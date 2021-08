–

De parte de Kurdistan America Latina August 2, 2021

Saddam Hussein: fue un nombre infame que evoca muchas im谩genes inquietantes de sus innumerables v铆ctimas. Bagdad: fue una ciudad una vez gloriosa, que pas贸 del centro hist贸rico de la civilizaci贸n a un Estado policial dist贸pico, inmaculadamente arreglado y bordeado de palacios presidenciales, a una pila saqueada de escombros bombardeada en medio de estanques de crudas aguas residuales.

El hombre que supervis贸 las dos 煤ltimas transiciones, el 鈥減residente鈥 vitalicio de Irak, Saddam Hussein, eventualmente ser铆a sacado de una cueva de ratas y amarrado con una cuerda. Pero dos d茅cadas antes, a lo largo de 1980, Saddam era el 鈥渟alvador鈥 de Irak, un rostro con bigotes que vigilaba a cada uno de sus 鈥減ueblos鈥, lo que me inclu铆a a m铆, en contra de mi consentimiento.

Si bien la brutalidad de Saddam podr铆a aplicarse igualmente a sus oponentes pol铆ticos o religiosos y a varias etnias, los kurdos del norte de Irak (Kurdist谩n del Sur) soportaron una carga especialmente pesada de sus ataques. Sobre todo en el genocidio Anfal (1), del a帽o 1988, simbolizado por el gaseo de la ciudad de Halabja. Sin embargo, el enfoque de esta reflexi贸n no es un an谩lisis macro m谩s amplio de las pol铆ticas baazistas del Irak hacia los kurdos, sino mi experiencia 煤nica como ni帽a kurda que creci贸 en Bagdad, justo en el proverbial vientre de la bestia, bajo el reinado dictatorial de Saddam de la d茅cada de 1980.

Saddam siempre est谩 observando

Hay muchos hilos que, juntos, tejen este tapiz de dolor y trauma por lo que realmente no hay un lugar l贸gico desde el cual empezar. Dicho esto, cualquier discusi贸n sobre la Bagdad de Saddam debe comenzar con el culto a la personalidad al que est谩bamos sometidos a diario. Su imagen estaba literalmente en todas partes, en todas las escuelas, negocios, edificios p煤blicos e incluso casas privadas. Su rostro te segu铆a en las calles, como estatuas en las plazas de la ciudad, y te miraba desde detr谩s de cada puerta.

Las im谩genes pintaban a Saddam como una figura militar heroica y prof茅tica. Se le ve铆a con espadas y montando caballos, y en esculturas en las que su rostro estaba cubierto con un casco esculpido con forma de domo de mezquita. Fue retratado como una mezcla entre Nabucodonosor y Hammurabi, un icono hist贸rico gigante que era s贸lo superado por el profeta Mahoma.

Naturalmente, estas im谩genes fueron atractivas, al principio, para una ni帽a kurda como yo. En la televisi贸n, Saddam era presentado como un hombre de familia amoroso, un protector del pueblo, un defensor de los pobres y del mundo 谩rabe. Fue en esta 煤ltima faceta en donde comenz贸 la confusi贸n. 驴D贸nde nos dejaba eso a los kurdos?, me pregunt茅. Era obvio, para m铆, que mi kurdicidad era un problema, porque mis padres me prohibieron hablar nuestro idioma en p煤blico cuando me encontrara en las calles de Bagdad.

En su deseo de mantenerme a salvo, insistieron en que en p煤blico solo pod铆a usar el 谩rabe, un idioma que nunca aprend铆 hasta que comenc茅 la escuela, a los seis a帽os. Mirando hacia atr谩s, nunca olvidar茅 esas miradas de miedo en las caras de mis padres cuando accidentalmente dec铆a algo en kurdo cuando estaba en Bagdad, antes de ser r谩pidamente corregido mientras revisaban qui茅n estaba cerca y podr铆a haber escuchado esta posible 鈥渢raici贸n鈥.

Fue s贸lo m谩s tarde cuando entend铆 completamente de qu茅 me estaban protegiendo. Las dos amenazas predominantes a las que nos enfrentamos en Bagdad era ser visiblemente kurdos y el terror del r茅gimen de Saddam, que pod铆a atacar tanto a los kurdos como a los 谩rabes con la misma crueldad.

