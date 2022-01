–

Solo en lo que queda de enero y el mes de febrero de 2022 Argentina deber谩 pagar m谩s de u$s10000 millones de d贸lares en concepto de vencimientos, capital e intereses por la deuda r茅cord que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras el pr茅stamo de 57 mil millones de d贸lares (45 mil millones efectivos) que autoriz贸 el organismo en 2018. Mientras, el gobierno de Alberto Fern谩ndez contin煤a negociando un nuevo acuerdo con el FMI y las reservas netas se encuentran en el nivel m谩s bajo desde mayo de 2016. En este marco, compartimos una entrevista del 26 de junio de 2019 de Bonnie Faulkner al economista e historiador de las finanzas Michael Hudson sobre el rol hist贸rico del FMI y el Banco Mundial, para el programa 芦Guns and Butter禄. Por Guns and Butter, en Naked Capitalism, posteado por Ives Smith 鈥 Traducci贸n: Leonardo Del Grosso.

鈥淓l prop贸sito de una conquista militar es tomar el control de las econom铆as extranjeras, tomar el control de sus tierras e imponer tributos. El genio del Banco Mundial fue reconocer que no es necesario ocupar un pa铆s para imponer tributos o para apoderarse de su industria, agricultura y tierra. En lugar de balas, utiliza maniobras financieras. Mientras otros pa铆ses jueguen un juego econ贸mico artificial que la diplomacia de los Estados Unidos puede controlar, hoy las finanzas pueden lograr lo que sol铆a requerir bombardeos y p茅rdidas de vidas de soldados鈥. (Michael Hudson)

Soy Bonnie Faulkner. Hoy en Guns and Butter: Dr. Michael Hudson. El programa de hoy: El FMI y el Banco Mundial: Socios en el atraso. El Dr. Hudson es un economista e historiador de las finanzas. Es presidente del Instituto para el Estudio de Tendencias Econ贸micas a Largo Plazo, analista financiero de Wall Street y profesor distinguido de investigaci贸n de econom铆a en la Universidad de Missouri, Kansas City. Sus libros m谩s recientes incluyen 鈥溾 y perd贸nales sus deudas: pr茅stamos, ejecuciones hipotecarias y redenci贸n de la financiaci贸n desde la Edad de Bronce al A帽o Jubilar鈥; 鈥淢atar al anfitri贸n: c贸mo los par谩sitos financieros y la deuda destruyen la econom铆a global鈥, y 鈥淛 es por 鈥楯unk Economics鈥 (鈥楨conom铆a Basura鈥): una gu铆a de realidad en una era de enga帽o鈥. Tambi茅n es autor de 鈥淐omercio, Desarrollo y Deuda Externa鈥, entre muchos otros libros.

Regresamos hoy a una discusi贸n del seminal libro de 1972 del Dr. Hudson, 鈥淪煤per Imperialismo: La estrategia econ贸mica del imperio estadounidense鈥, una cr铆tica de c贸mo Estados Unidos explot贸 las econom铆as extranjeras a trav茅s del FMI y el Banco Mundial, con un 茅nfasis especial en el imperialismo de los alimentos.

Bonnie Faulkner : Michael Hudson, bienvenido de nuevo.

Michael Hudson : Es bueno estar de vuelta, Bonnie.

Bonnie Faulkner: En su trabajo seminal de 1972, 鈥淪uperimperialismo: la estrategia econ贸mica del imperio estadounidense鈥, usted escribe: 鈥淟os pr茅stamos para el desarrollo del Banco Mundial han sido disfuncionales desde el principio鈥. 驴Cu谩ndo se cre贸 el Banco Mundial y por qui茅n?

Michael Hudson: Fue creado b谩sicamente por los Estados Unidos en 1944, junto con su instituci贸n hermana, el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su prop贸sito era crear un orden internacional tal como un embudo para hacer a otros pa铆ses econ贸micamente dependientes de los Estados Unidos. Para asegurar que ning煤n otro pa铆s o grupo de pa铆ses, ni siquiera el resto del mundo, pueda oponerse al dictado de la pol铆tica de los Estados Unidos. Los diplom谩ticos estadounidenses insistieron en la capacidad de vetar cualquier acci贸n del Banco Mundial o del FMI. El objetivo de este poder de veto era asegurar que cualquier pol铆tica, en palabras de Donald Trump, pusiera a Estados Unidos en primer lugar. 鈥淭enemos que ganar y ellos tienen que perder鈥.

El Banco Mundial se cre贸 desde el principio como una rama del ej茅rcito, del Departamento de Defensa. John J. McCloy (Subsecretario de Guerra, 1941-45), fue el primer presidente a tiempo completo. M谩s tarde se convirti贸 en presidente de Chase Manhattan Bank (1953-60). McNamara fue Secretario de Defensa (1961-68), Paul Wolfowitz fue Secretario Adjunto y Subsecretario de Defensa (1989-2005) y Robert Zoellick fue Secretario de Estado Adjunto. As铆 que creo que puedes ver al Banco Mundial como el zapato suave de la diplomacia estadounidense.

Bonnie Faulkner: 驴Cu谩l es la diferencia entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el FMI? 驴Hay alguna diferencia?

Michael Hudson: S铆, la hay. El Banco Mundial supuestamente deb铆a hacer pr茅stamos para lo que ellos llaman desarrollo internacional. 鈥淒esarrollo鈥 fue su eufemismo para la dependencia de las exportaciones y finanzas estadounidenses. Esta dependencia conllev贸 atraso en la agricultura -oponerse a la reforma agraria, a la agricultura familiar para producir cultivos alimentarios dom茅sticos, y tambi茅n al atraso monetario a trav茅s de basar su sistema monetario en el d贸lar.

Se supon铆a que el Banco Mundial proporcionar铆a pr茅stamos para infraestructura para que otros pa铆ses se endeudaran para pagar a las firmas de ingenier铆a estadounidenses, para aumentar sus sectores de exportaci贸n y sus sectores de agricultura mediante inversi贸n p煤blica en caminos y desarrollo portuario para importaciones y exportaciones. Esencialmente, el Banco financi贸 inversiones a largo plazo en el sector del comercio exterior, de manera que fue una continuaci贸n natural del colonialismo europeo.

En 1941, por ejemplo, CLR James escribi贸 un art铆culo sobre 鈥淓l imperialismo en 脕frica鈥 鈥嬧媠e帽alando el fiasco de la inversi贸n ferroviaria europea en 脕frica: 鈥淟os ferrocarriles deben estar al servicio de 谩reas industriales florecientes o regiones agr铆colas densamente pobladas, o deben abrir nuevas tierras a lo largo de las cuales una poblaci贸n pr贸spera se desarrolla y proporciona tr谩fico a los ferrocarriles. Excepto en las regiones mineras de Sud谩frica, todas estas condiciones est谩n ausentes. Sin embargo, los ferrocarriles eran necesarios para el beneficio de los inversores europeos y de la industria pesada鈥. Por eso, James explic贸 que 鈥渟olo los gobiernos pueden permitirse operar con ellos鈥, mientras se les carga con grandes obligaciones de intereses.[1] Lo que se 鈥渄esarroll贸鈥 fue el sector de exportaci贸n de minas y plantaciones de 脕frica, no sus econom铆as dom茅sticas. El Banco Mundial sigui贸 sin reparos este patr贸n de pr茅stamos de 鈥渄esarrollo鈥.

