Mi smo zdaj tu

Ura je bila 06:59 zjutraj po mehi拧kem 膷asu na dan 20. junij 2021, ko so se iz krova La Monta帽e na obzorju za膷eli megleno zarisovati obrisi Iberskega polotoka. Ob 09:14:45 zjutraj se je ladja zasidrala v Baioni oziroma v zalivu Bayona, Galicija, 拧panska dr啪ava, Evropa. Od tam je geografija Portugalske je lu膷aj stran in proti severo-vzhodu se vidi Vigo. Vsi so zdravi in zdrave. Zaradi papirologije in drugih zadev bosta La Monta帽a in Enota 421 ostali tukaj vse do izkrcanja, ki je predvideno za torek 22. junija ob 17h po lokalnem 膷asu. Enota ene od 拧panskih policijskih struktur se je vkrcala na ladjo, vzela podatke o posadki in potnikih oziroma potnicah, preverila potne liste in izvedla rutinski pregled. Vse je v redu. Vremenske razmere: obla膷no, rahel in pogost de啪, temperatura je 15 stopinj Celzija.

Kmalu zatem se je La Monta帽i pribli啪alo nekaj jadrnic, na katerih so bili tovari拧i in tovari拧ice iz uporne Evrope, ki so pozdravili ladjo ali pa so morda pri拧li preveriti, 膷e je kaj resnice na govoricah, ki so se raz拧irile po kvartih, hribih in pode啪elju po celem svetu o tem, da so 芦Zapatisti spro啪ili invazijo na Evropo禄.

Na obali, ob vzno拧ju ne膷esa, kar je izgledalo kot svetilnik, je ena druga skupina vzklikala 芦Predamo se!禄 Ne, saj ni res, samo 拧alimo se. Vzklikali so 芦Zapata Vive!禄, 芦Dobrodo拧li禄 in 拧e鈥o, ni se dobro sli拧alo. Dr啪ijo transparente in plakate. Kolikor lahko vidijo o膷i potnikov in potnic, ni nikjer nobenih obscenih znakov, kar bi lahko pomenilo, da se od nas niso distancirali鈥aenkrat. Nekaj ubogih ne najbolj orientiranih du拧 nosijo znak, na katerem pi拧e: 芦Uporna ve膷erja s pokovko. Galicijska 膷orba, empanadasi s sardinami in ne膷im drugim [脥dem]. Poseben popust za zavojevalce, hro拧膷e in ma膷ke-pse禄. Drug znak pravi: 芦Spravite me stran od tu!禄. Najbolj preudarni uporabljajo svoje transparente kot de啪nike.

Evropsko nebo od ganjenosti joka. Njegovi solza se ne da razlikovati od tisti, ki vla啪ijo lica 膷lanov in 膷lanic Ekipe 421, ki so jih preizku拧ali sonce, morje, bojazni in adrenalin. S svojim korakom, svojim pogledom, svojim sr膷nim utripom so ljudje Majev 鈥 tako bo rekla legenda 鈥 v 50 dneh in no膷eh pre膷kali Atlantik kot del njihovega dolgega in turbulentnega potovanja za 啪ivljenje.

Zunaj je mraz, toda znotraj, v geografiji srca, nekaj ogreva dru拧o. V hribih mehi拧kega jugo-vzhoda, se sonce smeji in prvi toni cumbie igrivo zazvenijo iz zvo膷nikov.

Seveda, izkrcanje, prihod zra膷ne delegacije, organizacija agende, sestanki, praznovanje besede, vse to 拧ele pride.

Re膷eno druga膷e, mi smo 拧ele za膷eli.

SupGaleano

junij 2021



M煤sica: La Cumbia del Sapito 鈥 Alfredo y sus Teclados