En cuanto a nuestra condici贸n kurda, mis padres me explicaron que no deb铆a decir a mis profesores ni a nadie que era kurda, pero que tampoco deb铆a mentir. Este dilema moral lo fall茅 varias veces, lo que me llev贸 a decir que era una kurda durante el interrogatorio habitual que los ni帽os enfrentaban de sus maestros, para medir la lealtad de la familia a nuestro 鈥渜uerido l铆der鈥.

Afortunadamente, nunca dije nada negativo contra Sadam, pues incluso mis compa帽eros de clase 谩rabes que fallaron en esas sesiones de preguntas y respuestas, y admitieron que a sus padres no les gustaba el r茅gimen, pod铆an encontrar a toda su familia desaparecida, o a las mujeres de la casa violadas, y al padre torturado y encarcelado durante d茅cadas.

En ejemplos m谩s atroces, los agentes secretos decapitaban a los supuestos enemigos de Saddam y dejaban las cabezas cortadas fuera de sus hogares para deshonrar y avergonzar a familias enteras.

Los secuaces de Saddam violaban a las ni帽as y mujeres del hogar, y las filmaban en cintas de video que luego enviaban a los hombres de la familia. En este 煤ltimo caso, Saddam sab铆a que esta ser铆a la herida final, a煤n peor que la muerte, en una sociedad socialmente conservadora y religiosa que guardaba la 鈥減ureza鈥 de las mujeres y valoraba el honor de la familia incluso por encima de sus vidas.

Naturalmente, debido a las consecuencias mortales, mis padres no nos hablaron honestamente sobre los cr铆menes de Saddam en nuestra casa, por temor a que cualquiera de nosotros repitiera alguno de sus comentarios en la escuela y un escuadr贸n de la muerte terminara asesin谩ndonos a todos.

Reflexionando, aunque no pude verlo en ese momento, ahora entiendo ese peque帽o atisbo de angustia, que siempre se mostraba en los rostros de mis padres mientras escond铆an la verdad para mantenerme con vida a m铆 y a mis hermanos. A pesar de que eran personas honestas y honorables, sab铆an que la dictadura de Saddam no les mostrar铆a a ellos y a sus hijos misericordia alguna por reconocer la verdad.

Esa es probablemente la herida m谩s profunda de crecer bajo semejante tiran铆a: que te hagan vivir una mentira, de llevar una sonrisa falsa que coincida con la que Saddam llevaba en todos los carteles, y de temer que, debido a que tus documentos de identidad dec铆an que eras kurdo, ten铆as el doble de motivos para ser secuestrado a la luz del d铆a y nunca m谩s ser visto.

Mejor tener miedo del enemigo extranjero

Otro monstruo de mi infancia en Bagdad fue la larga guerra de Irak con Ir谩n, un conflicto que parec铆a que nunca terminar铆a. Durante los bombardeos nocturnos y los ataques a Bagdad, nos apresuraban a bajar a una habitaci贸n sin ventanas, para ah铆 esperar las explosiones. Recuerdo que mis padres me ense帽aron a temer a las ventanas, porque sab铆an que nuestras posibilidades de ser asesinados aumentaban si nos paramos frente a una. Mientras trataba de dormir durante los bombardeos, encontr茅 algo de consuelo en mi manta, de la cual llegu茅 a creer que de alguna manera me proteger铆a.

Y es revelador que d茅cadas despu茅s, mientras duermo en una cama en Europa, todav铆a me encuentro tap谩ndome en las noches de verano a pesar del calor, como si esa ni帽a traumatizada todav铆a viviera dentro de m铆.

Mis padres tambi茅n me ense帽aron a orar a Dios cuando ten铆a miedo, lo que trajo confusi贸n m谩s tarde, cuando vi a los propagandistas de Saddam acusando a los kurdos de ser 鈥渋nfieles鈥 o no 鈥渕usulmanes reales鈥. Pero esa es una manera 煤til de ver al Irak de Saddam, un lugar donde los kurdos nunca fueron lo suficientemente leales, o plenamente confiables por un r茅gimen baazista centrado en la superioridad 谩rabe.