El FMI estaba a cargo de los pr茅stamos a corto plazo en moneda extranjera. Su objetivo era evitar que los pa铆ses impongan controles de capital para proteger su balanza de pagos. Muchos pa铆ses ten铆an un tipo de cambio dual: uno para el comercio de bienes y servicios, el otro para los movimientos de capital. La funci贸n del FMI y el Banco Mundial era esencialmente hacer de otros pa铆ses deudores en d贸lares, no en sus propias monedas, y asegurarse de que si no pod铆an pagar sus deudas denominadas en d贸lares, ten铆an que imponer austeridad a la econom铆a nacional -mientras subvenciona sus sectores de importaci贸n y exportaci贸n y protege contra p茅rdidas a los inversionistas extranjeros, acreedores y oligarqu铆as de clientes.

El FMI desarroll贸 un modelo de econom铆a basura que simula que cualquier pa铆s puede pagar cualquier cantidad de deuda a los acreedores si simplemente empobrece su fuerza de trabajo lo suficiente. Entonces, cuando los pa铆ses no pudieron pagar su servicio de la deuda, el FMI les dice que aumenten sus tasas de inter茅s para provocar una depresi贸n -austeridad- y que rompan los sindicatos. Eso es eufemizado como 鈥渞acionalizaci贸n de los mercados laborales鈥. La racionalizaci贸n consiste esencialmente en inhabilitar a los sindicatos y al sector p煤blico. El objetivo -y efecto- es evitar que los pa铆ses sigan esencialmente la l铆nea de desarrollo que ha hecho ricos a los Estados Unidos -mediante subsidios p煤blicos y protecci贸n de la agricultura nacional, subsidios p煤blicos y protecci贸n de la industria y un sector gubernamental activo que promueve la democracia del New Deal. El FMI estaba esencialmente promoviendo y obligando a otros pa铆ses a equilibrar sus d茅ficits comerciales a trav茅s de permitir que los inversionistas estadounidenses y otros adquieran el control de sus alturas de comando, principalmente sus monopolios de infraestructura, y a trav茅s de subsidiar su fuga de capitales.

Bonnie Faulkner: Ahora, Michael, cuando comenzaste a hablar sobre el FMI y los controles monetarios, mencionaste que hab铆a dos tipos de cambio de moneda en los pa铆ses. 驴A qu茅 te refer铆as?

Michael Hudson: Cuando fui a trabajar a Wall Street en los 鈥60, fui economista de la balanza de pagos de Chase Manhattan, y us谩bamos las estad铆sticas financieras internacionales mensuales del FMI todos los meses. En la parte superior de las estad铆sticas de cada pa铆s estar铆an las cifras del tipo de cambio. Muchos pa铆ses ten铆an dos tasas: una para bienes y servicios, que era establecida normalmente por el mercado, y luego un tipo de cambio diferente que se manejaba para los movimientos de capital. Eso fue porque los pa铆ses estaban tratando de evitar la fuga de capitales. No quer铆an que sus clases ricas o inversionistas extranjeros huyeran con su propias riquezas en moneda -una amenaza siempre presente en Am茅rica Latina.

El FMI y el Banco Mundial respaldaron a las clases cosmopolitas, a los ricos. En lugar de permitir que los pa铆ses controlen sus salidas de capital y eviten la fuga de capitales, el trabajo del FMI es proteger a los m谩s ricos, los del Uno Por Ciento, y a los inversores extranjeros, de los problemas de la balanza de pagos. El Banco Mundial y la diplomacia estadounidense han conducido a los pa铆ses a una crisis monetaria cr贸nica. El FMI le permite a su electorado rico mover su dinero fuera del pa铆s sin tener p茅rdidas cambiarias. Realiza pr茅stamos para respaldar la fuga de capitales de las monedas nacionales al d贸lar u a otras monedas fuertes. El FMI llama a esto un programa de 鈥渆stabilizaci贸n鈥. Nunca es eficaz para ayudar a la econom铆a deudora a pagar las deudas externas del crecimiento. En cambio, despu茅s de que el capital de la fuga se haya ido y la moneda se derrumbe, el FMI utiliza la depreciaci贸n de la moneda y los remates de la infraestructura p煤blica y otros activos a los inversores extranjeros. Los especuladores de Wall Street han vendido la moneda local para hacer un asesinato, al estilo George-Soros.

Cuando la moneda del pa铆s deudor colapsa, las deudas que tienen estos pa铆ses latinoamericanos est谩n en d贸lares, y ahora tienen que pagar mucho m谩s en su propia moneda para aguantar y pagar estas deudas. Estamos hablando de enormes tasas de penalizaci贸n en moneda nacional para que estos pa铆ses paguen deudas en moneda extranjera -b谩sicamente para financiar una pol铆tica de no desarrollo y para subsidiar la fuga de capitales cuando esa pol铆tica 鈥渇alla鈥 en lograr su objetivo de pretendido crecimiento.

Todas las hiperinflaciones de Am茅rica Latina -Chile temprano, como Alemania despu茅s de la Primera Guerra Mundial- provienen de intentar pagar deudas externas m谩s all谩 de la capacidad de pago. La moneda local se lanza al mercado de divisas por d贸lares, lo que reduce el tipo de cambio. Eso aumenta los precios de importaci贸n, elevando un precio paraguas para los productos dom茅sticos.

Un fondo monetario internacional realmente funcional y progresista que tratar铆a de ayudar a los pa铆ses a desarrollarse dir铆a: 鈥淒e acuerdo, los bancos y nosotros (el FMI) hemos otorgado pr茅stamos basura que el pa铆s no puede pagar. Y el Banco Mundial le ha dado malos consejos, distorsionando su desarrollo dom茅stico para atender a clientes extranjeros en lugar de su propio crecimiento. As铆 que vamos a reducir el valor nominal de los pr茅stamos para poder pagarlos鈥. Eso es lo que sucedi贸 en 1931, cuando el mundo finalmente detuvo los pagos de reparaci贸n de guerra alemanes y las deudas entre Aliados y Estados Unidos derivados de la Primera Guerra Mundial.

En cambio, el FMI dice exactamente lo contrario: act煤a para evitar cualquier movimiento de otros pa铆ses hacia que el volumen de la deuda est茅 dentro de la capacidad de pago. Utiliza el apalancamiento de la deuda como una forma de controlar la l铆nea de flotaci贸n monetaria de los pa铆ses deudores derrotados financieramente. Entonces, si esos pa铆ses hacen algo que los diplom谩ticos de los Estados Unidos no aprueban, puede tirar del tap贸n financieramente, alentando una corrida en su moneda si act煤an independientemente de los Estados Unidos en lugar de permanecer en la l铆nea de flotaci贸n. Este control por parte del sistema financiero de los Estados Unidos y su diplomacia ha sido incorporado al sistema mundial por el FMI y el Banco Mundial, que dicen ser internacionales en lugar de una expresi贸n del nacionalismo espec铆ficamente estadounidense de la Nueva Guerra Fr铆a.

