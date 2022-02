“Mi sueño es que la lucha antirracista consiga lo mismo que el feminismo”

–

鈥淢i sue帽o es que la lucha antirracista consiga lo mismo que el feminismo鈥

Pastora Filigrana (Sevilla, 1981) es autora de El pueblo gitano contra el sistema mundo. Reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista (Akal, 2020). Adem谩s de ejercer como abogada especialista en derecho laboral y sindical, Filigrana es cooperativista, activista en defensa de los derechos de las personas migrantes y miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). El pasado 1 de febrero inaugur贸 en la Universidad de Oviedo/Uvi茅u el T铆tulo Propio de 鈥淚nterculturalidad, justicia y cambio global鈥 con una conferencia titulada 鈥淟a resistencia hist贸rica del Pueblo Gitano como aportaci贸n a un proyecto emancipatorio鈥, que puede visionarse en este enlace.

Justo al principio del pr贸logo de tu libro El pueblo gitano contra el sistema-mundo dices que quieres: 鈥渃onvencer a los payos que sue帽an con un mundo mejor de que, para alcanzarlo, hay que ser como los gitanos鈥. 驴Qu茅 significa ser como los gitanos? 驴A qu茅 te refieres?

Esta frase, que est谩 justo al principio del libro, la escrib铆 para convencer a las personas que sue帽an con un mundo mejor de que, para alcanzar este horizonte, hay que ser como los gitanos. Es un campanazo fuerte de salida, soy consciente de ello, pero necesitaba hacer esta confesi贸n a mi p煤blico, quer铆a ser sincera con el prop贸sito de mi libro. Llevo mucho tiempo participando pol铆ticamente en espacios tanto gitanos como no: soy sindicalista, participo en la lucha por la vivienda digna y defiendo los derechos de las personas migrantes. Escrib铆 este libro para mis compa帽eras y compa帽eros de lucha. Mientras escrib铆a, pensaba constantemente en personas con nombre y apellidos con las que me imaginaba tener conversaciones. Tener muy claro a qui茅n quer铆a llegar me permiti贸 desarrollar conceptos muy complejos y transmitir mis intuiciones con mucha sencillez y empat铆a. As铆 logr茅 conectar con mi p煤blico, con las personas que yo llamo 鈥渓os payos que sue帽an con un mundo mejor鈥, y convencerles de que las gitanas y los gitanos pueden ser referentes de resistencia frente a este sistema-mundo capitalista.

Tu libro es, en parte, un ejercicio de memoria y de resistencia. De memoria porque das a conocer el pasado y la historia del pueblo gitano desde una perspectiva interna. Un pasado y una historia que desde hace siglos se intenta invisibilizar pero que, sin embargo, sigue resistiendo. 驴Por qu茅 hablas del pueblo gitano como referente de pr谩cticas de resistencia? 驴Cu谩l es el rol de las mujeres en todo esto?

Mi libro, como dije, se dirige a la gente de izquierdas, a la disidencia pol铆tica. Ense帽a c贸mo las gitanas y los gitanos pueden ser un gran ejemplo de lucha, con estrategias culturales de resistencia que les permitieron sobrevivir a m谩s de quinientos a帽os de persecuci贸n. Las estrategias culturales de quienes llevan toda la vida gan谩ndole al miedo, al estigma y a la muerte son incre铆bles ejemplos de lucha y resistencia para las dem谩s personas. Sostener la vida en el colapso, el profundo sentido de comunidad y la propia identidad gitana, son puros actos de contestaci贸n a un sistema de producci贸n competitivo e individualista. En los m谩rgenes del sistema de producci贸n, en el colapso, hay mucho que sostener entre muchas dificultades. La organizaci贸n colectiva, entonces, se convierte en la 煤nica soluci贸n. S茅 perfectamente que este libro no es para todo el mundo, nunca fue mi intenci贸n. Soy m谩s que consciente de que el antigitanismo es un sentimiento muy profundo que habita la psique colectiva y est谩 en la base de la construcci贸n de la 鈥渋dentidad espa帽ola鈥.

En s铆ntesis, estas p谩ginas son mi intento personal de explicar a los movimientos de izquierda, cr铆ticos con la causa del pueblo gitano, que las reivindicaciones de la comunidad gitana est谩n profundamente relacionadas con la lucha anticapitalista y contra la opresi贸n. De tal forma, se nos hace posible desmontar la idea hegem贸nica por la que 鈥渓os gitanos son gente un poco especial que hace las cosas a su manera y por eso est谩n como est谩n鈥.

Una de las ideas m谩s brillantes y revolucionarias de tu libro es que solo existe un patriarcado pero que las respuestas, las luchas y las resistencias pueden ser heterog茅neas y empezar a articularse desde los territorios. Adem谩s, planteas un estado de duda inicial sobre el feminismo hegem贸nico. 驴Puedes relacionar estos dos conceptos?

