–

De parte de Portal Libertario OACA May 11, 2021 88 puntos de vista

Uno no sabe c贸mo hacerlo, si dices porque dices, si callas porque callas.

Mis tempos son acompa帽ados por Adagios mientras escribo este art铆culo鈥 o mejor dicho, escribo mi desahogo.

A m铆 me colgaron el cartel con luces de ne贸n al cuello. 隆Qu茅 digo! En todo el cuerpo, cual picota de tonel alrededor de mi cuerpo, a la edad de los 3 a帽os y 11 meses. Un cartel pesado, una picota de tonel que cuelga desde todos los rincones de mi pensamiento, palabras, acciones y opiniones. Da igual lo que diga, el receptor del mensaje lo justificar谩 desde mi lokura que todo lo acuna. Todos/as l@s que me escuchan, me han escuchado o me escuchar谩n afortunadamente no lo justifican desde ah铆, pero sin una gran extensi贸n de ignorancia que anida en los corazones, mente y alma.

Esas l谩grimas que brotan

隆Claro!鈥 y si es profesional de la rehabilitaci贸n psicosocial, 茅l/la recetor/a del mensaje, se magnifica m谩s, ya que despu茅s tienen que dise帽ar una interpretaci贸n de lo que nos sucede o deja de suceder. Poniendo conceptos, diagn贸sticos, nombres y palabros horribles. Encima, si se creen que es nuestro/a salvador/a, tendr谩 que escribir mucho y hablar en muchas en reuniones de equipo, de coordinaciones, en despachos y salas polivalentes, para justificar su empleo a trav茅s de una memoria anual para Salud Mental鈥 ese ojo oscuro de Sauron, que todo lo ve, nada lee y nada hace. C贸mo les gusta controlar, gestionar, decidir, organizar la vida de 鈥l@s pobrecitos/as loquitos/as鈥 e hincharse la boca de su buena fe erudita y condicionada por un libro llamado DSM. Este es el 煤nico libro que los bomberos de Fahrenheit 451 (buena pel铆cula, os la recomiendo) tendr铆an que quemar. Bueno alguno m谩s, la verdad har铆a una lista, pero no viene al caso en cuesti贸n.

Yo puedo ser tu gran amigo

Comento a una persona que llevo unos d铆as con una ira y la estoy expresando hacia fuera (yo ya no me quedo con la mierda, la saco fuera), estoy poniendo l铆mites, diciendo lo que pienso, aceptando qu茅 quiero o no quiero hacer, y lo digo bien claro, no hay m谩s en esta ira que manifiesto aqu铆 en este papel. Se lo comento a una persona (estudi贸 Integraci贸n Social) que acabo de conocer y me est谩 dando unas sesiones de kinesolog铆a para un problema f铆sico-funcional. Sabe mi historial m茅dico, yo fui sincero, y de repente ya no quiere verme en su casa y me hace preguntas del tipo鈥 鈥溌縀st谩s controlado por otros profesionales?, te lo digo por si te da un brote鈥︹. Me mira con miedo, pierde naturalidad y me dice: 鈥渉e consultado con mis profesores de tu caso鈥︹. Ya no soy Javi, ahora soy un caso. Ten铆a mi consentimiento, me lo pregunt贸 en la primera sesi贸n que tuve con ella. Percibo en esta persona incertidumbre, miedo, falta de seguridad, distanciamiento e incluso hostilidad, solo porque estoy a su lado.

En las dos veces que he acudido a su hogar, me recibi贸 con su pareja e hijo, que tendr谩 un par de a帽os, a lo mucho. En la tercera sesi贸n est谩n encerrados en la habitaci贸n el padre y el hijo. Voy a empezar describiendo el final de la sesi贸n, dejarme que cambie el orden鈥 La despedida fue: 鈥淏ueno ya te llamar茅, ya te dir茅 d贸nde nos vemos y c贸mo, pero en casa no puede ser鈥. Aunque no dijo literal esta 煤ltima frase, me dio a entender lo que ya hab铆a entendido desde hac铆a un buen rato. Qu茅 falta de valor mostr贸, y encima solo estuvimos 30 minutos, cuando las otras sesiones hab铆an sido de hora y media. El saludo o recibimiento: me pregunta por mi medicaci贸n, por como estoy, comenta que al tratar con emociones puede surgir alg煤n malestar. Que hay que tener cuidado con los brotes.

Al principio y al final sali贸 lo de los brotes.

Mis zapatos me los llevo poniendo hace mucho tiempo, y al d铆a de hoy, conozco muy bien los primeros pasos que da mi lokura. No tengas miedo, ya he crecido y s茅 lo que puedo aguantar, sufrir, decidir, sacrificar y s茅 asumir las consecuencias para continuar: ordenando, organizando, gestionando y atendiendo. Ya he madurado, tengo 43 a帽os y convivo con mi lokura agarradita de la mano desde el principio, en mi gestaci贸n se inici贸. Gracias madre me hiciste alucinar con el l铆quido amni贸tico, tu ingesta de drogas hoy soporta una picota de tonel que me sobra, pero me acompa帽a desde mi despertar hasta mi cama. Castraci贸n por decreto, por ley, con pruebas parecidas a una oposici贸n a juez, ser铆a el acto m谩s ecol贸gico en colaboraci贸n con el planeta. No me entiendan mal, aqu铆 me refer铆a mi madre. La persona de la que estaba hablando es una excelente madre que protege a su polluelo del infame Loko.