Bonnie Faulkner: 驴C贸mo contribuyen los tipos de cambio a la fuga de capitales?

Michael Hudson: No es el tipo de cambio lo que contribuye. Supongamos que usted es un millonario y ve que su pa铆s no puede equilibrar su comercio con los patrones de producci贸n existentes. El dinero que el gobierno tiene bajo control es pesos, escudos, cruzeiros o alguna otra moneda, no d贸lares o euros. Usted ve que su moneda se deprecia en relaci贸n con el d贸lar, por lo que desea sacar su dinero del pa铆s para preservar su poder adquisitivo.

Esto ha sido institucionalizado durante mucho tiempo. Para 1990, por ejemplo, los pa铆ses latinoamericanos hab铆an incumplido tanto a ra铆z de los incumplimientos de M茅xico en 1982 que fui contratado por Scudder Stevens para ayudar a lanzar un Fondo de Bonos del Tercer Mundo (llamado 鈥渇ondo soberano de alto rendimiento鈥). En ese momento, Argentina y Brasil ten铆an un d茅ficit tan grave de la balanza de pagos que deb铆an pagar el 45 por ciento anual de intereses, en d贸lares, sobre su deuda en d贸lares. M茅xico, pagaba 22.5 por ciento sobre sus tesobonos.

Los vendedores de Scudders fueron a los Estados Unidos e intentaron vender acciones en el fondo propuesto, pero ning煤n estadounidense lo comprar铆a, a pesar de los enormes rendimientos. Enviaron a sus vendedores a Europa y tuvieron una reacci贸n similar. Hab铆an perdido sus camisas en los bonos del Tercer Mundo y no pod铆an ver c贸mo pod铆an pagar estos pa铆ses.

Merrill Lynch fue el suscriptor del fondo. Su oficina en Brasil y en Argentina demostr贸 ser mucho m谩s exitosa en la venta de inversiones en el fondo offshore de Scudder, establecido en las Indias Occidentales Holandesas. Era un fondo offshore, por lo que los estadounidenses no pod铆an comprarlo. Pero las familias ricas brasile帽as y argentinas cercanas al banco central y el presidente se convirtieron en los principales compradores. Nos dimos cuenta de que estaban comprando estos fondos porque sab铆an que su gobierno efectivamente iba a pagar los cargos de inter茅s estipulados. En efecto, los bonos se los deb铆an, en 煤ltima instancia, a s铆 mismos. As铆 que los brasile帽os y otros latinoamericanos compraron estos bonos en d贸lares yanquis como un veh铆culo para sacar su dinero de su moneda local blanda (que bajaba), para comprar bonos denominados en duros d贸lares.

Bonnie Faulkner: Si las familias ricas de estos pa铆ses compraron estos bonos denominados en d贸lares, sabiendo que iban a ser pagados, 驴qui茅n los iba a pagar? 驴El pa铆s que hab铆a ido a la quiebra?

Michael Hudson: Bueno, los pa铆ses no pagan; los contribuyentes pagan, y al final, los trabajadores pagan. El FMI ciertamente no quiere hacer pagar a sus ricos clientes olig谩rquicos. Quiere exprimir la mena del excedente econ贸mico de la fuerza laboral. Por lo tanto, se les dice a los pa铆ses que la forma en que pueden pagar su enormemente creciente deuda denominada en d贸lares es rebajar a煤n m谩s los salarios.

La depreciaci贸n de la moneda es una forma efectiva de hacerlo, porque lo que se deval煤a es b谩sicamente el salario de los trabajadores. Otros elementos de las exportaciones tienen un precio mundial com煤n: energ铆a, materias primas, bienes de capital y cr茅dito bajo el sistema monetario internacional centrado en el d贸lar, que el FMI busca mantener como una camisa de fuerza financiera.

De acuerdo con los modelos ideol贸gicos del FMI, no hay l铆mite en cuanto a la reducci贸n de los salarios como para que la mano de obra sea competitiva en la producci贸n de exportaciones. El FMI y el Banco Mundial, por lo tanto, utilizan las econom铆as basuras para pretender que la v铆a para pagar las deudas contra铆das con los acreedores e inversionistas m谩s adinerados es a trav茅s de reducir los salarios e imponer regresivos impuestos indirectos, a trav茅s de imponer impuestos especiales sobre los art铆culos de primera necesidad que la fuerza de trabajo demanda, desde alimentos hasta energ铆a y servicios b谩sicos suministrados por infraestructura p煤blica.

Bonnie Faulkner: 驴Entonces est谩 diciendo que los trabajadores, en 煤ltima instancia, tienen que pagar estos bonos basura?

Michael Hudson: Ese es el objetivo b谩sico del FMI. Yo discuto sus falacias en mi libro 鈥淒esarrollo, Comercio y Deuda Externa鈥, que es el volumen acad茅mico hermano de 鈥淪uper Imperialismo鈥. Estos dos libros muestran que el Banco Mundial y el FMI fueron brutalmente anti-trabajo desde el primer momento, operando con 茅lites dom茅sticas cuyas fortunas est谩n vinculadas con y son leales a los Estados Unidos.

Bonnie Faulkner: Con respecto a estos bonos basura, 驴qui茅n era o qu茅 entidad?

Michael Hudson: No eran bonos basura. Fueron llamados as铆 porque eran bonos de alto inter茅s, pero no eran realmente basura porque en realidad fueron pagados. Todos pensaron que eran basura porque ning煤n estadounidense habr铆a pagado el 45 por ciento de inter茅s. Cualquier pa铆s que realmente fuera autosuficiente y promoviera su propio inter茅s econ贸mico habr铆a dicho: 鈥淯stedes los bancos y el FMI han hecho pr茅stamos incobrables, y los han hecho bajo falsas pretensiones: una teor铆a del comercio que impone austeridad en lugar de llevar a la prosperidad. No vamos a pagar鈥. Ellos habr铆an aprovechado la fuga de capital de sus elites compradoras y decir que estos bonos en d贸lares eran una estafa por parte de la clase dominante corrupta.

Lo mismo sucedi贸 en Grecia hace unos a帽os, cuando casi toda la deuda externa de Grecia fue tomada en beneficio de los millonarios griegos que ten铆an su dinero en Suiza. Los detalles fueron publicados en la 鈥淟ista de Legarde鈥. Pero el FMI dijo, en efecto, que su lealtad era para los millonarios griegos que tienen su dinero en Suiza. El FMI podr铆a haber incautado este dinero para pagar a los tenedores de bonos. En cambio, hizo pagar a la econom铆a griega. Encontr贸 que val铆a la pena arruinar la econom铆a griega, forzar la emigraci贸n y barrer con la industria griega para que los bancos franceses y alemanes tenedores de bonos no tuvieran que sufrir p茅rdidas. Eso es lo que hace al FMI una instituci贸n tan despiadada.