Este cap铆tulo es, quiz谩s, el m谩s dif铆cil y el m谩s pol茅mico porque desmonta el postulado por el cual, si eres gitana, no puedes hablar de feminismo ni de anticapitalismo porque 鈥渁ntes tienes que arreglar lo tuyo y ya despu茅s podr谩s hablar y dar lecciones al mundo de c贸mo hay que hacerlo, porque si alguien es machista son los gitanos鈥. Tras recibir esta respuesta una y otra vez, decid铆 dar la vuelta a esta idea para que se me escuchase, para que mis palabras tuvieran el mismo peso y valor que las de las dem谩s compa帽eras. As铆 que intent茅 desmontar el concepto por el que existen varios patriarcados, que algunos son m谩s machistas que los dem谩s y que los m谩s aterradores son los de los sures globales: el patriarcado musulm谩n, el gitano o el caribe帽o.

Lo primero que hay que tener muy claro es que el patriarcado es una forma de ordenaci贸n de la riqueza a nivel mundial basada en la discriminaci贸n por g茅nero. La gran paradoja, que encarnamos todas las personas occidentales, es que esta ordenaci贸n de la econom铆a seg煤n el g茅nero beneficia m谩s a las sociedades europeas, occidentales y blancas. Estas sociedades, es innegable, son las m谩s beneficiadas de que las grandes multinacionales textiles espa帽olas exporten sus f谩bricas a otros pa铆ses, llamados 鈥渟ubdesarrollados鈥 o 鈥渆n desarrollo鈥, para que mujeres muy pobres hagan el mismo trabajo por mucho menos dinero. Tambi茅n son las m谩s beneficiadas de que mujeres marroqu铆es sin papeles est茅n recogiendo fresas a unos pocos kil贸metros de distancia de nuestras casas, en el campo andaluz, en condiciones inhumanas. Este machismo estructural nos beneficia a nosotras, a las que podemos ir a comprar cuanta ropa nos apetezca y todas las fresas que queramos.

Lo que intento decir es que, como personas con esp铆ritu cr铆tico, tendr铆amos que intentar, por lo menos, poner en duda que la misma jerarqu铆a humana que sustenta el capitalismo y el neoliberalismo, pueda ser capaz de generar pr谩cticas de emancipaci贸n revolucionaria. Todo esto nos tiene, por lo menos, que poner en un estado de duda y hacer reflexionar sobre c贸mo se piensa la disidencia pol铆tica blanca desde esa centralidad. A partir del marco de conversaci贸n que generan estas reflexiones, que comparto con muchas autoras feministas decoloniales de Am茅rica Latina y Oriente Medio, estoy dispuesta a debatir del machismo dentro de las comunidades gitanas. Esta era la paradoja que yo quer铆a sacar a la luz para enmarcar el debate sobre el machismo en los pueblos m谩s pobres, incluyendo al gitano. Por supuesto, creo que hay que debatir de pr谩cticas machistas dentro de cualquier comunidad y hay que combatir contra cualquier injusticia y discriminaci贸n y violencia de g茅nero. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, estoy dispuesta a debatir sobre las pr谩cticas machistas que pueda haber en la comunidad gitana o musulmana, pero desde este marco decolonial que tiene muy presente que el mayor beneficiario de cualquier machismo que ocurre en el mundo, es el poder adquisitivo de occidente, de ese 谩pice de la pir谩mide social.

En tus art铆culos y entrevistas hablas de la importancia de tejer redes, de luchar por lo com煤n, en definitiva, de un movimiento social amplio. 驴Qu茅 es lo que nos impide luchar conjuntamente?

Justo ahora, mientras estoy hablando contigo, acabo de recibir un mensaje de mi editora, ya que estoy elaborando el pr贸logo a la nueva edici贸n del libro Mujer, raza y clase de Angela Davis, que saldr谩 dentro de poco por el 50 aniversario de la primera edici贸n. Es impresionante lo que Angela Davis recogi贸 y explic贸 tan claramente en sus p谩ginas hace ya medio siglo y es incre铆ble lo poco que hemos aprendido de ella. Fundamentalmente el libro habla de la alianza, tan buena y a la vez tan imposible, entre las sufragistas de clase media, las mujeres obreras del norte de Estados Unidos y los esclavos y las esclavas en el sur luchando por la emancipaci贸n. Hay un momento en esta alianza imposible, que impuls贸 gran parte de la campa帽a para la abolici贸n de la esclavitud, en el que las mujeres blancas de clase acomodada se vieron obligadas a elegir entre raza, clase o g茅nero. Al preguntarse 鈥溌縞u谩les son m谩s los m铆os?鈥 decidieron alinearse con el supremacismo y el capitalismo blanco estadounidense. Lo que Angela Davis cont贸 hace ya cinco d茅cadas sobre una lucha de hace casi doscientos a帽os es lo que protagoniza tambi茅n nuestro presente. Una alianza incre铆blemente poderosa y dif铆cil de sostener en el tiempo frente a los repliegues identitarios.