Sigo con la descripci贸n de la situaci贸n. A la media hora, ella se ausenta ya que su hijo llora. Estaba haciendo un ejercicio de empat铆a conmigo, ese peque帽o humano bajito. Despu茅s de 20 minutos sale, y la sesi贸n se da por terminada. A continuaci贸n su pareja hace acto de presencia, hasta el momento hab铆a sido muy cari帽oso en sus saludos, ahora mantiene la distancia con la excusa de poner el lavavajillas, soy desterrado por un aparato electr贸nico鈥 隆Qu茅 bien viene un lavavajillas de vez en cuando! Me pregunta si me est谩n viniendo bien las sesiones y su pregunta la justifica con la mirada al suelo y diciendo que es por probar 茅l mismo. Pero si no recuerdo mal, la primera vez que estuve en su casa me dijo que su pareja ya hab铆a practicado con 茅l. Yo no le hab铆a pedido ninguna justificaci贸n, no le pregunt茅 el porqu茅 de su pregunta.

No me vas a derribar

La condescendencia me jode, la hipocres铆a me da帽a, pero que me tomen por tonto por ser quien soy me repatea mucho. Piensan que no te est谩s dando cuenta de lo que est谩 sucediendo. Estamos hablando de unas personas que dan la siguiente descripci贸n e imagen: considerad@s, abiert@s, progresistas, hippies, sociales, afectuos@s, con conciencia ecol贸gica, sensibilidad hacia los animales, feministas, que creen en las energ铆as y en l@s fantasmas. M谩s de un@ decimos a nuestr@s psiquiatras que vemos fantasmas e ingreso involuntario en un micro segundo de su tiempo, una eternidad para el nuestro.

驴Est谩n condicionados por mis problemas de salud mental? 驴Qu茅 le habr谩 dicho ese profesor/a? 驴Qu茅 saben o creen que saben?

Empiezo a tirar del sedal y a poner ricos anzuelos. Les comento, 鈥渉ay una pel铆cula en la que los personajes cogen en sus brazos a bebes para recargar energ铆a鈥 (Un planeta libre, muy recomendable de ver)鈥 Y me contesta ella: 鈥渉ay personas que no me gusta que cojan a mi hijo, me da mal rollo鈥. Otro rico anzuelo, le digo que la palabra brotar esta fuera del contexto en el que estamos y que no me gusta mucho鈥 titubea, se pone colorada, se justifica, se muestra nerviosa. Y seguro que pensaba, este (caso) se est谩 referenciando conmigo o va brotar. Siguiente anzuelo鈥 鈥溌縎abes porque con otras personas no me han servido sus terapias servicios o ll谩malo como quieras?鈥 porque no se mostraban naturales, no me trataban como a cualquier persona que no tuviera la dichosa 鈥渆nfermedad mental鈥濃 (qu茅 arbitraria es esta palabra). Su respuesta: 鈥渕e voy a duchar, tenemos prisa鈥.

Yo puedo ser quien te d茅 a ti aliento

Podr铆a poner m谩s situaciones parecidas, hay una en especial que me encanta. Est谩s en un recurso de rehabilitaci贸n psicosocial, y escuchas de l@s 鈥減rofesionales鈥 que est谩 diciendo a un/a compa帽era/o de su equipo 鈥渜ue guapo est谩s鈥 o 鈥渜u茅 guapa est谩s鈥濃 por su nuevo corte de pelo. Y vas todo inocente, por sentirte dentro de esa 鈥渘ormalidad鈥 que alaban e idolatran y dices: 鈥溌eeeeh que guapo/a est谩s!鈥, lo siguiente es que te has enamorado/a de esa persona. Si te enfadas por los comentarios que piensan que no oyes, entonces pasas a otro nivel, que es, estar referenciado鈥 Esto es un poco Narcisista, 驴no os parece?

T煤 no me vas a callar, no me vas a obligar, no me vas a derribar, no me vas a someter

Conclusi贸n, os recuerdo que mientras escrib铆a este, Mi Desahogo, lo hac铆a con Adagios de fondo, mi energ铆a es tranquila y sosegada, fuera de todo rencor, enfado o referencia ninguna. Decepci贸n s铆, me decepciona el ver en ocasiones que seguimos en la misma estrofa, una y otra vez, que parece y solo parece, que hemos avanzado algo, y no, seguimos siendo ignorantes. Aunque hallamos estudiado integraci贸n social, educaci贸n social, psicolog铆a o Kinesiolog铆a da igual, todas estas materias son herramientas tendenciosas, contenciosas y juiciosas.

Yo seguir茅 creyendo, seguir茅 siendo inocente, seguir茅 poniendo de m铆, seguir茅 tropezando en la misma piedra. Cu谩nto me queda por aprender.

A menudo los viajes m谩s dif铆ciles nos revelan qui茅nes somos, de qu茅 somos capaces y a qui茅nes amamos

Esa misma tarde en mi casa les mande un WhatsApp: 鈥淣o teng谩is miedo de m铆, pasarlo muy bien esta tarde en el teatro, disfrutar de la vida. Si quieres yo tengo una camilla en mi casa, por seguir el tratamiento. Bueno un beso a los tres, hermosas personas鈥.

Sigo esperando respuesta, una semana y tres d铆as han pasado, y sigo esperando respuesta.

Javier Benito Palacios

Publicado originalmente en: https://madinamerica-hispanohablante.org/mi-desahogo-javier-benito-palacios/