Bonnie Faulkner: Entonces, estos pr茅stamos a pa铆ses extranjeros que eran considerados como bonos basura no eran realmente basura, porque iban a ser pagados. 驴Qu茅 grupo fue el que elev贸 estas tasas de inter茅s al 45 por ciento?

Michael Hudson: El mercado lo hizo. Los bancos, corredores de bolsa y otros inversores estadounidenses observaron la balanza de pagos de estos pa铆ses y no pudieron ver ninguna v铆a razonable para que ellos pudieron pagar sus deudas, por lo que no iban a comprar sus bonos. Ning煤n pa铆s sujeto a la pol铆tica democr谩tica habr铆a pagado deudas en estas condiciones. Pero la diplomacia del FMI, Estados Unidos y la Eurozona, ignoraron la elecci贸n democr谩tica.

Los inversionistas no cre铆an que el FMI y el Banco Mundial tuvieran un control tan grande sobre los pa铆ses latinoamericanos, asi谩ticos y africanos al punto tal de que podr铆an hacer que los pa铆ses actuaran en inter茅s de los Estados Unidos y el capital financiero cosmopolita, en lugar de hacerlo en su propio inter茅s nacional. No cre铆an que los pa铆ses cometieran suicidio financiero solo para pagar a sus ricos del Uno por Ciento.

Estaban equivocados, por supuesto. Los pa铆ses estar铆an bastante dispuestos a cometer un suicidio econ贸mico si sus gobiernos fueran dictaduras apoyadas por los Estados Unidos. Es por eso que la CIA tiene equipos de asesinatos y apoya activamente a estos pa铆ses para evitar que cualquier partido llegue al poder con la pretensi贸n de actuar en su inter茅s nacional en lugar de en beneficio de una divisi贸n mundial de trabajo y producci贸n alineados a lo que los planificadores de los EEUU quieren para el mundo. Bajo la bandera de lo que ellos llaman un mercado libre, usted tiene al Banco Mundial y al FMI comprometidos en la planificaci贸n central de una pol铆tica claramente anti-trabajo. En lugar de llamarlos bonos del Tercer Mundo o bonos basura, deber铆as llamarlos bonos anti-trabajo, porque se han convertido en una palanca para imponer la austeridad en todo el mundo.

Bonnie Faulkner: Bueno, eso tiene mucho sentido, Michael, y responde muchas de las preguntas que te he formulado. 驴Qu茅 hay de Puerto Rico con depreciaci贸n de sus deudas? Pens茅 que tales deudas no pod铆an ser depreciadas.

Michael Hudson: Eso es lo que todos dijeron, pero los bonos se cotizaban a aproximadamente 45 centavos por d贸lar, por el riesgo de que no se les pague. El Wall Street Journal inform贸 el 17 de junio que los proveedores y acreedores no asegurados de Puerto Rico solo obtendr铆an nueve centavos por d贸lar. Los tenedores de bonos garantizados obtendr铆an tal vez 65 centavos por d贸lar.

Los t茅rminos se est谩n depreciendo porque es obvio que Puerto Rico no puede pagar y que tratar de hacerlo est谩 impulsando a la poblaci贸n a mudarse de Puerto Rico a los Estados Unidos. Si no quiere que los puertorrique帽os act煤en de la misma manera que lo hicieron los griegos y dejaron Grecia cuando su industria y su econom铆a se cerraron, entonces tendr谩 que proporcionar estabilidad o de lo contrario tendr谩 la mitad de Puerto Rico viviendo en Florida.

Bonnie Falkner: 驴Qui茅n hizo la quita de la deuda de Puerto Rico?

Michael Hudson: Se nombr贸 un comit茅, y calcul贸 cu谩nto puede pagar Puerto Rico de sus impuestos. Puerto Rico es una dependencia de los Estados Unidos, es decir, una colonia econ贸mica de los Estados Unidos. No tiene autosuficiencia dom茅stica. Es la ant铆tesis de la democracia, por lo que nunca ha estado a cargo de su propia pol铆tica econ贸mica y esencialmente tiene que hacer lo que los Estados Unidos le pide que haga. Hubo una reacci贸n despu茅s del hurac谩n y el insuficiente apoyo de los Estados Unidos para proteger la isla y los enormes despilfarro y corrupci贸n involucrados en la ayuda de los Estados Unidos. La respuesta de los Estados Unidos fue simplemente: 鈥淭e ganamos como dios manda en la guerra hispano-estadounidense y eres un pa铆s ocupado, y te mantendremos as铆鈥. Obviamente, esto est谩 causando un resentimiento pol铆tico.

Bonnie Faulkner: Ya ha tocado este tema, pero 驴por qu茅 el Banco Mundial ha sido encabezado tradicionalmente por un secretario de defensa de los Estados Unidos?

Michael Hudson: Su trabajo es hacer en la esfera financiera lo que, en el pasado, fue hecho por la fuerza militar. El prop贸sito de una conquista militar es tomar el control de las econom铆as extranjeras, tomar el control de sus tierras e imponer tributos. El genio del Banco Mundial fue reconocer que no es necesario ocupar un pa铆s para imponer tributos o para apoderarse de su industria, agricultura y tierra. En lugar de balas, utiliza maniobras financieras. Mientras otros pa铆ses jueguen un juego econ贸mico artificial que la diplomacia de los Estados Unidos puede controlar, las finanzas pueden lograr hoy lo que sol铆a requerir bombardeos y la p茅rdida de vidas de soldados.

En este caso la p茅rdida de vidas ocurre en los pa铆ses deudores. El crecimiento de la poblaci贸n se reduce, los suicidios aumentan. El Banco Mundial se involucra en una guerra econ贸mica que es tan destructiva como la guerra militar. Al final del per铆odo de Yeltsin, el presidente ruso, Putin, dijo que el neoliberalismo estadounidense destruy贸 a m谩s poblaci贸n de Rusia que la Segunda Guerra Mundial. Tal neoliberalismo, que b谩sicamente es la doctrina de la supremac铆a estadounidense y la dependencia extranjera, es la pol铆tica del Banco Mundial y el FMI.

Bonnie Faulkner: 驴Por qu茅 la pol铆tica del Banco Mundial desde su inicio ha sido otorgar pr茅stamos a los pa铆ses para que dediquen sus tierras a cultivos para la exportaci贸n en lugar de dar prioridad a la propia alimentaci贸n? Y si este es el caso, 驴por qu茅 los pa铆ses quieren estos pr茅stamos?

Michael Hudson: Una constante de la pol铆tica exterior estadounidense es hacer que otros pa铆ses dependan de las exportaciones de granos y de las exportaciones de alimentos estadounidenses. El objetivo es apuntalar el super谩vit comercial de la agricultura de Estados Unidos. Entonces, lo primero que ha hecho el Banco Mundial es no hacer ning煤n pr茅stamo en moneda dom茅stica para ayudar a los productores de alimentos. Sus pr茅stamos han llevado a los pa铆ses clientes a producir cultivos tropicales de exportaci贸n, principalmente plantaciones que no se pueden cultivar en los Estados Unidos. Centrarse en los cultivos de exportaci贸n hace que los pa铆ses clientes se vuelvan dependientes de los agricultores estadounidenses -y de las sanciones pol铆ticas.