Como una salida creativa para este trauma de guerra, comenc茅 a dibujar im谩genes de la ciudad siendo bombardeada por aviones de guerra, los cuerpos en la calle y el cielo negro, lo que recuerdo que lastim贸 gravemente a mis padres. Comenzaron a sentirse culpables por no ofrecerme la infancia ideal que todo ni帽o y ni帽a merecen. Despu茅s de enterarme del dolor que mi precisi贸n les causaba, comenc茅 a representar el sol y los cielos azules en mis dibujos, pero sab铆a que no era cierto, otro m谩s de una larga l铆nea de mitos que te dices a ti mismo y a los dem谩s que van sobreviviendo.

Una noche, que todav铆a me persigue, me llevaron al hospital mientras estaba extremadamente enferma, y vi a una familia llorando a su hijo de 18 a帽os que acababa de morir en la guerra. Todav铆a recuerdo ver su cuerpo y escuchar los gritos chillones de su madre, mientras lloraba con un dolor que los seres humanos no est谩n hechos para tolerar. Los gritos de la familia y la visi贸n de todos ellos golpe谩ndose a s铆 mismos, como si golpearse la cara traer铆a a su hijo de vuelta, ha permanecido conmigo toda mi vida.

Ver a tu familia ser cazada en la televisi贸n

Cuando el genocidio de Anfal comenz贸 a cocerse a fuego lento, mi familia se preocup贸 mucho. Las fuerzas de Saddam estaban sometiendo a los kurdos en un genocidio implacable, pero tambi茅n estaban centrando su ira geogr谩ficamente en las zonas kurdas del norte de Irak, y en particular, en el 谩rea donde viv铆a la mayor parte de mi familia. Cuando comenz贸 la campa帽a genocida, perdimos el contacto con todos nuestros familiares, lo que hizo que mis padres sufrieran en silencio y agon铆a todas las noches.

Para encontrar consuelo, mis padres le铆an el Cor谩n, una iron铆a especialmente oscura, teniendo en cuenta que en las noticias cada noche, nos dec铆an que estos 鈥渒urdos rebeldes鈥 como nosotros no eran verdaderos 鈥渕usulmanes鈥, como s铆 lo eran Saddam y sus fascistas asesinos. Cada noche, mis padres tambi茅n esperaban el golpe en nuestra puerta de los agentes secretos de Saddam, y nos sent铆amos atrapados como si no hubiera salida. Sin embargo, a pesar de todos los peligros de Bagdad, todav铆a era m谩s seguro ser un kurdo all铆 que en las miles de aldeas kurdas que el ej茅rcito de Saddam estaba borrando del mapa, o las docenas de ciudades kurdas en las que estaba lanzando gas venenoso.

A medida que pasaban los meses, se fueron acumulando una serie de emociones contrarias. Culpa por no enfrentar esta tragedia en el sur del Kurdist谩n con nuestros conciudadanos y tambi茅n alivio de que, aunque podr铆amos ser arrestados en cualquier momento, las posibilidades de un ataque qu铆mico sorpresa, como lo que aconteci贸 a algunos de nuestros familiares en Halabja, era poco probable.

Cuando finalmente supimos de nuestra familia, la situaci贸n emocional empeor贸 a煤n m谩s, ya que nos contaron c贸mo s贸lo sobrevivieron a los gases al esconderse bajo mantas mojadas, y sobre c贸mo beb铆an de los charcos de lluvia entre los cad谩veres de la calle para sobrevivir a la sed.

Mientras tanto, cada noche en Bagdad ve铆amos en las noticias las im谩genes de guerra triunfantes de un Saddam mostrando con orgullo el trabajo de su ej茅rcito, donde nuestra familia y hermanos estaban siendo masacrados para el disfrute de su r茅gimen. La propaganda nos dec铆a que todos eran traidores, pecadores, infieles, agentes de Ir谩n y peones de otros estados que quer铆an debilitar a Irak. Pero nosotros sab铆amos la verdad: que el pecado que les vali贸 la muerte fue que eran kurdos, al igual que nosotros.