Yo creo que la dificultad actual para luchar conjuntamente est谩 en la capacidad del neoliberalismo de hilar fino en la construcci贸n de su jerarqu铆a de humanidades. De hecho, si bien este orden econ贸mico no beneficia a nadie o, mejor dicho, beneficia solamente a una 茅lite muy reducida de varones blancos con much铆simo poder adquisitivo, sin duda alguna la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n mundial, incluso de varones, tiene much铆simas dificultades para desarrollar su vida en dignidad. Sin embargo, todas las comunidades menos beneficiadas no conseguimos organizarnos para subvertir este marco opresor. Cuando intentamos unificar las luchas nos encontramos con una sociedad oprimida pero profundamente fragmentada ya que la conquista de mayores cuotas de vida digna pasa por el despojo, por el retroceso de vidas dignas en otras partes. Para explicarme mejor voy a poner dos ejemplos. Primero, las mujeres occidentales de clase media que pudieron y pueden independizarse cargando los cuidados en otras mujeres m谩s pobres, antes del medio rural y ahora de los pa铆ses de los sures globales. Segundo, el acceso a la vivienda digna que est谩 marcado por una l贸gica inhumana que pasa por hacer lo que nunca quer铆as que se te hiciera o por hacer lo que t煤 mismo tuviste que aguantar hasta hace muy poco.

Yo creo que solamente cuando seamos capaces de generar un horizonte esperanzador se generar谩 la empat铆a suficiente para dar el salto hacia el cambio. Si nos uni茅ramos todas las personas que tenemos dificultades de acceso a una vivienda digna, conseguir铆amos una ley integral que limite el precio de la vivienda para que todo el mundo pueda ver garantizado su derecho humano a vivir en condiciones dignas. Para ello, tendr铆amos que inspirarnos en la lucha de las mujeres gitanas y musulmanas de la Ca帽ada Real. Lo que nos dicen estas mujeres, lejos del romanticismo o del esencialismo, es que cuando ni el consumo ni el Estado son capaces de sostener todas las vidas, cuando no se puede comprar lo m谩s b谩sico, solo queda organizarse comunitariamente. Este es el punto central de las reivindicaciones de las protagonistas de la Ca帽ada Real, que no se coloque a nadie nunca m谩s en el lugar que ellas ocupan ahora y que hist贸ricamente han ocupado otros colectivos subalternos. Siguiendo su ejemplo y abrazando su lucha, podr铆amos ser capaces de generar un horizonte alternativo m谩s humano, digno e inclusivo que la estrategia de especulaci贸n de la vida que nos ofrece el neoliberalismo.

Ahora que nos acercamos al 8M, 驴cu谩les son los retos m谩s importantes del feminismo actual?

Creo que el reto m谩s importante del feminismo es no perder la base popular que ha sido capaz de conquistar en los 煤ltimos a帽os. Lo que se ha logrado no tiene parag贸n, mujeres de todos los estratos sociales luchando juntas para tejer redes y construir comunidad poniendo la vida en el centro. El feminismo logr贸 lo que la izquierda jam谩s fue capaz de conseguir: consenso, alianzas imposibles y multitudes en la calle. La gran potencia del movimiento feminista est谩 en su capacidad de aglutinar todo tipo de malestares ampliando los horizontes y frentes de lucha. Necesitamos que el feminismo siga siendo el catalizador inclusivo de nuestras reivindicaciones. El gran reto es sostener todo esto en un momento en que parece haber un proyecto orientado a dinamitar desde dentro el frente amplio de alianzas en el que se basa todo el poder del feminismo.

Lo que logr贸 el feminismo en Espa帽a en muy pocos a帽os en t茅rminos legislativos es impresionante, hemos hecho historia. Mi sue帽o es que la lucha antirracista consiga lo mismo. No creo que el movimiento antirracista llegue a mover una alianza tan grande, pero estoy convencida de que los sindicatos juegan un papel fundamental en la regularizaci贸n de las trabajadoras y trabajadores sin documentaci贸n que, sin duda alguna, beneficiar铆a a toda la clase trabajadora. Mientras haya trabajadores sin papeles o chantajeados para que renueven contratos muy precarios, las personas m谩s necesitadas seguir谩n aguantando las condiciones laborales que hagan falta para poder sobrevivir. En este sistema, por c贸mo est谩 planteado, siempre habr谩 personas m谩s pobres dispuestas a aceptar trabajar m谩s horas por menos dinero en peores condiciones. No conviene a nadie que las mujeres migrantes no tengan papeles. Tenemos que solidarizarnos con las reivindicaciones de las compa帽eras migrantes y esta solidaridad es central si queremos sostener una alianza amplia. El feminismo es ejemplo de c贸mo se ha conseguido una alianza imposible que ha sido capaz de cambiar la vida de millones de mujeres.