En la d茅cada de 1950, justo despu茅s de la revoluci贸n china, los Estados Unidos intentaron impedir que China tuviera 茅xito mediante la imposici贸n de controles de exportaci贸n de granos para hacer morir de hambre a China a trav茅s de sanciones a las exportaciones. Canad谩 fue el pa铆s que rompi贸 estos controles de exportaci贸n y ayud贸 a alimentar a China.

La idea es que si puede hacer que otros pa铆ses exporten cultivos de plantaci贸n, el exceso de oferta har谩 bajar los precios del cacao y otros productos tropicales, y no se alimentar谩n ellos mismos. Entonces, en lugar de respaldar las granjas familiares como lo hace la pol铆tica agr铆cola estadounidense, el Banco Mundial respald贸 la agricultura de plantaci贸n. En Chile, que tiene el mayor suministro natural de fertilizantes del mundo a partir de sus dep贸sitos de guano, exporta guano en lugar de usarlo en el pa铆s. Tambi茅n tiene la distribuci贸n de la tierra m谩s desigual, impidiendo que produzca sus propios cultivos de cereales o alimentos. Depende completamente de los Estados Unidos para esto, y paga mediante la exportaci贸n de cobre, guano y otros recursos naturales.

La idea es crear interdependencia -unilateral dependencia de la econom铆a de los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre han procurado ser autosuficientes en sus propios aspectos esenciales, de modo que ning煤n otro pa铆s pueda desconectar nuestra econom铆a y decir: 鈥淰amos a matarte de hambre al no alimentarte鈥. Los estadounidenses pueden alimentarse por s铆 mismos. Otros pa铆ses no pueden decir: 鈥淰amos a dejarte congelar en la oscuridad al no enviarte petr贸leo鈥, porque Estados Unidos es independiente en energ铆a. Pero Estados Unidos puede usar el control del petr贸leo para hacer que otros pa铆ses se congelen en la oscuridad, y puede matar de hambre a otros pa铆ses a trav茅s de las sanciones a la exportaci贸n de alimentos.

Entonces, la idea es dar a los Estados Unidos el control de las interconexiones clave de otras econom铆as, sin permitir que ning煤n pa铆s controle algo que es vital para el funcionamiento de la econom铆a estadounidense.

Hay un doble est谩ndar aqu铆. Estados Unidos le dice a otros pa铆ses: 鈥淣o hagas lo que nosotros hacemos. Haz lo que decimos鈥. La 煤nica forma en que puede imponer esto es interfiriendo en la pol铆tica de estos pa铆ses, ya que ha interferido en Am茅rica Latina, siempre empujando el ala derecha. Por ejemplo, cuando el Departamento de Estado de Hillary derroc贸 al reformador de Honduras que quer铆a emprender una reforma agraria y alimentar a los hondure帽os, ella dijo: 鈥淓sta persona tiene que irse鈥. Es por eso que hay tantos hondure帽os tratando de ingresar a los Estados Unidos ahora, porque no pueden vivir en su propio pa铆s.

El efecto de los golpes estadounidenses es el mismo en Siria e Irak. Obligan a un 茅xodo de personas que ya no pueden ganarse la vida bajo las brutales dictaduras apoyadas por los Estados Unidos para imponer este sistema de dependencia internacional.

Bonnie Faulkner: Entonces, cuando le pregunt茅 por qu茅 los pa铆ses querr铆an estos pr茅stamos, supongo que est谩 diciendo que no los querr铆an, y por eso los Estados Unidos consideran necesario controlarlos pol铆ticamente.

Michael Hudson: Esa es una forma concisa de decirlo, Bonnie.

Bonnie Faulkner: 驴Por qu茅 los pr茅stamos del Banco Mundial son solo en moneda extranjera, no en la moneda nacional del pa铆s al que se est谩 prestando?

Michael Hudson: Ese es un buen punto. Un principio b谩sico deber铆a ser evitar pr茅stamos en una moneda extranjera. Un pa铆s siempre puede pagar los pr茅stamos en su propia moneda, pero no hay forma de que pueda imprimir d贸lares o euros para pagar pr茅stamos denominados en estas monedas extranjeras.

Haciendo central al d贸lar se obliga a otros pa铆ses a interactuar con el sistema bancario estadounidense. Entonces, si un pa铆s decide seguir su propio camino, como lo hizo Ir谩n en 1953, cuando quiso apropiarse de su petr贸leo de British Petroleum (o Anglo Iranian Oil, como se le llamaba entonces), Estados Unidos puede interferir y derrocarlo. La idea es poder utilizar las interconexiones del sistema bancario para evitar que se realicen pagos.

Despu茅s de que Estados Unidos instal贸 la dictadura del Sha, fueron derrocados por Jomeini, e Ir谩n hab铆a acumulado una deuda en d贸lares estadounidenses bajo el Sha. Ten铆a muchos d贸lares. Creo que Chase Manhattan era su agente pagador. Entonces, cuando venci贸 el pago de su deuda trimestral o anual, Ir谩n le pidi贸 al Chase que utilizara sus cuentas y pagara a los tenedores de bonos. Pero Chase recibi贸 贸rdenes del Departamento de Estado o del Departamento de Defensa, no se cu谩l, y se neg贸 a pagar. Cuando no se realiz贸 el pago, Estados Unidos y sus aliados afirmaron que Ir谩n estaba en default. Ellos exigieron que se pagara la totalidad de la deuda, seg煤n el acuerdo firmado por el gobierno t铆tere del Sha. Estados Unidos simplemente agarr贸 los dep贸sitos que Ir谩n ten铆a en los Estados Unidos. Este es el dinero que finalmente se devolvi贸 a Ir谩n sin intereses en virtud del acuerdo de 2016.Estados Unidos fue capaz de agarrar todas las divisas de Ir谩n solo por la interferencia de los bancos. La CIA se jact贸 de que puede hacer lo mismo con Rusia. Si Rusia hace algo que no les gusta a los diplom谩ticos estadounidenses, los EEUU pueden usar el sistema de pago bancario SWIFT para excluir a Rusia de 茅l, por lo que los bancos rusos y el pueblo y la industria rusos no podr谩n realizar pagos entre s铆.

Esto llev贸 a Rusia a crear su propio sistema de transferencia bancaria, y est谩 llevando a China, Rusia, India y Pakist谩n a elaborar planes para desdolarizar.

Bonnie Faulkner: Iba a preguntarle, 驴por qu茅 los pr茅stamos en la moneda nacional de un pa铆s ser铆an preferibles al pa铆s que obtiene un pr茅stamo en una moneda extranjera? Supongo que ha explicado que si obtuvieran un pr茅stamo en una moneda nacional, podr铆an pagarlo.

Michael Hudson: S铆.

Bonnie Faulkner: Considerando que un pr茅stamo en una moneda extranjera los paralizar铆a.