Un hermoso cielo de muerte

Mi recuerdo m谩s poderoso de Bagdad surge en el inicio de la Primera Guerra del Golfo, en 1991. A medianoche de la primera noche de esa guerra, el cielo se ilumin贸 repentinamente con destellos, cuando las fuerzas de Saddam dispararon indiscriminadamente al cielo contra los enemigos occidentales que, seg煤n dijeron, ven铆an a destruirnos. Era una amenaza confusa, ya que el r茅gimen de Saddam se ocupaba de que as铆 fuese.

Pero, a pesar del riesgo, mientras el cielo nocturno parpadeaba con colores brillantes, recuerdo haberlo visto con asombro. Parec铆a una celebraci贸n de fuegos artificiales, y me sorprendi贸 que algo tan hermoso pudiera matarme.

Me imagino que tambi茅n es una indicaci贸n de c贸mo los humanos pueden acostumbrarse tanto a la guerra, que incluso dejan de sorprenderse por la misma. Pronto, cada disparo de cohetes luminosos se convert铆a en un golpe de pintura, ya que el cielo ardiente de Bagdad se volv铆a mi propia versi贸n aterradora de la 鈥淣oche estrellada鈥 de Van Gogh.

Horas m谩s tarde, huimos de Bagdad y nos dirigimos a la supuesta seguridad de las zonas kurdas que sentimos que la Coalici贸n Internacional no podr铆a estar atacando. Pero mientras aceler谩bamos hacia el norte en la oscuridad con todas las luces del autom贸vil apagadas, todav铆a pensaba en el colorido cielo de Bagdad.

Por supuesto, no podr铆a haberlo sabido en ese momento, pero esa noche Bagdad estaba probablemente en mejores condiciones que lo que estar铆a durante los pr贸ximos treinta a帽os. M谩s tarde vendr铆an las sanciones, los bombardeos, una segunda Guerra del Golfo, una invasi贸n estadounidense y una cascada de ataques terroristas.

En medio de la transformaci贸n, todas las estatuas de Saddam que nos acechaban ser铆an derribadas, y sus palacios donde despilfarr贸 todas las riquezas de Irak ser铆an develados al mundo y saqueados. Pero, al final, todo Irak se hundir铆a con el barco que era su megaloman铆a. A medida que ca铆a, se llevar铆a a toda la naci贸n con 茅l, hasta el punto de que ahora incluso se pueden encontrar parad贸jicas v铆ctimas de Saddam que extra帽an su tiran铆a por la 鈥渟eguridad鈥 y la 鈥渆stabilidad鈥 que trajo consigo. Ese es probablemente el mayor crimen de la larga lista de atrocidades de Saddam, quien asegur贸 que derrocarlo dejar铆a a la naci贸n en tal estado de deterioro e incertidumbre, que algunos que incluso le tem铆an, deseaban el regreso de su gobierno.

Tengo suerte: ahora tengo la seguridad y la distancia en la di谩spora europea para ver con claridad que Saddam no s贸lo me rob贸 la infancia y la inocencia, sino lo m谩s imperdonable, que hizo que mis padres nos dijeran que todo estar铆a bien, porque nos proteger铆a. Cuando la realidad es que despu茅s me pregunt茅 si alguna vez podr铆a disfrutar de estar afuera sin el miedo a las bombas. Pero afortunadamente, a lo largo de los a帽os, he hecho caso al consejo de Ana Frank, que tambi茅n experiment贸 la crueldad de la guerra cuando era ni帽a y escribi贸 en su diario que no deber铆amos pensar en toda la miseria, sino en la belleza que a煤n queda.

Notas:

(1) Entre abril de 1987 y agosto de 1988, 250 ciudades y pueblos fueron expuestos a armas qu铆micas; Destruy贸 1.754 escuelas, 270 hospitales, 2.450 mezquitas y 27 iglesias; elimin贸 alrededor del 90% de las aldeas kurdas en las 谩reas objetivo. Hizo a 2.000 cristianos asirios, junto con kurdos y otros, v铆ctimas de las campa帽as de gas

FUENTE: Shilan Fuad Hussain (acad茅mica interdisciplinaria que se especializa en estudios kurdos y de Oriente Medio) / Kurdistan24 / Informe Oriente Medio

