramos corregir el rumbo. Le quedamos

sumamente agradecidos por su simpatía y solidaridad. Estos pequeños detalles

nos confortan y dan cierta esperanza en nuestra lucha cotidiana.

Alcanzado el cementerio, nos

topamos con una escena surrealista. El difunto velado con una bandera

rojinegra, pero con la… ¡diagonal invertida!, (causa más que probable de la

confusión) realmente correspondía a un militante revolucionario exiliado de

Papúa Nueva Guinea.

El que mandó los correos era un

tal: Nomeenterodenada@hotmail.com

Cabreados todos los asistentes

acordamos por unanimidad exigirle al Secretariado Permanente del Comité

Regional la creación de una comisión investigadora, que dé lugar a la ubicación

de éste individuo y a su inmediata expulsión de la Organización según estipulan

nuestros estatutos. Nos da que este descerebrado, pueda formar parte del

comando por la Defensa del Anarcosindicalismo.

De vuelta a casa y ya en la

autopista, Paco me pregunta de por qué en varios momentos, he distinguido a Rúa

como: el hombre de los cuatro acentos.

La razón, si es que la razón

existe, es que, en las variadas y fructíferas conversaciones, de las que me

honro haber compartido con José Luis, me acentuaba, entre otras, cuatro

virtudes o valores irrenunciables, a saber: El esfuerzo y la voluntad personal

por la formación y el conocimiento; la lucha y el compromiso por la

emancipación y la libertad; la coherencia con tus ideas y, la honradez como

principal bandera.

Homenaje a un hombre irrepetible: José Luis García Rúa.

Pepe Gómez

Sindicato de Oficios Varios de la CNT-AIT de Puerto Real y Biblioteca

“José Luis García Rúa”

Enero

de 2017