Michael Hudson: S铆. No puede crear el dinero, especialmente si tiene un d茅ficit en la balanza de pagos y si la pol铆tica exterior de EEUU lo obliga a tener un d茅ficit al hacer que alguien como George Soros haga una corrida en su moneda. Mire la crisis de Asia en 1997. Los fondos de Wall Street apuestan contra monedas extranjeras, lo que las empuja hacia abajo, y luego usaron el dinero para comprar industria barata en Corea y otros pa铆ses asi谩ticos. Esto tambi茅n se hizo al rublo ruso. El 煤nico pa铆s que evit贸 esto fue Malasia, bajo Mohamed Mahathir, mediante el uso de controles de capital. Malasia es una lecci贸n objetiva sobre c贸mo prevenir un vuelo de moneda.

Pero para Am茅rica Latina y otros pa铆ses, gran parte de su deuda externa est谩 en manos de su propia clase dominante. A pesar de que est谩 denominado en d贸lares, los estadounidenses no poseen la mayor parte de esta deuda. Es su propia clase dominante. El FMI y el Banco Mundial dictan la pol铆tica tributaria a Am茅rica Latina -no gravar impuestos a la riqueza y trasladar la carga a los trabajadores. Cleptocracias clientes toman su dinero y corren, movi茅ndolo al extranjero a 谩reas de moneda fuerte como los Estados Unidos, o al menos manteni茅ndolo en d贸lares en centros bancarios extraterritoriales en lugar de reinvertirlo para ayudar al pa铆s a ponerse al d铆a para ser independiente en la agricultura, energ铆a, finanzas y otros sectores.

Bonnie Faulkner: Usted dice que: 鈥淪i bien el proteccionismo agr铆cola de los EEUU fue incorporado al sistema global de posguerra en sus inicios, el proteccionismo extranjero es para ser cortado de ra铆z鈥. 驴C贸mo fue incorporado el proteccionismo agr铆cola de los EEUU en el sistema global de posguerra?

Michael Hudson: Bajo la Ley de Ajuste Agr铆cola de Franklin Roosevelt de 1933 se promovieron precios sost茅n de los cultivos para que los agricultores pudieran ganar lo suficiente como para invertir en equipos y semillas. El Departamento de Agricultura fue un departamento maravilloso para estimular nuevas variedades de semillas, servicios de extensi贸n agr铆cola, comercializaci贸n y servicios bancarios. Proporcion贸 apoyo p煤blico para que la productividad en la agricultura estadounidense desde la d茅cada de 1930 hasta la d茅cada de los 50 fuera mayor, durante un per铆odo prolongado, que la de cualquier otro sector en la historia.

Pero al dar forma a las reglas de la Organizaci贸n Mundial del Comercio, los Estados Unidos dijeron que todos los pa铆ses ten铆an que promover el libre comercio y no pod铆an tener apoyo gubernamental, excepto los pa铆ses que ya lo ten铆an. Somos el 煤nico pa铆s que lo tuvo. Eso es lo que se llama 鈥済randfathering鈥 (dispensa). Los estadounidenses dijeron: 鈥淵a tenemos este programa en los libros, por lo que podemos mantenerlo. Pero ning煤n otro pa铆s puede tener 茅xito en la agricultura en la forma como nosotros lo hemos hecho. Debe mantener su agricultura atrasada, a excepci贸n de los cultivos de plantaci贸n y los cultivos que no podemos cultivar en los Estados Unidos鈥. Eso es lo que es tan malo acerca del plan de desarrollo del Banco Mundial.

Bonnie Faulkner: De acuerdo con su libro: 鈥淟a moneda nacional es necesaria para brindar precios sost茅n y servicios de extensi贸n agr铆cola, tal como lo que ha hecho tan productiva a la agricultura de los EEUU鈥. 驴Por qu茅 no se pueden subsidiar los costos de infraestructura para mantener baja la estructura general de costos de la econom铆a si los pr茅stamos del FMI se hacen en moneda extranjera?

Michael Hudson: Si usted es un agricultor en Brasil, Argentina o Chile, est谩 haciendo negocios en moneda nacional. No ayuda si alguien le da d贸lares, porque sus gastos est谩n en moneda nacional. Por lo tanto, si el Banco Mundial y el FMI pueden evitar que los pa铆ses brinden apoyo en moneda nacional, eso significa que no pueden brindar precios sost茅n o proveer servicios de mercadotecnia gubernamentales para su agricultura.

Estados Unidos es una econom铆a mixta. Nuestro gobierno siempre ha subsidiado la formaci贸n de capital en agricultura e industria, pero insiste en que otros pa铆ses son socialistas o comunistas si hacen lo que los Estados Unidos est谩n haciendo y usan a su gobierno para apoyar la econom铆a. As铆 que es un doble est谩ndar. Nadie llama a Estados Unidos un pa铆s socialista por apoyar a sus agricultores, pero otros pa铆ses se llaman socialistas y son derrocados si intentan una reforma agraria o intentan alimentarse ellos mismos.

De esto se trata la Teolog铆a de la Liberaci贸n de la Iglesia Cat贸lica. Respaldaron la reforma agraria y la autosuficiencia agr铆cola en alimentos, y se dieron cuenta de que si van a apoyar el crecimiento de la poblaci贸n, tienen que apoyar los medios para alimentarla. Es por eso que Estados Unidos enfoc贸 sus equipos de asesinatos en Guatemala y Centroam茅rica en sacerdotes y monjas que tratan de promover la autosuficiencia dom茅stica.

Bonnie Faulkner: Si un pa铆s obtiene un pr茅stamo del FMI, obviamente lo har谩 en d贸lares. 驴Por qu茅 no pueden tomar los d贸lares y convertirlos en moneda nacional para respaldar los costos de infraestructura local?

Michael Hudson: No necesitas un pr茅stamo en d贸lares para hacer eso. Ahora estaban entrando a la Teor铆a Monetaria Moderna (MMT). Cualquier pa铆s puede crear su propia moneda. No hay raz贸n para pedir prestado en d贸lares para crear su propia moneda. Puede imprimirla usted mismo o crearla en sus computadoras.

Bonnie Faulkner: Bueno, exactamente. Entonces, 驴por qu茅 estos pa铆ses simplemente no imprimen su propia moneda nacional?

Michael Hudson: Sus l铆deres no desean ser asesinados. M谩s inmediatamente, si nos fijamos en la gente a cargo de los bancos centrales extranjeros, casi toda ha sido educada en los Estados Unidos y, en esencia, se le ha lavado el cerebro. Es la mentalidad de los banqueros centrales extranjeros. Las personas que son promovidas son aquellas que se sienten personalmente leales a los Estados Unidos, porque de esa manera es como ellos trepan. Esencialmente, son oportunistas que trabajan en contra de los intereses de su propio pa铆s. Usted no tendr谩 banqueros centrales socialistas mientras los bancos centrales est茅n dominados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales.

Bonnie Faulkner: Volvemos al punto principal: el control es por medios pol铆ticos, y ellos controlan la pol铆tica y la estructura de poder en estos pa铆ses para que no se rebelen.

Michael Hudson: Eso es correcto. Cuando tienes una teor铆a econ贸mica disfuncional que es destructiva en lugar de productiva, esto nunca es un accidente. Siempre es un resultado de la econom铆a basura y la econom铆a de dependencia que se patrocina. Habl茅 con gente del Tesoro de los Estados Unidos y les pregunt茅 por qu茅 todos terminan siguiendo a los Estados Unidos. Los funcionarios del Tesoro me han dicho: 鈥淪implemente los compramos. Lo hacen por el dinero鈥. As铆 que no es necesario matarlos. Todo lo que necesitas hacer es encontrar gente lo suficientemente corrupta y lo suficientemente oportunista para ver d贸nde est谩 el dinero, y los compras.

Bonnie Faulkner: Usted escribe que 鈥渟iguiendo los consejos de EEUU los pa铆ses se han abierto al chantaje de alimentos鈥. 驴Qu茅 es el chantaje de alimentos?

Michael Hudson: Si sigue una pol铆tica exterior que no nos gusta, por ejemplo, si comercia con Ir谩n, que estamos tratando de destruir para obtener su petr贸leo, le impondremos sanciones financieras. No te venderemos comida, y puedes morir de hambre. Y debido a que ha seguido los consejos del Banco Mundial y no ha cultivado su propia comida, se morir谩 de hambre porque depende de nosotros, de los Estados Unidos y de nuestros aliados del Mundo Libre. Canad谩 ya no seguir谩 su propia pol铆tica independientemente de los Estados Unidos, como lo hizo con China en la d茅cada de 1950 cuando vendi贸 grano. Europa tambi茅n est谩 en l铆nea con la pol铆tica estadounidense.

Bonnie Faulkner: Usted escribe que: 鈥淟os administradores del Banco Mundial exigen que los beneficiarios de pr茅stamos sigan una pol铆tica de dependencia econ贸mica sobre todo con los Estados Unidos como proveedor de alimentos鈥. 驴Se hizo esto para apoyar la agricultura de los Estados Unidos? Obviamente si, pero 驴hubo otras razones tambi茅n?

Michael Hudson: Ciertamente, el lobby agr铆cola fue cr铆tico en todo esto, y no estoy seguro en qu茅 punto se volvi贸 completamente consciente. Conoc铆a a algunos de los planificadores del Banco Mundial y no ten铆an ninguna anticipaci贸n de que esta dependencia fuera el resultado. Cre铆an en la econom铆a basura de libre comercio que se ense帽a en los departamentos de econom铆a de las escuelas y por la cual se otorgan premios Nobel.

Cuando tratamos con planificadores econ贸micos, tratamos con personas con visi贸n de t煤nel. Se mantuvieron en la disciplina a pesar de su irrealidad porque su manera de pensar, en abstracto, tiene sentido. Hay algo autista en la mayor铆a de los economistas, por lo que los franceses tuvieron su lugar econ贸mico no autista durante muchos a帽os. En la pr谩ctica, la mentalidad es que cada pa铆s debe producir lo que es mejor -sin darse cuenta de que las naciones tambi茅n deben ser autosuficientes en lo esencial, porque estamos en un mundo real de guerra econ贸mica y militar.

Bonnie Faulkner: 驴Por qu茅 el Banco Mundial prefiere perpetrar la pobreza mundial en lugar de una capacidad adecuada allende las fronteras para alimentar a los pueblos de los pa铆ses en desarrollo?

Michael Hudson: La pobreza mundial es vista como una soluci贸n, no como un problema. El Banco Mundial piensa que la pobreza es fuerza de trabajo de bajo precio, lo que crea una ventaja competitiva para los pa铆ses que producen bienes que requieren mucha fuerza de trabajo. De modo que la pobreza y la austeridad para el Banco Mundial y el FMI es una soluci贸n econ贸mica que est谩 incorporada en sus modelos. Yo discuto esto en mi libro 鈥淐omercio, Desarrollo y Deuda Externa鈥. La pobreza es para ellos la soluci贸n, porque significa fuerza de trabajo de bajo precio, y eso significa mayores ganancias para las compa帽铆as adquiridas por inversionistas estadounidenses, brit谩nicos y europeos. Entonces, la pobreza es parte de la guerra de clases: ganancias contra pobreza.

Bonnie Faulkner: En general, 驴qu茅 es el imperialismo alimentario de los Estados Unidos? 驴C贸mo lo caracterizar铆as?

Michael Hudson: Su objetivo es hacer que Estados Unidos se convierta en productor de alimentos esenciales y que otros pa铆ses producen cultivos de plantaciones no esenciales, al tiempo que siguen dependiendo de los Estados Unidos en granos, porotos de soja y cultivos alimentarios b谩sicos.

Bonnie Faulkner: 驴Los pr茅stamos del Banco Mundial alientan la reforma agraria en las antiguas colonias?

Michael Hudson: No. Si hay una reforma agraria, la CIA env铆a sus equipos de asesinatos y usted tiene un asesinato en masa, como ocurri贸 en Guatemala, Ecuador, Am茅rica Central y Colombia. El Banco Mundial est谩 absolutamente comprometido contra la reforma agraria. Cuando el Plan Forgash para un Banco Mundial para la Aceleraci贸n Econ贸mica fue propuesto en la d茅cada de 1950 para enfatizar la reforma agraria y pr茅stamos en moneda local, un economista de Chase Manhattan a quien se present贸 el plan advirti贸 que todos los pa铆ses que ten铆an una reforma agraria resultaron ser anti-estadounidenses. Eso mat贸 cualquier alternativa al Banco Mundial.

Bonnie Faulkner: 驴Insiste el Banco Mundial en que los gobiernos clientes privaticen su dominio p煤blico? Si es as铆, 驴por qu茅 y cu谩l es el efecto?

Michael Hudson: De hecho, insiste en la privatizaci贸n, pretendiendo que esto es eficiente. Pero lo que privatiza son los monopolios naturales -el sistema el茅ctrico, el sistema de agua y otras necesidades b谩sicas. Los extranjeros toman el control, lo que esencialmente financian con deuda externa, construyen la deuda externa que acumulan en la estructura de costos y aumentan el costo de vida y hacen negocio en estos pa铆ses, lo que los paraliza econ贸micamente. El efecto es evitar que compitan con los Estados Unidos y sus aliados europeos.

Bonnie Faulkner: 驴Dir铆a usted entonces que es principalmente a Estados Unidos a quien se ha ayudado, no a las econom铆as extranjeras que toman pr茅stamos del Banco Mundial?

Michael Hudson: Es por eso que Estados Unidos es el 煤nico pa铆s con poder de veto en el FMI y el Banco Mundial -para asegurarse de que lo que acaba de describir es exactamente lo que sucede.

Bonnie Faulkner: 驴Por qu茅 los programas del Banco Mundial aceleran la explotaci贸n de yacimientos minerales para el uso de otras naciones?

Micheal Hudson: La mayor铆a de los pr茅stamos del Banco Mundial son para transporte, carreteras, desarrollo portuario y otra infraestructura necesaria para exportar minerales y cultivos de plantaci贸n. El Banco Mundial no otorga pr茅stamos para proyectos que ayuden al pa铆s a desarrollarse en su propia moneda. Al hacer solo pr茅stamos en moneda extranjera, en d贸lares o tal vez en euros ahora, el Banco Mundial dice que sus clientes tienen que pagar generando moneda extranjera. La 煤nica forma en que pueden reembolsar los d贸lares gastados en las empresas de ingenier铆a estadounidenses que han construido su infraestructura es exportando -para ganar suficientes d贸lares para pagar el dinero que el Banco Mundial o el FMI han prestado.

De esto se trata el libro de John Perkins sobre ser un sicario econ贸mico del Banco Mundial. Se dio cuenta de que su trabajo era hacer que los pa铆ses pidieran pr茅stamos en d贸lares para construir enormes proyectos que solo pod铆an ser pagados por el pa铆s que m谩s exportaba -lo que requer铆a romper sus sindicatos y bajar los salarios para que as铆 pueda ser competitivo en la carrera hacia el fondo que el Banco Mundial y el FMI alientan.

Bonnie Faulkner: Tambi茅n se帽ala en 鈥淪煤per Imperialismo鈥 que los recursos minerales representan activos en disminuci贸n, por lo que estos pa铆ses que est谩n exportando recursos minerales se est谩n agotando, mientras que los pa铆ses importadores no lo est谩n.

Michael Hudson: Eso es correcto. Acabar谩n como Canad谩. El resultado final ser谩 un gran agujero en el suelo. Ha desenterrado todos sus minerales, y al final tiene un agujero en el suelo y gran parte de los desechos y la contaminaci贸n -la escoria de la miner铆a y lo que Marx llam贸 los excrementos de la producci贸n.

Esto no es un desarrollo sustentable. El Banco Mundial solo promueve la b煤squeda de los Estados Unidos del desarrollo sostenible. As铆 que, naturalmente, ellos llaman su 鈥淒esarrollo鈥, pero se centran en los Estados Unidos, no en los pa铆ses clientes del Banco Mundial.

Bonnie Faulkner: Cuando se public贸 originalmente 鈥淪uper Imperialismo: la estrategia econ贸mica del imperio estadounidense鈥 en 1972, 驴c贸mo se recibi贸?

Michael Hudson: Muy positivamente. Permiti贸 que mi carrera despegara. Un mes despu茅s recib铆 una llamada telef贸nica de alguien del Banco de Montreal que me dijo que acababan de ganar $ 240 millones con el 煤ltimo p谩rrafo de mi libro. Me preguntaron cu谩nto costar铆a que subiera y diera una conferencia. Comenc茅 a dar clases una vez al mes a 3.500 d贸lares por d铆a, movi茅ndome hasta 6.500 d贸lares por d铆a, y me convert铆 en el economista por d铆a mejor pagado en Wall Street durante unos a帽os.

Fui contratado inmediatamente por el Instituto Hudson para explicar 鈥淪uper Imperialismo鈥 al Departamento de Defensa. Herman Kahn dijo que mostr茅 c贸mo el imperialismo de los Estados Unidos daba vueltas alrededor del imperialismo europeo. Le dieron al Instituto una subvenci贸n de 85.000 d贸lares para que yo fuera a la Casa Blanca en Washington para explicar c贸mo funcionaba el imperialismo estadounidense. Los estadounidenses lo usaron como un libro de c贸mo-hacerlo.

Los socialistas, de quienes esperaba una respuesta, decidieron hablar de otros temas que no sean econ贸micos. Entonces, para mi sorpresa, se convirti贸 en un libro de c贸mo-hacerlo para los imperialistas. Fue traducido por, creo, el sobrino del emperador de Jap贸n al japon茅s. Luego me escribi贸 que Estados Unidos se opon铆a a que el libro se tradujera al japon茅s. M谩s tarde fue traducido. Fue recibido muy positivamente en China, donde creo que ha vendido m谩s copias que en cualquier otro pa铆s. Se tradujo al espa帽ol y, m谩s recientemente, se tradujo al alem谩n, y los funcionarios alemanes me pidieron que viniera a hablar con ellos. As铆 que el libro ha sido aceptado en todo el mundo como una explicaci贸n de c贸mo funciona el sistema.

Bonnie Faulkner: Para terminar, 驴realmente cree que los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y otros no han entendido c贸mo funcionaba su propio sistema?

Michael Hudson: Muchos podr铆an no haber entendido en 1944 que esta ser铆a la consecuencia. Pero cuando pasaron 50 a帽os, ten铆as una organizaci贸n llamada 鈥渃incuenta a帽os es suficiente鈥. Y para ese momento todos deber铆an haber comprendido. Cuando Joe Stiglitz se convirti贸 en el principal economista del Banco Mundial, no hab铆a excusa para no entender c贸mo funcionaba el sistema. Se sorprendi贸 al descubrir que, de hecho, no funcionaba como se dec铆a, y renunci贸. Pero deber铆a haber sabido desde el principio de qu茅 se trataba. Si no entendi贸 c贸mo fue hasta que realmente comenz贸 a trabajar all铆, usted puede entender lo dif铆cil que es para la mayor铆a de los acad茅micos entender el vocabulario de la econom铆a basura, la perorata del libre comercio y los mercados libres para entender cu谩n explotador y destructivo es el sistema.

Bonnie Faulkner: Michael Hudson, muchas gracias.

Michael Hudson: Siempre es bueno estar aqu铆, Bonnie. Me alegra que hagas preguntas como estas.

He estado hablando con el Dr. Michael Hudson. El programa de hoy ha sido: el FMI y el Banco Mundial: Socios en el atraso. El Dr. Hudson es un economista e historiador de las finanzas. Es presidente del Instituto para el Estudio de Tendencias Econ贸micas de Largo Plazo, analista financiero de Wall Street y Profesor Distinguido de Investigaci贸n de Econom铆a en la Universidad de Missouri, Kansas City. Su libro de 1972, 鈥淪uper Imperialism: The Economic Strategy of American Empire鈥, una cr铆tica de c贸mo Estados Unidos explot贸 las econom铆as extranjeras a trav茅s del FMI y el Banco Mundial, el tema de la emisi贸n de hoy, se publica en formato PDF en su sitio web en michael-hudson.com. Tambi茅n es autor de 鈥淐omercio, Desarrollo y Deuda Externa鈥, que es el volumen acad茅mico hermano de Super Imperialismo. El Dr. Hudson act煤a como asesor econ贸mico de gobiernos de todo el mundo en materia de derecho fiscal y financiero. Visite su sitio web en michael-hudson.com.

Notas[1] C.L.R. James. Marxismo revolucionario: Escritos seleccionados, 1939-49 (Chicago: Haymarket Books, 1994), pp. 133f.

Fuente: https://leonardodelgrosso.blogspot.com/2019/07/michael-hudson-sobre-fmi-y-banco.html?m=1